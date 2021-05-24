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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Если Россия причастна к захвату самолета Ryanair - должны быть санкции: это акт воздушного пиратства, - Хармс

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Если Россия причастна к захвату самолета Ryanair - должны быть санкции: это акт воздушного пиратства, - Хармс

Экс-депутат Европейского парламента Ребекка Хармс указала на необходимость введения санкций не только против Минска, но и против России в случае её причастности к захвату самолета Ryanair.

"Если российские агенты участвовали в захвате самолета, то санкции должны быть введены и против России", — заявила Хармс, комментируя де-факто захват поддерживаемым Москвой белорусским режимом лайнера авиакомпании Ryanair, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам немецкого политического деятеля, на эти новые санкции против РФ могли бы включать, в частности, отказ от проекта российского газопровода "Северный поток-2".

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Также Хармс выразила надежду, что все международные рейсы в небе над Беларусью будут прекращены.

"Все лица, ответственные за этот акт воздушного пиратства, должны быть переданы в международный суд. Не должно быть никакой безнаказанности для диктатора и лояльных ему офицеров в белорусских военно-воздушных силах", - заявила она.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Топ комментарии
+19
О Господи....ви ніяк не бачите пряму агресію русні проти України, а тут знайдете докази. ХА !
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24.05.2021 09:42
+16
Якщо Росія причетна до захоплення літака Ryanair - мабть бути санкції: це акт повітряного піратства, - Хармс - Цензор.НЕТ 3974 Якщо Росія причетна до захоплення літака Ryanair - мабть бути санкції: це акт повітряного піратства, - Хармс - Цензор.НЕТ 975
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24.05.2021 09:45
+12
Сейчас Европа сопли пожует, выразят обеспокоенность, луке пригрозят пальчиком, а через месяц все проглотят.
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24.05.2021 09:46
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Правила форума Совет форумчан
Опять санкции ?та не боиться их Россия
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24.05.2021 09:53 Ответить
А что же печальная лошадь (лавров) о санкциях блеяла?
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24.05.2021 10:07 Ответить
Таких как вводят не боится.
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24.05.2021 10:09 Ответить
Ну тогда какая ва разница? Но вводить надо!
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24.05.2021 15:05 Ответить
да хрена с два они его запретят
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24.05.2021 09:54 Ответить
Это акт воздушного терроризма!!!
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24.05.2021 09:36 Ответить
эрефия с кремлевской бандой и есть страна -террорист:польский самолет в смоленской трагедии,МН-!7,боевые отравляющие в Англии,взрывы домов, фактов и фактов .....
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24.05.2021 09:44 Ответить
Кто Скажет , а есть ли Отличие между КГБ Белорусии и ФСБ россии.Если все учебные заведения в россии.
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24.05.2021 09:39 Ответить
Если Россия причастна к захвату самолета Ryanair - должны быть санкции: это акт воздушного пиратства, - Хармс - Цензор.НЕТ 7279 Если Россия причастна к захвату самолета Ryanair - должны быть санкции: это акт воздушного пиратства, - Хармс - Цензор.НЕТ 1495
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24.05.2021 09:42 Ответить
РФ=Беларусь
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24.05.2021 09:47 Ответить
2 шизофреника. 2 фашистских страны. Но роССия еще и нацизмом не брезгует.
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24.05.2021 10:20 Ответить
Ты уверен, что нацизма нет в Беларуси? Нам его просто не показывают. Кстати в РФ до 2014 года нацизма тоже не было.
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24.05.2021 10:24 Ответить
Ну, как же не было? А чурки, хохлы, бульбаши и т.д.
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24.05.2021 10:26 Ответить
россия всегда была страной-шовинистом. Я со своими родственниками из россии перестал общаться. Я для них - хохол. И будучи там, я очень сильно был поражен нищетой. Но пузыри надували.
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24.05.2021 10:35 Ответить
А в этом есть еще сомнения?
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24.05.2021 09:40 Ответить
О Господи....ви ніяк не бачите пряму агресію русні проти України, а тут знайдете докази. ХА !
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24.05.2021 09:42 Ответить
А есть сомнения? Если в мире происходит говно - это рашина ряха там торчит.
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24.05.2021 09:43 Ответить
"Преступники захватили государство и само государство сделали орудием своих преступлений" (с) Из вердикта Нюрнбергского процесса.
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24.05.2021 09:43 Ответить
Европроститутки и евроимпотенты могут только кудахкать. Им самолёт сбили, а они поглотили. А тут какой-то захват...)))
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24.05.2021 09:43 Ответить
Якщо Росія причетна до захоплення літака Ryanair - мабть бути санкції: це акт повітряного піратства, - Хармс - Цензор.НЕТ 3974 Якщо Росія причетна до захоплення літака Ryanair - мабть бути санкції: це акт повітряного піратства, - Хармс - Цензор.НЕТ 975
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24.05.2021 09:45 Ответить
Вообще Лукашенко молодец. Спецслужба работает отменно и их гос интересы защищает отлично.
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24.05.2021 09:46 Ответить
Ліг під ***** і державні інтереси?
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24.05.2021 09:50 Ответить
Ты не путай свою личную шерсть с государственной. Лукашенку никто не избирал. Голосовало за него три процента.
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24.05.2021 10:13 Ответить
Сталин в сердце?
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24.05.2021 10:23 Ответить
Гос интересы и интересы усатого таракана диаметрально противоположны. Репутация государства-террориста аукаться будет беларусам и их потомкам очень долго.
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24.05.2021 10:27 Ответить
Если Россия причастна к захвату самолета Ryanair - должны быть санкции: это акт воздушного пиратства, - Хармс

