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Новости Происшествия
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смерть (9034) Хмельнитчина (794)

"Во время полета одна сторона шара сплющилась, он стал похож на яйцо, корзину трясло", - очевидцы рассказали о трагедии на Хмельнитчине

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Стали известны новые подробности крушения воздушного шара с людьми на борту в селе Кульчиевцы Хмельницкой области. Как оказалось, летательный аппарат использовали впервые, а причиной его падения могли стать погодные условия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Сегодня" рассказала очевидица произошедшего Татьяна Шельварчук-Прядийчук. 

"Многие говорят, что корзина шара зацепилась за электропровода, но это не так! Я лично видела, как во время полета одна сторона шара сплющилась, и он стал похож на яйцо, корзину трясло в разные стороны из-за внезапно начавшегося ветра. В это время позвонил сосед и рассказал, что шар пролетел уже над его домом, а люди в корзине изо всех сил кричали: "Спасайте!" Затем появилась информация, что шар начал падать в овраг, туда, где когда-то был пруд. Мы быстро сели в машину и погнали туда", – отметила она.

По словам женщины, благодаря соседям стала понятна хронология трагедии – шар начал падать в районе местного кладбища, а потом зацепился за деревья.

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"Сначала на кладбище из корзины выпал один человек, ему вроде бы оторвало руку. Несмотря на это, мужчина нашел силы выйти на дорогу и начал кричать о помощи. Второй выпал также на кладбище, но упал на памятник, ударился головой и умер. Кстати, теперь на кладбище из-за аварии с шаром разбиты 15 памятников. Третий человек выпал из корзины в тот момент, когда корзина ударилась о нашу яблоню. Корзину подбросило вверх в тот момент. Этот человек выпал прямо у нас на улице. Четвертый выпал у соседа в огороде, он, по предварительной информации, сломал обе ноги", – сказала Татьяна.

По словам местных жителей, окончательно шар остановился, только когда сломал три сосны.

"Тот человек, который помогает взлетать шарам, рассказал нам, что это был первый вылет этого шара. Все пострадавшие не могли вспомнить, было их в шаре шесть или пять. В таком шоке они находились, что не передать. Я пыталась помочь выжившей женщине, но когда убедилась, что с ней относительно все нормально, то не стала ее трогать до приезда скорой".

По словам жителей Каменец-Подольского, за последнюю неделю это уже третье происшествие с воздушными шарами – два дня назад один из из них аварийно сел прямо на дорогу, второй едва не приземлился на частный дом.

