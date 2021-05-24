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Новости ПроисшествияЗа рубежом
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На канатной дороге в Италии оборвалась кабинка, погибли 14 человек. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

На севере Италии вследствие обрыва кабины на канатной дороге Стреза-Моттароне погибли 14 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Associated Press.

Один из двух детей, доставленных в больницу в Турине, скончался. Еще один ребенок находится в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о двенадцати погибших.

Среди погибших шестеро граждан Израиля, в том числе семья из четырех человек, проживавшая в Италии, сообщило министерство иностранных дел Израиля.

На канатной дороге в Италии оборвалась кабинка, погибли 14 человек 01

Причины происшествия пока неизвестны, однако, скорее всего, речь идет об обрыве троса. Кабинка сорвалась незадолго до прибытия на станцию и рухнула в труднопроходимой лесистой местности.

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Министр транспорта Италии Энрико Джованнини объявил о создании комиссии по расследованию трагедии и заявил, что он уже запросил данные о ремонтных работах и проверках, проведенных на линии в прошлом. Он планирует посетить место инцидента в понедельник.

На канатной дороге в Италии оборвалась кабинка, погибли 14 человек 02

Отмечается, что канатная дорога была отремонтирована в 2016 году и только недавно вновь открылась после отмены ограничений из-за COVID-19.

Премьер-министр Италии Марио Драги выразил соболезнования семьям погибших.

На канатной дороге в Италии оборвалась кабинка, погибли 14 человек 03

Президент Италии Серджио Маттарелла, выражая свои соболезнования, призвал к "неукоснительному соблюдению всех норм безопасности" на транспорте.

На канатной дороге в Италии оборвалась кабинка, погибли 14 человек 04
Фото: сайт издания Reuters
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Топ комментарии
+10
Жесть...Соболезнования.😟
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24.05.2021 07:22
+6
Кошмар, соболезнования
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24.05.2021 07:34
+3
"Причины происшествия пока неизвестны, однако, скорее всего, речь идет об обрыве троса." Канаты где связано с перемещением людей должны иметь 10-ти кратный запас прочности и подвергаться всяким строгостям профилактики и учета износа, пробега и т.п. Но, жадный "бизнес" и непрофессионализм, неаккуратность, необязательность,.... Технология АВОСЬ распространилась/распространяется по всему миру. Особенно в сфере досуга - отдыха и всякой прочей индустрии удовольствий.
Авось - исконно русское /старославянское) слово, есть индикатор мотивации русского человека пустить всё на самотёк в извечной надежде, что «пронесёт» и, по воле слепого случая либо благодаря вмешательству неведомых сверхъестественных сил, любой косяк будет исправлен, а всякая беда обойдёт за сто вёрст. - W.
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24.05.2021 09:20
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Жесть...Соболезнования.😟
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24.05.2021 07:22 Ответить
Піпець .... і висота невилика - 10 метрів
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24.05.2021 07:31 Ответить
Горные спасатели, прибывшие к месту аварии, обнаружили на земле смятую кабину. Она упала с высоты около 20 метров и несколько раз перевернулась, пролетев вниз по склону, прежде, чем ее остановили деревья....(сообщает агеннство ВВС).

Хотя судя по фото, на вскидку я бы дал 30 м. Плохо, что упали на колоды. Мало шансов.
Парности случаев никто не отменял ( то воздушный шар, то фуникульор, то чертовое колесо остановилось).
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24.05.2021 08:42 Ответить
Зрозуміло, дякую , це багато що пояснює
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24.05.2021 08:52 Ответить
Кошмар, соболезнования
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24.05.2021 07:34 Ответить
Он планирует посетить место инцидента в понедельник. Источник: https://censor.net/ru/n3267004\\\\\\\\\\\

Ну и что он там забыл? Десятки ментов оцепят в лесу все шоб типо не напал кто-то, для того шоп этот поц выдавил пару жалостливых фраз и скорчил угрюмую рожу под маской. Куча народу припхается туда ради пары минут записи видео. Даже "кое-кого" напомнило, но не скажу бо обзовут каким-то пылебоком)

Просто этому министру совершенно до лампочки кого и сколько там погибло, а вот рейтинг - наоборот - он ценит, оттого и попрется, как напр. Ющенок "пожар тушил")
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24.05.2021 07:53 Ответить
,,☹️☹️☹️😢
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24.05.2021 08:41 Ответить
останні хвилини свого життя вони милувались неймовірною красою природи
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24.05.2021 09:00 Ответить
"Причины происшествия пока неизвестны, однако, скорее всего, речь идет об обрыве троса." Канаты где связано с перемещением людей должны иметь 10-ти кратный запас прочности и подвергаться всяким строгостям профилактики и учета износа, пробега и т.п. Но, жадный "бизнес" и непрофессионализм, неаккуратность, необязательность,.... Технология АВОСЬ распространилась/распространяется по всему миру. Особенно в сфере досуга - отдыха и всякой прочей индустрии удовольствий.
Авось - исконно русское /старославянское) слово, есть индикатор мотивации русского человека пустить всё на самотёк в извечной надежде, что «пронесёт» и, по воле слепого случая либо благодаря вмешательству неведомых сверхъестественных сил, любой косяк будет исправлен, а всякая беда обойдёт за сто вёрст. - W.
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24.05.2021 09:20 Ответить
Немного с безопасностью у Италии хромает, как для западноевропейской страны, то мост упадет то фуникулер
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24.05.2021 09:25 Ответить
то коронавірус нападе.
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24.05.2021 09:33 Ответить
Это общемировая и совсем другая история. У них же мост в Генуе падал в 2018 году, тоже жертв было немало
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24.05.2021 09:43 Ответить
Зато папу любят.....а не сопромат...соболезнования семьям...
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24.05.2021 09:36 Ответить
Всегда этих дорог боялся. Но лет пять назад на одесской под пивом прокатился - вроде ничо. Хоть вагончики всё теже, что и 40 лет назад, но слой краски толстый и дно не выпадает.
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24.05.2021 10:54 Ответить
 
 