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23 мая 2014-го батальон "Донбасс" вступил в свой первый бой в Карловке, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Общество

23 мая 2014-го батальон

Семь лет назад, 23 мая 2014 года, батальон "Донбасс" вступил в бой против российских наемников. Добровольцы, вооруженные случайным оружием, начали бороться за свою страну.

Об этом в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Нельзя забывать важные даты. 7 лет назад, 23 мая 2014-го, в свой первый бой вступило "незаконное вооруженное формирование" - батальон "Донбасс". Случайные люди, пара десятков, которые были вооружены каким-то случайно попавшим к ним оружием, пара винтовок, несколько автоматов, патроны, которые считали поштучно на каждого, это ведь и для самообороны мало. Они едва познакомились и едва успели понять, как собираются идти под пули - но их объединило одно, желание сражаться за свою страну, желание показать, чей, на самом деле Донбасс", - подчеркнул журналист.

По словам Бутусова, каждый из воинов рисковал своей головой.

"Они не требовали у своей растерянной державы вообще ничего - ни оружия, ни снабжения, ни приказа. Ведь они были добровольцами, и в этом бою они и стали для всех нас настоящим украинским Донбассом. Про бой много пишут как о трагедии, но на самом деле немалые потери по тем временам, понес и противник. В базе данных украинского блогера Necromancer есть детальные поименные личные данные о 5 убитых в том бою террористах батальона "Восток", - напомнил главред Цензор.НЕТ.

"Два пенсионера с инсультами и инвалидностями: один 61-летний бывший офицер погранвойск КГБ СССР родом из Покровска, другой - 57-летний бывший мастер спорта и спортивный тренер из Макеевки, 35-летний программист-"ботаник" из Бахмута, который давно переехал в Киев, двое жителей Донецка - 33 и 36 лет. ...  Пять украинских героев остались там навсегда, у церкви в Карловке, и кровью расписались: Донбасс - это Украина! Мы никогда не забудем ваш подвиг", - подытожил Бутусов.

