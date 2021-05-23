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Новости Политика Украины
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США согласовывает с Офисом Президента украинскую повестку на переговорах Байдена с Путиным, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США согласовывает с Офисом Президента украинскую повестку на переговорах Байдена с Путиным, - Арестович

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин будут поднимать украинский вопрос на двухсторонних переговорах, подготовка к которым еще продолжается.

Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, администрация президента США согласовывает сейчас с Офисом Президента Украины эту повестку.

"Эта повестка согласовывается с Офисом Президента Украины очень плотно сейчас. То есть нельзя говорить, что американцы там без нас хотят договориться. Нет, мы в очень тесной связи с американской администрацией, обеспечиваем наши национальные интересы. Возможно, продвинется что-то после этого", - рассказал Арестович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин на встрече с Зеленским не станет обсуждать принадлежность Крыма, - Песков

Он также отметил, что продолжается подготовка к переговорам президента Владимира Зеленского с Путиным.

Напомним, 20 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена может состояться в ближайшие недели.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
Лучше бы Арестович рассказал зачем на самом деле ЗЕ к ***** прется.

Ведь все прекрасно понимают, что ни Донбасс, ни Крым с клоуном ***** обсуждать не будет.
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23.05.2021 18:42
+12
США согласовывает с Офисом Президента украинскую повестку на переговорах Байдена с Путиным, - Арестович - Цензор.НЕТ 4798
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23.05.2021 18:54
+9
Опять люся пыхнула или нюхнула США согласовывает с Офисом Президента украинскую повестку на переговорах Байдена с Путиным, - Арестович - Цензор.НЕТ 3291
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23.05.2021 18:43
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Лучше бы Арестович рассказал зачем на самом деле ЗЕ к ***** прется.

Ведь все прекрасно понимают, что ни Донбасс, ни Крым с клоуном ***** обсуждать не будет.
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23.05.2021 18:42 Ответить
Вот когда не будет обсуждать , тогда и можно будет сказать, что ***** отказался, именно за этим и "прётся" США согласовывает с Офисом Президента украинскую повестку на переговорах Байдена с Путиным, - Арестович - Цензор.НЕТ 1735
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23.05.2021 18:53 Ответить
1. Про Крым уже Песков сказал, что кина не будет.
2. Про Донбасс тоже пусто. У ЗЕ нет козырей от слова совсем. Разве что он предложит еще дальше вглубь Украины ВСУ отвести.

Чтобы торговаться с ****** саначала надо здорово его прищемить, а у ЗЕ кишка тонка.
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23.05.2021 21:44 Ответить
До задницы, чего там сказал Песков, нужно чтобы ***** официально отказался, чтобы европейских клоунов можно было носом тыкать и стараться привлечь к переговорам США. а иначе никак ..)
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23.05.2021 21:54 Ответить
Байден без клоуна встретится с ******.

Клоуны на переговорах не нужны.
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23.05.2021 21:55 Ответить
Хочешь запретить Байдену встречаться с ******? США погоджує з Офісом Президента українську повістку на переговорах Байдена з Путіним, - Арестович - Цензор.НЕТ 8041
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23.05.2021 22:15 Ответить
США согласовивают!!! Афігєть! Вони спецоперцію ведуть на двох напрямках - ОПУ-КРЕМЛЬ ! А вова преться собі гарантії пробивати.
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23.05.2021 19:15 Ответить
Исходя из понимания внешней политики нашим действующим величайшем ЗЕлидером... То лучше пусть взрослые дяди без него пообщаются. Не надо нам такого позора с бегающими глазками на этой встрече. Ему так и не дошло за 2 года что такое субъект внешней политики и что такое объект...
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23.05.2021 19:26 Ответить
может и обсудить, скажет, что мы должны террористов обслуживать за свой счёт. А косоворотчик только согласится.
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23.05.2021 19:34 Ответить
Опять люся пыхнула или нюхнула США согласовывает с Офисом Президента украинскую повестку на переговорах Байдена с Путиным, - Арестович - Цензор.НЕТ 3291
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23.05.2021 18:43 Ответить
Закусывать надо.
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23.05.2021 18:43 Ответить
Хорошо шо госдеп в первую очередь проинформировал про повестку встречи Байдена с путином люсю арестович
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23.05.2021 18:47 Ответить
Люська, передай сс&куну, что "готов стать на колені" - не варіант.
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23.05.2021 18:48 Ответить
От это уровень!!! Вот это номер!!! США аж СОГЛАСОВЫВАЕТ))))))))))))))) с косовороточным косноязычным криворогим ушлёпком.... о чём говорить с Путиным в вопросе Украины!!!???)))))
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23.05.2021 18:52 Ответить
Бред.... Во власти всё делают на оборот, Запад и США просят одно, они делают другое. К сожалению, США не может с нынешней властью нормально разговаривать. Украина начинает входить в очень плохое время из-за нынешней власти.
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23.05.2021 18:53 Ответить
США согласовывает с Офисом Президента украинскую повестку на переговорах Байдена с Путиным, - Арестович - Цензор.НЕТ 4798
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23.05.2021 18:54 Ответить
Щоб впевненіше і з надією прожити сьогоднішнє...
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23.05.2021 18:58 Ответить
США погоджує з Офісом Президента українську повістку на переговорах Байдена з Путіним, - Арестович - Цензор.НЕТ 9385
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23.05.2021 19:08 Ответить
Знову базіка аристович дає якісь пояснення для лохів
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23.05.2021 18:55 Ответить
Арестович О Зеленском:
Отчего-То Вспоминается Старая Частушка…: «Сам Он Парень Неплохой, Только Ссытся И Глухой».
11 Декабря, 2019

