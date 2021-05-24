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Новости За рубежом
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Принуждение самолета к посадке в Минске - серьезное посягательство на гражданскую авиацию в Европе, - Маас

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Принуждение самолета к посадке в Минске - серьезное посягательство на гражданскую авиацию в Европе, - Маас

Власти Беларуси, прибегнув к вымышленному поводу для посадки самолета в столице республики, посягают на свободу гражданской авиации в Европе.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, комментируя принудительную посадку рейса Ryanair FR4978 в Минске 23 мая.

"Тот факт, что рейс между двумя странами ЕС был вынужден сделать остановку под предлогом угрозы взрыва бомбы, является серьезным посягательством на гражданскую авиацию в Европе", - заявил министр.

Он выразил большое беспокойство немецкой стороны по поводу ареста журналиста Романа Протасевича, который летел этим рейсом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принудительная посадка самолета в Минске - опасный инцидент, требующий международного расследования, - Столтенберг

"Такой акт не может остаться без четких последствий со стороны Европейского союза. Мы очень обеспокоены сообщениями о том, что таким образом был арестован журналист Роман Протасевич. Предстоящая неофициальная встреча Европейского совета также должна рассмотреть этот инцидент", - заявил Маас.

Он подчеркнул, что Беларусь должна освободить Романа Протасевича.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет Ryanair принудили сесть в Минске под угрозой белорусского истребителя, - авиаэксперт Лукашевич. КАРТА

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+22
Это глубокая обеспокоенность или очень глубокая?
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24.05.2021 02:20
+19
Серьезное посягательство требует серьезной озабоченности и беспокойства.
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24.05.2021 02:31
+18
Для начало нужно закрыть воздушное пространство Беларуси для транзитного пролета и запретить полеты в Беларусь!!!
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24.05.2021 02:16
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Кортофельный террорист,давно потерял берега.
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24.05.2021 02:11 Ответить
Для начало нужно закрыть воздушное пространство Беларуси для транзитного пролета и запретить полеты в Беларусь!!!
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24.05.2021 02:16 Ответить
Это глубокая обеспокоенность или очень глубокая?
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24.05.2021 02:20 Ответить
нет. это обычная озабоченность не выше 36 уровня.
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24.05.2021 02:26 Ответить
Как раз между решительной обеспокоенностью и самой решительной обеспокоенностью. Но ещё не самой самой решительной обеспокоенностью. Вот так!
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24.05.2021 08:45 Ответить
Стурбованість фрауРіббентроп і ЄС дна не має(може ставати все глибшою та глибшою)
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24.05.2021 06:56 Ответить
По коліно.
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24.05.2021 07:39 Ответить
Серьезное посягательство требует серьезной озабоченности и беспокойства.
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24.05.2021 02:31 Ответить
с беспокойством это перебор, это не тот случай.
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24.05.2021 02:38 Ответить
Маас: Власти Беларуси, прибегнув к вымышленному поводу для посадки самолета в столице республики, посягают на свободу гражданской авиации в Европе.Источник: https://censor.net/ru/n3267001