===============
Первая быстрая и здравая мысль про РФ от ЕСза сутки вместо восьмилетней озабоченности. Для ЕС угнать самолет это бОльшее преступление чем война и оккупация.
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24.05.2021 09:46 Ответить
Согласен с Вами на все 100%
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24.05.2021 10:38 Ответить
Сейчас Европа сопли пожует, выразят обеспокоенность, луке пригрозят пальчиком, а через месяц все проглотят.
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24.05.2021 09:46 Ответить
идите СП2 стройте....
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24.05.2021 09:47 Ответить
Якщо Росія причетна до захоплення літака Ryanair - мабть бути санкції: це акт повітряного піратства, - Хармс - Цензор.НЕТ 8206 Якщо Росія причетна до захоплення літака Ryanair - мабть бути санкції: це акт повітряного піратства, - Хармс - Цензор.НЕТ 7099
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24.05.2021 09:50 Ответить
а куда же без нее родимой
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24.05.2021 09:49 Ответить
Слово "если" здесь неуместно. Причастна 200 %. Думаю, лукаш сам бы такую операцию не провернул. 4 гражданина рашки, которые сошли с борта в аэропорту Минска, говорят сами за себя.
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24.05.2021 09:53 Ответить
чёт никогда не слышала, что самолёт моралеса захватывали. а досмотр борта можно назвать ограблением? Якщо Росія причетна до захоплення літака Ryanair - мабть бути санкції: це акт повітряного піратства, - Хармс - Цензор.НЕТ 9279
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24.05.2021 10:01 Ответить
Кто захватывал самолет Моралеса?
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24.05.2021 10:11 Ответить
его не захватили, так-же как этот самолёт, а посадили в вене и досмотрели.
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24.05.2021 10:55 Ответить
То, что в Беларуси самолет посадили, шантажируя истребителем, вьі не заметили?
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24.05.2021 10:58 Ответить
а то что в вене посадили отзывом разрешения на пролёт над другими странами вам не кажется шантажом? австрия не граничит с морями потому от туда никуда не улетишь.
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24.05.2021 11:05 Ответить
Вот. Цивилизованно, без угроз расстрелять самолет, принудили сесть.
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24.05.2021 11:13 Ответить
смешно! растрелять не угражали? а если нарушил запрет на пролёт, например, над францией. французы бы просто озвучили ноту протеста? чё смеятся-то
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24.05.2021 11:19 Ответить
Французьі когда-либо сбивали умьішленно гражданские самолетьі, как кремляди?
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24.05.2021 11:21 Ответить
А шо, белоруссы сбивали?
Или напомнить 2016-й год когда Украина точно также под угрозой поднять истребители завернула от границы самоль Белавиа? Память коротка?
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24.05.2021 11:26 Ответить
Лукашенко, сам неадекват, явно действует не сам, а в случке з пуйлом.
В Минске с борта сошли и граждане кацапии.
И еще спецслужбам Греции предстоит вьіяснить что за хмьірь, чей гражданин, следил за Протасевичем в Афинах.
Вполне возможно, что очередное фсбєшное "шпили-вили".
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24.05.2021 11:30 Ответить
в чем разница с украинской ситуацией в 2016-м?
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24.05.2021 11:33 Ответить
похер чей хмырь... главное. шо бебил Протасевич с белорусским паспортом
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24.05.2021 11:34 Ответить
В том, что в Украине при власти бьіли не бульбофюрерьі, котрьім плевать на мнение цивилизованного мира.
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24.05.2021 11:38 Ответить
давай про 2016-й, когда точно также укр. Пецюня угрожал поднять истребители. Для Миг-29 похер кого догонять - у него скорость в три раза быстрее пас. лайнера
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24.05.2021 15:58 Ответить
Ну давай. Какая тогда была реакция цивилизованного мира?
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24.05.2021 16:02 Ответить
вообще никакая.
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24.05.2021 17:56 Ответить
То-то же.
