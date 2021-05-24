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Поправки к законопроекту о запрете рекламы сигарет предлагают запретить показ кинофильмов, содержащих сцены курения

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Поправки к законопроекту о запрете рекламы сигарет предлагают запретить показ кинофильмов, содержащих сцены курения

Одна из внесенных в законопроект о запрете рекламы курения №4212 поправок предлагает запретить создание и трансляцию кино-, аудио-, видеопродукции, изображающей курение табачных изделий (в том числе табакосодержащих изделий для электрического нагрева).

Как передает Цензор.НЕТ, это следует из перечня поправок к соответствующему законопроекту, текстом которого располагает "Интерфакс-Украина".

На сайте Верховной Рады текст законопроекта №4212 с предложенными ко второму чтению поправками пока отсутствует.

"Запрещается обращение, демонстрация и прокат кино-, аудио-, видео-, радио-, телепродукции, материалов на электронных носителях, других видов продукции, которые содержат изображения табачных изделий и процесса их употребления, использование изображений табачной продукции", - говорится в тексте предложенной ко второму чтению законопроекта поправки №115.

Отмечается, что данная поправка предполагает введение запрета СМИ предоставлять услуги производителям и/или импортерам табачных изделий и связанным с ними организациям.

Поправка №187 к законопроекту предлагает запретить производителям табачной продукции и ее импортерам оказывать любую поддержку неприбыльным (в том числе благотворительным и общественным) организациям, независимо от того, делается это в обмен или не в обмен на ее популяризацию. Этой поправкой также предлагается ввести запрет на корпоративную социально-ответственную деятельность таких компаний, проведение информационных кампаний и мероприятий для населения (в том числе с целью профилактики курения среди молодежи), проведения любых рекламных, медийных и социальных проектов.

Также данная поправка предполагает введение запрета производителям и импортерам табачной продукции оказывать финансовую и иную помощь организаторам мероприятий, заведениям общественного питания и других местам отдыха, в том числе проводить для них строительство или ремонт помещений.

Ко второму чтению законопроекта №4212 также предлагается поправка №241, согласно которой законопроект после принятия его во втором чтении должен вступить в силу через месяц со дня его опубликования, а Кабинет министров должен в месячный срок привести в соответствие с ним свои нормативно-правовые акты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада предлагает запретить курение электронных сигарет в общественных местах

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
Дебилы....
Практически все фильмы содержат эпизоды где тот или иной персонаж курит...
Коломбо так вообще с сигарой постоянно...
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24.05.2021 10:11
+14
Поправки к законопроекту о запрете рекламы сигарет предлагают запретить показ кинофильмов, содержащих сцены курения - Цензор.НЕТ 392
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24.05.2021 10:11
+12
и как теперь " Властелин колец " смотреть ? Поправки к законопроекту о запрете рекламы сигарет предлагают запретить показ кинофильмов, содержащих сцены курения - Цензор.НЕТ 4791
Поправки к законопроекту о запрете рекламы сигарет предлагают запретить показ кинофильмов, содержащих сцены курения - Цензор.НЕТ 2956
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24.05.2021 10:10
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Правила форума Совет форумчан
эти зе-мрази в стенах Рады просто устраивают цирк для зе-быдла.
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24.05.2021 10:06 Ответить
Запретите все кино,
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24.05.2021 10:14 Ответить
та не тільки кіно - ці дебіли забороняють зображення навіть в радіо-продукції
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24.05.2021 10:48 Ответить
Поправки до законопроєкту про заборону реклами сигарет пропонують заборонити показ кінофільмів, що містять сцени куріння - Цензор.НЕТ 1628
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24.05.2021 12:04 Ответить
Поддерживаю! Нехрен смотреть зомбо-ящик, насмотрелись (докатились) до Зе-президента!
Телевизора нет, и не рыдаю, любой фильм -- в инете (и не только с сигаретами!), новости, само-собой --- на Цензор.нет)
Скажете --- А как же пенсионеры без "Сватов" обойдутся? Ну... на фитнесс пусть ходят, что ли...
Пей отраву хоть залейся -
Благо денег не берут.
В.Высоцкий

