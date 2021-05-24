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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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Климкин о задержании Протасевича: Если Украина не присоединится к полному пакету санкций против Лукашенко, то будет выглядеть слабаком

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Климкин о задержании Протасевича: Если Украина не присоединится к полному пакету санкций против Лукашенко, то будет выглядеть слабаком

Захвативший власть в беларуси "президент" Александр Лукашенко находится в тупике и способен на что угодно.

Об этом пишет в Facebook экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Лукашенко перешел "красную линию" нравственности. Собственно, он ее давно перешел, но сейчас окончательно. Посадив с помощью истребителей самолет, на котором в Вильнюс направлялся бывший редактор известного своей борьбой против режима Лукашенко канала NEXTA Протасевич, он стал на путь воздушного пиратства и государственного терроризма.

Лукашенко хочет торговаться за свою шкуру, то есть личную безопасность и безопасность своих активов. Путину это тоже выгодно: Лукашенко у него в кармане и с Байденом будет о чем дополнительно поговорить.

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Реакция Запада будет быстрой. Как публичная, так и непубличная, причем вторая - жестче. Очень надеюсь, что мы тоже не будем ждать очередной серии СНБО в пятницу. Если мы и теперь не присоединимся к полному пакету санкций США и ЕС в отношении Лукашенко, то будем выглядеть беспринципными слабаками.

Как по мне, ездить украинцам теперь в Беларусь опасно, причем любым способом. Лукашенко в тупике и неизвестно, что ему придет в голову, дополнительных заложников или фейковые покушения не следует исключать. Теперь Лукашенко способен на что угодно. А Украину как страну свободных людей он боится и ненавидит", - написал Климкин.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

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В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. 

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+22
Если международное сообщество и это проглотит, то любой диктатор на земле завтра начнёт захватывать любой самолёт над своим небом.
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23.05.2021 21:25
+21
Не слабаком, а сообщником.
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23.05.2021 21:22
+15
Украина выглядит точно так же, как зеленский: тупо, глупо и по-идиотски. Это мягко сказано.
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23.05.2021 21:22
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" "мудрый" "дипломат", который видит на годы вперёд назвал усатого бульбаноутырка своим другом и до сих пор мы не слышали хрюкота из Козина, дезавуирующего эту сентенцию"

Видишь ли, мой недалекий зебильный друг, мудрый дипломат действовал как мудрый дипломат - и поэтому при Порохе белорашка сохраняла такой-сякой нейтралитет. Даже боевичков воевавших на Донбассе уголовно преследовала. Это был наверное максимум чего могла добиться Украина от луки при его объективной зависимости от рашки.
И кстати при этом Пороху не требовалось покупать для этого электроэнергию у бульбофюрера как у твоего писюноклавишника.
А бульбофюрер не рассказывал обмалафительные истории о боевиках-украинцах
Видишь как дешево - разок другом назвал и решил целый ряд проблем.
Хотя кому я рассказываю, трехвольтовому зеимбецилу который логической связи между жрать и срать не всегда улавливает, какие уж там высшие материи с дипломатией.

"можешь поискать на досуге заявление Клоуна о том, что Лука его друг."

))) Мой масенький обкаканый земибецильчик ))
Лука обоссал твоего клоуна прямым текстом, заявив что он "обучаемый". Я бы сказал что формально этим он унизил и Украину, но мне придется сильно кривить душой, заявляя что я ассоциирую нашу страну с этим недоразумением.
При этом речь идет уже не о дружбе, а о том чтобы поставить на место под}{уйловника.
Но как мы видим ЗЫбил затянул язык в то мемсто которое у вас 73-процентных отвечает за когнитивные процессы.
И да, экспорт белорахинского электричества на этом не прекратился, а СНБО ввобдит санкции против карманников но не против белорашки.

Облизывай дальше совего опущенного сцарька из шапито и кукарекай на Петю, ты заслуживаешь жить в стране с таким обоссаным руководством. Жаль только что и нормальные люди с вами зескотами тут мучаются.
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24.05.2021 01:23 Ответить
Не слабаком, а сообщником.
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23.05.2021 21:22 Ответить
Приближенный к Лукашенко олигарх заработал 320 миллионов на "Большом строительстве" Зеленского, - "Схемы".

