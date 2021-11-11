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Новости Политика Украины
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вор в законе (310) чеченцы (208) добровольцы (1032) Береза Борислав (217)

В список воров в законе внесли чеченцев, которые воюют на Донбассе за Украину, чтобы выдать их России, - Борислав Береза

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-нардеп Борислав Береза обнародовал информацию о том, что в санкционный список СНБО, в котором находятся "воры в законе", внесли чеченцев, которые воюют на стороне Украины против российской агрессии на Донбассе, чтобы потом выдать ФСБ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Береза отметил: "Извините, но это п#здец, мерзость и зрада в одном флаконе. И если я так выражаюсь, то значит эта власть перешла все красные линии".

Он продолжил "Вместе с правозащитниками изучали список тех лиц, которых приписали к ворам в законе и к руководителям ОПГ, и которые попали под санкции после решения СНБО и Зеленского. Так вот, эти мрази внесли в список чеченцев воюющих на стороне Украины против российской агрессии. Внесли для того, чтоб выдать их России. Ведь в РФ их давно хочет заполучить ФСБ. А знаете, кто эти люди? Это например, командир чеченского батальона имени шейха Мансура под позывным Муслим Чеберлоевский. Он номер 632 в списке СНБО. А еще Муслим Идрисов, начштаба батальйона им. Шейха Мансура, который занял номер 646 в санкционном списке Зеленского. И Салман Сайнароев, номер 659 в этом же списке. Есть в списке и другие бойцы-добровольцы, которых очень сильно хочет заполучить Кремль".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойца батальона имени Шейха Мансура Сайнароева арестовали на два месяца по подозрению в разбое и убийстве, - адвокат Симоненко

"По мнению экспертов и правозащитников это произошло не случайно. Либо это часть договоренности Зеленского и Ермака с Кремлем, либо кто-то из подчиненных лейтенанта Баканова взял деньги от ФСБ, чтобы внести этих людей в список и выслать их в Россию, где они будут не только задержаны и подвергнуты пыткам, но и могут быть убиты властью, как многие другие оппозиционеры. В любом случае, недопустимо отдавать РФ тех, кто воевал против Кремля на стороне Украины. Это недопустимо, как с политической точки зрения, так и с моральной. Догадываюсь, что балаболы с Банковой могут в свое оправдание начать распускать слухи, что это если эти люди не воры в законе, то бойцы ИГИЛ или вообще враги Украины, но в эту ложь мало кто поверит. Хотя ОП будет очень стараться, ведь не просто так внесли эти фамилии в список. Видимо за все заплачено и договорено. Поэтому надо чтоб об этом знало, как можно больше людей и не дать произойти подобной зраде. Поделитесь этой информацией со всеми", - резюмировал Береза. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо расследовать обстоятельства выдачи РФ сбежавшего оттуда Тумгоева, отстранить причастных и требовать от России сведений о нем, - правозащитники

В список воров в законе внесли чеченцев, которые воюют на Донбассе за Украину, чтобы выдать их России, - Борислав Береза 01

