РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7900 посетителей онлайн
Новости За рубежом Задержание Протасевича
9 081 22
Беларусь (7524) задержание (6588) Протасевич Роман (309)

Отец экс-главреда NEXTA Протасевича об аресте сына в Беларуси: Операция готовилась не один день, и не только спецслужбами РБ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Отец экс-главреда NEXTA Протасевича об аресте сына в Беларуси: Операция готовилась не один день, и не только спецслужбами РБ

Семья арестованного в Беларуси экс-главреда NEXTA Романа Протасевича считает, что арест был спланированной операцией, к которой готовились несколько недель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом отец оппозиционера Дмитрий Протасевич рассказал в интервью "Радые Свабода", передает ТСН.

"Как бывший солдат скажу, что эта операция была продуманной, четко готовилась не один день, а даже недели. Я полностью убежден, что это была заранее спланированная операция, которая была тщательно подготовлена, и, наверное, не только спецслужбами Беларуси", - высказал мнение мужчина.

По его словам, перехват гражданского самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс, был "террористическим актом".

"Теракт ужасен не потому, что он произошел, а из-за его последствий. И они гораздо хуже, чем сам теракт. Мы очень переживаем из-за того, что происходит с нашим сыном. К сожалению, мы не знаем, где он, что с ним", - сказал Дмитрий Протасевич.

Опасаясь политического преследования, семья Протасевичей уехала из Беларуси 8 месяцев назад. Отец задержанного журналиста рассказал, что сын находился на отдыхе и 23 мая должен был прилететь домой.

По его мнению, действия белорусских властей отражают "стандарты прошлого века, когда еще существовал Советский Союз".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ryanair в заявлении о посадке самолета в Минске умолчала об истребителе, аресте Протасевича и солгала о ближайшем аэропорту

"Нынешняя власть боится независимых журналистов, свободы слова, боится, что какие-то ее действия станут известны мировой общественности. Они думают, (...) если вы заткнете журналистов, посадите всех в тюрьму, возьмете под контроль все СМИ, вы сможете спокойно заниматься темными делами, наплевав на общественное мнение", - отметил отец журналиста.

Он также прокомментировал призыв ряда государств к запрету полетов над Беларусью. Это, отмечает Протасевич, "сильно скажется на "Белавиа", но санкции должны касаться не только авиасообщения".

"В первую очередь контроля над финансовыми потоками семьи Лукашенко и нынешних чиновников. Наверное, у них есть счета в зарубежных банках, недвижимость. Возможен арест, блокировка аккаунтов. Это окажет серьезное давление", - подытожил отец Романа Протасевича.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Отец экс-главреда NEXTA Протасевича об аресте сына в Беларуси: Операция готовилась не один день, и не только спецслужбами РБ - Цензор.НЕТ 630
показать весь комментарий
24.05.2021 09:16
+7
Без руцьких таварищей не обошлось, это и к гадалке не ходи
показать весь комментарий
24.05.2021 09:15
+6
На мою думку Зеленський є прихильником диктатора Лукашенка не в меншій мірі, ніж диктатора Путлера. Він поспішив відвести удар від Лукашенка в справі вбивства журналіста Шеремета, він зрадив операцію з "вагнеровцамі", яка теж стосувалася Білорусі, він прихильник покупки електрики у Білорусі в порушення всіх санкцій спрямованих проти режиму цієї країни. Нарешті він заарештував Семена Семенченко, який був пов'язаний з активістами Білорусі і міг підготувати приватну військову компанію з учасників білоруського опору. Все це змушує і ВР і народ України приступити до процедури імпічменту.
показать весь комментарий
24.05.2021 09:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отец экс-главреда NEXTA Протасевича об аресте сына в Беларуси: Операция готовилась не один день, и не только спецслужбами РБ - Цензор.НЕТ 4292 Отец экс-главреда NEXTA Протасевича об аресте сына в Беларуси: Операция готовилась не один день, и не только спецслужбами РБ - Цензор.НЕТ 4056
показать весь комментарий
24.05.2021 09:11 Ответить
Це почерк *****.
показать весь комментарий
24.05.2021 09:12 Ответить
Без руцьких таварищей не обошлось, это и к гадалке не ходи
показать весь комментарий
24.05.2021 09:15 Ответить
Отец экс-главреда NEXTA Протасевича об аресте сына в Беларуси: Операция готовилась не один день, и не только спецслужбами РБ - Цензор.НЕТ 630
показать весь комментарий
24.05.2021 09:16 Ответить
Все Опозиционеры должны передвигаться Поездом и то нет Гарантии безопастности , а Где Она есть???.
показать весь комментарий
24.05.2021 09:16 Ответить
"наверное, не только спецслужбами Беларуси...." его сына схватили и увечат фсб+кгб а он по прежнему не решается назвать расею и туПина союзником таракана......
показать весь комментарий
24.05.2021 09:21 Ответить
Була ж інформація, що батько Протасевича разом з російськими спецслужбами і створили цю "Нехту".
показать весь комментарий
25.06.2021 17:11 Ответить


