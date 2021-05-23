Зеленский в понедельник примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля", который будет проходить в Киеве 24-26 мая.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.
К работе форума присоединятся члены правительства, народные депутаты, представители дипломатических учреждений, международных организаций и иностранные эксперты.
Основными темами мероприятия будут: конкурентоспособность аграрного бизнеса, влияние рынка земли на деятельность фермеров, инструменты помощи государства аграриям. Во время форума также обсудят управление территориями в условиях рынка земли и диджитализацию земельных отношений.
Кроме того, будут представлены возможности национальной инфраструктуры геопространственных данных, землеустройства и картографии, а также новый инструмент для общин - Геопортал.
Следите за трансляцией на YouTube-канале: youtube.com/channel/UC7ThkuaEYwKIoKWWBKN3Hmw
А также на фейсбук-странице: facebook.com/Forum.Ukraine30
Пожалуйста, подождите...
мова,створена Українська церква,і тд.-ось результат "зради" Порошенка
утих вкрай складних умовах, жорстокої колоніальної війни з Росією.
Результат,який вже ніхто не здатен знищити. Якби на вибори йшли думаючи
головою( а не іншою округлою частиною тіла) та голосували за те, що зроблено а
не за кіно, то зараз би не жили у сумному серіалі. 18.05.21
18:56Самий вигідний бізнес -продавати свою країну . В усі часи та в усіх народів знайдуться бажаючі купить. Впродовж останніх століть українці мали отрицательний генетичний відбір. а впродовж останнього століття то взагалі знищення, і гинули в першу чергу кращі.багато людей змушені покинуть рідну землю. Головним чином це наслідки відсутності своєї держави.Тому заробить на зрадництві та прислужувати зрадникам дуже багато бажаючих Ще й тупі бо думають,що в чужому дворі їхнім нащадкам буде краще
ніж у своєму. ДО РЕЧІ:Прошу підтримати. Ваша думка
https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Здоровенные жлобы
Порубали все дубы на гробы... (с)
Душу мне не рань
Если ето присказка
Значит дело дрянь !!!))))
Она мне:
-- А где тут в Столыпина стреляли?
-- Как раз, с твоего места, примерно...
-- Ой! -- давай уйдём отсюда -- я боюсь!
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