Придем к власти - будем делать так же, - депутат ОПЗЖ Кива о захвате Протасевича в Беларуси
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Депутат "Оппозиционной платформы - за жизнь" Илья Кива поздравил белорусские спецслужбы "с проведением блестящей операции".
Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Поздравляю Белорусские спец.службы с проведением блестящей операции по нейтрализации противника несущего угрозу национальной безопасности. Прийдем к власти обязательно будем использовать опыт наших соседей!", - написал он.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Мелочь, а приятно.
Если бы у вас, козлов, была хотя бы крупица ума, то вы бы попытались включать мозги и задумываться о будущем!
Вы хотите впустить ***** в Украину?
Замечательно!
А вы тупые животные, не думали, что ***** вы после этого, не нужны!
Вас как гандоны использованные, выкинут в унитаз и воду сольют.