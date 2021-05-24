Придем к власти - будем делать так же, - депутат ОПЗЖ Кива о захвате Протасевича в Беларуси

Депутат "Оппозиционной платформы - за жизнь" Илья Кива поздравил белорусские спецслужбы "с проведением блестящей операции".

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляю Белорусские спец.службы с проведением блестящей операции по нейтрализации противника несущего угрозу национальной безопасности. Прийдем к власти обязательно будем использовать опыт наших соседей!", - написал он.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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