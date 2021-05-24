На канатной дороге в Италии оборвалась кабинка, погибли 14 человек. ФОТОрепортаж
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На севере Италии вследствие обрыва кабины на канатной дороге Стреза-Моттароне погибли 14 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Associated Press.
Один из двух детей, доставленных в больницу в Турине, скончался. Еще один ребенок находится в критическом состоянии.
Ранее сообщалось о двенадцати погибших.
Среди погибших шестеро граждан Израиля, в том числе семья из четырех человек, проживавшая в Италии, сообщило министерство иностранных дел Израиля.
Причины происшествия пока неизвестны, однако, скорее всего, речь идет об обрыве троса. Кабинка сорвалась незадолго до прибытия на станцию и рухнула в труднопроходимой лесистой местности.
Министр транспорта Италии Энрико Джованнини объявил о создании комиссии по расследованию трагедии и заявил, что он уже запросил данные о ремонтных работах и проверках, проведенных на линии в прошлом. Он планирует посетить место инцидента в понедельник.
Отмечается, что канатная дорога была отремонтирована в 2016 году и только недавно вновь открылась после отмены ограничений из-за COVID-19.
Премьер-министр Италии Марио Драги выразил соболезнования семьям погибших.
Президент Италии Серджио Маттарелла, выражая свои соболезнования, призвал к "неукоснительному соблюдению всех норм безопасности" на транспорте.
Фото: сайт издания Reuters
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Хотя судя по фото, на вскидку я бы дал 30 м. Плохо, что упали на колоды. Мало шансов.
Парности случаев никто не отменял ( то воздушный шар, то фуникульор, то чертовое колесо остановилось).
Ну и что он там забыл? Десятки ментов оцепят в лесу все шоб типо не напал кто-то, для того шоп этот поц выдавил пару жалостливых фраз и скорчил угрюмую рожу под маской. Куча народу припхается туда ради пары минут записи видео. Даже "кое-кого" напомнило, но не скажу бо обзовут каким-то пылебоком)
Просто этому министру совершенно до лампочки кого и сколько там погибло, а вот рейтинг - наоборот - он ценит, оттого и попрется, как напр. Ющенок "пожар тушил")
Авось - исконно русское /старославянское) слово, есть индикатор мотивации русского человека пустить всё на самотёк в извечной надежде, что «пронесёт» и, по воле слепого случая либо благодаря вмешательству неведомых сверхъестественных сил, любой косяк будет исправлен, а всякая беда обойдёт за сто вёрст. - W.