Береза написал: "А на фото, рядом покойным командиром ДУК Червнем, боец с позывным Муслим Чеберлоевский. И мы должны сделать все, чтоб сорвать предательство, которое пытаются спрятать в санкционных списках Зеленского. Эти мерзавцы не боятся ничего".
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Топ комментарии
+81
Твари зеленомордые
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23.05.2021 16:08
+57
Зрада давно поселилася на Банковій. Нашим партнерам в Европі це відомо. Тому таке і відношення до країни.
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23.05.2021 16:09
+43
гребаные зеленожопые тридарасы
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23.05.2021 16:11
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слово таємних треба в лапки звичайно
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23.05.2021 16:44 Ответить
Вобще, нужно сначала было найти, кто это сделал, а потом уже писать
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23.05.2021 16:28 Ответить
Возможно и затевалась эта "борьба с ворами в законе" именно для того что бы сдать в РФ этих бойцов. А вот с остальными "ворами в законе" будут нянчится как и раньше,"экстрадировать" их туда куда они скажут как вот недавно посадили в самолёт какого то грузинского "апельсина" в Испанию ,кстати за наш счёт, хотя по закону должны были его приземлить на нары.
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23.05.2021 16:28 Ответить
100%
сплановано геніально
Але той хто зробив це не міг не залишити слідів
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23.05.2021 21:15 Ответить
На клерка спишут. А ночальниг "я же не мог проверить все списки, мне готовили, я ни знал".
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24.05.2021 08:02 Ответить
Сподіваюсь, у притомних депутатів вистачить розуму і енергії зчинити такий гвалт, щоб те СБУ позлетілося на шматки
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23.05.2021 16:28 Ответить
там 260 депутатів непритомні, а ще десь 40 від ненависті до країни, в якій живуть, нервово трусяться
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23.05.2021 17:09 Ответить
як раз 300 депутатів, до якої кількості і хотіли скоротити Верховну Раду
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23.05.2021 21:16 Ответить
отож якби їх скоротити, все було б нормально
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24.05.2021 07:07 Ответить
список "воров в законе" должно возглавить само зе! и его #ОПА. потом фракция зе-слуг, зе-уряд, зе-сбу, зе-дилетантура и т.д. - это было бы справедливо.
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23.05.2021 16:30 Ответить
Воры живут по понятиям, а наши шуты - просто беспредельщики.
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24.05.2021 08:44 Ответить
За все, що коїть ця сучья влада, відповідальність несуть українці. Не стільки за те, що її обрали, скільки за те, що засунули язики собі в дупу і тільки скиглять.
Зєлю геть. Дострокові.
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23.05.2021 16:33 Ответить
Если они служили в АТО, выдавать их ни в коем случае нельзя, даже если они и действительно связаны с преступным миром. Наказать по закону Украины с отбыванием наказания на территории Украины, если есть факты нарушения уголовного кодекса(т.к. перед законом все равны). Тогда всё будет нормально.
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23.05.2021 16:34 Ответить
А Беня не вор?
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23.05.2021 16:34 Ответить
В список "воров в законе" внесли чеченцев, которые воюют на Донбассе за Украину, чтобы выдать их России - Береза - Цензор.НЕТ 4978
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23.05.2021 16:35 Ответить
Тумгоева уже выдали.
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23.05.2021 16:35 Ответить
В санкційних списках немає цих людей?

" А знаете, кто эти люди? Это например, командир чеченского батальона имени шейха Мансура под позывным Муслим Чеберлоевский. Он номер 632 в списке СНБО.
А ещё Муслим Идрисов, начштаба батальйона им. Шейха Мансура, который занял номер 646 в санкцтонном списке Зеленского.
И Салман Сайнароев, номер 659 в этом же списке. Есть в списке и другие бойцы-добровольцы, которых очень сильно хочет заполучить Кремль".

