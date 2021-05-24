В Украине за сутки от COVID-19 умерли 68 человек, зафиксированы 1 334 новых случая заражения, 6 999 человек выздоровели

1 334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 24 мая 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

1 334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 24 мая 2021 года. Всего с начала пандемии - 2 183 855 случаев коронавирусной болезни.

Также по данным СНБО, за минувшие сутки 68 человек умерли от COVID-19 (всего - 49 436), выздоровели за минувшие сутки - 6 999 (всего - 1 957 561).

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В Украине по состоянию на утро 24 мая болеют коронавирусной болезнью 176 858 человек, что на 5 733 меньше, чем сутками ранее.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151) областях, Киеве (125) и Харьковской (101) области.















