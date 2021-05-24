Если Россия причастна к захвату самолета Ryanair - должны быть санкции: это акт воздушного пиратства, - Хармс
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Экс-депутат Европейского парламента Ребекка Хармс указала на необходимость введения санкций не только против Минска, но и против России в случае её причастности к захвату самолета Ryanair.
"Если российские агенты участвовали в захвате самолета, то санкции должны быть введены и против России", — заявила Хармс, комментируя де-факто захват поддерживаемым Москвой белорусским режимом лайнера авиакомпании Ryanair, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам немецкого политического деятеля, на эти новые санкции против РФ могли бы включать, в частности, отказ от проекта российского газопровода "Северный поток-2".
Также Хармс выразила надежду, что все международные рейсы в небе над Беларусью будут прекращены.
"Все лица, ответственные за этот акт воздушного пиратства, должны быть переданы в международный суд. Не должно быть никакой безнаказанности для диктатора и лояльных ему офицеров в белорусских военно-воздушных силах", - заявила она.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Первая быстрая и здравая мысль про РФ от ЕСза сутки вместо восьмилетней озабоченности. Для ЕС угнать самолет это бОльшее преступление чем война и оккупация.
Или напомнить 2016-й год когда Украина точно также под угрозой поднять истребители завернула от границы самоль Белавиа? Память коротка?
В Минске с борта сошли и граждане кацапии.
И еще спецслужбам Греции предстоит вьіяснить что за хмьірь, чей гражданин, следил за Протасевичем в Афинах.
Вполне возможно, что очередное фсбєшное "шпили-вили".
Невже не зрозуміло що усатому таргану, що ***** з міліардами, санкції на які осмілитися може ЄС до сраки . Тим більше що Німеччина тягне СП2 й чітко дає зрозуміти що за ради бабла й своєї економіки вони ладні співпрацбвати хочь з сатаною, що вже кажати про вбивц й терористів - РФ.
Чергове бла..бла...бла... озабочені.... для лохторату.
КДБ Білорусі шляхом обманного повідомлення про бомбу посадило в Мінську літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Начебто навіть піднімали винищувач для примусової посадки. На борту був засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він затриманий. КДБ звинувачує його в причетності до терористичної діяльності. Це аж до смертної кари. Хлопцеві 25 років..
Также угрожала истребителями
За Лукашенко - Путин со 146 млн страной и ядерным оружием. Поэтому он срать хотел на все и на всех.