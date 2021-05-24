Принуждение самолета к посадке в Минске - серьезное посягательство на гражданскую авиацию в Европе, - Маас
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Власти Беларуси, прибегнув к вымышленному поводу для посадки самолета в столице республики, посягают на свободу гражданской авиации в Европе.
Об этом, как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, комментируя принудительную посадку рейса Ryanair FR4978 в Минске 23 мая.
"Тот факт, что рейс между двумя странами ЕС был вынужден сделать остановку под предлогом угрозы взрыва бомбы, является серьезным посягательством на гражданскую авиацию в Европе", - заявил министр.
Он выразил большое беспокойство немецкой стороны по поводу ареста журналиста Романа Протасевича, который летел этим рейсом.
"Такой акт не может остаться без четких последствий со стороны Европейского союза. Мы очень обеспокоены сообщениями о том, что таким образом был арестован журналист Роман Протасевич. Предстоящая неофициальная встреча Европейского совета также должна рассмотреть этот инцидент", - заявил Маас.
Он подчеркнул, что Беларусь должна освободить Романа Протасевича.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Что он себе позволяет, этот Маас? Эдак мы никогда не увидим замечательный фильм Христо Грозева по сценарию Юрия Бутусова о вымышленном поводе для принудительной посадки гражданского самолета в столице Украины!
Преамбула:
Ми взагалі не знаємо деталей тієї операції з вагнерівцями: де і як мали затримувати вагнерівців - це лише літературні фантазії, знаємо лише літературну версію та що було в реалі.
Отже. В ролі "тупого" зіграв офіс-зе, в особі Єрмака, який розкрився як людина далеко не проукраїнських поглядів.
А в році "ще тупішого" прямо оскароносно зіграв голова колгоспу Григорович, який реалізував літературний сценарій Бутусова. При чому як би сказали наші миші-браття "не просто раком встал, а еще и широко раздвинул ягодицьі".