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24.05.2021 19:14 Ответить
Чи вони ідіоти у ЄС, чи прикидаються .... ніяк не розберу?
Невже не зрозуміло що усатому таргану, що ***** з міліардами, санкції на які осмілитися може ЄС до сраки . Тим більше що Німеччина тягне СП2 й чітко дає зрозуміти що за ради бабла й своєї економіки вони ладні співпрацбвати хочь з сатаною, що вже кажати про вбивц й терористів - РФ.
Чергове бла..бла...бла... озабочені.... для лохторату.
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24.05.2021 10:13 Ответить
Что значит если? По факту - это *****, формально - таракан. Терроризм, возведенный в ранг государственной политики - это отличительная черта *****. Таракан сам на это не пошел бы. Но, формально, это его работа и будет отгребать. По сути ***** загнал "особо хитрого и умного таракана" в капкан, из которого уже не выбраться. Это для наших "особо умно-хитрых" урок: не играться с *****м, вылезет боком.
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24.05.2021 10:16 Ответить
А вони не грають.... вони на нього працюбть.
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24.05.2021 10:19 Ответить
Да, это верно относительно зеленского и окружения. Но, возможно, есть еще те, кто верит, что можно быть "особо хитрым" и переиграть путина. Вот это больше для них, чтобы не было иллюзий по поводу происходящего. Пусть глянут на соседей и подумают.
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24.05.2021 10:30 Ответить
гопник отсосия и его прихвостни ровно настолько смелы, насколько им позволяют и насколько сурово наказание за нарушение международного права. Где та черта , перейдя которую россия будет признана страной террористом? Озабоченность и перенос красной линии лишь подзадоривает преступника!
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24.05.2021 10:18 Ответить
нікчеми...
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24.05.2021 10:18 Ответить
Скільки ще европейські гівноміси будуть в носі колупатись і пуйлу пальцем махати? Що ще має статися, аби їхні трансмужі заворушились?
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24.05.2021 10:23 Ответить
Думаю перший тиждень після цього Терра-АКТА від Луки, весь ЄС буде неодноразово виказувати про свою стурбованість, ПРІ_ЗЕ_ПІЗДЕНТ срочно поїде міст відкривати, або асфальт класти і на цьому все закінчиться, єлектроенергія і бензин з Білорусі потече в Україну, що продається в магазинах із московії, не зіпсується, пліснява буде продовжує квітнути.
КДБ Білорусі шляхом обманного повідомлення про бомбу посадило в Мінську літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Начебто навіть піднімали винищувач для примусової посадки. На борту був засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він затриманий. КДБ звинувачує його в причетності до терористичної діяльності. Це аж до смертної кари. Хлопцеві 25 років.Якщо Росія причетна до захоплення літака Ryanair - мабть бути санкції: це акт повітряного піратства, - Хармс - Цензор.НЕТ 4732.
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24.05.2021 10:49 Ответить
Господи... дебилы1 Россия каким тут хером . если дозвол на поднятие истребителя с 6 ракетами выдал лично Лукашенко?
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24.05.2021 11:17 Ответить
Вспомните тупые придурки 2016 год, как Украина точно также завернула и посадила самоль Белавиа!
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24.05.2021 11:18 Ответить
разница есть, и большая
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24.05.2021 11:56 Ответить
В чем???
Также угрожала истребителями
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24.05.2021 15:55 Ответить
Вопрос "Если", здесь даже не стоит.
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24.05.2021 11:29 Ответить
Давайте без "если"
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24.05.2021 11:52 Ответить
Европейцы прикалываются - за сбитие МН-17 никаких санкций, как и за отравление и посадку Навального, а тут прямо такое искреннее возмущение. Сраная Европа от Путлера все проглотит, да еще и с причмокиванием.
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24.05.2021 12:50 Ответить
За Путиным 146-я млн страна с ядерным оружием.
За Лукашенко - Путин со 146 млн страной и ядерным оружием. Поэтому он срать хотел на все и на всех.
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24.05.2021 16:00 Ответить
 
 