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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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Придем к власти - будем делать так же, - депутат ОПЗЖ Кива о захвате Протасевича в Беларуси

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Придем к власти - будем делать так же, - депутат ОПЗЖ Кива о захвате Протасевича в Беларуси

Депутат "Оппозиционной платформы - за жизнь" Илья Кива поздравил белорусские спецслужбы "с проведением блестящей операции".

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляю Белорусские спец.службы с проведением блестящей операции по нейтрализации противника несущего угрозу национальной безопасности. Прийдем к власти обязательно будем использовать опыт наших соседей!", - написал он.

Придем к власти - будем делать так же, - депутат ОПЗЖ Кива о захвате Протасевича в Беларуси 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Здесь меня ждет смертная казнь", - пассажиры самолета Ryanair передали слова Протасевича

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Также читайте: Это акт государственного терроризма, совершенный Лукашенко, - глава ЕНП Туск об аресте Протасевича

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+67
Янукович уже пришёл один раз ....
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23.05.2021 22:35
+67
А, що управи на цього тупіздня не має? Онан- варвар може погрожувати Україні?
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23.05.2021 22:36
+48
Придем к власти - будем делать так же, - депутат ОПЗЖ Кива о захвате Протасевича в Беларуси - Цензор.НЕТ 8180
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23.05.2021 22:43
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Прийдемо до влади - робитимемо так само, - депутат ОПЗЖ Кива про захоплення Протасевича в Білорусі - Цензор.НЕТ 3685
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24.05.2021 09:19 Ответить
По цьому дебілу давно божевільня плаче ,а зборище колоборантів і ворогів як опзж давно заборонити треба.
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24.05.2021 09:20 Ответить
Прийдемо до влади - робитимемо так само, - депутат ОПЗЖ Кива про захоплення Протасевича в Білорусі - Цензор.НЕТ 4822 Прийдемо до влади - робитимемо так само, - депутат ОПЗЖ Кива про захоплення Протасевича в Білорусі - Цензор.НЕТ 5053 Прийдемо до влади - робитимемо так само, - депутат ОПЗЖ Кива про захоплення Протасевича в Білорусі - Цензор.НЕТ 2292
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24.05.2021 09:35 Ответить
С такими заявлениями все становится на свои места: кива не просто сепаратюга и мертвечуковский ************, а он настоящий государственный террорист. СБУ-у! А-у-у!
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24.05.2021 09:41 Ответить
Саме таких і утримують біля ноги колишні представники диктатури ... щоби було на кого відволікати увагу населення .
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24.05.2021 22:21 Ответить
Может пора и Киву без суда и следствия ...
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24.05.2021 12:08 Ответить
Медведчук занят собственными проблемами, а без него Кива - ноль без палочки.
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24.05.2021 13:12 Ответить
Бога за бороду схопив академік !
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24.05.2021 14:27 Ответить
Тискал себе яйца, пока остатки мозга из башки не выдавились. Да он на коксе...
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24.05.2021 16:42 Ответить
придурок! ты приди для начала....
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24.05.2021 16:57 Ответить
Прийдемо до влади - робитимемо так само, - депутат ОПЗЖ Кива про захоплення Протасевича в Білорусі - Цензор.НЕТ 225
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24.05.2021 17:59 Ответить
Кива публично получил по зубам.
Мелочь, а приятно.
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24.05.2021 22:47 Ответить
Убивайте этих скотов чтобы они никогда не пришли к власти . красную заразу нужно вырывать с корнем.
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24.05.2021 19:21 Ответить
не нудно убивать лучше чмырить на каждом шагу, многие кивами и мама любит скорость, стану..бачки окончательно потекут и этого достаточно.. Прийдемо до влади - робитимемо так само, - депутат ОПЗЖ Кива про захоплення Протасевича в Білорусі - Цензор.НЕТ 1755 Прийдемо до влади - робитимемо так само, - депутат ОПЗЖ Кива про захоплення Протасевича в Білорусі - Цензор.НЕТ 2545
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24.05.2021 20:53 Ответить
Ну да, одни уже долго пытаются чмырить и просто ходить клянчить.... Но походу чмырят и трахают пока что только их Прийдемо до влади - робитимемо так само, - депутат ОПЗЖ Кива про захоплення Протасевича в Білорусі - Цензор.НЕТ 2965
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24.05.2021 22:27 Ответить
вот поэтому всех Задротов и Дрочил из ОПГ за ЖоПу нужно просто линчевать....
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24.05.2021 22:21 Ответить
О! Говоряща мавпа возбудилась. Хто-небудь, дайте киві "брому"!
Прийдемо до влади - робитимемо так само, - депутат ОПЗЖ Кива про захоплення Протасевича в Білорусі - Цензор.НЕТ 6105
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24.05.2021 22:22 Ответить
Если Кива куда-то и придет, то только в дурку или в тюрьму.
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24.05.2021 22:22 Ответить
На ЗОНЕ будешь КУКАРЕКАТЬ ДРОЧЕР ТРАХАННЫЙ, а не к власти приходить.
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24.05.2021 22:26 Ответить
Ты тупой одноклеточный онанист.
Если бы у вас, козлов, была хотя бы крупица ума, то вы бы попытались включать мозги и задумываться о будущем!
Вы хотите впустить ***** в Украину?
Замечательно!
А вы тупые животные, не думали, что ***** вы после этого, не нужны!
Вас как гандоны использованные, выкинут в унитаз и воду сольют.
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24.05.2021 22:36 Ответить
Киву взорвут в офисе ОПЗЖ и собаки будут жрать его тухлое мясо.
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24.05.2021 22:48 Ответить
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