Отец экс-главреда NEXTA Протасевича об аресте сына в Беларуси: Операция готовилась не один день, и не только спецслужбами РБ

Семья арестованного в Беларуси экс-главреда NEXTA Романа Протасевича считает, что арест был спланированной операцией, к которой готовились несколько недель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом отец оппозиционера Дмитрий Протасевич рассказал в интервью "Радые Свабода", передает ТСН.

"Как бывший солдат скажу, что эта операция была продуманной, четко готовилась не один день, а даже недели. Я полностью убежден, что это была заранее спланированная операция, которая была тщательно подготовлена, и, наверное, не только спецслужбами Беларуси", - высказал мнение мужчина.

По его словам, перехват гражданского самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс, был "террористическим актом".

"Теракт ужасен не потому, что он произошел, а из-за его последствий. И они гораздо хуже, чем сам теракт. Мы очень переживаем из-за того, что происходит с нашим сыном. К сожалению, мы не знаем, где он, что с ним", - сказал Дмитрий Протасевич.

Опасаясь политического преследования, семья Протасевичей уехала из Беларуси 8 месяцев назад. Отец задержанного журналиста рассказал, что сын находился на отдыхе и 23 мая должен был прилететь домой.

По его мнению, действия белорусских властей отражают "стандарты прошлого века, когда еще существовал Советский Союз".

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"Нынешняя власть боится независимых журналистов, свободы слова, боится, что какие-то ее действия станут известны мировой общественности. Они думают, (...) если вы заткнете журналистов, посадите всех в тюрьму, возьмете под контроль все СМИ, вы сможете спокойно заниматься темными делами, наплевав на общественное мнение", - отметил отец журналиста.

Он также прокомментировал призыв ряда государств к запрету полетов над Беларусью. Это, отмечает Протасевич, "сильно скажется на "Белавиа", но санкции должны касаться не только авиасообщения".

"В первую очередь контроля над финансовыми потоками семьи Лукашенко и нынешних чиновников. Наверное, у них есть счета в зарубежных банках, недвижимость. Возможен арест, блокировка аккаунтов. Это окажет серьезное давление", - подытожил отец Романа Протасевича.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.