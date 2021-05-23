Украина и ЕС достигли политической договоренности о взаимном признании "паспортов вакцинации", - Шмыгаль

Украина и Европейский союз достигли политической договоренности о взаимном признании так называемых паспортов вакцинации.

Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что ЕС объявил о введении до конца июня цифровых сертификатов, которые будут содержать данные о вакцинации, тесты на COVID-19 и приобретенном иммунитете после болезни. Сразу после этого министры совместно с Еврокомиссией начали разработку соответствующего сертификата в Украине.

"На этой неделе вице-премьер Ольга Стефанишина в Брюсселе достигла с представителями ЕС политического согласия о возможности взаимного признания цифровых сертификатов. Украинцы должны получить возможность свободно передвигаться по Евросоюзу, поэтому рассчитываю на результативную работу министров в этом вопросе", - отметил Шмыгаль.

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Напомним, паспорта вакцинации против коронавируса должны начать работать в ЕС уже 1 июля. Тогда же документ планируют запустить в Украине.