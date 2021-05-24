Украина занимает 15 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 24 мая в мире зарегистрировали 478 004 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 897 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 167 531 200 случаев инфицирования, из них 478 004 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 478 418 человек, из них 9 897 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 148,5 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 28-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5, по летальным случаям - 15-ю и 2-ю позицию соответственно.
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Увы, первое: расия не Европа, они азиаты.