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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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"Слуга народа" Шевченко радуется задержанию в Минске журналиста Протасевича: "Вот это государственность!"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко, известный своей симпатией к захватившему власть в Беларуси "президенту" Александр Лукашенко, радуется задержанию белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал нардепа Шевченко.

По мнению Шевченко, задержание Романа Протасевича является примером "государственности".

Читайте на Цензор.НЕТ: В Минске экстренно посадили самолет Ryanair. Силовики Лукашенко задержали основателя NEXTA Протасевича. Ему может грозить смертная казнь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Слуга народа Шевченко радуется задержанию в Минске журналиста Протасевича: Вот это государственность! 01

Также читайте: Бутусов: Лукашенко применил схему захвата террористов-"вагнеровцев", посадив пассажирский самолет, чтобы задержать оппозиционера Протасевича

Как известно, 23 мая в Минске был посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли, но среди пассажиров был задержан оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал "отвратительными" действия властей Беларуси и потребовал освобождения блогера Романа Протасевича.
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Топ комментарии
+70
какого только гавна нету в Слугах Урода
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23.05.2021 17:48
+58
Ось такі вони, "Слуги народу"...
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23.05.2021 17:48
+41
При владі в Україні зібралася проросійська шобла.
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23.05.2021 17:49
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23.05.2021 20:50 Ответить
Держиморда лапотная.Ему холопов только не хватает для государствености.
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23.05.2021 21:06 Ответить
Он уже позафракцийный.
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23.05.2021 21:06 Ответить
Шевченко, жаль що таке призвище ,це колоборант це справжнє прорашиське бидло ,пора слугам визначитись з цим негідником.
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23.05.2021 21:12 Ответить
Але голосували за нього не марсіани, і не кацапи навіть. шлюхи наріду вибрані разом з шмаркєю зеленою більшостю того самого наріда...
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23.05.2021 21:22 Ответить
Да там наверное около половины таких уродов, кроме шевченко.
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23.05.2021 22:32 Ответить
Типичная ЗЕмразь.
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23.05.2021 21:23 Ответить
У мене питання до моїх ЗЕмляків ЗЕлених: вам не соромно за свого обранця? Перед виборами ця морда це лице щоденно заливалось чорною фарбою. Не допомогло.
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23.05.2021 21:35 Ответить
Немає сумніву,що цей прокацапський покидьок,так само радів коли козломорді скидали вакуумні бомби на лікарні Аллепо.
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23.05.2021 21:37 Ответить
..вот скажите - каким чином эту мразь можно аннигилировать, пока она сама-собой не сгнила...???!!!- это НеВОЗМОЖНО БОЛЬШЕ ТЕРПЕТЬ,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.05.2021 21:49 Ответить
Он походу больной на всю голову. Пусть и ему ЕС всыпят полезных санкций, это никуда не годится.
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23.05.2021 21:55 Ответить
ну неужели...- там, в стольном..- некому этой кончено-совковой мрази если не пасть, то мозги закрыть наххх к е..ниной маме..????)))
шо - бросать всё, дуть в киев решать проблему ОДНОГО-двух конченых олифренов...(без пытань - токо законными способами, шоб не вопросов от (Ф)сбу и др.хни..)???- ну не верю я в толерантность наших спецслужб
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23.05.2021 21:57 Ответить
Этот гнида, позорит нашего Шевченко, не место ему в слугах народа, пусть дрыскает к своему Лукашенко и там будет пока не сдохнет.
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23.05.2021 22:41 Ответить
УБОГИЙ КОЗАЧОК
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23.05.2021 23:07 Ответить
Слуги урода жрите. Это ваш человечик, ваш ДУРАЧЕК, именно дурачек, даже не дурак. Дурак бы не публиковал мысли публично, не восхвалял бы КГБ, Белорусь и Лукашенка в частности. Элементарно подумать 10 секунд. Тупо дурик-зебил. Мозгов НЕТ. Кого понабрали ....
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23.05.2021 23:30 Ответить
вот когда "Слуга народа" Шевченко будет болтаться на березе и ветер будет расхитувать его жалкую тушку-вот ето будет государственность!
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23.05.2021 23:55 Ответить
Тюхтій, телепень, одоробло та ін. - слова, що використовується для позначення вайлуватої, неповороткої і не надто розумної людини.
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24.05.2021 02:26 Ответить
это вы обрисовали постордынскую ситуацию в андрофагии, после успешного там парада суверенитеров, куда перед этим сбежит наше одоробло.
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24.05.2021 02:28 Ответить
Пид@р ! ! !
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24.05.2021 07:17 Ответить
да прибейте кто-то эту тварь.....
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24.05.2021 15:00 Ответить
Сколько еще мрази у нас в стране?,особенно появилось с приходом лакеев,навыбирали черт сам не знает кого но только не патриотов Украины.
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24.05.2021 17:30 Ответить
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