Девушка Протасевича Сапега - гражданка РФ, на связь после посадки самолета в Минске не выходила, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Помимо Романа Протасевича в Минске задержали россиянку, речь может идти о Софии Сапега, девушке белорусского оппозиционного блогера.
Об этом стало известно BBC, передает Цензор.НЕТ.
23-летняя Сапега на данный момент учится в магистратуре Европейского государственного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе "Международное право и право Европейского союза", рассказал Би-би-си официальный представитель ЕГУ Максим Милта.
Он также подтвердил, что ее задержали в Минске. После задержания на связь она не выходила, добавил он. "Европейский гуманитарный университет прикладывает все усилия по скорейшему освобождению Софии Сапега", - сказал Милта.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
Пожалуйста, подождите...
Вспомнилось как пару-тройку лет назад одна русская девушка уже встречала в Минске одного украинского юношу, который в итоге оказался в кацапской тюрьме
--------------------------------
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами........................
що москалі, що москальки - один грець.
,