Источник: https://censor.net/ru/n3266960
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23.05.2021 16:38 Ответить
Тут, главно знать -- шо Малюська камеры распеределяет! ...*)
Воры на Беню наедут -- Зеле век воли не видать!
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23.05.2021 16:37 Ответить
если чечен тронут, начало пи..ца ихонного точно начнется..нужно было еще и .уцыка алкаша ипучего, за того парня на смерть отданного, мордой о поребрик повозить .***** позорные! У список "злодіїв у законі" внесли чеченців, які воюють на Донбасі за Україну, щоб видати їх Росії - Береза - Цензор.НЕТ 8933
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23.05.2021 16:39 Ответить
Сторонникам Зеленского пофиг - у них ни ума, ни совести, ни чести.
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23.05.2021 16:40 Ответить
Так!
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24.05.2021 18:18 Ответить
Извинения клована перед кадыркой приобретают всё более извращенные формы. Может бубочка и на бутылку присядет?
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23.05.2021 16:46 Ответить
я не о статье....я о БЕРЁЗЕ.... ну прямо во всех статьях этот БЕРЁЗА, куда не зайди всё критикует ,и всё и про всех абсолютно знает.... наверное он ясновидящий и больше знает чем руководство страны .честно примелькался уже, и надоел..хотя респект большой за тролинг в ООН русских журнашлюх и всякую там падаль...всё видел и знаю...но это не даёт право обсуждать все новости и события в стране и давать советы и критиковать сидя на диване... откуда такие познания во всем том что происходит в стране... это мне напоминает мразь шария сидя в европе он всё и про всех знает..а что не знает то придумает...((
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23.05.2021 16:46 Ответить
Павлов проанализировал санкционньіе списки от зеленскага?
Названньіх людей в них нет?
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23.05.2021 16:55 Ответить
Санкции абсолютно незаконны, но и личности, мягко говоря не очень. К примеру Салман Сайнароев, в 2018 году был арестован в Киеве, за разбой с убийством. Чем он занимался в АТО, могу только предположить, Уголовники из "Торнадо" пример
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23.05.2021 16:49 Ответить
Кто ж тебя так, буряком-свеклой назвал ? У список "злодіїв у законі" внесли чеченців, які воюють на Донбасі за Україну, щоб видати їх Росії - Береза - Цензор.НЕТ 2048
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23.05.2021 17:00 Ответить
Еще по данному поводу заморачиваться?
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23.05.2021 20:35 Ответить
Что бригадир дал, то пусть и будет?
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23.05.2021 20:48 Ответить
це він типу малоросскость свою випячує У список "злодіїв у законі" внесли чеченців, які воюють на Донбасі за Україну, щоб видати їх Росії - Береза - Цензор.НЕТ 9579
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23.05.2021 20:56 Ответить
Как бы... "вор в законе" служить в армии не будет
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23.05.2021 16:56 Ответить
Та це всім зрозуміло. Зєля сере нам на голову і регоче. А українці тільки скиглять. Сказати "Зєлю геть" в них не вистачає духу.
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23.05.2021 17:00 Ответить
Расскажи за кого голосовали юльки во втором туре президентских выборов.С тех пор в их мозгах ничего не поменялось
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23.05.2021 18:16 Ответить
Оно пару дней назад уже заявило, что и сейчас проголосовал бы за ЗЕ во втором туре, если бы альтернативой был Порох.

Не трогай дебила. У него реально тараканы в голове сальсу танцуют.

Тут "зелю геть", а тут "я бы и сейчас за него проголосовал"
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23.05.2021 18:24 Ответить
Среднепотолочный юлек по уровню упоротости запросто даст фору махровому ватнику
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23.05.2021 19:44 Ответить
там секта. Таке логікою не поясниш
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23.05.2021 20:58 Ответить
Если говоря о политике в основном упоминают его новую прическу или новый костюм, наверное это уже финита.
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24.05.2021 08:22 Ответить
А у чеченов вроде вообще воров в законе нет, вера не позволяет.
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23.05.2021 18:14 Ответить
У список "ворів у законі" внесли чеченців, які воюють на Донбасі за Україну, щоб видати їх Росії - Береза - Цензор.НЕТ 6765
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23.05.2021 23:04 Ответить
повторяю ещё раз...я не о статье я о всёзнающем берёзе в целом....((как увижу список то буду знать что как это.и что такое...((если я чего то или не знаю и не уверен...то я не обсуждаю ничего...а так чесать языками как здесь на форуме сутками бла бла бла ботам и тому подобным ясно за кого...чтобы не делалось...(всё пропало....) а тут и хлебом не коми.... дай покритиковать всех и обосрать...
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23.05.2021 17:00 Ответить
понимаеш,зедебилотко ты такое, Береза все же , в отличие от тебя,ветеран войны с лаптекопытными,медийный чел,формирующий свой имидж и дорожащий им.Иди,недолугое,зесвидетельствуй в будке
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23.05.2021 17:24 Ответить
Брехло ти прахобот..
.Береза ..воював ? .