Зеленский это Коллективный Обыватель
Немножко хороший. Немножко грустный, немножко тревожный. Немножко переживающий за судьбу страны.
Множко не любящий трудностей и этой вашей войны.
Немножко смешной. Немножко придурковатый.
И самое главное - пустой, как все обыватели.
В том месте, где у профессионального политика, какой бы негодяй он не был, профессиональные навыки и представления, у Зеленского - обывательская вакуоль.
Хлопец ввалился в высокие международные отношения и тяжкие внутренние расклады с комплексом политических предоставлений таксиста.
Точнее: с комплексами и представлениями таксиста.
У мало-мальски грамотного человека, который провёл в политике хотя бы пару сезонов, никогда бы не возникла идея, что Путин, потратившийся годы, жизни, огромные деньги, репутацию и место в международной политике на создание военного и политического инструмента давления на Украину и Европу (ОРДЛО), откажется от этого инструмента, потому, что ему «…просто посмотрели в глаза».
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23.05.2021 18:59 Ответить
Мало-мальски грамотный не то, что по-политик - таксист, никогда не дал бы втянуть себя в шоу Авакова.
И уж точно бы не поверил, что он может использовать всех для своих целей, а потом скинуть их, «….а они соберут весь негатив».
Эта мантра, отчего-то страшно популярная у тех, кто считает себя политтехнологами, не работает последних 28 лет.
Особенно в игре таксистов против министров МВД.
Теперь водитель нашего зеленоглазого такси, ускоренно проходит программу обучения. За счёт тех, кто его выбрал. В смартфоне.
Так работает политика идентичности: обыватель выбирает себя - коллективную пустоту и думает, что наполнит ее своими смыслами.
Что такой же, как они, парень отомстит за них олигархам.
А потом оказывается, что пустоту надувают профессиональные надувальщики, а обывателю, в лучшем случае, дают посмотреть. За его же деньги.
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23.05.2021 19:00 Ответить
Всё, что Штаты согласовывают с ОПой Зели через час будет известно }{уйлу через предателя Дерьмака. США согласовывает с Офисом Президента украинскую повестку на переговорах Байдена с Путиным, - Арестович - Цензор.НЕТ 4767
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23.05.2021 19:01 Ответить
Теперь и Дерьмак играет арестовичем на рояле...
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23.05.2021 19:06 Ответить
Отсасович,за такую брехню, можно и ниже пояса получить от Американцев. Это тебе не в Украине и про украинцев брехать.
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23.05.2021 19:07 Ответить
"Согласовывать" треба не з ОПою та усілякою зеленню, а з Кривавим Пастором, Порохом, Зеркаль, Сєнєю "Джихад" Кроліком... Ну на крайняк з Парубієм чи Гройсманом...
Вони б ще з мертветчуком, Рабіновичем чи Бойком це узгоджували...
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23.05.2021 19:12 Ответить
Скидається на відволікання уваги щодо внесення вайнахів у список злодіїв в "законі".
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23.05.2021 19:15 Ответить
Тобто,не з Зєлєнскім,а саме з Офісом.
Так я й думав.
США погоджує з Офісом Президента українську повістку на переговорах Байдена з Путіним, - Арестович - Цензор.НЕТ 6264
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23.05.2021 19:40 Ответить
А шо Аристарх сейчас говорит про невозможность посадить самолет с вагнеровцами?
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23.05.2021 19:46 Ответить
Сказочник люся.
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23.05.2021 20:33 Ответить
США погоджує з Офісом Президента українську повістку на переговорах Байдена з Путіним, - Арестович - Цензор.НЕТ 6715
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23.05.2021 20:52 Ответить
То есть Сопля,уже и Байденом командует?Можете Оно его на своем инструменте вертит?Крутая Шмаркля однако,зельоные прослезитесь от счастья.
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23.05.2021 21:04 Ответить
По его словам, администрация президента США согласовывает сейчас с Офисом Президента Украины эту повестку. Источник: https://censor.net/ru/n3266974
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Я конечно не Ванга, но думаю обсуждение закончится не начинаясь, фразой: "Мы не сторона конфликта, пусть решают между собой"
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23.05.2021 22:15 Ответить
 
 