Украина отреагировала на задержание Протасевича: "Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство иностранных дел Украины обратилось к белорусской стороне с требованием освободить оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича, которого задержали в аэропорту Минска.
Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.
"В очередной раз тревожные новости из Беларуси. На этот раз в Минске задержали белорусского журналиста Романа Протасевича. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы", - написал Николенко.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
Пожалуйста, подождите...
Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на лист-запит щодо зустрічі, який видання отримало від працівника офісу одного з конгресменів. Його справжність виданню підтвердив сам Пастернак.
Із листа випливає, що 16-20 травня мав відбутися візит української делегації до Вашингтона у складі Єрмака (який очолював би делегацію) й віцепрем'єра та міністра з питань тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.
Єрмака в листі представляють як «найближчу довірену особу» Зеленського, «другу найвпливовішу людину» після нього, а також як «праву руку» президента в питаннях внутрішньої та зовнішньої політики.
Весь світ про тероризм, а Єрмаковова видав дозвіл на заяву про порушення свободи слова...
На зрадниках шапка горить?
атака на свободу слова???
не тероризм, не повітряне піратство, а атака на свободу слова?
зелень - кончєна мєрзость