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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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Украина отреагировала на задержание Протасевича: "Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина отреагировала на задержание Протасевича:

Министерство иностранных дел Украины обратилось к белорусской стороне с требованием освободить оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича, которого задержали в аэропорту Минска.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"В очередной раз тревожные новости из Беларуси. На этот раз в Минске задержали белорусского журналиста Романа Протасевича. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы", - написал Николенко.

Украина отреагировала на задержание Протасевича: Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Шевченко радуется задержанию в Минске журналиста Протасевича: "Вот это государственность!"

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Свята людина, хай йому Бог допомагає!

Україна відреагувала на затримання Протасевича: "Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади" - Цензор.НЕТ 2008
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23.05.2021 20:36
+6
Украина отреагировала на задержание Протасевича: "Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей" - Цензор.НЕТ 2798
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23.05.2021 20:25
+5
.Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы", - написал Николенко.Источник: https://censor.net/ru/n3266983

Весь світ про тероризм, а Єрмаковова видав дозвіл на заяву про порушення свободи слова...

На зрадниках шапка горить?
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23.05.2021 20:30
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Правила форума Совет форумчан
То херня- заяву треба було робити Єрмаком
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23.05.2021 20:21 Ответить
Американський бізнесмен українського походження Ігор Пастернак звертався до низки членів Конгресу США для організації зустрічі з ними глави Офісу президента Андрія Єрмака. Той начебто мав приїхати у Вашингтон 16-20 травня, але ані поїздки, ані зустрічі так і не було.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на лист-запит щодо зустрічі, який видання отримало від працівника офісу одного з конгресменів. Його справжність виданню підтвердив сам Пастернак.
Із листа випливає, що 16-20 травня мав відбутися візит української делегації до Вашингтона у складі Єрмака (який очолював би делегацію) й віцепрем'єра та міністра з питань тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.
Єрмака в листі представляють як «найближчу довірену особу» Зеленського, «другу найвпливовішу людину» після нього, а також як «праву руку» президента в питаннях внутрішньої та зовнішньої політики.
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23.05.2021 20:25 Ответить
Украина отреагировала на задержание Протасевича: "Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей" - Цензор.НЕТ 6473
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23.05.2021 20:23 Ответить
Украина отреагировала на задержание Протасевича: "Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей" - Цензор.НЕТ 2798
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23.05.2021 20:25 Ответить
.Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы", - написал Николенко.Источник: https://censor.net/ru/n3266983

Весь світ про тероризм, а Єрмаковова видав дозвіл на заяву про порушення свободи слова...

На зрадниках шапка горить?
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23.05.2021 20:30 Ответить
Поглянь, бидлота 73%, це твій лідер нації, гарант законності і головнокомандувач армії під час війни.
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23.05.2021 21:00 Ответить
И элетричество с бензином продолжаем покупать.
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23.05.2021 20:24 Ответить
А навіщо ти купуєш білоруський бензин та електрику?
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23.05.2021 20:48 Ответить
мі решительно осуждаем!
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23.05.2021 20:27 Ответить
а ще - "надєємся на соблюдєніє прав посажених"
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23.05.2021 20:32 Ответить
Потужно. Як і все що робить нАйвеличніший.
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23.05.2021 20:31 Ответить
а можна ксерокопію отому мєнту, який учора затримав білоруса за навоз. йому теж край треба таку грамоту!
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23.05.2021 20:33 Ответить
От хто зараз сміється над ОПУ-борделем, так це Лука! Недаремно ж на сачуствіє свабодє слова спромоглася Україна ... ОЙ ЗЕДЕБІІІІЛИИ!
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23.05.2021 20:35 Ответить
Та это кирдык уже. Его не выпустят.
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23.05.2021 20:35 Ответить
Свята людина, хай йому Бог допомагає!

Україна відреагувала на затримання Протасевича: "Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади" - Цензор.НЕТ 2008
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23.05.2021 20:36 Ответить
чіво-о-о, блєать?
атака на свободу слова???
не тероризм, не повітряне піратство, а атака на свободу слова?
зелень - кончєна мєрзость
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23.05.2021 20:48 Ответить
Тупым карликам в комах непонятно почему именно свобода слова а не терроризм с посадкой самолета? ха-ха-ха. Потому что Украина сама это же хотела сделать с вагнеровцами - именно поэтому акцент на личности пассажира и свободе слова а не на посадке самолета.
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24.05.2021 15:30 Ответить
Іспанський сором.
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23.05.2021 20:49 Ответить
гидрант не хочет что нибудь заявить по этому поводу?
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23.05.2021 20:50 Ответить
Прем'єр польський назвав то актом державного тероризму публічно, і посол РБ в МЗС Польщі носом по гівну, впевнений, був на пртязі 2,5 тиканий. А у шмарклі "глубокая абіспакоінасть
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23.05.2021 20:57 Ответить
правильная заява.
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24.05.2021 01:35 Ответить
Тупым карликам в комах непонятно почему именно свобода слова а не терроризм с посадкой самолета? ха-ха-ха. Потому что Украина сама это же хотела сделать с вагнеровцами - именно поэтому акцент на личности пассажира и свободе слова а не на посадке самолета.
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24.05.2021 15:29 Ответить
 
 