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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7524) Польша (7474) самолет (3328) санкции (10615) Моравецкий Матеуш (285) Протасевич Роман (309)

Премьер Польши Моравецкий настаивает на запрете полетов белорусских авиакомпаний над территорией ЕС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Премьер Польши Моравецкий настаивает на запрете полетов белорусских авиакомпаний над территорией ЕС

В Министерство иностранных дел Польши вызвали белорусского посла из-за принуждения к посадке самолета Ryanair в аэропорту Минска и задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

"Я попросил министра иностранных дел принять решительные меры в этом вопросе. Посла Беларуси в Варшаве немедленно вызвали в Министерство иностранных дел", - заявил он.

Кроме того, польский премьер заявил в Twitter, что экстренная посадка самолета в Минске - акт государственного терроризма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принудительная посадка самолета в Минске - опасный инцидент, требующий международного расследования, - Столтенберг

"Я самым решительным образом осуждаю задержание Романа Протасевича белорусскими властями после захвата пассажирского самолета авиакомпании Ryanair. Это предосудительный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным", - подчеркнул Моравецкий.

Он сообщил, что обратился к главе Евросовета с просьбой расширить повестку саммита 24 мая пунктом о немедленном введении санкций против режима Лукашенко.

Моравецкий намерен добиваться запрета полетов "Белавиа" над территорией Евросоюза. "Санкции в первую очередь должны коснуться вопроса авиасообщения над территорией Беларуси и запрета полетов для авиакомпаний Беларуси", - цитирует премьера Польши PAP.

Польские СМИ сообщают, что самолет, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, зарегистрирован в Польше.

Также читайте: Гриценко и Яценюк требуют прекратить авиасообщение с Беларусью

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Читайте также: Придем к власти - будем делать так же, - депутат ОПЗЖ Кива о захвате Протасевича в Беларуси

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+29
Если Польша и Балтия не настоят, остальные забудут через неделю.
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24.05.2021 00:52
+22
Расскажи нам, шо производит твоя любимая страна-помойка, русский.
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24.05.2021 01:06
+20
московия - гигантская помойка между Украиной и США. Населена дикими племенами русни, которые поклоняются какому-то *****.
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24.05.2021 01:13
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Если Польша и Балтия не настоят, остальные забудут через неделю.
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24.05.2021 00:52 Ответить
ютуб Фейгін-Швець , сьогодні. . Вперше Швець напряму заявив, що Медведчука на перемовинах по Донбасу замість Медведчука при Пороху ( але в ті часи, як відомо, через тиск на Пороха фрау Меркель) , зараз при вові напряму наказав замінити Єрмаком. При цьому , на арену опонентом 9ніби-то поки що партнером) Путіну на перемовини ще не з Байденом, але з іншими посадовцями США виходить Патрушев . ПАТРУШЕВ, а чи не до нього в Оман возив вову Єрмак чи вова Єрмака? швець такожна цьому фоні про занепад впливу Медведчука й роздратування ним у Кремлі у патрушевців... Так чи не все це нам відомо вже? так кому служить вова, знищуючи Медведчука?
Цікавий діаолог, як завжди.
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24.05.2021 01:28 Ответить
хм, виходячи із ситуації, логічніше було б заборонити польоти над Білоруссю. Хіба ж це білоруський літак принудили сісти, чужий же. якийсь тормоз цей поляк.
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24.05.2021 00:54 Ответить
Веретено буксує, з поляком все гаразд
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24.05.2021 00:59 Ответить
ось усе гаразд: и "запретить все полеты над республикой, включая полеты в страну и из нее".Источник: https://censor.net/ru/n3267003