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24.05.2021 12:03 Ответить
запретить сцены интима, может зебыдло размножаться прекратит!
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24.05.2021 10:07 Ответить
Ніт! Воно розмножаєцця дєлєнієм!
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24.05.2021 10:08 Ответить
- Вовочка, скажи, как размножаются черви ?
- Делением, Марь Иванна.
- А конкретнее ?
- Лопатой.
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24.05.2021 10:29 Ответить
і останеться тільки порохобидло?
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24.05.2021 10:27 Ответить
Соєвих ідіотів мабуть цигаркою і робили.
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24.05.2021 10:30 Ответить
Зедебилов делали в казляндии, крепким мокшанским членом.
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24.05.2021 13:10 Ответить
Не. Вас в зоопарках показывать будут и опыты на вас ставить. Поправки до законопроєкту про заборону реклами сигарет пропонують заборонити показ кінофільмів, що містять сцени куріння - Цензор.НЕТ 2199
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24.05.2021 11:28 Ответить
гівно вилізло
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24.05.2021 11:59 Ответить
зесрань - высрался?
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24.05.2021 13:09 Ответить
😁 Дебилы, блд! (с).
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24.05.2021 10:07 Ответить
Спиртным напиткам приготовиться. Поправки к законопроекту о запрете рекламы сигарет предлагают запретить показ кинофильмов, содержащих сцены курения - Цензор.НЕТ 428
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24.05.2021 10:08 Ответить
Это уже было. В ссср во время Перестройки при антиалкогольной кампании был запрет фильмов со сценами распития алкоголя.
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24.05.2021 10:18 Ответить
Фильм "Хорошо сидим" рекомендуется к просмотру гражданам,не заставшим Горбачевскую антиалкогольную кампанию. Поправки до законопроєкту про заборону реклами сигарет пропонують заборонити показ кінофільмів, що містять сцени куріння - Цензор.НЕТ 953
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24.05.2021 11:28 Ответить
В место сцены с сигарето вставлять морду Зе.или Кивы
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24.05.2021 10:09 Ответить
Дибіли, чи ШО ????
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24.05.2021 10:09 Ответить
Для тех кто не шарит диды напоминают, что на фото Аль Пачино в крутейшем легендарнейшом фильме "Лицо со шрамом".
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24.05.2021 10:10 Ответить
А фильмы с сценами распития спиртных напитков, употребления наркотических веществ, с сценами насилия и т.д.?
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24.05.2021 10:10 Ответить
и как теперь " Властелин колец " смотреть ? Поправки к законопроекту о запрете рекламы сигарет предлагают запретить показ кинофильмов, содержащих сцены курения - Цензор.НЕТ 4791
Поправки к законопроекту о запрете рекламы сигарет предлагают запретить показ кинофильмов, содержащих сцены курения - Цензор.НЕТ 2956
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24.05.2021 10:10 Ответить
Поправки к законопроекту о запрете рекламы сигарет предлагают запретить показ кинофильмов, содержащих сцены курения - это полная тупизна и маразм совкового пошива.

Помнится в бывшем совке также вырезали сцены, только с эротикой из зарубежных фильмов.
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24.05.2021 10:11 Ответить
Дебилы....
Практически все фильмы содержат эпизоды где тот или иной персонаж курит...
Коломбо так вообще с сигарой постоянно...
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24.05.2021 10:11 Ответить
переснять . заменить сигару Чупа-Чупсом Поправки до законопроєкту про заборону реклами сигарет пропонують заборонити показ кінофільмів, що містять сцени куріння - Цензор.НЕТ 7856
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24.05.2021 10:32 Ответить
Фильмы на историческую тему о событиях до 16 века свободны от сцен курения.

Колумб (который Христофор) - отличный был моряк,

Но, вместе с тем, он научил людей курить табак.

От трубки мира у костра, раскуренной с вождём,

Привычка вредная пошла в масштабе мировом.
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24.05.2021 10:33 Ответить
А як же фільми про козаків? Переважно козак зображений з люлькою. І вони(козаки) сформувалися якраз в 16 столітті Поправки до законопроєкту про заборону реклами сигарет пропонують заборонити показ кінофільмів, що містять сцени куріння - Цензор.НЕТ 4699
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24.05.2021 11:18 Ответить
Ну так я ж написал "до 16 века".

