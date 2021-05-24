Владимир Зеленский, я правильно понимаю, что ваша партия поддерживает Лукашенко? - журналист Руденко
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Фракция "Слуги народа", вероятно, разделяет позицию депутата Евгения Шевченко, который поддержал захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко по задержанию блогера Романа Протасевича.
Такую версию высказал в Facebook журналист Сергей Руденко, передает Цензор.НЕТ.
"Депутат президентской фракции Евгений Шевченко поддерживает террориста Александра Лукашенко, который сегодня захватил чужой самолет и посадил в тюрьму основателя телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича. Владимир Зеленский, я правильно понимаю, что ваша партия поддерживает Лукашенко? Если это - не так, почему Шевченко до сих пор во фракции "Слуга народа"?", - написал он.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. В то же время "слуга народа" Евгений Шевченко порадовался задержанию белорусского оппозиционного блогера.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
Пожалуйста, подождите...
он закончит точно так, как янукович
эта всем-нам понятная гнида должна давно уже быть изгнана как минимум из страны..- как максимум- сидеть в сизо и ждать приговора)))
У слуг НЕ знали за колю оболнского? (бандюгана) У Слуг не знали за быдлоту, которую брали - ворье, насильников, педофилов. Про просто "иуд" (те которые имеют в офисе каломойши приймальные) и говорить нечего. А есть еще и ахметки люди....
А ведь народ ждал. Не дождался....
Цікавий діаолог, як завжди.
Опять сделаем вид, что НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО?!