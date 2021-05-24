Климкин о задержании Протасевича: Если Украина не присоединится к полному пакету санкций против Лукашенко, то будет выглядеть слабаком
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Захвативший власть в беларуси "президент" Александр Лукашенко находится в тупике и способен на что угодно.
Об этом пишет в Facebook экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ.
"Лукашенко перешел "красную линию" нравственности. Собственно, он ее давно перешел, но сейчас окончательно. Посадив с помощью истребителей самолет, на котором в Вильнюс направлялся бывший редактор известного своей борьбой против режима Лукашенко канала NEXTA Протасевич, он стал на путь воздушного пиратства и государственного терроризма.
Лукашенко хочет торговаться за свою шкуру, то есть личную безопасность и безопасность своих активов. Путину это тоже выгодно: Лукашенко у него в кармане и с Байденом будет о чем дополнительно поговорить.
Реакция Запада будет быстрой. Как публичная, так и непубличная, причем вторая - жестче. Очень надеюсь, что мы тоже не будем ждать очередной серии СНБО в пятницу. Если мы и теперь не присоединимся к полному пакету санкций США и ЕС в отношении Лукашенко, то будем выглядеть беспринципными слабаками.
Как по мне, ездить украинцам теперь в Беларусь опасно, причем любым способом. Лукашенко в тупике и неизвестно, что ему придет в голову, дополнительных заложников или фейковые покушения не следует исключать. Теперь Лукашенко способен на что угодно. А Украину как страну свободных людей он боится и ненавидит", - написал Климкин.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
Пожалуйста, подождите...
Видишь ли, мой недалекий зебильный друг, мудрый дипломат действовал как мудрый дипломат - и поэтому при Порохе белорашка сохраняла такой-сякой нейтралитет. Даже боевичков воевавших на Донбассе уголовно преследовала. Это был наверное максимум чего могла добиться Украина от луки при его объективной зависимости от рашки.
И кстати при этом Пороху не требовалось покупать для этого электроэнергию у бульбофюрера как у твоего писюноклавишника.
А бульбофюрер не рассказывал обмалафительные истории о боевиках-украинцах
Видишь как дешево - разок другом назвал и решил целый ряд проблем.
Хотя кому я рассказываю, трехвольтовому зеимбецилу который логической связи между жрать и срать не всегда улавливает, какие уж там высшие материи с дипломатией.
"можешь поискать на досуге заявление Клоуна о том, что Лука его друг."
))) Мой масенький обкаканый земибецильчик ))
Лука обоссал твоего клоуна прямым текстом, заявив что он "обучаемый". Я бы сказал что формально этим он унизил и Украину, но мне придется сильно кривить душой, заявляя что я ассоциирую нашу страну с этим недоразумением.
При этом речь идет уже не о дружбе, а о том чтобы поставить на место под}{уйловника.
Но как мы видим ЗЫбил затянул язык в то мемсто которое у вас 73-процентных отвечает за когнитивные процессы.
И да, экспорт белорахинского электричества на этом не прекратился, а СНБО ввобдит санкции против карманников но не против белорашки.
Облизывай дальше совего опущенного сцарька из шапито и кукарекай на Петю, ты заслуживаешь жить в стране с таким обоссаным руководством. Жаль только что и нормальные люди с вами зескотами тут мучаются.
https://biz.censor.net/video_news/3266732/priblijennyyi_k_lukashenko_oligarh_zarabotal_320_millionov_na_bolshom_stroitelstve_zelenskogo_shemy
Andrei Piontkovsky
Это последний момент истины для Запада. Если режим Лукашенко не будет немедленно признан террористической организацией, никакого Запада или Свободного мира просто не существует. Наступил не фукуямовский, а настоящий Конец Истории.
Васілій 69, ти просто феєричний... коментатор. Жгі іщо!!
Так, что можешь валить нахрен! Зробив себе разом!
Треба сказати, що КДБ Республіки Білорусь не оригінальний, а Л******о лише повторив витівку П*******а та його вірного голови СБУ Г*******а, більше відомого в народі як «Вася-їбанько». 21 жовтня 2016 року Служба безпеки України під загрозою здійняти в повітря бойові винищувачі примусово посадила в аеропорту «Жуляни» літак білоруської авіакомпанії «Бєлавіа», який пролітав над територією України, за 5 хвилин до входження судна в повітряний простір Білорусі. Після посадки літака в «Жулянах» доблесні СБУшники зняли з борта одного з пасажирів - такого собі Армена Мартиросяна, якого обшукали, оскільки вирішили, що в нього може бути флеш-накопичувач з аудіозаписом розмов, зроблених народним депутатом України VIII скликання О*******м у кабінеті президента П*******а за допомогою мікрофона, вмонтованого в наручний годинник. Щоправда, нічого підозрілого в кишенях Мартиросяна підлеглі Васі-їбанька не знайшли й відправили цього пана до Мінська наступним рейсом. Що ж стосується шкоди, завданої діями Грицака авіакомпанії «Бєлавіа», то її відшкодовували зі своїх бездонних кишень українські платники податків...