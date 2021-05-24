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Новости Происшествия
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Беларусь (7524) авиасообщение (786) Ryanair (132) Сенат США (389) Менендес_Роберт (25) Протасевич Роман (309)

США и еще 7 стран призвали запретить полеты над Беларусью, включая полеты в РБ и из нее

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

США и еще 7 стран призвали запретить полеты над Беларусью, включая полеты в РБ и из нее

Председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором осуждают власти Беларуси после инцидента с рейсом Ryanair.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы (...) осуждаем угрозу применения насилия в отношении гражданского самолета в небе над Беларусью", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета Сената США по международным отношениям.

"Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ICAO) немедленно провести расследование этого явного нарушения свободного транзита между государствами и угроз для воздушных судов", - отметили они.

До тех пор, пока не будет проведено расследование, законодатели призывают приостановить членство Беларуси в организации и "запретить все полеты над республикой, включая полеты в страну и из нее".

Кроме того, законодатели потребовали "немедленного и безоговорочного освобождения Романа Протасевича".

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет Ryanair принудили сесть в Минске под угрозой белорусского истребителя, - авиаэксперт Лукашевич. КАРТА

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Топ комментарии
+31
Сравнивать спецоперацию трех стран, (в том числе хозяйка борта Турция) и принудительную посадку борта при помощи истребителя, могут только дебилы из офиса президента, которые пишут вам методички
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24.05.2021 07:26
+28
Когда сажают самолёт с существующей угрозой и вымышленной- это есть две большие разницы.Не путай "вагнеровцев" и " типа может бомба".
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24.05.2021 07:25
+14
В цій спецоперації брали участь спецслужби кількох країн і це було узгоджено між ними.
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24.05.2021 07:34
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Правила форума Совет форумчан
Этого путен и добивался организовывая этот теракт.
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24.05.2021 07:07 Ответить
ПОШЛА ВОЛНА
а кто то хотел в секретной операции СБУ самолет с вагноровцами вот так принудительно посадить, когда они бы перелетали из Белоруссии в Турцию.....
пришлось бы тоже краснеть и оправдываться
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24.05.2021 07:10 Ответить
Когда сажают самолёт с существующей угрозой и вымышленной- это есть две большие разницы.Не путай "вагнеровцев" и " типа может бомба".
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24.05.2021 07:25 Ответить
Такі коментарі пишуть ті хто з Місяця впав і нічого не знає, або робота у них така.
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24.05.2021 07:59 Ответить
Або ті, хто може подивитись на речі не зі своєї колокольні, а точки зору міжнародного права і нейтральних країн. Вагнерівці - є злочинцями тільки з точки зору України - у Туреччину вони летіли, не хвилуючись за те, що їх можуть затримати, бо для Туреччини вони не є злочинцями.
Так само і Протосевич є злочинцем для білоруської влади (і більше ні для кого).

Формально тут різниця мінімальна. Хіба що суттєвий фактор у тому, що наші нібито не збирались задіювати винищувач задля посадки лайнеру.
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24.05.2021 08:07 Ответить
Вагнерівці воювали і воюють по всьому світу, тому і є злочинцями.
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24.05.2021 08:16 Ответить
Ще раз - вагнерівці не є злочинцями для Туреччини - бо у цьому випадку вони не літали б через Туреччину.
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24.05.2021 08:36 Ответить
Ну - безоружные вагнеровцы в самолете не являются существущей угрозой для пассажиров самолета. Они даже не для всех являются преступниками и спокойно согласились лететь в Турцию, зная, что им там ничего не грозит.
Да и посадить самолет по причине "вагнеровцы" нельзя - пришлось бы тоже сочинять "типа бомбу", "типа плохо пассажиру" или еще что-то.
Протасевич же в Беларуси обвиняется в терроризме (да, это бред, но обвинение есть).

