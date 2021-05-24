Поправки к законопроекту о запрете рекламы сигарет предлагают запретить показ кинофильмов, содержащих сцены курения
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Одна из внесенных в законопроект о запрете рекламы курения №4212 поправок предлагает запретить создание и трансляцию кино-, аудио-, видеопродукции, изображающей курение табачных изделий (в том числе табакосодержащих изделий для электрического нагрева).
Как передает Цензор.НЕТ, это следует из перечня поправок к соответствующему законопроекту, текстом которого располагает "Интерфакс-Украина".
На сайте Верховной Рады текст законопроекта №4212 с предложенными ко второму чтению поправками пока отсутствует.
"Запрещается обращение, демонстрация и прокат кино-, аудио-, видео-, радио-, телепродукции, материалов на электронных носителях, других видов продукции, которые содержат изображения табачных изделий и процесса их употребления, использование изображений табачной продукции", - говорится в тексте предложенной ко второму чтению законопроекта поправки №115.
Отмечается, что данная поправка предполагает введение запрета СМИ предоставлять услуги производителям и/или импортерам табачных изделий и связанным с ними организациям.
Поправка №187 к законопроекту предлагает запретить производителям табачной продукции и ее импортерам оказывать любую поддержку неприбыльным (в том числе благотворительным и общественным) организациям, независимо от того, делается это в обмен или не в обмен на ее популяризацию. Этой поправкой также предлагается ввести запрет на корпоративную социально-ответственную деятельность таких компаний, проведение информационных кампаний и мероприятий для населения (в том числе с целью профилактики курения среди молодежи), проведения любых рекламных, медийных и социальных проектов.
Также данная поправка предполагает введение запрета производителям и импортерам табачной продукции оказывать финансовую и иную помощь организаторам мероприятий, заведениям общественного питания и других местам отдыха, в том числе проводить для них строительство или ремонт помещений.
Ко второму чтению законопроекта №4212 также предлагается поправка №241, согласно которой законопроект после принятия его во втором чтении должен вступить в силу через месяц со дня его опубликования, а Кабинет министров должен в месячный срок привести в соответствие с ним свои нормативно-правовые акты.
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Телевизора нет, и не рыдаю, любой фильм -- в инете (и не только с сигаретами!), новости, само-собой --- на Цензор.нет)
Скажете --- А как же пенсионеры без "Сватов" обойдутся? Ну... на фитнесс пусть ходят, что ли...
Пей отраву хоть залейся -
Благо денег не берут.
В.Высоцкий
- Делением, Марь Иванна.
- А конкретнее ?
- Лопатой.
Помнится в бывшем совке также вырезали сцены, только с эротикой из зарубежных фильмов.
Практически все фильмы содержат эпизоды где тот или иной персонаж курит...
Коломбо так вообще с сигарой постоянно...
Колумб (который Христофор) - отличный был моряк,
Но, вместе с тем, он научил людей курить табак.
От трубки мира у костра, раскуренной с вождём,
Привычка вредная пошла в масштабе мировом.
Колумб открыл Америку в конце 15-го.
А педофилы запретят показ детских каналов в открытом доступе, как антирыночный действия.
А вот идиоты - тут ты прав на 1000%!
Черчиля ни в коем случае показывать нельзя...и сРалина тоже..
А вот Госдума запретила! Ну прям сестры единоутробный - Рада и Дума! Побратались видать - штыки в землю...
Тот же Шварценеггер не выпускал сигару из зубов.
Просто гении.
Украина должна знать фриков, которые копируют законодательство рашки!
Хорошо бы запретить еще сцены насилия.
А главное: что бы повысить рождаемость - обязать к показу процесс, приводящий к деторождению!
Именно поэтому многодетные именно бедные семьи.
Или больше всего детей у олигархов?
запрет сцен курения, запрет сцен употребления наркотиков, поедания жирного, сладкого, запрет сцен незащищённого секса, запрет сцен семейных ссор, порки детей и т.д.
Фильм "Лицо со шрамом" будет состоять из одних титров.