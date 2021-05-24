Премьер Польши Моравецкий настаивает на запрете полетов белорусских авиакомпаний над территорией ЕС
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В Министерство иностранных дел Польши вызвали белорусского посла из-за принуждения к посадке самолета Ryanair в аэропорту Минска и задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.
"Я попросил министра иностранных дел принять решительные меры в этом вопросе. Посла Беларуси в Варшаве немедленно вызвали в Министерство иностранных дел", - заявил он.
Кроме того, польский премьер заявил в Twitter, что экстренная посадка самолета в Минске - акт государственного терроризма.
"Я самым решительным образом осуждаю задержание Романа Протасевича белорусскими властями после захвата пассажирского самолета авиакомпании Ryanair. Это предосудительный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным", - подчеркнул Моравецкий.
Он сообщил, что обратился к главе Евросовета с просьбой расширить повестку саммита 24 мая пунктом о немедленном введении санкций против режима Лукашенко.
Моравецкий намерен добиваться запрета полетов "Белавиа" над территорией Евросоюза. "Санкции в первую очередь должны коснуться вопроса авиасообщения над территорией Беларуси и запрета полетов для авиакомпаний Беларуси", - цитирует премьера Польши PAP.
Польские СМИ сообщают, что самолет, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, зарегистрирован в Польше.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Цікавий діаолог, як завжди.
ти тупенький не доганяєш: заборона білоруських рейсів нічого не дасть для інших у питанні безпеки.
13,3% (34 млрд USD): 84 - Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части
11,5% (29 млрд USD): 85 - Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности
9,74% (24 млрд USD): 87 - Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности
5,66% (14,3 млрд USD): 94 - Мебель.
России до такого уровня экспорта лет 10 расти)))
Ну и белорусским авиакомпаниям запретить полёты в цивилизованные страны, пусть на телегах ездят.
Выталкивание Беларуси под полное влияние паРашки и превращение её в резерв пушеного мяса Московии - с этой целью путен и организовывал эту террористическую операцию с посадкой самолёта.
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шото Зеля Недодиктаторша снова морозится.. как что - так сразу в кусты "я вам ничего не должен"