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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7524) Ryanair (132) Протасевич Роман (309)

Ryanair в заявлении о посадке самолета в Минске умолчала об истребителе, аресте Протасевича и солгала о ближайшем аэропорте

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Ryanair в заявлении о посадке самолета в Минске умолчала об истребителе, аресте Протасевича и солгала о ближайшем аэропорте

Авиакомпания Ryanair сделала первое официальное заявление о вынужденном приземлении в Минске ее самолета рейса Афины-Вильнюс по указанию белорусских властей для ареста представителя белорусской оппозиции.

Впрочем, как сообщает "Европейская правда", текст заявления содержит ложные сведения и не упоминает о ключевых обстоятельствах этого инцидента, передает Цензор.НЕТ.

Заметим, что пресс-служба авиакомпании сделала это заявление через 40 минут после приземления в Вильнюсе пассажирского самолета рейса FR4978, то есть на этапе, когда белорусская власть не контролировала ни сам самолет, ни его экипаж и пассажиров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Шокирующий акт": США потребовали немедленно освободить задержанного экс-главреда NEXTA Протасевича

Ryanair повторила информацию власти Беларуси о том, что диспетчер "сообщил экипажу о потенциальной угрозе безопасности на борту и дал указание свернуть к ближайшему аэропорту, Минску".

Надо заметить, впрочем, что вторая часть этого утверждения является ложью: в момент, когда самолет начал менять курс по указанию диспетчеров, расстояние от него до Минска было в 2-3 раза больше, чем в аэропорт назначения, расположенный на юге Вильнюса.

Ryanair в заявлении о посадке самолета в Минске умолчала об истребителе, аресте Протасевича и солгала о ближайшем аэропорте 01

Сейчас в заявлении компании отсутствуют комментарии по информации о поднятии истребителя, которую признали белорусские власти, а также о том, что самолет не снижался во время пролета над Беларусью, как это бывает обычно, хотя эти детали приобрели значительную огласку.

Но больше всего обращает на себя внимание то, что авиакомпания в своем заявлении "не заметила", что в Минске с рейса сняли представителя белорусской оппозиции, активиста и блогера Романа Протасевича, ради ареста которого Беларусь осуществила перехват самолета, и его девушку. Как известно, Протасевичу в Беларуси грозит смертная казнь за его причастность к координации антилукашенковских протестов. Также, как известно, в Минске остались и не стали продолжать путешествие 4 гражданина России, исчезновение которых перевозчик также "не заметил".

"Все пассажиры были выгружены из самолета для его безопасности проверки местными властями. Ничего неприемлемого не было найдено, и власти разрешили вылет самолете вместе с пассажирами и экипажем после примерно 7 часов, проведенных на земле", - говорится в заявлении. Немало комментариев под твитом авиакомпании по этому поводу упрекают ее за отсутствие упоминаний о задержании ее пассажиров.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями.
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Топ комментарии
+33
СТРАННО И ПОДОЗРИТЕЛЬНО , что два явно кгбистских момента связаны с Беларусью
- это дело Шеремета и слив операции вагнеровцев
ТО ЕСТЬ ОБЩАЯ СЕТКА КГБ ДО СИХ ПОР РАБОТАЕТ !!!
Может Баканов все таки сделает реформу СБУ ПО ПРОСЬБЕ США ?
Может пора для этого ФБР ПРИГЛАСИТЬ ?
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24.05.2021 08:59
+19
Не смешите мои тапки ! «Скоморох « птенец этого страшного кодла , а баканов сам входит в эту сетку , иначе не открыл бы уг. Дело на Семенченко ПО ЗАПРОСУ КГБ БЕЛОРУСИ , и не срывал - бы спецопераци
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24.05.2021 09:12
+18
Четверо пассажиров-россиян остались в Минске.
Такой себе двойной комплект "Петров-Баширов".
Думаю, что если бы самолет не посадили в Минске, то Протасевича просто отравили бы каким-нибудь очередным "новичком".
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24.05.2021 09:04
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ПыСы. И забудь про "Беларусь". Есть ТОЛЬКО Белоруссия. С флагом БССР, братским русским народом и пожизненным диктатором у власти.
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24.05.2021 09:25 Ответить
Бульбаши аж никак не "братский русский народ"!!! Вы в курсе, что бульбаши для нас реально братский народ, а кацапы нет? Историю читайте внимательней!
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24.05.2021 09:31 Ответить
Белоруссы - братский народ для русских.Бульбаши и лаптестанцы - братья на век.
Такова международная реальность. И тебе с ней придется смириться. А кто там кому генетически братья - так это в политике никого не колышет, это просто чушь для идиотов.
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24.05.2021 09:41 Ответить
ТУПОРЫЛЫЙ МУДАК!!!!!!!!
А, ты **** ДИЛЕТАНТ, генетический анализ РАССЕЙСКОЙ ВАТЫ проводил???
Там славянской крови ВООБЩЕ НЕТ - одни татаро-монгольские гены.
Или, ты ПОЦ, думаешь, что узкоглазый, лысый, 1.50 ростом Кремлевский Карлик тоже русский???
Может тебе, ЧЕРНОЖОПЫЙ ПОЦ, они и братья.
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24.05.2021 10:02 Ответить
Дилетант, ты не только дилетант, но еще и терпила?