https://biz.censor.net/video_news/3266732/priblijennyyi_k_lukashenko_oligarh_zarabotal_320_millionov_na_bolshom_stroitelstve_zelenskogo_shemy
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23.05.2021 21:34 Ответить
А когда крым сдали?слабаками не выглядили?а то смотрят на беларуссию,это другое государство,чо хотят то и делают,за собой смотрите.
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24.05.2021 06:08 Ответить
За собой смотри, Вася. Иди кацапам советуй, чтобы не сунули свой нос в дела других стран по всему миру.
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24.05.2021 10:07 Ответить
Украина выглядит точно так же, как зеленский: тупо, глупо и по-идиотски. Это мягко сказано.
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23.05.2021 21:22 Ответить
PS: "A leading Belarusian opposition activist has been arrested in Belarus after President Alexander Lukashenko ordered a fighter jet to escort his Ryanair plane to Minsk", - CNN.
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23.05.2021 21:25 Ответить
А нехер за идиотов голосовать 30 лет непрерывно. Правда последний выбор (а очень похоже, что это именно последний свободный выбор) был уникально идиотским, не виданным никогда и нигде в Истории Человечества. Едва ли страна с таким наридом сможет существовать. Мы просрали в конце концов Украину, поздравим себя.
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23.05.2021 21:42 Ответить
есть такое подозрение.
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23.05.2021 21:54 Ответить
Надо исключить Белорус из ИКАО
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23.05.2021 21:23 Ответить
Ніби й так дивлячись на віслюка ми не бачимо що думають про Україну.
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23.05.2021 21:23 Ответить
Климкин о задержании Протасевича: Если Украина не присоединится к полному пакету санкций против Лукашенко, то будет выглядеть слабаком - Цензор.НЕТ 4108
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23.05.2021 21:23 Ответить
Украіна заявила ЛИШЕ про порушення свободи слова - ПИТАНЯ ЩЕ ДО БОБІКІВ ВОВИ Є?
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23.05.2021 21:23 Ответить
Клімкін ви дипломатично сказали те ж саме але... не чекайте від вови на щось більше- він пакує валізи до Кремля на зустріч
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23.05.2021 21:25 Ответить
Вава в кремле не нужен. Вава нужен кремлю в Украине. Вава много глазками крутит. У Вавы в ОПЕ вава от руки бородатой бабушки. Спасают только айкосики.
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23.05.2021 21:57 Ответить
А шо вже є санкції за захоплення літака?
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23.05.2021 21:24 Ответить


Andrei Piontkovsky



Это последний момент истины для Запада. Если режим Лукашенко не будет немедленно признан террористической организацией, никакого Запада или Свободного мира просто не существует. Наступил не фукуямовский, а настоящий Конец Истории.
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23.05.2021 21:24 Ответить
Климкин о задержании Протасевича: Если Украина не присоединится к полному пакету санкций против Лукашенко, то будет выглядеть слабаком - Цензор.НЕТ 3475
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23.05.2021 21:24 Ответить
Если международное сообщество и это проглотит, то любой диктатор на земле завтра начнёт захватывать любой самолёт над своим небом.
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23.05.2021 21:25 Ответить
ну введет европа санкции против диспетчера и пЕлота миг-29.
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23.05.2021 21:29 Ответить
Могут транзит запретить для беларусских авиакомпаний
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23.05.2021 21:32 Ответить
хотелось бы, но Беларусь может в ответ запретить европейским.. а там - деньги,коридоры.. придется через рашку крюк делать
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23.05.2021 21:41 Ответить
На данный момент через беларусь пролетают 5-7 самолетов. Это либо бизнес джеты либо рейсовые самолеты в москву. По факту как транзитер, беларусь - ниочем.
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23.05.2021 21:47 Ответить
але за проліт, за використання повітряного простору - платять.
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23.05.2021 22:29 Ответить
Принципы должны быть выше всего. Без них продажностью попахивает.
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23.05.2021 21:48 Ответить
Через Польшу скорее
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23.05.2021 22:10 Ответить
Но как сработали показательно. Не устроили ему несчастный случай в европе. А посадят показательно. Вот как надо разбираться со своими врагами. в том числе и Украине.. И Пете надо смотреть и учиться..
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23.05.2021 21:29 Ответить
Хай бульба-фюрер?
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23.05.2021 21:43 Ответить
Эх Василий. Ты такой Василий...Показательный Василий... Показываешь полное отсутствие в голове своей наличия твоего главного друга - мозга...
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23.05.2021 21:46 Ответить
Петя це хто? Пётр Никола́евич Симоне́нко ??
Васілій 69, ти просто феєричний... коментатор. Жгі іщо!!
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23.05.2021 22:04 Ответить
https://twitter.com/jensstoltenberg/status/1396523402807107586