Что он себе позволяет, этот Маас? Эдак мы никогда не увидим замечательный фильм Христо Грозева по сценарию Юрия Бутусова о вымышленном поводе для принудительной посадки гражданского самолета в столице Украины!
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24.05.2021 03:03 Ответить
Зато ти можеш дивитися продовження фільму "Тупий, та ще тупіший".
Преамбула:
Ми взагалі не знаємо деталей тієї операції з вагнерівцями: де і як мали затримувати вагнерівців - це лише літературні фантазії, знаємо лише літературну версію та що було в реалі.
Отже. В ролі "тупого" зіграв офіс-зе, в особі Єрмака, який розкрився як людина далеко не проукраїнських поглядів.
А в році "ще тупішого" прямо оскароносно зіграв голова колгоспу Григорович, який реалізував літературний сценарій Бутусова. При чому як би сказали наші миші-браття "не просто раком встал, а еще и широко раздвинул ягодицьі".
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24.05.2021 04:00 Ответить
Тю-у... не удивлюсь если бацька красиво оправдается, шо это он протроллил янелоха.
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24.05.2021 05:19 Ответить
Ты разницу между согласованной операцией спецслужб, о которой проинформированы экипаж и государство владелец воздушного судна и посадкой самолёта истребителем чувствуешь? Кроме того есть разница в поимке преступников, причастных в том числе и к сбитию малайзийского Боинга, и банальной расправой над политическим оппонентом.
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24.05.2021 06:36 Ответить
Любители,да и профессионалы"зрады",сожрали,не поперхнулись?Какие в задницу "вагнеровцы",какая вынужденная посадка транзитного гражданского самолета?Вы совсем придурки?Хотели закрыть воздушное пространство над Украиной?Из за каких то бандючков получить санкции?Если кто то что то слил,то его сейчас надо награждать,за предупреждение очередного международногозашквара...Бутусов,ау,тебе еще нужна ТСК?
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24.05.2021 07:19 Ответить
Тупе та недолуге намагання виправдати злив спецоперації щурами ***** у вищому керівництві держави, яке не витримує жодної критики.
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24.05.2021 06:59 Ответить
Тільки обмежені дебіли не бачать різниці.
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24.05.2021 07:57 Ответить
прогнило всё в королевстве датском(С)..............
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24.05.2021 04:53 Ответить
Обеспокоенность высока как никогда.
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24.05.2021 05:26 Ответить
Подивимось на дії ЄС та малоросса в косоворотці,по відношенню до колгоспника-півкацапа терориста. Крім занепокоєння ні чого не буде.
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24.05.2021 05:53 Ответить
В том. что усатая путинская шестёрка лукашенко жив и режим его процветает, виновато белорусское общество. Надо было захватывать власть, а не танцевать и петь, разбрасывая цветочки перед ментами и солдатами....Хотели беспредельщика и массового убийцу угомонить своей добротой, законопослушанием, вокальными и хореографическими выступлениями....Это не работает....Нужны коктейли, оружие, поджоги и взрывы....
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24.05.2021 06:38 Ответить
Эпитетов ты конечно много нелестных написал по поводу луки, большинство из которых ты наверное сам придумал или нашептал кто то? Ну, а призывы к свержению власти, убийствах, терактах в чужой тебе и мне стране - это нечто, ты у беларусов спрашивал что они думают по этому поводу? Не 3% идиотов желающих свергнуть власть и получить на этом дивиденды, а реальных нормальных людей?
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24.05.2021 07:13 Ответить
Ужос, это выбрыки в стиле Каддафи. И это соседнее государство, от которого теперь можно ждать всего. Полная неадекватность.
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24.05.2021 06:45 Ответить
Может для немчуры это секрет,но те от кого бюргеры тянут СП-2 в собственное очко, на порядок хуже,чем усатая дрянь.
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24.05.2021 06:49 Ответить
Прав батька.Европейское болото с его озабоченностью можно игнорировать.Скоро поезда начнут заворачивать.Кстати,по факту Украина молча поддержала это свинство.
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24.05.2021 06:58 Ответить
кому лука батька?
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24.05.2021 07:39 Ответить
А кто такой лука? 😀
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24.05.2021 09:13 Ответить
Кацапу.
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24.05.2021 09:56 Ответить
лишь две обеспокоенности и три озабоченности могут исправить ситуацию
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24.05.2021 07:08 Ответить
Ничего Европа кроме озабоченности не выразит. Так как бизнес у них превыше всего. Авиакомпании и так после пандемии чуть ли не банкроты. Запрети летать через территорию бульбашей и их расходы увеличатся намного. Так что...
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24.05.2021 07:39 Ответить
Некоторые сравнивают это с нашей спецоперацией, которая, к сожалению сорвалась. Но это совершенно разные действия. У нас это было законно, а они действовали подло и беззаконно.
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24.05.2021 08:25 Ответить
Членопальцевое сравнение.Там спецоперация,где задействован экипаж нашего же самолета.А тут бандитский перехват транзитного самолета по угрозой применения оружия.
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24.05.2021 09:16 Ответить
Ну так выразите глубокую озабоченность
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24.05.2021 08:30 Ответить
Да ты шо ,а я думал ,шо когда Boing над Лугандоном захерачели ,куда серьёзней , а Запад утерся и все 😡 .Тогда уже нужно было закрыть ,весь Совок для полетов 😡 москву ,белорусь и т.д.
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24.05.2021 08:35 Ответить
Европа - тебе плюнули в морду, так что утирайся....
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24.05.2021 17:05 Ответить
 
 