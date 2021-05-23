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Украина и ЕС достигли политической договоренности о взаимном признании "паспортов вакцинации", - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Украина и ЕС достигли политической договоренности о взаимном признании

Украина и Европейский союз достигли политической договоренности о взаимном признании так называемых паспортов вакцинации.

Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что ЕС объявил о введении до конца июня цифровых сертификатов, которые будут содержать данные о вакцинации, тесты на COVID-19 и приобретенном иммунитете после болезни. Сразу после этого министры совместно с Еврокомиссией начали разработку соответствующего сертификата в Украине.

"На этой неделе вице-премьер Ольга Стефанишина в Брюсселе достигла с представителями ЕС политического согласия о возможности взаимного признания цифровых сертификатов. Украинцы должны получить возможность свободно передвигаться по Евросоюзу, поэтому рассчитываю на результативную работу министров в этом вопросе", - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запуск "паспортов вакцинации" в ЕС согласуют до конца мая, - фон дер Ляйен

Напомним, паспорта вакцинации против коронавируса должны начать работать в ЕС уже 1 июля. Тогда же документ планируют запустить в Украине.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
Сегодня просто день охренительных историй от власти. Что они курят такое забористое?
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23.05.2021 19:14
+4
Прирівняли людей до тварин .кожному ветпаспорт в зуби і бірку про стерилізацію в вухо...
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23.05.2021 19:38
+4
коронобесием рулят политики . Эпидемиолагов не спрашивают.
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23.05.2021 20:59
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Сегодня просто день охренительных историй от власти. Что они курят такое забористое?
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23.05.2021 19:14 Ответить
Й знову не Кулєба на темі закордонних справ! Чи він сам відмовляється від смердючих заяв, чи ЗЕбарани не пускають?
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23.05.2021 19:33 Ответить
Курит только зеля, остальные сами по себе убогие.
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23.05.2021 19:37 Ответить
**********.....
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23.05.2021 19:29 Ответить
Прирівняли людей до тварин .кожному ветпаспорт в зуби і бірку про стерилізацію в вухо...
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23.05.2021 19:38 Ответить
В международной практике, есть рискованные страны в которые запрещен въезд без определенных вакцинаций: типа малярии и тд. Так что животные - это те которые живут реальностью каменного века, где лечили кизяками и подорожником.
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23.05.2021 19:54 Ответить
і ті .які колють собі всяке лайно за яке НІХТО НЕ НЕСЕ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ .бо тільки тварини .які є абсолютно безправними істотами.дозволяють проводити на собі медичні експерименти...
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23.05.2021 21:12 Ответить
а что, разве вирусобесные папирцы входят в пакет документов безвиза?
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23.05.2021 19:50 Ответить
шмыгаль добазарился, чтобы мажоры квартала95, а также зе-*****, которых уже вмазали пфайзером могли беспрепятственно отдыхать в гейропе, пока лошары 73% будут и дальше верить в сказки, что бубочка всех граждан страны вакцинирует к 24 августа.
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23.05.2021 19:51 Ответить
Я так себе на минуточку извиняюсь, но имею таки спросить, а в ЕС знают за то шо лакей ахметова шмыгал с ними за то договорился? Опыт жизни в последние два года мне подсказывает, что в ЕС даже не догадываются, что шмыгаль с ними договорился.
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23.05.2021 19:56 Ответить
Україна і ЄС досягли політичної домовленості про взаємне визнання "паспортів вакцинації", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1911 Україна і ЄС досягли політичної домовленості про взаємне визнання "паспортів вакцинації", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3972 Україна і ЄС досягли політичної домовленості про взаємне визнання "паспортів вакцинації", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1911 Україна і ЄС досягли політичної домовленості про взаємне визнання "паспортів вакцинації", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3972 Україна і ЄС досягли політичної домовленості про взаємне визнання "паспортів вакцинації", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1911

Україна і ЄС досягли політичної домовленості про взаємне визнання "паспортів вакцинації", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7208
Україна і ЄС досягли політичної домовленості про взаємне визнання "паспортів вакцинації", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8183
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23.05.2021 20:47 Ответить
в моєго стафа аналогічний "паспорт")
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23.05.2021 21:14 Ответить
коронобесием рулят политики . Эпидемиолагов не спрашивают.
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23.05.2021 20:59 Ответить
стада довольных не слышно. пнх со своей простудой
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23.05.2021 22:25 Ответить
Шмыга, есть только 4 вакцины, признаны в ЕС ... А то гавено, которое вы кололи первым, не входит в их список!!! О каких "паспортах" ты толдычишь?
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24.05.2021 00:01 Ответить
 
 