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23 мая 2014-го батальон Донбасс вступил в свой первый бой в Карловке, - Бутусов 01
23 мая 2014-го батальон Донбасс вступил в свой первый бой в Карловке, - Бутусов 02
23 мая 2014-го батальон Донбасс вступил в свой первый бой в Карловке, - Бутусов 03
23 мая 2014-го батальон Донбасс вступил в свой первый бой в Карловке, - Бутусов 04
23 мая 2014-го батальон Донбасс вступил в свой первый бой в Карловке, - Бутусов 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
23 мая 2014-го батальон "Донбасс" вступил в свой первый бой в Карловке, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7853 23 мая 2014-го батальон "Донбасс" вступил в свой первый бой в Карловке, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8037
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24.05.2021 09:56
+14
Не думав Семен тоді, що через сім років ФСБ по замовленню КДБ Білорусі його посадить до сізо СБУ.
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24.05.2021 10:01
+10
Именно Семенченко тогда сколотил "незаконное вооруженное формирование" - батальон "Донбасс" и был там командиром....
Теперь его судят... за создание незаконных вооружённых формирований.
Однако это "незаконное вооруженное формирование" - батальон "Донбасс", первое вступило в бой с рашистскими оккупантами на Донбассе, когда ВСУ и другие силовики были ещё дезорганизованы и деморализованы а значит не боеспособны (по заявлению власти) в тот момент.
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24.05.2021 10:05
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23 мая 2014-го батальон "Донбасс" вступил в свой первый бой в Карловке, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7853 23 мая 2014-го батальон "Донбасс" вступил в свой первый бой в Карловке, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8037
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24.05.2021 09:56 Ответить
Ще один привід вшановувати День Героїв
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24.05.2021 09:58 Ответить
И там жесткой писты получила. Действительно. есть шо вспомнить . Дурдом вэсэлка!
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24.05.2021 11:20 Ответить
Не думав Семен тоді, що через сім років ФСБ по замовленню КДБ Білорусі його посадить до сізо СБУ.
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24.05.2021 10:01 Ответить
"Аби не Порох" в дії.
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24.05.2021 10:03 Ответить
Що Пєця, що Зєля - одна шобла. На людях дулі тицяють один-одному, а позаочі - цілую, тисну руку, обнімаю...
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24.05.2021 10:59 Ответить
Я іньшого висеру від юледрочера навіть не очікував.
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24.05.2021 11:40 Ответить
Тюля под юбку вернула крупнейшего схематозника и мошенника Тоху Яценка. А на людях она против корипции. Как же так? Почему реалии не такие сказочные, а лживые как и баба Тюля?
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24.05.2021 12:09 Ответить
Його з Батьківщини скоріше посадять. Як і з Лозинським було. Сидів би він і далі в ПР, то і не сів би. Досі б полював на українців. А так сів. Не рятує злочинців належність до партії Батьківщина.
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24.05.2021 12:23 Ответить
І схеми в Батьківщині він мутити не зможе, бо партія опозиційна. Може совість людині спати не дає, бо кинув лідерку в біді і пішов до її ворогів. Але це вже особисте право Юлі - вибачати, або ні.
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24.05.2021 12:25 Ответить
А прежде, чем отправить Тошу в буцигарню, Тюля откормит его грудью. Жалко выглядит это плятское шапито. Тварь, выдоившая схематозом миллиарды из экономики и карманов людей, теперь видный оппозит от белого братства. Тьху.
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24.05.2021 12:28 Ответить
Ага. Тварь ще починала з Медведчуком в СДПУ(о) і стала його кумом, потім тварь створила ПР, потім тварь в сльозах і соплях наполягла на розколі помаранчевих, потім тварь працювала в уряді Азарова і переплачувала росіянам за газ, потім тварь сфальшувала вибори і продерлась у владу, потім тварь створила казани на власній теріторії для власних військових, потім тварь висадила в повітря всі українські арсенали і не збудувала ЖОДНОГО патронного заводу, потім тварь привела фальсіфікаціями привела іншу тварь, але вже зелену
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24.05.2021 12:57 Ответить
И чего я не удивлен. Так классично юлябот съезжает с темы. Свое гамно не пахнет, милейший?
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24.05.2021 13:10 Ответить
Шо уаню, дійшло? Як жирафу на третій день? Ти ж колись писав, що Семенченко - мутний тип?
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24.05.2021 14:50 Ответить
Именно Семенченко тогда сколотил "незаконное вооруженное формирование" - батальон "Донбасс" и был там командиром....
Теперь его судят... за создание незаконных вооружённых формирований.
Однако это "незаконное вооруженное формирование" - батальон "Донбасс", первое вступило в бой с рашистскими оккупантами на Донбассе, когда ВСУ и другие силовики были ещё дезорганизованы и деморализованы а значит не боеспособны (по заявлению власти) в тот момент.
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24.05.2021 10:05 Ответить
А тепер командира "Донбасу" судять й тримають у в'язниці а спонсор сепарів медвечук вдома ..... кажав бл#дь ще з 14го року, й навіть пєтє "вєлікаму" писав що РЕФОРМА СУДУ Й СУДДІВ потрібна.... хоча.... так як реформували поліцію то..... тунель є, де світло?
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24.05.2021 10:25 Ответить
Сцуки, усиленно отбивают у народа желание воевать за свою земл, и вообще воевать, сражаться - делают из нас рабов барыг!
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24.05.2021 10:33 Ответить
Зєлю геть. Дострокові.
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24.05.2021 11:02 Ответить
йульку на нари!
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24.05.2021 11:54 Ответить
Тролям з ботоферми Мародера - недоїдків!
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24.05.2021 12:28 Ответить
Біднесеньки ти! Мо тобі продукції Рошен надіслати?
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24.05.2021 12:37 Ответить
Соєвої? Сам жмакай
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24.05.2021 12:46 Ответить
Ну не підгорай ти так! 23 травня 2014 року батальйон "Донбас" вступив у свій перший бій у Карлівці, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9391
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24.05.2021 13:03 Ответить
23 травня 2014 року батальйон "Донбас" вступив у свій перший бій у Карлівці, - Бутусов - Цензор.НЕТ 585
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24.05.2021 13:06 Ответить
 
 