Та воно опісля Майдану всралося та відійшло від Правого сектора ..
А зараз (на зразок ригіАнала Чорновола ) лазить по всім каналам та сайтам
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23.05.2021 17:35 Ответить
Ну в Іловайську він все ж таки був. Чи заперечиш це?
Зате ти винен у тому, що зараз коїться. Ти винен у зриві операції з вагнерівцями, ти винен у складанні "санкційних списків" на екстрадицію добровольців, ти винен у косоворотці зебіла, ти винен у спаплюженому клованом іміджі України.
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23.05.2021 18:05 Ответить
портки смени, выкрыватель лаптеногий
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23.05.2021 18:42 Ответить
Вы случаем не путаете Борислава с Юрием Березой
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23.05.2021 19:43 Ответить
ДолонеюПоЛобі.жипег

Оце я схибив. Дякую
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23.05.2021 20:11 Ответить
ты знаешь пороходебилятко ты значит....если я зеледебылятко .я не ветеран ато...мне 65 лет.... но я с ними общаюсь каждый день ....но я на пенсии , и я передавал киборгам своим знакомым киборгом перенесшим операцию... лекарства через него и не мало...и атовцем товарищем другим недавно и немало даже.... так что успаГойся ты не шурши....((я их не просил.но они мне фотоотчёт с передовой присылали и благодарили..както так....((
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23.05.2021 17:41 Ответить
Проте ти напевно задоволений теперішнім перебігом подій? Задоволений, що злили операцію по терористам, що вбивали наших військових? Задоволений чи ні?
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23.05.2021 18:08 Ответить
ясно що ні!!!!!!! я все бачу.чітаю. слухаю.... роблю собі висновки...але я не хочу сратися без діла тут..нема здоровья скубтися с ботами і малявками різними...(( якось так вибач... друзі атовці вночі приїхали з київа були на банковій...з мого міста,мене запрошували поїхати...але не можу з різних причин на такі довгі поїздки...((були на банковій і правий сектор и свободовці... фото і відео ось скинуть мені ..
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23.05.2021 18:40 Ответить
65,-пожилой человек,а все еще вериш в доброго клоуна,марионеток и прочую лапшу квартальную.В твои то годы пора научиться ценить то,что имееш,отличать зерно от плевел.Я отнюдь не сторонник Пороха,у меня к нему много вопросов посложнее ,чем озвученные неЛохом на стадионе.
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23.05.2021 18:46 Ответить
в щось вірю...в щось не вірю... теж немало питань є...скажу більше....я при порошенко був порохоботом і даже в мережі агітував за нього і яценюка..... до останього так сказати вірив... але в кінці було розочарування в них...голосував за порошенко до речі в першому турі...в другому ні за кого....так на сьогодні мені тут забагато...хай всім щастить...СЛАВА УКРАЇНІ!
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23.05.2021 18:54 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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23.05.2021 20:51 Ответить
Антиукраинская продажная власть " слуг кремля" даже жёстко прессует -репрессирует украинских защитников Родины участников российско - украинской войны, не говоря про иностранных патриотов воюющих за Украину. Видно перед встречей - сговором уж очень хочет понравится кровавому )(уйлу продажный Юда ЗЕбил капитулянт.. недаром он кроме всего и даже кацапскую косоворотку напялил на себя.
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23.05.2021 17:03 Ответить
А будет хоть один день, когда Зебилятко не обосрестся?
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23.05.2021 17:07 Ответить
Та кому ще не зайшло, що СБУ Баканова ----це філія ФСБ.
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23.05.2021 17:05 Ответить
Давайте по черзі, Порфірію! Ми так сьогодні до всіх не встигнемо! У список "злодіїв у законі" внесли чеченців, які воюють на Донбасі за Україну, щоб видати їх Росії - Береза - Цензор.НЕТ 6300
__________________
(ф)СБУ Баканова У список "злодіїв у законі" внесли чеченців, які воюють на Донбасі за Україну, щоб видати їх Росії - Береза - Цензор.НЕТ 1871
