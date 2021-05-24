Ryanair в заявлении о посадке самолета в Минске умолчала об истребителе, аресте Протасевича и солгала о ближайшем аэропорте
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Авиакомпания Ryanair сделала первое официальное заявление о вынужденном приземлении в Минске ее самолета рейса Афины-Вильнюс по указанию белорусских властей для ареста представителя белорусской оппозиции.
Впрочем, как сообщает "Европейская правда", текст заявления содержит ложные сведения и не упоминает о ключевых обстоятельствах этого инцидента, передает Цензор.НЕТ.
Заметим, что пресс-служба авиакомпании сделала это заявление через 40 минут после приземления в Вильнюсе пассажирского самолета рейса FR4978, то есть на этапе, когда белорусская власть не контролировала ни сам самолет, ни его экипаж и пассажиров.
Ryanair повторила информацию власти Беларуси о том, что диспетчер "сообщил экипажу о потенциальной угрозе безопасности на борту и дал указание свернуть к ближайшему аэропорту, Минску".
Надо заметить, впрочем, что вторая часть этого утверждения является ложью: в момент, когда самолет начал менять курс по указанию диспетчеров, расстояние от него до Минска было в 2-3 раза больше, чем в аэропорт назначения, расположенный на юге Вильнюса.
Сейчас в заявлении компании отсутствуют комментарии по информации о поднятии истребителя, которую признали белорусские власти, а также о том, что самолет не снижался во время пролета над Беларусью, как это бывает обычно, хотя эти детали приобрели значительную огласку.
Но больше всего обращает на себя внимание то, что авиакомпания в своем заявлении "не заметила", что в Минске с рейса сняли представителя белорусской оппозиции, активиста и блогера Романа Протасевича, ради ареста которого Беларусь осуществила перехват самолета, и его девушку. Как известно, Протасевичу в Беларуси грозит смертная казнь за его причастность к координации антилукашенковских протестов. Также, как известно, в Минске остались и не стали продолжать путешествие 4 гражданина России, исчезновение которых перевозчик также "не заметил".
"Все пассажиры были выгружены из самолета для его безопасности проверки местными властями. Ничего неприемлемого не было найдено, и власти разрешили вылет самолете вместе с пассажирами и экипажем после примерно 7 часов, проведенных на земле", - говорится в заявлении. Немало комментариев под твитом авиакомпании по этому поводу упрекают ее за отсутствие упоминаний о задержании ее пассажиров.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями.
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Такова международная реальность. И тебе с ней придется смириться. А кто там кому генетически братья - так это в политике никого не колышет, это просто чушь для идиотов.
А, ты **** ДИЛЕТАНТ, генетический анализ РАССЕЙСКОЙ ВАТЫ проводил???
Там славянской крови ВООБЩЕ НЕТ - одни татаро-монгольские гены.
Или, ты ПОЦ, думаешь, что узкоглазый, лысый, 1.50 ростом Кремлевский Карлик тоже русский???
Может тебе, ЧЕРНОЖОПЫЙ ПОЦ, они и братья.
Терпи, кацапчик, ты уже всю ленту засрал призывами в терпению))
1. То что спецслужбы лазят по всей Европе
2 . Взрыв Шеремете стает еще ближе к причасности спецслужб Белорусосии
Ну и в самого блогера очко не рыпело лететь в Прибалтику через Белорусь ,пролетая над кальтофелендом навернои факи тыкал лукашенку ...
Тем более он летел из Афин а это дача №1 российской мафии
На них надавят, просто так это ни Путину ни Луке не обойдется.
Если авиакампания не упомянула истребитель, значит, пилот о нем не знал и это никак не повлияло на решение командира самолета.
Минск мог быть выбран пилотом для посадки из соображений лучшей готовности для спасения пассажиров и самолета при приземлении и в случае взрыва или иных действий террористов.
...
Чушь. Авиакомпания просто пока что избегает сильных формулировок в стартовом заявлении - ждет решения мирового сообщества.
и вам того же.
Все западные типа Политики с потрохами куплены ******.
В Афинах увидел за собой слежку, самолет летит через территорию Беларуси.
Какого ХЕРА ты в этот самолет садишься???
Этот Протасевич станет для Луки тем же что Гонгадзе для Кучмы.
И что их не касается то, что происходит где-то далеко, в другом месте.
Но это не так.
2017г. - Российские хакеры атаковали энергетику Ирландии (The Times)
2021г. - Хакеры из Санкт-Петербурга атаковали службу здравоохранения Ирландии (The Irish Time)
Им, что, нужно чтобы русские в центре Дублина распылили ОВ или подорвали ядерный заряд, и вот только тогда они таки заметят, что что-то вокруг происходит?
...
Чтобы было окончательно ясно - пилоты принужденного к посадке в Беларуси самолета Ryanair до последнего тянули к Вильнюсу. Им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя, когда до Вильнюсского аэропорта оставалось всего 10 минут лету (73 км), а до литовской границы всего 30 км.
Обратите внимание на данные FlightRadar по предыдущим рейсам - пилоты всегда начинали снижение с крейсерского эшелона за 177 километров до Вильнюса, но в этот раз (синяя траектория сегодняшнего рейса ATH-VNO Ryanair) пилоты шли в сторону Литвы без снижения и сброса скорости, на крейсерском эшелоне FL 390 и крейсерской скорости, т.е. фактически УХОДИЛИ ОТ ПРЕСЛЕДОВАВШЕГО их истребителя, и повернули назад всего за две минуты до пересечения литовской границы.
Возьмусь утверждать, что у истребителя было разрешение на применение оружия, и абсолютно уверен, что экипаж пассажирского лайнера развернулся только после получения от белорусского истребителя уведомления, что в случае неповиновения тот откроет огонь до выхода пассажирского самолета из воздушного пространства Беларуси.
Вадим Лукашевич
в отличие от трусов в руководстве компании с их трусливым заявлением.