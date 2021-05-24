Климкин о задержании Протасевича: Если Украина не присоединится к полному пакету санкций против Лукашенко, то будет выглядеть слабаком

Захвативший власть в беларуси "президент" Александр Лукашенко находится в тупике и способен на что угодно.

Об этом пишет в Facebook экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Лукашенко перешел "красную линию" нравственности. Собственно, он ее давно перешел, но сейчас окончательно. Посадив с помощью истребителей самолет, на котором в Вильнюс направлялся бывший редактор известного своей борьбой против режима Лукашенко канала NEXTA Протасевич, он стал на путь воздушного пиратства и государственного терроризма.

Лукашенко хочет торговаться за свою шкуру, то есть личную безопасность и безопасность своих активов. Путину это тоже выгодно: Лукашенко у него в кармане и с Байденом будет о чем дополнительно поговорить.

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Реакция Запада будет быстрой. Как публичная, так и непубличная, причем вторая - жестче. Очень надеюсь, что мы тоже не будем ждать очередной серии СНБО в пятницу. Если мы и теперь не присоединимся к полному пакету санкций США и ЕС в отношении Лукашенко, то будем выглядеть беспринципными слабаками.

Как по мне, ездить украинцам теперь в Беларусь опасно, причем любым способом. Лукашенко в тупике и неизвестно, что ему придет в голову, дополнительных заложников или фейковые покушения не следует исключать. Теперь Лукашенко способен на что угодно. А Украину как страну свободных людей он боится и ненавидит", - написал Климкин.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

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В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.