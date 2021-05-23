В Киеве за минувшие сутки 13 человек умерли от коронавируса, выявлено 73 новых случая заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 73 новых случая коронавируса. Умерли 13 человек. Всего за период пандемии в городе зафиксировано 5 017 летальных случаев от вируса, а подтвержденных случаев заболевания сегодня - 204 151.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В частности, за минувшие сутки заболели 45 женщин в возрасте от 18 до 91 лет, 25 мужчин в возрасте от 28 до 94 лет. А также 2 девочки 10 и 16 лет и 1 парень 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 17 больных коронавирусом, а также 101 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Выздоровел за минувшие сутки 2 771 человек. В целом коронавирус преодолели 144 972 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружено в Святошинском районе - 19, Деснянском - 13 и в Соломенском районе - 10 случаев", - отметил Кличко.