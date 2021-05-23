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Новости Политика Украины
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Зеленский в понедельник примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля", который будет проходить в Киеве 24-26 мая.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.

К работе форума присоединятся члены правительства, народные депутаты, представители дипломатических учреждений, международных организаций и иностранные эксперты.

Основными темами мероприятия будут: конкурентоспособность аграрного бизнеса, влияние рынка земли на деятельность фермеров, инструменты помощи государства аграриям. Во время форума также обсудят управление территориями в условиях рынка земли и диджитализацию земельных отношений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожидаем, что земельная реформа в Украине будет завершена к 1 июля, - послы G7

Кроме того, будут представлены возможности национальной инфраструктуры геопространственных данных, землеустройства и картографии, а также новый инструмент для общин - Геопортал.

Следите за трансляцией на YouTube-канале: youtube.com/channel/UC7ThkuaEYwKIoKWWBKN3Hmw

А также на фейсбук-странице: facebook.com/Forum.Ukraine30
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Топ комментарии
+11
Сегодня у морпехов профессиональный праздник, а зеленое дерьмо даже не поздравило наших ребят. Еперное клоунское позорище, а не президент и главнокомандующий! Кого, вы имбицилы выбрали управлять страной!
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23.05.2021 14:16
+8
Кацаваротку вдягне, чи ні?
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23.05.2021 14:09
+7
Вітання від чотирикратного "Заслуженого уклониста України" ще більше блюзнірство,ніж ігнорування !!!)))
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23.05.2021 14:25
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Правила форума Совет форумчан
Кацаваротку вдягне, чи ні?
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23.05.2021 14:09 Ответить
так під кокошник і лапті більше нічого не пасує
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23.05.2021 14:18 Ответить
Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли./Но украинцы для Зеленского не авторитет. Здесь, в сайте украинском, годами убеждают украинцев австралийские , германские , канадские, американские флажки в своей вечной любви и преданности Израилю как светочу мира и добра. Но пока никто из них не обратился к Зеленскому: что же ты ,падла, творишь? Продаёшь землю Украины потом и кровью украинцев политую. Посмотри на Израиль, родину свою историческую. Там 93 % земли государственной, а остальное- земля засторойщиков. Пора и патриотам Израиля сказать Зеленскому : להתעמד ! Остановись!
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23.05.2021 14:12 Ответить
Бабломойському потрібно зробити гарний гшефт на перепродажу землі і буратіна виконує його вказівки.
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23.05.2021 14:31 Ответить
Это 7 послов требуют продажу земли.
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23.05.2021 14:55 Ответить
а юдя з Березівки приїде на цю виставу?
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23.05.2021 14:13 Ответить
Сегодня у морпехов профессиональный праздник, а зеленое дерьмо даже не поздравило наших ребят. Еперное клоунское позорище, а не президент и главнокомандующий! Кого, вы имбицилы выбрали управлять страной!
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23.05.2021 14:16 Ответить
Очакову -- Слава!
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23.05.2021 14:23 Ответить
Вітання від чотирикратного "Заслуженого уклониста України" ще більше блюзнірство,ніж ігнорування !!!)))
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23.05.2021 14:25 Ответить
мій давній коментар: Відроджена армія ,захищена
мова,створена Українська церква,і тд.-ось результат "зради" Порошенка
утих вкрай складних умовах, жорстокої колоніальної війни з Росією.
Результат,який вже ніхто не здатен знищити. Якби на вибори йшли думаючи
головою( а не іншою округлою частиною тіла) та голосували за те, що зроблено а
не за кіно, то зараз би не жили у сумному серіалі. 18.05.21
18:56Самий вигідний бізнес -продавати свою країну . В усі часи та в усіх народів знайдуться бажаючі купить. Впродовж останніх століть українці мали отрицательний генетичний відбір. а впродовж останнього століття то взагалі знищення, і гинули в першу чергу кращі.багато людей змушені покинуть рідну землю. Головним чином це наслідки відсутності своєї держави.Тому заробить на зрадництві та прислужувати зрадникам дуже багато бажаючих Ще й тупі бо думають,що в чужому дворі їхнім нащадкам буде краще
ніж у своєму. ДО РЕЧІ:Прошу підтримати. Ваша думка
https://petition.president.gov.ua/petition/115926
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23.05.2021 14:26 Ответить
Зе.мля
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23.05.2021 14:19 Ответить
-- в илю.минаторе...
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23.05.2021 14:22 Ответить
Выходили из избы
Здоровенные жлобы
Порубали все дубы на гробы... (с)
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23.05.2021 14:21 Ответить
Страашно, аж жуть! Зеленський у понеділок візьме участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Земля" - Цензор.НЕТ 4705
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23.05.2021 14:27 Ответить
Ти уймись,уймись тоска
Душу мне не рань
Если ето присказка
Значит дело дрянь !!!))))
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23.05.2021 14:33 Ответить
Вистава лялькового балагана триває !!!)))
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23.05.2021 14:26 Ответить
Нє! -- вистава в ляльковом балаганє триває...
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23.05.2021 14:39 Ответить
Такі ні-вистава кремлівського лялькового балагана в Україні триває !!!)))
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23.05.2021 14:42 Ответить
Благан у вас в партере и на галёрке! -- а на сцене и за реж. пультом -- серьёзные люди.
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23.05.2021 14:45 Ответить
Лялькі ,це лише лялькі ,а от режисери, сценаристи та ляльководи,це реально серйозні дядки !!!)))
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23.05.2021 14:51 Ответить
Повёл, кадысь, свою молоду жинку с Донбаса, в Киевский Оперный и Балета... -- сели в 4 ряду партера, справа от левого центрального прохода...
Она мне:
-- А где тут в Столыпина стреляли?
-- Как раз, с твоего места, примерно...

-- Ой! -- давай уйдём отсюда -- я боюсь!

*)
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23.05.2021 14:54 Ответить
Главное что не сказала - давай местами поменяемся
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23.05.2021 14:58 Ответить
От перемены мест супругами -- сумма впечатлений не меняется...*)
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23.05.2021 15:29 Ответить
Зеленский подписал закон о продаже земли/ У кодлана Коломойского слюни до пола. Он готов на любое преступление. Развитие рынка земли принесет Украине( кодлану Коломойского) $85 млрд ,- Шмыгаль/ Премьер более опытный и умный называет другую цифру. Украинская земля стоит $400 млрд.29.03.2011,- Тимошенко.Таких денег хватит детям , внукам и правнукам всего правящего Украиной кодлана Коломойского
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23.05.2021 14:34 Ответить
Жду анонса участия преЗЕдента в украинском шоу "В земле к 30 году".
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23.05.2021 14:46 Ответить
Кличко профессиональный спортсмен и взрослый дядька, он детей не трогает. А зеля ведь такая бубочка, да?
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23.05.2021 15:02 Ответить
Отвєточка мафії по одностайно ігнорованій її ЗМІ ініціативі щодо референдуму.
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23.05.2021 14:47 Ответить
в слове "Земля" ошибка - пробела не хватает
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23.05.2021 15:27 Ответить
"Зеленский на Форуме" - это уже готовый номер для "рассмеши смешного"...😊
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24.05.2021 00:16 Ответить
 
 