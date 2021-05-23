США согласовывает с Офисом Президента украинскую повестку на переговорах Байдена с Путиным, - Арестович
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин будут поднимать украинский вопрос на двухсторонних переговорах, подготовка к которым еще продолжается.
Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, администрация президента США согласовывает сейчас с Офисом Президента Украины эту повестку.
"Эта повестка согласовывается с Офисом Президента Украины очень плотно сейчас. То есть нельзя говорить, что американцы там без нас хотят договориться. Нет, мы в очень тесной связи с американской администрацией, обеспечиваем наши национальные интересы. Возможно, продвинется что-то после этого", - рассказал Арестович.
Он также отметил, что продолжается подготовка к переговорам президента Владимира Зеленского с Путиным.
Напомним, 20 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена может состояться в ближайшие недели.
Пожалуйста, подождите...
Ведь все прекрасно понимают, что ни Донбасс, ни Крым с клоуном ***** обсуждать не будет.
2. Про Донбасс тоже пусто. У ЗЕ нет козырей от слова совсем. Разве что он предложит еще дальше вглубь Украины ВСУ отвести.
Чтобы торговаться с ****** саначала надо здорово его прищемить, а у ЗЕ кишка тонка.
Клоуны на переговорах не нужны.
Отчего-То Вспоминается Старая Частушка…: «Сам Он Парень Неплохой, Только Ссытся И Глухой».
11 Декабря, 2019
Зеленский это Коллективный Обыватель
Немножко хороший. Немножко грустный, немножко тревожный. Немножко переживающий за судьбу страны.
Множко не любящий трудностей и этой вашей войны.
Немножко смешной. Немножко придурковатый.
И самое главное - пустой, как все обыватели.
В том месте, где у профессионального политика, какой бы негодяй он не был, профессиональные навыки и представления, у Зеленского - обывательская вакуоль.
Хлопец ввалился в высокие международные отношения и тяжкие внутренние расклады с комплексом политических предоставлений таксиста.
Точнее: с комплексами и представлениями таксиста.
У мало-мальски грамотного человека, который провёл в политике хотя бы пару сезонов, никогда бы не возникла идея, что Путин, потратившийся годы, жизни, огромные деньги, репутацию и место в международной политике на создание военного и политического инструмента давления на Украину и Европу (ОРДЛО), откажется от этого инструмента, потому, что ему «…просто посмотрели в глаза».
И уж точно бы не поверил, что он может использовать всех для своих целей, а потом скинуть их, «….а они соберут весь негатив».
Эта мантра, отчего-то страшно популярная у тех, кто считает себя политтехнологами, не работает последних 28 лет.
Особенно в игре таксистов против министров МВД.
Теперь водитель нашего зеленоглазого такси, ускоренно проходит программу обучения. За счёт тех, кто его выбрал. В смартфоне.
Так работает политика идентичности: обыватель выбирает себя - коллективную пустоту и думает, что наполнит ее своими смыслами.
Что такой же, как они, парень отомстит за них олигархам.
А потом оказывается, что пустоту надувают профессиональные надувальщики, а обывателю, в лучшем случае, дают посмотреть. За его же деньги.
Вони б ще з мертветчуком, Рабіновичем чи Бойком це узгоджували...
Так я й думав.
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Я конечно не Ванга, но думаю обсуждение закончится не начинаясь, фразой: "Мы не сторона конфликта, пусть решают между собой"