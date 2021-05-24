Премьер Польши Моравецкий настаивает на запрете полетов белорусских авиакомпаний над территорией ЕС

В Министерство иностранных дел Польши вызвали белорусского посла из-за принуждения к посадке самолета Ryanair в аэропорту Минска и задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

"Я попросил министра иностранных дел принять решительные меры в этом вопросе. Посла Беларуси в Варшаве немедленно вызвали в Министерство иностранных дел", - заявил он.

Кроме того, польский премьер заявил в Twitter, что экстренная посадка самолета в Минске - акт государственного терроризма.

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"Я самым решительным образом осуждаю задержание Романа Протасевича белорусскими властями после захвата пассажирского самолета авиакомпании Ryanair. Это предосудительный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным", - подчеркнул Моравецкий.

Он сообщил, что обратился к главе Евросовета с просьбой расширить повестку саммита 24 мая пунктом о немедленном введении санкций против режима Лукашенко.

Моравецкий намерен добиваться запрета полетов "Белавиа" над территорией Евросоюза. "Санкции в первую очередь должны коснуться вопроса авиасообщения над территорией Беларуси и запрета полетов для авиакомпаний Беларуси", - цитирует премьера Польши PAP.

Польские СМИ сообщают, что самолет, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, зарегистрирован в Польше.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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