Напомним, инцидент произошел в субботу, 22 мая, вечером вблизи с. Кульчиевцы в районе кладбища. Пролетая над линией высоковольтных передач, воздушный шар задел корзиной электрическую линию, что повлекло опрокидывание корзины, в которой находились люди.
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Топ комментарии
+10
В первый полёт лучше брать балласт и опытного испытателя, а не 5 зевак.
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23.05.2021 15:46
+7
Ты удивишься, но полно в таком возрасте уже немало пилотов, которые управляют пассажирскими самолетами. Дело не в возрасте, а подготовке, соблюдении правил и инструкций безопаности. Тут собственно было две роковые ошибки: отсутствие тестовых полетов(если это так) и вылет в рискованные погодные условия.
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23.05.2021 16:43
+5
зеваки стали опытным балластом.
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23.05.2021 16:10
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23.05.2021 15:43 Ответить
Одразу на кладовище доставка....
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23.05.2021 16:00 Ответить
Пилоту шара -- 28 лет. Как можно было доверить свои жизни такому "опытному" пацану?
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23.05.2021 15:43 Ответить
Ты удивишься, но полно в таком возрасте уже немало пилотов, которые управляют пассажирскими самолетами. Дело не в возрасте, а подготовке, соблюдении правил и инструкций безопаности. Тут собственно было две роковые ошибки: отсутствие тестовых полетов(если это так) и вылет в рискованные погодные условия.
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23.05.2021 16:43 Ответить
Я не буду удивляться. Совсем Но я хорошо помню сколько таких вот "опытных" побилось на горе Клементьева. Опытный не взял бы "гостей" в первый полет, тем более в сложной метео обстановке.
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23.05.2021 17:06 Ответить
Це не правда про перший політ. І в п'ятницю двічі, і в суботу зранку куля літала без проблем. За обсягом вона дещо більша за інші, тому у кошику і було стільки пасажирів.
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24.05.2021 13:53 Ответить
В первый полёт лучше брать балласт и опытного испытателя, а не 5 зевак.
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23.05.2021 15:46 Ответить
зеваки стали опытным балластом.
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23.05.2021 16:10 Ответить
Саид, ты как здесь оказался? - Стреляли
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23.05.2021 17:32 Ответить
Це не був перший політ. Куля відлітала на фестивалі "Монгольф'єрія" на Київщині - і три польоти (до рокового четвертого) у Кам'янці. Перший політ - це хіба для місцевих глядачів. котрі раніше не бачили цієї оболонки на кам'янецьких заходах.
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24.05.2021 13:54 Ответить
Люди ніяк не цінують життя, тільки як щось станеться, тоді...
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23.05.2021 16:00 Ответить
Люди думают что прыгать с тарзанки , летать на шаре , прыгать с парашютом, лезть куда то в горы это очень весело круто и безопасно ... до вот таких вот историй ...рискуйте дальше.
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23.05.2021 16:09 Ответить
Никто не думает что это безопасно, большинство понимают риск и идут именно за этим адреналином.
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23.05.2021 16:45 Ответить
можна ще спробувати пальці в розетку всунути, це теж ризик, адреналін
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23.05.2021 18:45 Ответить
Це не ризик, це гарантований адреналiн...
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23.05.2021 20:16 Ответить
Краще померти у горах, ніж від ожиріння вдома.
Втім, хатнім задротам не зрозуміти вільних людей.
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23.05.2021 21:25 Ответить
Лол где там свобода ? ... ходите по горам в грязи как бомжи ...))) бомжи тоже "вільні люди" нет где помыться , поспать нормально и почистить зубы ... не говоря уже об остальном
я предпочитаю велоспорт, и скорость и экстрим и свежий воздух ... ИМХО
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23.05.2021 21:46 Ответить
Істото, одяг для сходження на вісьмитисячники коштує 15 тисяч доларів. Сходження на Еверест обходиться у 60 тисяч баксів. Ну, точно хобі для безхатченків.
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23.05.2021 21:52 Ответить
отлично .... думаю эти вещи будут хорошо согревать труп владельца на 8-тысячнике))))
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23.05.2021 22:17 Ответить
вам еще и лохам продают шмотки за оверпрайс))))) ржуНиМаГу ))
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23.05.2021 22:18 Ответить
Лох - це син твого батька, а ми живемо у власне задоволення.
Краще гір можуть бути лише інші гори, втім, задротам це важко збагнути.
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23.05.2021 22:25 Ответить
волоцюга , ты сейчас небось с гор пишешь ??))
ПС/ умный в горы не пойдёт )))
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23.05.2021 22:29 Ответить
Ні, я зараз пишу з комфортної київської квартири, втім, восени планую зробити кілька сходжень в Андах, а ти так й залишишся задротом на ровері.
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23.05.2021 22:44 Ответить
удачи ... лазь там как макака)))
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23.05.2021 23:22 Ответить
А спорим, что лучше гор могут быть только бабы, на которых еще не бывал.
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23.05.2021 22:55 Ответить
По-этому я манал на этих шарах летать. Они всегда у меня только стрём вызывали...
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23.05.2021 16:17 Ответить
давно откинулся? где чалился?
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23.05.2021 17:16 Ответить
где лечился кацап?
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23.05.2021 18:08 Ответить
лаптерогий, тут водки нет, иди на мокша.ру
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23.05.2021 18:21 Ответить
потешные кацапы пытаются косить под украинцев. Давно с бутылки стало слопатоедное?
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23.05.2021 18:33 Ответить
Эти питушиные шары надо запретить.
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23.05.2021 17:20 Ответить
зачем так радикально?
мы с сыном летали,как раз в Каменце, клуб Триглав
в корзине 4 человека + пилот,перед подъёмом меряют скорость и направление ветра,при малейшем отклонении полёт откладывают
дело не в шаре,а в организации полётов
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24.05.2021 12:47 Ответить
Да да, в этом случае именно так всё и было организовано.
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24.05.2021 13:04 Ответить
Бардак скрізь приводить до сумних наслідків. Україна - батьківщина анархістів, традиції продовжуються.
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23.05.2021 19:02 Ответить
Повітряний шар - це взагалі некерована штука.
Літати на ньому - це ходити по лезу бритви
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23.05.2021 21:22 Ответить
Не повірите, але у кошику завжди є пілот.
Керована.
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24.05.2021 13:57 Ответить
Куля червона! Звьозди на ній! Очикуваний результат..,
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24.05.2021 07:34 Ответить
Led Zeppelin... "Під час польоту однин бік кулі сплющився, вона стала схожа на яйце, кошик трясло", - очевидці розповіли про трагедію на Хмельниччині - Цензор.НЕТ 2710
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24.05.2021 10:15 Ответить
 
 