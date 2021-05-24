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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7524) Минск (1560) Протасевич Роман (309)

Девушка Протасевича Сапега - гражданка РФ, на связь после посадки самолета в Минске не выходила, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Девушка Протасевича Сапега - гражданка РФ, на связь после посадки самолета в Минске не выходила, - СМИ

Помимо Романа Протасевича в Минске задержали россиянку, речь может идти о Софии Сапега, девушке белорусского оппозиционного блогера.

Об этом стало известно BBC, передает Цензор.НЕТ.

23-летняя Сапега на данный момент учится в магистратуре Европейского государственного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе "Международное право и право Европейского союза", рассказал Би-би-си официальный представитель ЕГУ Максим Милта.

Он также подтвердил, что ее задержали в Минске. После задержания на связь она не выходила, добавил он. "Европейский гуманитарный университет прикладывает все усилия по скорейшему освобождению Софии Сапега", - сказал Милта.

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Девушка Протасевича Сапега - гражданка РФ, на связь после посадки самолета в Минске не выходила, - СМИ 01

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Также читайте: Принудительная посадка самолета в Минске - опасный инцидент, требующий международного расследования, - Столтенберг

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+22
Русская девушка Протасевича, которая учится в Вильнюсе, куда должен был прилететь ее белорусский юноша, задержана в Минске, куда Протасевич вовсе не собирался прилетать.
Вспомнилось как пару-тройку лет назад одна русская девушка уже встречала в Минске одного украинского юношу, который в итоге оказался в кацапской тюрьме
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24.05.2021 03:28
+17
Ха-ха! А там еще были четверо россиян, которые дальше не полетели.Явно "сопровождающие" лица.Вагнеровскую операцию нужно было запотентовать. И получать роялти!
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24.05.2021 06:03
+7
Наверняка работала на КГБ, сдала молоденького дурачка и свалила в рашку
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24.05.2021 02:32
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Наверняка работала на КГБ, сдала молоденького дурачка и свалила в рашку
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24.05.2021 02:32 Ответить
Русская девушка Протасевича, которая учится в Вильнюсе, куда должен был прилететь ее белорусский юноша, задержана в Минске, куда Протасевич вовсе не собирался прилетать.
Вспомнилось как пару-тройку лет назад одна русская девушка уже встречала в Минске одного украинского юношу, который в итоге оказался в кацапской тюрьме
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24.05.2021 03:28 Ответить
Хотела о том же написать. Молю Бога, чтобы это было не так.
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24.05.2021 13:37 Ответить
а давай не будемо поки робити таких висновків.
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24.05.2021 04:02 Ответить
Відповім тобі словами нашого класика .
--------------------------------

Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами........................
що москалі, що москальки - один грець.
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24.05.2021 08:40 Ответить
Как то все странно. Подобные вещи готовятся не за час. Значит, задолго знали, что Протасевич будет лететь этим рейсом? Раньше террористы-угонщики захватывали самолеты, а теперь спецслужбы государств.
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24.05.2021 05:46 Ответить
Ха-ха! А там еще были четверо россиян, которые дальше не полетели.Явно "сопровождающие" лица.Вагнеровскую операцию нужно было запотентовать. И получать роялти!
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24.05.2021 06:03 Ответить
Девушка Протасевича Сапега - гражданка РФ, на связь после посадки самолета в Минске не выходила, - СМИ - Цензор.НЕТ 8701
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24.05.2021 06:36 Ответить
Это проделки путлера , оно мстит !
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24.05.2021 08:03 Ответить
До фамильярничались, страна пират в центре Европы
,
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24.05.2021 08:55 Ответить
шерше ля фам..ох уж эти девушки-фсбевочки беларусскиея!)))
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24.05.2021 09:51 Ответить
дэвушка, а дэвушка - "чекист, майор разведки и отличный семьянин".
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24.05.2021 11:28 Ответить
 
 