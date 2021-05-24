"Укргидроэнерго" при Сироте не заплатило в бюджет 2 млрд гривен, а сам он - в шаге от увольнения

Работа наблюдательного совета и исполнительного органа ПрАТ "Укргидроэнерго" признана неудовлетворительной.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №400-р.

Государственная аудиторская служба провела в "Укргидроэнерго" ревизию финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.20219 до 31.12.2020. В акте Госаудитслужбы говорится, что "Укргидроэнерго" не заплатило в государственный бюджет 2 млрд грн дивидендов в 2019 году.

Неуплата дивидендов приведет к дополнительному начислению пени в сумме 348,5 млн грн, что также приведет к дополнительным расходам госкомпании.

10 лет - с марта 2011 - компанией "Укргидронерго" руководит Игорь Сирота, он является главой правления и генеральным директором компании. Таким образом, он не перечислил дивиденды в государственный бюджет не по незнанию, а умышленно.

Кабинет Министров рассмотрел отчеты наблюдательного совета "Украгидроэнерго и исполнительных органов госкомпании и признал результаты его работы неудовлетворительными.

Кроме того, ряд вопросов вызвали и процедуры государственных закупок, проводившиеся "Укргидроэнерго". Так, ключевым подрядчиком "Укргидроэнерго" является компания "Будівельний холдинг "Шевченківський", который получил заказов от "Укргидроэнерго" более чем на 260 млн грн.

СМИ ранее сообщали об еще одной такой компании - "НВО "Укргідроенергобуд", которая также является постоянным подрядчиком "Укргидроэнерго" и связана с семьей Игоря Сироты.