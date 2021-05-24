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Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки - 6 нарушений "тишины", - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки - 6 нарушений

За прошедшие сутки, 23 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, неподалеку от Авдеевки противник использовал минометы 120-мм калибра, а возле населенного пункта Новгородское - минометы 82-мм калибра и ручные противотанковые гранатометы.

Вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а возле Светлодарска - еще и автоматические станковые гранатометы.

В районе населенного пункта Старогнатовка наемники РФ дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"В результате обстрела позиций украинских защитников один воин получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в медучреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в штабе.

По состоянию на 7:00 утра 24 мая, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня: "Возле населенного пункта Невельское враг открывал огонь из минометов 120-мм калибра".

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"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.

.Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки - 6 нарушений тишины, - штаб ОС 01
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Топ комментарии
+11
Найшвидшого одужання захисникові.
Горіть у пеклі москалі!!!
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24.05.2021 08:05
+6
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!

Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 6 порушень "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3943
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24.05.2021 08:21
+3
Пострілюють.(С)
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24.05.2021 08:24
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Правила форума Совет форумчан
Найшвидшого одужання захисникові.
Горіть у пеклі москалі!!!
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24.05.2021 08:05 Ответить
Что там с ваталетом в Крыму приключилось? никто не знает подробности??Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 6 порушень "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9520
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24.05.2021 08:16 Ответить
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!

Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 6 порушень "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3943
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24.05.2021 08:21 Ответить
Пострілюють.(С)
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24.05.2021 08:24 Ответить
та скоріше - провокують (с)...так-сяк...без зриву зеленогоперемир"я
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24.05.2021 10:58 Ответить
Помітили, що зелені пуп'янки мовчать про стодесяте перемир'я ?
Нема вже закликів провести переможний наступ.. а раніше мені доводилось чи не кожного ранку тримати за штані оті буйні голови, які бігли бити ворога, ********** шаблюкою.
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24.05.2021 11:08 Ответить
мовчать жаби... і про поранених і про загиблих...
мовчать і про достойні отвєткі і про повернення контрснайперських груп (бо чмо-брехло вгледіло десь у нірвані мабуть.. зменшення снайперського вогню)...
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24.05.2021 11:23 Ответить
Для них війна скінчилась, слава ЗЕ...
Вони вже своє відвоювали.
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24.05.2021 11:49 Ответить
Тут всю пятницу и субботу под Мариком наши давали вате прочухана артой... Обычно такое бывает после того, как ватка что-то вытворит... В 2015-16 наши им превентивно выжигали тылы и это ватка нервничала, когда наши им нереальные потери наносили... Теперь чаще все наоборот - наши ватке вставляют мозги, когда вата берега теряет(
Скорейшего и полного выздоровления раненому!!!
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24.05.2021 12:01 Ответить
Не можна домовлятися про мир з тими хто прийшов тебе вбивати. Голда Меїр Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 6 порушень "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6146
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24.05.2021 12:32 Ответить
горіть у пеклі москалі!
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24.05.2021 12:34 Ответить
пораненому Захиснику України одужання!!!
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24.05.2021 12:35 Ответить
 
 