Терпи, кацапчик, ты уже всю ленту засрал призывами в терпению))
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24.05.2021 10:25 Ответить
я думал ты косишь под идиота , а оказалось ты в действительности тупой кацапский баран .
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24.05.2021 19:46 Ответить
Белорусы были в составе Киевской Руси, а 14-го века вместе с нами в Великом Княжестве Литовском!!! раша тогда была мацковией в составе орды!
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24.05.2021 20:01 Ответить
Уже было решение суда по этому поводу. Порошенко взбесился и другой суд отменил это решение
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24.05.2021 09:34 Ответить
Подробнее можно?
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24.05.2021 09:35 Ответить
Не может. Любая страна может закрыть лишь пролет над своей территорией, но это лишь себе в убыток!
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24.05.2021 11:32 Ответить
Что мы имеем
1. То что спецслужбы лазят по всей Европе
2 . Взрыв Шеремете стает еще ближе к причасности спецслужб Белорусосии
Ну и в самого блогера очко не рыпело лететь в Прибалтику через Белорусь ,пролетая над кальтофелендом навернои факи тыкал лукашенку ...
Тем более он летел из Афин а это дача №1 российской мафии
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24.05.2021 09:22 Ответить
уж есть заявление МИД Ирландии. Между прочим, они обратили внимание, что самолет вылетел из страны-члена ЕС и члена НАТО и летел в страну ЕС и члена НАТО, так что тут и НАТО должны сказать свое веское слово.

На них надавят, просто так это ни Путину ни Луке не обойдется.
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24.05.2021 10:27 Ответить
Как известно из уже предъявленного Протасевичу обвинения, казнь ему не грозит, а всего то 15 лет.
Если авиакампания не упомянула истребитель, значит, пилот о нем не знал и это никак не повлияло на решение командира самолета.
Минск мог быть выбран пилотом для посадки из соображений лучшей готовности для спасения пассажиров и самолета при приземлении и в случае взрыва или иных действий террористов.
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24.05.2021 09:23 Ответить
"всего то 15 лет..."

...
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24.05.2021 09:26 Ответить
"Если авиакампания не упомянула истребитель, значит, пилот о нем не знал и это никак не повлияло на решение командира самолета."

Чушь. Авиакомпания просто пока что избегает сильных формулировок в стартовом заявлении - ждет решения мирового сообщества.
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24.05.2021 09:53 Ответить
Ну да, когда "мировое сообщество" в лице Госдепа прикажет упоминать истребитель, то компания "вспомнит", что это было.
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24.05.2021 13:04 Ответить
засмередло кремлевскими портянками. Ты чого сюди приблудило, чудо ватне?
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24.05.2021 16:00 Ответить
всего-то 15 лет?!!!

