"Призываю союзников по ЕС и НАТО немедленно отреагировать, - президент Литвы Науседа о задержании в Минске блогера Протасевича"

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО и ЕС отреагировать на угрозу Беларуси международной гражданской авиации после задержания в Минске оппозиционного блогера Романа Протасевча.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте президента Литвы.

"Я призываю союзников по НАТО и ЕС немедленно отреагировать на угрозу, которую белорусский режим представляет для международной гражданской авиации. Международное сообщество должно принять срочные меры для того, чтобы подобные инциденты не повторились. Я буду говорить об этом на Совете ЕС, который начнется завтра в Брюсселе", - говорится в сообщении литовского президента.

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Как известно, 23 мая в Минске был посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли, но среди пассажиров был задержан оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал "отвратительными" действия властей Беларуси и потребовал освобождения блогера Романа Протасевича.