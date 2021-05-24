В Украине за сутки от COVID-19 умерли 68 человек, зафиксированы 1 334 новых случая заражения, 6 999 человек выздоровели
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
1 334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 24 мая 2021 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
1 334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 24 мая 2021 года. Всего с начала пандемии - 2 183 855 случаев коронавирусной болезни.
Также по данным СНБО, за минувшие сутки 68 человек умерли от COVID-19 (всего - 49 436), выздоровели за минувшие сутки - 6 999 (всего - 1 957 561).
В Украине по состоянию на утро 24 мая болеют коронавирусной болезнью 176 858 человек, что на 5 733 меньше, чем сутками ранее.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151) областях, Киеве (125) и Харьковской (101) области.
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1) В Украине по самым-самым завышенных оценкам, натянутым за уши по самый глобус, ну никак не более 50% переболевших ковидом в целом по популяции.
2) Индийский штамм имеет пугающую заразность, которая уже не на десятки процентов, а **в разы** больше чем у исходного вируса. Он распространяется как лесной пожар даже в странах, где действуют строгие ограничительные меры.
От новой катастрофической вспышки Европу пока спасает уже вполне ощутимое количество вакцинированных. А вот Индию, где этого не было, не спасло ничего.
Когда в Затоку приедет индийский штамм (не "если", а "когда"), то не будет никаких оснований ожидать какой-то другой динамики распространения, чем была в Индии. Даже если 80% тусовщиков там будут с антителами, то оставшихся 20%, при полном игноре мер предосторожности, хватит, чтобы разнести подарки по всей стране, как это было после Буковеля. И после этого мартовский коллапс покажется сущими цветочками...
https://nypost.com/2021/05/11/fauci-admits-covid-19-could-have-come-from-wuhan-lab-butts-heads-with-rand-paul/