Так что с точки зрения международного права - ситуации очень похожи.
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24.05.2021 08:00 Ответить
Бот зедебильный ты спутал ,арест ,международных террористов и задержание журналиста.Оправдание предательства не пройдет и это видно по отношению США и Европы к нелоху.
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24.05.2021 08:38 Ответить
Бот дебильный - вагнеровцы не являются официально международными террористами - они спокойно летели в Турцию, не опасаясь ареста, как можно быть на столько тупым и не понимать на столько простых вещей?
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24.05.2021 08:46 Ответить
Для деяких арабських країн Бен Ладен теж не був терористом, і що?
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24.05.2021 10:46 Ответить
Бла,бла.бла
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24.05.2021 09:09 Ответить
Угу. Похожи. Как Арестович до работы на ермака и аферистович после.
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24.05.2021 08:40 Ответить
Хорошо что Зеленский вовремя отменил эту глупость. Иначе сегодня нас полоскали как Лукашенко с Путиным.
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24.05.2021 11:05 Ответить
глупость ага, яка фінансувалась о диво США
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24.05.2021 11:23 Ответить
опять глупость
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24.05.2021 11:27 Ответить
зелебот каламойшенський, ти б для початку почитав як та операція готувалась і скільки часу.
Хоча про що це я, ти ж на роботі
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24.05.2021 11:37 Ответить
В цій спецоперації брали участь спецслужби кількох країн і це було узгоджено між ними.
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24.05.2021 07:34 Ответить
Манипуляторы подоляка ,путлеровские палачи-убийцы «вагнеровцы», совершали преступления в Сириии и др.горячих точках , поэтому являлись ценным материалом для Гааги ! НЕ НАДО СРАВНИВАТЬ УБИЙЦ И ПРОТОСЕВИЧА
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24.05.2021 08:19 Ответить
Ты сравнил,зедебильный бот. Террористов во всем мире отлавливают любым способом и в этом помогают все.А бандиты путлера ,террористы которые за деньги ехали убивать людей!! Оправдание предательства не пройдет,арест журналиста и операция по поимке международных террористов ,это несравнимые задачи.
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24.05.2021 08:33 Ответить
не пыжся так полковник.......все равно генералом не станеш........а что характерно то реакция на противоположное мнение......Так ВАм полковник не в ЕС....Вам срочно нужно в Азию скажем к Туркменистану присоединиться........
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24.05.2021 08:47 Ответить
С каких пор оправдание предателей ,стало мнением? Как раз в ЕС ,такого точно бы никто не простил.Села бы эта шайка ,быстро и на долго.А пыжатся такие как ты кацарылые зедебилы в сартире.
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24.05.2021 09:05 Ответить
Во первых,полковник,не оскорбляй людей,а во вторых ты наверное забыл,ты не в эс
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24.05.2021 09:11 Ответить
Люди это кто? Вася это не имя это диагноз. По сказкам зедебилов мы вроде туда стремимся. Не лох ,даже претензии предъявляет.
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24.05.2021 09:16 Ответить
Повторяю,не забывайся!ты не в эс.
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24.05.2021 10:55 Ответить
полковник а Вы часом не из армии РФ.....это ж путин хотел мочить всех в сорире.....я так понимаю Вы продолжатель........В одном Вы правы.в Украине есть гого посадить.....
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24.05.2021 09:26 Ответить
Бот зедебильный ты тему сменил.Про мочить и срать это в козлостане ,это их запатентованный бренд.И тех кого ты пытаешься здесь оправдать.
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24.05.2021 09:33 Ответить
а.............. так Вы из козлостана.......это ж вы собираетесь кого то мочить.....Тема одна ...свобода мнений....У каждого оно разное......Я совершенно не хочу Вас переубеждать..потому как сколько людей столько и мнений.....И у Вас я так понимаю свое.....все нормально.......... вот только манера Вашего письма выдает настоящего ефрейтора купившего погоны полковника на барахолке.....ну это уже совсем другая история
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24.05.2021 10:14 Ответить
Козлостан ,это очень дружеская судя по трусливым высказываниям не лоха страна для зедебилов.Которые боятся да же назвать ее агрессором ,а их х-ло убийцей ,граждан и наших солдат! А тема все та же ,предательство интересов страны .
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24.05.2021 10:44 Ответить
жаль Игорь..что Украина так разобщина .....каждый в ней и прокурор и судья и палач.......насколько я понимаю ...факт предательства суд еще не установил.....впрочем это никому и не нужно
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24.05.2021 15:03 Ответить
Ещё и безграмотное лаптеногое чмо
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24.05.2021 10:50 Ответить
не у всех же русская грамматика настольная книга.......я так понимаю свои лапти Вы уже стоптали..и теперь уже седьмой на очереди в Еvro
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24.05.2021 14:54 Ответить
Вас там в зедебилы только с базаров подбирали?
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24.05.2021 15:37 Ответить
ну не из дурки же.......... как вас
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24.05.2021 15:50 Ответить
Такой дурки, как у вас есть а свинособакии в мире нет, вы сразу рождаетесь **********
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24.05.2021 17:17 Ответить
Пфф..ще думають як реагувати на тероризм. Прям як наше оманське чмо43.
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24.05.2021 07:19 Ответить
У него естественная реакция: - обосрался
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24.05.2021 07:37 Ответить
На мою думку Зеленський є прихильником диктатора Лукашенка не в меншій мірі, ніж диктатора Путлера. Він поспішив відвести удар від Лукашенка в справі вбивства журналіста Шеремета, він зрадив операцію з "вагнеровцамі", яка теж стосувалася Білорусі, він прихильник покупки електрики у Білорусі в порушення всіх санкцій спрямованих проти режиму цієї країни. Нарешті він заарештував Семена Семенченко, який був пов'язаний з активістами Білорусі і міг підготувати приватну військову компанію з учасників білоруського опору. Все це змушує і ВР і народ України приступити до процедури імпічменту.
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24.05.2021 07:19 Ответить
100% это действительно так! ИМПИЧМЕНТ ИУДЕ ! По его указке(офису ермака и остальных кротов) Дубинский присутствовал на конференции деркача , а Шевченко ездил к Луке договариваться , после чего «слуги «его не исключили
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24.05.2021 08:25 Ответить
Сравнивать спецоперацию трех стран, (в том числе хозяйка борта Турция) и принудительную посадку борта при помощи истребителя, могут только дебилы из офиса президента, которые пишут вам методички
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24.05.2021 07:26 Ответить
Абсолютно верно!
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24.05.2021 07:30 Ответить
Это бот🤢🤡 клоунария
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24.05.2021 08:30 Ответить
Если бы Турция собиралась бы брать на себя ответственность - никакой спецоперации не нужно было бы - достаточно было бы арестовать вагнеровцев в аэропорту в Турции, что гораздо проще - но в таком случае ответственность целиком и полностью лежала бы на Турции, а не на Украине, что для Турции было неприемлемым.

