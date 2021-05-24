США и еще 7 стран призвали запретить полеты над Беларусью, включая полеты в РБ и из нее

Председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором осуждают власти Беларуси после инцидента с рейсом Ryanair.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы (...) осуждаем угрозу применения насилия в отношении гражданского самолета в небе над Беларусью", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета Сената США по международным отношениям.

"Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ICAO) немедленно провести расследование этого явного нарушения свободного транзита между государствами и угроз для воздушных судов", - отметили они.

До тех пор, пока не будет проведено расследование, законодатели призывают приостановить членство Беларуси в организации и "запретить все полеты над республикой, включая полеты в страну и из нее".

Кроме того, законодатели потребовали "немедленного и безоговорочного освобождения Романа Протасевича".

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

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В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.