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23.05.2021 17:33 Ответить
Именно вот такие шаги *********** и будут вести к окончанию войны с рф, именно этого и хотели 73% украинских избирателей - подлость, предательство и поверьте, ни кто не будет тысячами ходить, ездить за членограем по стране и кричать - Зрада, Свинарчуки, Деньги на крови.... Так решило украинское большинство.
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23.05.2021 17:05 Ответить
Зе як Штірліц - ходить у будьонівці по Берліну косоворотці по Києву, набрав у свою ЗЕкоманду агентів Совка паРаші, молиться на Сталіна , а у нас досі 73% 28% (чи скільки їх там зараз залишилось) населення питають себе: "Та невже він зраднік? Та не може такого бути!"
У список "злодіїв у законі" внесли чеченців, які воюють на Донбасі за Україну, щоб видати їх Росії - Береза - Цензор.НЕТ 929
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23.05.2021 17:06 Ответить
Всё зло, которое сейчас происходит, нормальным людям, было очевидно задолго до выборов... зелёная плесень не "скурвилась" и не "зрадила" - она была такой всегда и не скрывала этого... И деятели, типа берёзы-бутусова или прочих гриценок-скрыпиных, которые топили Пороха, понимая кого, тем самым, приводят к власти, а теперь рядятся в белое пальто - сообщники и соучастники происходящего.
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23.05.2021 17:34 Ответить
.....як і барига . який ПРосрав п*ять років . щоб причавити 5 - ту колону запроданців та малоросів .!
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23.05.2021 17:38 Ответить
повністю згідний. те ж було з Вітею Ростовським - ботва в 10-12 роках шлялась і молилась за кожним кроком. А коли вітя із жадності злетів з котушок, ботва почала скиглити -вітя поганий. Порох їм нічого не обіцяв і не давав "на пропитание". Ігор Валерійович наобіцяв грошей на "мочилово" і тільки помахав долярами, ботва кинулась до гнусавого, а той -явамнічогоневинен. І знову біля розбитого корита. Журналістика -це не друга професія, це кореневий відросток першої, відомої ще з часів Клеопатри, професії.
А те,що береза підмітив, якраз і є природним станом гнусавого і його гопкомпанії.Брехати,брехати (в квардраті чи кубі) для них це нормально. Ще не те почуєте. "Парни в косововоротках" закусили "удила" -або пан або пропав.
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23.05.2021 17:57 Ответить
кажуть що на опитуванні 25% відповіло, що не розчаровані Зеленським і це співпадає з відсотком за Порошенка У список "злодіїв у законі" внесли чеченців, які воюють на Донбасі за Україну, щоб видати їх Росії - Береза - Цензор.НЕТ 3615
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23.05.2021 21:00 Ответить
Каких вам еще не хватает доказательств, что страной управляет конченых урод?
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23.05.2021 17:36 Ответить
Искать пид@расов составлявшего список.. Не обошлось здесь без Татарова.
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23.05.2021 17:44 Ответить
ЗЕ фашисты у власти. Ничего удивительного.
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23.05.2021 17:59 Ответить
У список "злодіїв у законі" внесли чеченців, які воюють на Донбасі за Україну, щоб видати їх Росії - Береза - Цензор.НЕТ 4381
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23.05.2021 18:07 Ответить
Лука Мудищев або бульбофюрер накакав гнусавому і його павліну. Тепер "бізнесменам" з Оману тяжко буде відбрехатись від справи Вагнера. Один із сайтів повідомив, що павлін хоче стати замість Данилова. Схоже на правду. Данилов вже два місяці не появляється на екранах. Перейшов червону лінію і затушував роль самого павліна. Хоча все це робота одного. Хто знав, що руді пише все. А містечкові перці з Брайтон-Біч давно вже "продалися" ФБР. Ви памятаєте, як сміявся в Сенаті спецпредставник Трампа Перрі над зеленським і єрмаком і згадав про "вбитого брата" який потім "воскрес." А схоже вже звикли, кинемо кісточку, а потім будемо торгувати Україною. Україна для них не батьківщина, просто територія,де вони зявилися на світ.
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23.05.2021 18:08 Ответить
Вот чуяло мое сердце, что ЗЕсрань с этой "борьбой" шото свое замутит.