Клімкін про затримання Протасевича: Якщо Україна не приєднається до повного пакету санкцій проти Лукашенка, то виглядатиме слабкою - Цензор.НЕТ 8772
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23.05.2021 21:29 Ответить
Уявляєте , вова робить відосік з осудженням, а Лука йому у відповідь - Я тобі удячний за ідею, синок!
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23.05.2021 21:32 Ответить
..не слабаком, а просто идиотами и выглядит вся банковая и оп, и огп, и сбу..)))
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23.05.2021 21:36 Ответить
Климкин дипломатичен. Украина будет выглядеть не слабой, а слабой, трусливой и подлой. Согласитесь, это большая разница.
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23.05.2021 21:37 Ответить
Ага,нам и так врагов не хватает по границам,давайте и беларуссов туда запишем. Клімкін про затримання Протасевича: Якщо Україна не приєднається до повного пакету санкцій проти Лукашенка, то виглядатиме слабкою - Цензор.НЕТ 15
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23.05.2021 21:39 Ответить
вони давно вже вороги, з тих пір, коли вступили в військовий союз з касапами
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23.05.2021 21:44 Ответить
Ага и Крым они тоже сдали.. Клімкін про затримання Протасевича: Якщо Україна не приєднається до повного пакету санкцій проти Лукашенка, то виглядатиме слабкою - Цензор.НЕТ 3893
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23.05.2021 22:02 Ответить
принаймі, морально підтримали *****
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23.05.2021 22:30 Ответить
а как назвать человека, который поддерживает тварь, которая по ложным обвинениям украинских военных? Правильно, такого называют климкиным. (речь о рябокепке и климкине)

Так, что можешь валить нахрен! Зробив себе разом!
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23.05.2021 21:42 Ответить
неправда, Клімкін клована не підтримує. І рабакепка послала бубочку нахер
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23.05.2021 21:45 Ответить
а я не говорю, что он в одной лодке с бубочкой. Он в одной лодке с рябокепкой. И напомни мне пожалуйста, кто выдвигал обвинения украинским военным на той самой знаменитой пресс-конференции.
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23.05.2021 21:54 Ответить
я тебе зрозумів, тому і згадав рябошапку. І повторюсь: з тих пір там горшки побиті
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23.05.2021 22:31 Ответить
т.е. до этого он был мразью и его ничего не парило, а потом в один момент над ним нимб появился?
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23.05.2021 23:10 Ответить
політики - чи не поголовно всі цинічні. Життя таке...
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24.05.2021 01:45 Ответить
и то, что бубочка послал рябокепку нахер (а не наоборот!!!), когда не поделили потоки "денег на крови" мне глубоко посрать. Оба двое штопаных. А климкин зарубил одним действием всё то, что сделал хорошее раньше. И это не было чем-то вынужденным или его заставляли, он решил связаться с мразями и теперь рассказывает насколько близки они идейно. Идейная близость с мразью - зашквар. Так что "зробив себе разом" также, как яценюк "зробив себе разом" с помощью арсенио муссорини. Сами себя похоронили.
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23.05.2021 22:00 Ответить
Бодя, похмелись! Клімкін про затримання Протасевича: Якщо Україна не приєднається до повного пакету санкцій проти Лукашенка, то виглядатиме слабкою - Цензор.НЕТ 5703
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23.05.2021 22:07 Ответить
с таким списком "читаемых" похмеляться надо тебе... боярой. Так что, ванька, вали домой, здесь водки нет, там и похмеляйся
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23.05.2021 22:09 Ответить
Санкции,там вже бесполезны.Только санитары.Единицы людей,которые находятся у власти долго, способны сохранять здравый ум.Как говорится,если хороший человек приходит в политику,он неминуемо становится плохим.Если в политику приходит подлец,он становится подлее во сто крат.Тобто это данность как аксиома.Лука это подлец в кубе,мыслящий категориями недоступными никому,кроме врачей на сегодня.Таковы реалии.А вы санкции... Клімкін про затримання Протасевича: Якщо Україна не приєднається до повного пакету санкцій проти Лукашенка, то виглядатиме слабкою - Цензор.НЕТ 2965
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23.05.2021 21:49 Ответить
Для Зе теперь выбор стал ребром: вышиванка или косоворотка!
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23.05.2021 21:52 Ответить
Косоворотка -то був сигнал у Кремль , тіпу Я ГАТОВ
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23.05.2021 21:57 Ответить
Этот картавый хоть с одной страной дружественные контакты наладил?Когда в кресле сидел то одни скандалы и косяки были. Клімкін про затримання Протасевича: Якщо Україна не приєднається до повного пакету санкцій проти Лукашенка, то виглядатиме слабкою - Цензор.НЕТ 3424
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23.05.2021 22:03 Ответить
В Украине все было бы гораздо проще.
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23.05.2021 22:04 Ответить
Не нужно лезть в чужой огород. Это суверенное государство и пусть там разбираются. Как Россия к нам лезет так не нравиться, а как сами так давайте влезем в Беларусь.
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23.05.2021 22:05 Ответить
Банда порошенко страется оттолкнуть Беларусь от Украины и отдать её на поталу *****.
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23.05.2021 22:07 Ответить
Самое интересное, что Лукашенко был большим другом Пети. И его Богдан даже нашей армии МАЗы белорусские продавал как посредник. И вдруг вся эта братия развернулась на 180 градусов, какие-то санкции вводить советуют. А что поменялось за эти годы? Да ничего не поменялось, просто кого-то от корыта отогнали и они не знают какими путями туда вернуться, что начинают творить откровенную дичь.
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23.05.2021 22:22 Ответить
Яку #уйню я щойно прочитав???
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23.05.2021 22:43 Ответить
Да ничего и не поменялось - порошенко как батрачил на *****, так и батрачит. Кстати ему светит измена Родины, а потом возьмутся за бутусова и ботоферму на Рыбальском.
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23.05.2021 23:06 Ответить
Зелёнка, ну сколько можно тошнить то? Ну выглядишь же двухбитным примитивом.
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24.05.2021 01:16 Ответить
Сам придумал, или Дерьмак подсказывал? Клімкін про затримання Протасевича: Якщо Україна не приєднається до повного пакету санкцій проти Лукашенка, то виглядатиме слабкою - Цензор.НЕТ 1357
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23.05.2021 22:24 Ответить
Всі рейси до Біларусі повинні бути скасовані: повітряні, залізничні, автобусні... Хто бажає туди потрапити, доїжджає до кордону, а там - як завгодно...
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23.05.2021 22:41 Ответить
Эти говнюки уже похищали гражданина Украины-Гриба.Пора бы уже давно признать что никакой независимой Белоруси не существует,а есть юго-западная губерния рашки под названием Белороссиия Клімкін про затримання Протасевича: Якщо Україна не приєднається до повного пакету санкцій проти Лукашенка, то матиме вигляд слабкої - Цензор.НЕТ 7289
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23.05.2021 22:43 Ответить
В этом случае Украина будет не слабаком, а позорищем.
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23.05.2021 23:08 Ответить
...політично стурбовані громадяни заявляють, що мав місце акт державного тероризму, та вимагають розірвати дипломатичні відносини з режимом Л******а й відмовитись від закупівлі білоруських нафтопродуктів.

