Поправки к законопроекту о запрете рекламы сигарет предлагают запретить показ кинофильмов, содержащих сцены курения

Одна из внесенных в законопроект о запрете рекламы курения №4212 поправок предлагает запретить создание и трансляцию кино-, аудио-, видеопродукции, изображающей курение табачных изделий (в том числе табакосодержащих изделий для электрического нагрева).

Как передает Цензор.НЕТ, это следует из перечня поправок к соответствующему законопроекту, текстом которого располагает "Интерфакс-Украина".

На сайте Верховной Рады текст законопроекта №4212 с предложенными ко второму чтению поправками пока отсутствует.

"Запрещается обращение, демонстрация и прокат кино-, аудио-, видео-, радио-, телепродукции, материалов на электронных носителях, других видов продукции, которые содержат изображения табачных изделий и процесса их употребления, использование изображений табачной продукции", - говорится в тексте предложенной ко второму чтению законопроекта поправки №115.

Отмечается, что данная поправка предполагает введение запрета СМИ предоставлять услуги производителям и/или импортерам табачных изделий и связанным с ними организациям.

Поправка №187 к законопроекту предлагает запретить производителям табачной продукции и ее импортерам оказывать любую поддержку неприбыльным (в том числе благотворительным и общественным) организациям, независимо от того, делается это в обмен или не в обмен на ее популяризацию. Этой поправкой также предлагается ввести запрет на корпоративную социально-ответственную деятельность таких компаний, проведение информационных кампаний и мероприятий для населения (в том числе с целью профилактики курения среди молодежи), проведения любых рекламных, медийных и социальных проектов.

Также данная поправка предполагает введение запрета производителям и импортерам табачной продукции оказывать финансовую и иную помощь организаторам мероприятий, заведениям общественного питания и других местам отдыха, в том числе проводить для них строительство или ремонт помещений.

Ко второму чтению законопроекта №4212 также предлагается поправка №241, согласно которой законопроект после принятия его во втором чтении должен вступить в силу через месяц со дня его опубликования, а Кабинет министров должен в месячный срок привести в соответствие с ним свои нормативно-правовые акты.

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