Так что не нужно особо рассчитывать на разделение ответственности - она лежала бы на 100% только на Украине и последствия были бы похожими, если бы Украина подняла в воздух исстребитель для посадки лайнера.
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24.05.2021 08:10 Ответить
ключевое слово ЕСЛИ
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24.05.2021 11:00 Ответить
Давно надо было
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24.05.2021 07:37 Ответить
А почему Украина не присоединилась к этому заявлению? Что, Украина меньше Ирландии заинтересована в отсутствии воздушного пиратства у её границ?
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24.05.2021 07:47 Ответить
Украины нет. Есть стойло, в котором слуги стригут баранов. А баранам мало что интересно. Их даже не интересует, останутся ли они без шерсти, а многим и собственная шкура неинтересна. Им все равно...
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24.05.2021 07:51 Ответить
при этом каждый баран мечтает попасть в касту стригущих, чтоб отыграться на других баранах за собственное унижение
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24.05.2021 07:59 Ответить
Таков удел баранов. Думать по-другому они просто не в состоянии.
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24.05.2021 08:06 Ответить
Просто у власти - политические приститутки, а это намного хуже чем настоящие.
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24.05.2021 07:52 Ответить
МИД Украины вчера заявил чтоже самое.
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24.05.2021 08:12 Ответить
значит станции метро , вокзалы,,,,, минировать- это преступление...а самолет можно запросто заминировыть........НИ ОДНОЙ СПЕЦСЛУЖБЕ МИРА ....НЕЛЬЗЯ НАРУШАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ....под любым поводом......
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24.05.2021 07:56 Ответить
Лапоть, іди додому, тут воткі нєт.
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24.05.2021 08:01 Ответить
кретин безмозглый, ВСЕ спецслужбы мира регулярно нарушают в той или иной мере международное законодательство и соглашения, работа у них такая, главная задача не палиться, на то они и спецслужбы! Комітет Сенату США і законодавці низки країн закликали заборонити польоти над Білоруссю, зокрема в країну та з неї - Цензор.НЕТ 2862
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24.05.2021 09:08 Ответить
судя по нику Вы тоже из Азии......и так понимаю с мозгами у Вас все в порядке......Сочувствую Вам ....от такого Вашего ума .у Вас большое горе
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24.05.2021 09:18 Ответить
А что же вы сударь так тряпки своей власовской стесняетесь?
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24.05.2021 10:53 Ответить
Идиот, "KungFury" - это фильм такой, стёбный короткометражный))
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24.05.2021 11:52 Ответить
ну и такое же прозвище у главного героя фильма)
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24.05.2021 11:53 Ответить
тут багато чого нэма.....у кожного своя правда......и кожен хоче вставыть свои пьять копийок....
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24.05.2021 08:24 Ответить
Zakrit nebo Belorus nado uze segodnia.Aviakompaniji dolzni otvecat pered svojimi posazirami toze uze segodnia.
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24.05.2021 08:30 Ответить
Те що ти пишеш це напівміри. Все вже давно очевидно.
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24.05.2021 11:24 Ответить
рашка первая написала об украинской спецоперации "вагнеровцев" и разгоняла эту тему. рашка курировала такую же спецоперацию, а по факту акт международного терроризма в Беларуси по захвату оппозиционного блоггера.

