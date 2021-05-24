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Украина занимает 15 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украина занимает 15 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 24 мая в мире зарегистрировали 478 004 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 897 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 167 531 200 случаев инфицирования, из них 478 004 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 478 418 человек, из них 9 897 за минувшие сутки.

Украина занимает 15 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 148,5 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 68 человек, зафиксированы 1 334 новых случая заражения, 6 999 человек выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Украина занимает 15 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 28-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5, по летальным случаям - 15-ю и 2-ю позицию соответственно.

Украина занимает 15 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина занимает 15 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 04
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Топ комментарии
+3
Стабильность - признак мастерства. Украина занимает 15 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7448
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24.05.2021 08:45
+1
Украина занимает 15 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 109
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24.05.2021 08:46
+1
а почему Зеля сей факт не внес в список своих побед ? как ни крути второе место и совсем не важно в какой номинации
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24.05.2021 08:55
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В марте превышение 2020 года было на 18 тысяч человек. Можно смело утверждать что в день от ковида и последствий умирает 500 человек.
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24.05.2021 08:43 Ответить
Стабильность - признак мастерства. Украина занимает 15 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7448
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24.05.2021 08:45 Ответить
Украина занимает 15 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 109
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24.05.2021 08:46 Ответить
Та да! Тому, щоб не втра ати позицій і завжди бути чемпіонами, з коронавірусом потрібно боротися, а не перемагати. Бо ели вірус буде переможений, боротися вже не буде з чим. 😏
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24.05.2021 08:57 Ответить
организатор корономора в Украине
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24.05.2021 09:01 Ответить
а почему Зеля сей факт не внес в список своих побед ? как ни крути второе место и совсем не важно в какой номинации
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24.05.2021 08:55 Ответить
Коли був Степашка були на першому місці в Європі, а при Ляшку лише на другому.
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24.05.2021 08:59 Ответить
и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19.

Увы, первое: расия не Европа, они азиаты.
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24.05.2021 09:14 Ответить
Зато на кладбище повезут по новой дороге! Вам не угодишь! Україна посідає 15 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8481
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24.05.2021 09:20 Ответить
Щось не сходиться, Рахувати потрібно кількість померлих на мільйон населення. і тому Україна твердо займає позицію лідера. Так що Індія з її антисанітарією безнадійно відстає від України в 2 рази.Мені здається що навіть в СРСР влада брехала менше ніж зараз. .
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24.05.2021 09:34 Ответить
Степанов, ляшко, радуцкий.. явно проводят умышленный геноцид украинского народа. Чей приказ они выполняют?
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24.05.2021 09:42 Ответить
 
 