он бы еще транзитным автобусом Афины - Гомель- Вильнюс поехал ..Ставки были высоки накрайняк могли бы и Буком самолет сбить на учениях ... как говорят десятой дорогой надо обходить
показать весь комментарий
24.05.2021 09:26 Ответить
На мою думку Зеленський є прихильником диктатора Лукашенка не в меншій мірі, ніж диктатора Путлера. Він поспішив відвести удар від Лукашенка в справі вбивства журналіста Шеремета, він зрадив операцію з "вагнеровцамі", яка теж стосувалася Білорусі, він прихильник покупки електрики у Білорусі в порушення всіх санкцій спрямованих проти режиму цієї країни. Нарешті він заарештував Семена Семенченко, який був пов'язаний з активістами Білорусі і міг підготувати приватну військову компанію з учасників білоруського опору. Все це змушує і ВР і народ України приступити до процедури імпічменту.
показать весь комментарий
24.05.2021 09:28 Ответить
Во-во. У ворогів треба вчитися. Розвели дємагогію.
показать весь комментарий
24.05.2021 09:36 Ответить
Интересует сейчас будет ли наше, пока еще руководство, закупать электроэнергию у Беларуси
показать весь комментарий
24.05.2021 09:30 Ответить
Про Протасевича вот еще что. 4 мая Лукашенко своим личным указом лишил воинских наград отца Романа Протасевича, подполковника запаса Дмитрия Протасевича, который отдал воинской службе 29 лет. Отец журналиста никогда не делал никаких политических заявлений, не был публичным лицом
показать весь комментарий
24.05.2021 09:44 Ответить
Лука будет гореть в аду еще и за это преступление против совести.
показать весь комментарий
24.05.2021 09:59 Ответить
Ось для цього релігії і придумали - з раєм, пеклом, гуріями і т.п. Щоб плебс себе втішав, що тиран буде горіти в пеклі, а вони самі будуть в раю. Треба просто трохи потерпіти. Або пожертвувати собою. Або ще щось, що вигідно цим тиранам.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:01 Ответить
Чичваркин сразу написал, что НИКОГДА не летает маршрутами, которые проходят бывшими саттелитами Совка.
показать весь комментарий
24.05.2021 10:13 Ответить
"Операция готовилась не один день, и не только спецслужбами РБ" Возможно в ней участвовал экипаж самолета компании Ryanair при поддержке/сочувствии компании Ryanair. Вот что пишет Андрей Литвинов, пилот Аэрофлота:
Что бы сделал я https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2842922-echo/
АВТОРEchoMSK
В свете последних событий, мне задают вопрос, что бы сделал я на месте командира, которого «минируют», а потом перехватывает истребитель?
Отвечаю:
1. Занимаюсь спасением самолёта и пассажиров.
2. Принимаю решение на посадку на ближайшем аэродроме, а это Вильнюс.
3. Сообщаю о своём решении диспетчеру.
4. Если меня принуждают к иным действиям, включаю сигнал бедствия, докладываю на аварийной частоте о нападении на воздушное судно.
5. Настаиваю на посадке на том аэродроме, на который было принято решение исходя из воздушной обстановке, метеопрогноза, годности аэродрома, минимума и т.д.
6. Если возникает реальная угроза, то следую за истребителем, но на земле требую консула и СМИ.
7. Отказываюсь от дальнейшего выполнения задания в связи со стрессовой ситуацией и еду в гостиницу.
24 мая 2021
показать весь комментарий
24.05.2021 10:18 Ответить
 
 