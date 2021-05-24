Принуждение самолета к посадке в Минске - серьезное посягательство на гражданскую авиацию в Европе, - Маас

Власти Беларуси, прибегнув к вымышленному поводу для посадки самолета в столице республики, посягают на свободу гражданской авиации в Европе.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, комментируя принудительную посадку рейса Ryanair FR4978 в Минске 23 мая.

"Тот факт, что рейс между двумя странами ЕС был вынужден сделать остановку под предлогом угрозы взрыва бомбы, является серьезным посягательством на гражданскую авиацию в Европе", - заявил министр.

Он выразил большое беспокойство немецкой стороны по поводу ареста журналиста Романа Протасевича, который летел этим рейсом.

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"Такой акт не может остаться без четких последствий со стороны Европейского союза. Мы очень обеспокоены сообщениями о том, что таким образом был арестован журналист Роман Протасевич. Предстоящая неофициальная встреча Европейского совета также должна рассмотреть этот инцидент", - заявил Маас.

Он подчеркнул, что Беларусь должна освободить Романа Протасевича.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

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В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.