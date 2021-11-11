В список воров в законе внесли чеченцев, которые воюют на Донбассе за Украину, чтобы выдать их России, - Борислав Береза
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Экс-нардеп Борислав Береза обнародовал информацию о том, что в санкционный список СНБО, в котором находятся "воры в законе", внесли чеченцев, которые воюют на стороне Украины против российской агрессии на Донбассе, чтобы потом выдать ФСБ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Береза отметил: "Извините, но это п#здец, мерзость и зрада в одном флаконе. И если я так выражаюсь, то значит эта власть перешла все красные линии".
Он продолжил "Вместе с правозащитниками изучали список тех лиц, которых приписали к ворам в законе и к руководителям ОПГ, и которые попали под санкции после решения СНБО и Зеленского. Так вот, эти мрази внесли в список чеченцев воюющих на стороне Украины против российской агрессии. Внесли для того, чтоб выдать их России. Ведь в РФ их давно хочет заполучить ФСБ. А знаете, кто эти люди? Это например, командир чеченского батальона имени шейха Мансура под позывным Муслим Чеберлоевский. Он номер 632 в списке СНБО. А еще Муслим Идрисов, начштаба батальйона им. Шейха Мансура, который занял номер 646 в санкционном списке Зеленского. И Салман Сайнароев, номер 659 в этом же списке. Есть в списке и другие бойцы-добровольцы, которых очень сильно хочет заполучить Кремль".
"По мнению экспертов и правозащитников это произошло не случайно. Либо это часть договоренности Зеленского и Ермака с Кремлем, либо кто-то из подчиненных лейтенанта Баканова взял деньги от ФСБ, чтобы внести этих людей в список и выслать их в Россию, где они будут не только задержаны и подвергнуты пыткам, но и могут быть убиты властью, как многие другие оппозиционеры. В любом случае, недопустимо отдавать РФ тех, кто воевал против Кремля на стороне Украины. Это недопустимо, как с политической точки зрения, так и с моральной. Догадываюсь, что балаболы с Банковой могут в свое оправдание начать распускать слухи, что это если эти люди не воры в законе, то бойцы ИГИЛ или вообще враги Украины, но в эту ложь мало кто поверит. Хотя ОП будет очень стараться, ведь не просто так внесли эти фамилии в список. Видимо за все заплачено и договорено. Поэтому надо чтоб об этом знало, как можно больше людей и не дать произойти подобной зраде. Поделитесь этой информацией со всеми", - резюмировал Береза.
Береза написал: "А на фото, рядом покойным командиром ДУК Червнем, боец с позывным Муслим Чеберлоевский. И мы должны сделать все, чтоб сорвать предательство, которое пытаются спрятать в санкционных списках Зеленского. Эти мерзавцы не боятся ничего".
Пожалуйста, подождите...
сплановано геніально
Але той хто зробив це не міг не залишити слідів
Зєлю геть. Дострокові.
" А знаете, кто эти люди? Это например, командир чеченского батальона имени шейха Мансура под позывным Муслим Чеберлоевский. Он номер 632 в списке СНБО.
А ещё Муслим Идрисов, начштаба батальйона им. Шейха Мансура, который занял номер 646 в санкцтонном списке Зеленского.
И Салман Сайнароев, номер 659 в этом же списке. Есть в списке и другие бойцы-добровольцы, которых очень сильно хочет заполучить Кремль".
Источник: https://censor.net/ru/n3266960
Воры на Беню наедут -- Зеле век воли не видать!
Названньіх людей в них нет?
Не трогай дебила. У него реально тараканы в голове сальсу танцуют.
Тут "зелю геть", а тут "я бы и сейчас за него проголосовал"
.Береза ..воював ? .
Та воно опісля Майдану всралося та відійшло від Правого сектора ..
А зараз (на зразок ригіАнала Чорновола ) лазить по всім каналам та сайтам
Зате ти винен у тому, що зараз коїться. Ти винен у зриві операції з вагнерівцями, ти винен у складанні "санкційних списків" на екстрадицію добровольців, ти винен у косоворотці зебіла, ти винен у спаплюженому клованом іміджі України.
Оце я схибив. Дякую
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(ф)СБУ Баканова
будьонівці по Берлінукосоворотці по Києву, набрав у свою ЗЕкоманду агентів СовкапаРаші, молиться на Сталіна 73%28% (чи скільки їх там зараз залишилось) населення питають себе: "Та невже він зраднік? Та не може такого бути!"
А те,що береза підмітив, якраз і є природним станом гнусавого і його гопкомпанії.Брехати,брехати (в квардраті чи кубі) для них це нормально. Ще не те почуєте. "Парни в косововоротках" закусили "удила" -або пан або пропав.
И вот нате - борьба с ворами в законе превратиласьв борьбу с ветеранами АТО.
И вроде уже ничего неожиданного.
Так у ЗЕ расследование дела Шеремета превратилось в борьбу с ветеранами АТО.
Так у ЗЕ расследование дела "вагнеровцев" превратилось в расследование "переворота" в 2014-м.
Так у ЗЕ борьба с коррупцией превратилась в топ-коррупцию.
Так у ЗЕ борьба с олигархами превратилась в тесное сотрудничество с ними.
Так у ЗЕ децентрализация превратилась в выкачивание бабла из регионов.
Так у ЗЕ борьба с Ковидом превратилась в разворовывание ковидного фонда.
Так у ЗЕ перемирие превратилось в безнаказанное убийство бойцов ВСУ.
Так у ЗЕ прекращение войны превратилось в сдачу территорий Украины.
Так у ЗЕ экономический рывок превратился в крах экономики.
раньше в новостях такое встречалось, но это были часто приезжие, не граждане
сейчас же в этом списке не только какие то странные "воры", но вроде даже с украинским гражданством
как они там могут быть?
как можно применять какие то "санкции" к собственным гражданам?
обвинение не предъявляют, а санкции вводят
Кацапы сделали с Украиной то же, подсунув нам ЗЕленых шпионов и предателей