ти тупенький не доганяєш: заборона білоруських рейсів нічого не дасть для інших у питанні безпеки.
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24.05.2021 09:31 Ответить
адекватно !
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24.05.2021 00:56 Ответить
гражданина Беларуси задержали в Беларуси. Истерика почему то у поляков и прибалтов. Навальный прошел, пройдет и это
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24.05.2021 00:59 Ответить
Угу. совок сдох, сдохнет и то.
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24.05.2021 01:04 Ответить
Ne sovsem tak,zaderzali pocti 200 celovek iz 18 stran.Samoliot neimejet pravo obyskyvat poskolku ego registracija jest Polse i eto sobstvenost Polsi.Vet nemozno zajti v ambasadu i tam delat svoj poriadok?
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24.05.2021 01:08 Ответить
Слушай ты хоть среднее образование имеешь ну пишешь читать противно люди со штатов из других стран включая Африку пишут на доступном языке имеют нормальный телефон и комп мало того что ты жлоб маланец не можешь пару баксов заплатить за конфорт ты ещё и не грамотно пишешь позоришь Литву ты просто тупой жидо-жлоб
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24.05.2021 02:26 Ответить
Локомотивы Европы. Польша без вливаний из вне не протянет и года на яблоках. Что они там еще производят?
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24.05.2021 01:00 Ответить
Расскажи нам, шо производит твоя любимая страна-помойка, русский.
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24.05.2021 01:06 Ответить
максим, тебе тут не детский сад, возьми и посмотри кто чего производит. Если ты в Америке это не значит что мы индейцы
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24.05.2021 01:09 Ответить
Так похвастайся своими достижениями, русский.
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24.05.2021 01:11 Ответить
ты сюда прикатил со своими понтами и пытаешься учить. Не буду материться, будь ты добр уйти в свое светлое настоящее. Ты уже заколебал своим гн. базаром всех.
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24.05.2021 01:15 Ответить
ОК, я увидел поток дерьма из твоей пасти, русский. Проехали. Теперь вернемся к достижениям страны-помойки. Начинай...
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24.05.2021 01:20 Ответить
макс, я понимаю что ты для прикола гутаришь, но ты очень сильно не прав. Слова тут бесполезны
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24.05.2021 01:27 Ответить
No problem, russky. Prove me wrong.
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24.05.2021 01:29 Ответить
видно что не жил в Украине, а привык срать на эту страну для своей мнимой славы. Это не надолго
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24.05.2021 01:32 Ответить
Я попросил тебя огласить достижения страны-помойки.
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24.05.2021 01:45 Ответить
ты же не инвалид, ознакомься.
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24.05.2021 01:53 Ответить
То ты инвалид?
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24.05.2021 01:59 Ответить
Отправляй это животное сразу в спам. Ему платят как за комменты, так и за ответы на его высеры.
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24.05.2021 01:20 Ответить
А помучать? Я ж Киримли только наполовину Другая половина - Украинец, из благословенной Черкасщини,там наше родово село....т.е. дальний потомок викингов. Тех самых, которые смерть предателя умели растянуть на несколько дней.
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24.05.2021 01:26 Ответить
викинг, киримлы, украинец. Скажи, ты дурак или полный?
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24.05.2021 02:27 Ответить
в одном мы точно не сомневаемся - в том что ты мудак
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24.05.2021 03:06 Ответить
Моя страна не помойка.
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24.05.2021 01:10 Ответить
московия - гигантская помойка между Украиной и США. Населена дикими племенами русни, которые поклоняются какому-то *****.
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24.05.2021 01:13 Ответить
Не тупи, клоун…
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24.05.2021 01:10 Ответить
Структура экспорта из Польши в 2020 году была представлена следующими основными товарными группами:

13,3% (34 млрд USD): 84 - Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части

11,5% (29 млрд USD): 85 - Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности

9,74% (24 млрд USD): 87 - Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности

5,66% (14,3 млрд USD): 94 - Мебель.
России до такого уровня экспорта лет 10 расти)))
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24.05.2021 01:20 Ответить
Мне понравилось "механические устройства".
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24.05.2021 01:26 Ответить
Ну а аки шо сталося? Велика несподиванка, чи я занадто довго спав? Террорист совершил теракт,под крышей покровителя всемирного терроризма.
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24.05.2021 01:03 Ответить
Vedut zapret poliotov nad Belorus i ixnim zapret.Tut necego i dumat s teroristami nemozno po drugomu
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24.05.2021 01:04 Ответить
наші прем'єри та преЗЕденти поки що мовчать...
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24.05.2021 01:07 Ответить
Так будут взамен их летать Российские... Премьер Польши Моравецкий настаивает на запрете полетов белорусских авиакомпаний над территорией ЕС - Цензор.НЕТ 1716
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24.05.2021 01:19 Ответить
? нет Премьер Польши Моравецкий настаивает на запрете полетов белорусских авиакомпаний над территорией ЕС - Цензор.НЕТ 7361
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24.05.2021 01:28 Ответить
Надо запретить полёты мировых авиакомпаний над Беларусью после этого инцидента, в том числе запретить вхождение в воздушное пространство ЕС с территории Беларуси для воздушных судов других стран, включая россию - Лука потеряет очень-очень много валютной выручки за диспетчеризацию, а Балтия её, соответственно, приобретёт, что немного поддержит эти страны, которые россия с Беларусью экономически пробуют душить по транзиту и т.п.

Ну и белорусским авиакомпаниям запретить полёты в цивилизованные страны, пусть на телегах ездят.
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24.05.2021 01:43 Ответить
А также запретить любой экспорт с Беларуси и России. Любой. Да цены вначале на нефть и газ взлетят, но ОПЕК добавит добычи и все устаканится, а вот Россия тогда развалится на национальные государства, без валютной выручки. А рубль просто превратиться в ноль.
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24.05.2021 03:04 Ответить
.
Выталкивание Беларуси под полное влияние паРашки и превращение её в резерв пушеного мяса Московии - с этой целью путен и организовывал эту террористическую операцию с посадкой самолёта.
.
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24.05.2021 06:51 Ответить
Зєшобло не одобряєт(((
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24.05.2021 07:07 Ответить
диктатор перед кончиной в наглую занялся бандитизмом-терроризмом..
шото Зеля Недодиктаторша снова морозится.. как что - так сразу в кусты "я вам ничего не должен"
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24.05.2021 08:39 Ответить
На мою думку Зеленський є прихильником диктатора Лукашенка не в меншій мірі, ніж диктатора Путлера. Він поспішив відвести удар від Лукашенка в справі вбивства журналіста Шеремета, він зрадив операцію з "вагнеровцамі", яка теж стосувалася Білорусі, він прихильник покупки електрики у Білорусі в порушення всіх санкцій спрямованих проти режиму цієї країни. Нарешті він заарештував Семена Семенченко, який був пов'язаний з активістами Білорусі і міг підготувати приватну військову компанію з учасників білоруського опору. Все це змушує і ВР і народ України приступити до процедури імпічменту.
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24.05.2021 08:58 Ответить
 
 