Явно же видно одного выгодополучателя и режиссера. Аналогично видно тут на цензоре агентов рашки и ее полезных идиотов.
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24.05.2021 08:43 Ответить
это начало самоизоляции
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24.05.2021 08:47 Ответить
Це - серйозна заява. International Civil Aviation Organization як мінімум - почує.
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24.05.2021 09:08 Ответить
Подобное заявление можно было ожидать от мирового сообщества после захвата "вагнеровцев" в самолете над Украиной. Хорошо что Зеленский отменил эту глупость.
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24.05.2021 10:58 Ответить
судя по всему, Ryanair были с лукашеску в сговоре.
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24.05.2021 11:10 Ответить
Ryanair посадил Миг 29
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24.05.2021 11:16 Ответить
но самиRyanair об этом умолчали в своем заявлении. как и о том, что ближайший аэропорт был в Литве, а не минский, до которого было почти в 3 раза дальше. и так же в их заявлении ни слова о том, что с рейса похищены люди. почему?
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24.05.2021 11:19 Ответить
наверняка их запугал Лукашенко. Скоро все расскажут.
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24.05.2021 11:21 Ответить
та да. чем запугал? представитель Ryanair сделал заявление после того, как борт покинул Беларусь. никакой угрозы никому уже не было. но они сделали вид, что все было в рамках, никакого ЧП.
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24.05.2021 11:23 Ответить
представитель Ryanair сказал только то, что ему сообщили перепуганные пилоты
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24.05.2021 11:28 Ответить
ага, даже пассажиры уже успели поделится информацией со всем миром, а "перепуганные" пилоты все никак не могли отойти от испуга и рассказать о том, что у них похитили пассажиров с рейса? тебе самому не смешно?
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24.05.2021 11:33 Ответить
пассажиры тоже ничего толком не сказали
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24.05.2021 11:34 Ответить
кроме полной информации о истребителе, о похищении пассажиров и о том, что на борту были КГБ-ешники лукашеску, сошедшие в Минске, в котором не предусмотрена посадка. а так-то да, ничего толком не сказали, ни какая погода была, ни что давали на обед, красивая ли была стюардесса...вообще ничего
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24.05.2021 11:38 Ответить
пілоти нічого і не будуть пресі повідомляти до закінчення розслідування.
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24.05.2021 11:39 Ответить
Тому що справа політична, якщо по факту то даведеться зайти дуже далеко, а так просто чергове занепокоєння, вимоги про звільнення кого? Громадянина РБ? Ну це смішно. Тільки стіна, і блок НАТО зможуть це зупинити?. Хоча може й ні, вони там нічого не розуміють.
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24.05.2021 11:23 Ответить
Відповідне рішення має бути по РФ також, а не тільки по Білорусі. Вся ця шебуршня, це нічого, канцлера ж Німетчини ще поки, що не повісили на червоній площі? Так, а отже чергова занепокоєність.
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24.05.2021 11:21 Ответить
Ryanair в игнор!
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24.05.2021 11:29 Ответить
А что они должны были упорно лететь в Вильнюс несмотря на угрозу со стороны Мига?Рисковать жизнями пассажиров? Они сделали все правильно и адекватно. Просто не нужно садится на самолеты которые летают над террорестическими государствами:РБ,РФ,Севкорея,Иран и Венесуэла.
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24.05.2021 11:47 Ответить
"З Мінська до Вільнюса не полетіли четверо москалів та двоє бєларусів."
Як на мене, то закривати слід повітряний простір також і московії.
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24.05.2021 11:52 Ответить
В этой истории прекрасно все... Или тупость, или жадность... Отсутствие мозга просмотреть на сайте flyradar, маршрут самолёта Афины - Вильнюс, и выбрать маршрут, который бы исключал пролет над территорией РБ? Учитывая, что тебе грозит смертельная опасность, если ты попадешь в лапы тирана? Так вроде человек не полный идиот, чтобы не просчитать хотя бы пару шагов вперёд...переплатить пару - тройку сотен евро, пролетев по транзиту через Прагу или Вену, или Амстердам? Короче микс из беспечности, тупости и жадности..
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24.05.2021 12:10 Ответить
а зеленский как... язык из жопы еще не вытащил?
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24.05.2021 17:07 Ответить
 
 