и вам того же.
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24.05.2021 10:29 Ответить
баньте кацапську нечисть.
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24.05.2021 14:22 Ответить
Как-то не удивляет, мы возвратились во времена конца 30-х годов прошлого века когда руководители ведущих Западных стран оказались никчемными импотентами и трусами. К сожалению мы переживаем сейчас нечто похожее.
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24.05.2021 09:27 Ответить
сейчас хуже
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24.05.2021 09:30 Ответить
100% а Крым это парашные Судеты....
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24.05.2021 09:41 Ответить
Судеты + Австрия - 2 в 1м.
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24.05.2021 09:54 Ответить
Все правильно, только сейчас ХУЖЕ!!!
Все западные типа Политики с потрохами куплены ******.
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24.05.2021 09:56 Ответить
Со вчерашнего дня нормальные люди начали объявлять бойкот Ryanayr
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24.05.2021 09:30 Ответить
и заодно пусть мониторя т компании-наследники.
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24.05.2021 09:40 Ответить
И сколько человек уже объявили?
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24.05.2021 11:35 Ответить
Все переговоры с бортом записывает чёрный ящик , если правда , что истребитель предупредил о открытии огня, последствия для лукавого могут быть конкретные .Авиакомпания ирландская скрыть инфу не рискнёт.
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24.05.2021 09:42 Ответить
Posaziri potverzdajet sto vydeli samoliot i daze kogda potom leteli Vilnius toze soprovozdal istribitel
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24.05.2021 09:47 Ответить
есть видео с МИГом, с полным вооруженим.
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24.05.2021 10:31 Ответить
Ryanair - ирландская авиакомпания. И все, кто попадает под критику англичан, для них жертвы. Вот они возможно и помогли Лукашенко... Ryanair у заяві щодо посадки літака в Мінську промовчала про винищувач, арешт Протасевича і збрехала про найближчий аеропорт - Цензор.НЕТ 2498
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24.05.2021 09:43 Ответить
тогда пусть лукашенко с ними и летает
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24.05.2021 11:26 Ответить
Uze naciali aviakompaniji obxodit prostranstvo Belorus.Nado i im zakrit nebo nad Evropoj
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24.05.2021 09:45 Ответить
Хм, странно, главное а что им молчать, в Беларуси нет даже пункта вылета RyanAir. Многие беларусы, чтобы им полетать, так как билеты дешевые, как раз в Вильнюс и гоняли автобусом.
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24.05.2021 09:49 Ответить
А, у этого ПАРНЯ мозги вообще есть???
В Афинах увидел за собой слежку, самолет летит через территорию Беларуси.
Какого ХЕРА ты в этот самолет садишься???
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24.05.2021 09:53 Ответить
Так, Боженька його попередив, але хлопець вирішив посмикати його за бороду.
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24.05.2021 10:25 Ответить
таких случаев, чтобы самолет насильно сажали под надуманным предлогом, пока не было.

Этот Протасевич станет для Луки тем же что Гонгадзе для Кучмы.
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24.05.2021 10:32 Ответить
Не станет. Беларусь - не Украина..
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24.05.2021 10:41 Ответить
Надо быть конченым дебилом чтобы оппозиционеру из рейхспотейто светиться в аэропортах и самолётах.
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24.05.2021 09:56 Ответить
Цапи вже заробили собі на контрольні санкції в голову проти ПП2
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24.05.2021 09:56 Ответить
Ирландцы, видимо, думают, что они на своём островке как "в домике".
И что их не касается то, что происходит где-то далеко, в другом месте.
Но это не так.
2017г. - Российские хакеры атаковали энергетику Ирландии (The Times)

2021г. - Хакеры из Санкт-Петербурга атаковали службу здравоохранения Ирландии (The Irish Time)
Им, что, нужно чтобы русские в центре Дублина распылили ОВ или подорвали ядерный заряд, и вот только тогда они таки заметят, что что-то вокруг происходит?
...
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24.05.2021 09:59 Ответить
Надеюсь, что Луку официально признают террористом

Чтобы было окончательно ясно - пилоты принужденного к посадке в Беларуси самолета Ryanair до последнего тянули к Вильнюсу. Им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя, когда до Вильнюсского аэропорта оставалось всего 10 минут лету (73 км), а до литовской границы всего 30 км.