И вот нате - борьба с ворами в законе превратиласьв борьбу с ветеранами АТО.

И вроде уже ничего неожиданного.
Так у ЗЕ расследование дела Шеремета превратилось в борьбу с ветеранами АТО.
Так у ЗЕ расследование дела "вагнеровцев" превратилось в расследование "переворота" в 2014-м.
Так у ЗЕ борьба с коррупцией превратилась в топ-коррупцию.
Так у ЗЕ борьба с олигархами превратилась в тесное сотрудничество с ними.
Так у ЗЕ децентрализация превратилась в выкачивание бабла из регионов.
Так у ЗЕ борьба с Ковидом превратилась в разворовывание ковидного фонда.
Так у ЗЕ перемирие превратилось в безнаказанное убийство бойцов ВСУ.
Так у ЗЕ прекращение войны превратилось в сдачу территорий Украины.
Так у ЗЕ экономический рывок превратился в крах экономики.
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23.05.2021 18:20 Ответить
Ворам воевать понятия не позволяют.Тому воры в этот список никак не могли бы попасть.Только по чьему то велению хотению они туда попали У список "злодіїв у законі" внесли чеченців, які воюють на Донбасі за Україну, щоб видати їх Росії - Береза - Цензор.НЕТ 4628
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23.05.2021 18:21 Ответить
Это всё от того, что при власти сейчас в Украине ПРЕДАТЕЛИ.
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23.05.2021 18:27 Ответить
Ну це вже перебор! Зелені придурки зовсім обнагліли.
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23.05.2021 18:40 Ответить
Почему в списке воров в законе нет всего состава ОП во главе со Шмарклей????
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23.05.2021 18:47 Ответить
наверное потому, что они хотя и воруют по крупному, по жизни остаются, всего-лишь, мелкими петушарами-потерпевшими...
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23.05.2021 20:11 Ответить
У янелоха оманского все враги, кто за свободную Украину, а главный враг Порошенко.
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23.05.2021 20:34 Ответить
скільки ці зелені суки будуть вчиняти наругу над україною?
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23.05.2021 20:46 Ответить
ще 3 роки, а потім 2-й термін.Але до того часу Україна вже буде Кемська волость.
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24.05.2021 07:20 Ответить
че это за выдумки с "воры в законе"
раньше в новостях такое встречалось, но это были часто приезжие, не граждане
сейчас же в этом списке не только какие то странные "воры", но вроде даже с украинским гражданством
как они там могут быть?
как можно применять какие то "санкции" к собственным гражданам?
обвинение не предъявляют, а санкции вводят
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23.05.2021 21:03 Ответить
А почему воюют чеченцы а не украинцы?
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23.05.2021 22:08 Ответить
Немцы вывели Россию из Первой Мировой, проыинансировав и подсунув ей красных популистов.
Кацапы сделали с Украиной то же, подсунув нам ЗЕленых шпионов и предателей
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23.05.2021 22:50 Ответить
Предлагаю уважаемому Юрию Бутусову направить запрос в ОП: Какой оперативный позывной сейчас у президента Зеленского? И к какой спецслужбе он прикреплен, ГРУ или ФСБ?
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23.05.2021 23:07 Ответить
И это все на что способен ПС ???????????????????
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24.05.2021 00:28 Ответить
Ну и будет так. Будете дальше все молчать и наблюдать за тем как сдают, уничтожают патриотов, государство, его интересы так и будет. Нафига вы сидите в ВР, в разных партиях, организациях, какой из вас толк - только болтовня от которой все устали и уже безразличие. А украинцы без руководства - это стадо, режь и издевайся.
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24.05.2021 09:26 Ответить
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