Треба сказати, що КДБ Республіки Білорусь не оригінальний, а Л******о лише повторив витівку П*******а та його вірного голови СБУ Г*******а, більше відомого в народі як «Вася-їбанько». 21 жовтня 2016 року Служба безпеки України під загрозою здійняти в повітря бойові винищувачі примусово посадила в аеропорту «Жуляни» літак білоруської авіакомпанії «Бєлавіа», який пролітав над територією України, за 5 хвилин до входження судна в повітряний простір Білорусі. Після посадки літака в «Жулянах» доблесні СБУшники зняли з борта одного з пасажирів - такого собі Армена Мартиросяна, якого обшукали, оскільки вирішили, що в нього може бути флеш-накопичувач з аудіозаписом розмов, зроблених народним депутатом України VIII скликання О*******м у кабінеті президента П*******а за допомогою мікрофона, вмонтованого в наручний годинник. Щоправда, нічого підозрілого в кишенях Мартиросяна підлеглі Васі-їбанька не знайшли й відправили цього пана до Мінська наступним рейсом. Що ж стосується шкоди, завданої діями Грицака авіакомпанії «Бєлавіа», то її відшкодовували зі своїх бездонних кишень українські платники податків...
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23.05.2021 23:16 Ответить
Хммм....ну теперь вы знаете одну из причин почему стопанули операцию "вагнеровцев". Да, это последующие обвинения в государственном терроризме.
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24.05.2021 07:11 Ответить
Не стоит путать хрен с пальцем, операция по "вагнеровцам" велась спецслужбами нескольких государств, в том числе и Турции.
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24.05.2021 08:19 Ответить
зеленский засЦыт.....
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24.05.2021 16:52 Ответить
 
 