Ryanair у заяві щодо посадки літака в Мінську промовчала про винищувач, арешт Протасевича і збрехала про найближчий аеропорт - Цензор.НЕТ 5447

Обратите внимание на данные FlightRadar по предыдущим рейсам - пилоты всегда начинали снижение с крейсерского эшелона за 177 километров до Вильнюса, но в этот раз (синяя траектория сегодняшнего рейса ATH-VNO Ryanair) пилоты шли в сторону Литвы без снижения и сброса скорости, на крейсерском эшелоне FL 390 и крейсерской скорости, т.е. фактически УХОДИЛИ ОТ ПРЕСЛЕДОВАВШЕГО их истребителя, и повернули назад всего за две минуты до пересечения литовской границы.

Возьмусь утверждать, что у истребителя было разрешение на применение оружия, и абсолютно уверен, что экипаж пассажирского лайнера развернулся только после получения от белорусского истребителя уведомления, что в случае неповиновения тот откроет огонь до выхода пассажирского самолета из воздушного пространства Беларуси.

Вадим Лукашевич
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24.05.2021 10:02 Ответить
Всі записи перемовин пілотів фіксуються. Тому це буде обов'язково оприлюднено.
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24.05.2021 10:10 Ответить
так же как и расследование по Боингу. Лет через 20-30....
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25.05.2021 00:56 Ответить
да.. пилоты сделали что могли...

в отличие от трусов в руководстве компании с их трусливым заявлением.
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24.05.2021 10:34 Ответить
Саме так і є, напевно. Мене теж одразу здивували на ФР висота і швидкість цього Боінга за 70 км від аеропорту призначення.
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24.05.2021 11:14 Ответить
за две минуты не успел бы он открыть огонь . надо было просить литовского диспетчера поднять в воздух НАТОВские истребители - дескать атакован военным самолетом террористов прошу немедленной помощи . сделать вид что разворачиваеця и уйти в Литву . Испугался командир самолета .
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24.05.2021 19:31 Ответить
Чему удивляться? Ryanair - обычные коммерсанты, которые не хотят лишиться рынка в Белоруси. Иметь гражданскую позицию - это роскошь, которую могут себе позволить единичные компании. Ryanair явно не из их числа.
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24.05.2021 11:19 Ответить
А самалет райяна в Вильнюсе праверили на предмет установки бомбы после праверки лукабздями. Ryanair у заяві щодо посадки літака в Мінську промовчала про винищувач, арешт Протасевича і збрехала про найближчий аеропорт - Цензор.НЕТ 1786
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24.05.2021 12:14 Ответить
Думаю если поискать то во владельцах компании можно найти рашинские корни.
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24.05.2021 12:19 Ответить
Трусость администрации авиакомпании "Райнэйр" сыграла на руку белорусско-российскому терроризму.Боязнь назвать случившееся авиапиратством должна быть оценено потенциальными клиентами "Райнэйр"...Если компания есть поддакнувшая международным террористам,то пользоваться услугами компании равносильно ставить себя заведомо заложником чьих-то политических игрищ с возможным фатальным финалом...Хочется надеяться,что международные ассоциации авиаперевозчиков и тех,кто выдаёт лицензии на них,правильно дадут оценку руководству и самой компании "Райнэйр"
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24.05.2021 14:24 Ответить
эта компания просто обязана вылететь в трубу...
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24.05.2021 17:13 Ответить
Никогда не летал этой авиакомпанией , а теперь даже если бесплатно предложат не полечу .
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24.05.2021 19:24 Ответить
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