Колумб открыл Америку в конце 15-го.
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24.05.2021 11:29 Ответить
С такими требованиями скоро останутся только церковные и детские каналы. Идиоты.
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24.05.2021 10:11 Ответить
Сваты...сватики...и прочие поделки от 95 квартала...
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24.05.2021 10:12 Ответить
Там тоже есть сцены с куревом
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24.05.2021 11:49 Ответить
на плюсах і так окрім Роксолани і обдовбишів з кварталу нічого немає.
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24.05.2021 10:12 Ответить
дивиться тільки Прямий анал - хто вас тягне дивитися інше!
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24.05.2021 10:29 Ответить
Нехай ваш прямий анал оглядає проктолог.
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24.05.2021 10:31 Ответить
Атеисты и хасиды добьются запрета трансляции церковных богослужений через антимонопольный комитет. Так шо церковные каналы отпадают.
А педофилы запретят показ детских каналов в открытом доступе, как антирыночный действия.
А вот идиоты - тут ты прав на 1000%!
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24.05.2021 10:21 Ответить
Поправки к законопроекту о запрете рекламы сигарет предлагают запретить показ кинофильмов, содержащих сцены курения - Цензор.НЕТ 392
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24.05.2021 10:11 Ответить
нечем дегенератам заняться.
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24.05.2021 10:12 Ответить
Сцены с кальяном тоже запретят. Курят же.
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24.05.2021 10:12 Ответить
так это и видосики Зелькины запрещать нужно . он же там постоянно или накуренный или нанюханый Поправки к законопроекту о запрете рекламы сигарет предлагают запретить показ кинофильмов, содержащих сцены курения - Цензор.НЕТ 6235
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24.05.2021 10:15 Ответить
Поправки к законопроекту о запрете рекламы сигарет предлагают запретить показ кинофильмов, содержащих сцены курения - Цензор.НЕТ 8690
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24.05.2021 10:21 Ответить
И эти люди запрещают мне…. Дубинский заявил, что его бывшие коллеги по фракции получают "черную зарплату" в сумме $20 тыс. в месяц.
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24.05.2021 10:16 Ответить
Коломбо в каждой серии курит 😀
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24.05.2021 10:27 Ответить
Документальные фильмы тоже запретить...
Черчиля ни в коем случае показывать нельзя...и сРалина тоже..
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24.05.2021 10:21 Ответить
Зелена маячня.
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24.05.2021 10:22 Ответить
А есть фильмы в которых не курят?
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24.05.2021 10:26 Ответить
Да, детские и церковные, и то в детских тоже иногда взрослые курят.
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24.05.2021 10:29 Ответить
А "Ну погоди "
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24.05.2021 10:33 Ответить
В "Ну погоди" волк курил.
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24.05.2021 11:23 Ответить
А волку можно?
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24.05.2021 11:37 Ответить
Вобще-то можно всем. Это личный выбор каждого.
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24.05.2021 11:48 Ответить
Поправки до законопроєкту про заборону реклами сигарет пропонують заборонити показ кінофільмів, що містять сцени куріння - Цензор.НЕТ 5633
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24.05.2021 11:25 Ответить
Да блин, даже при совке этого не было!

А вот Госдума запретила! Ну прям сестры единоутробный - Рада и Дума! Побратались видать - штыки в землю...
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24.05.2021 10:26 Ответить
"Плюсів" ЗЄліного совка стає все більше.
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24.05.2021 10:26 Ответить
И Шерлока Холмса с его знаменитой трубкой по ходу тоже перестанут показывать.
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24.05.2021 10:27 Ответить
Все вестерны коту под хвост
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24.05.2021 10:28 Ответить
........................................
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24.05.2021 10:31 Ответить
Может лучше контрабанду запретить ?
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24.05.2021 10:35 Ответить
Ага, паління... а так можна?
Поправки до законопроєкту про заборону реклами сигарет пропонують заборонити показ кінофільмів, що містять сцени куріння - Цензор.НЕТ 5530
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24.05.2021 10:40 Ответить
Это мы уже при Лигачеве проходили...
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24.05.2021 11:00 Ответить
Намного полезнее было бы запретить быдло-сериалы типа "Сватов", "Однажды под Полтавой" и т.п.
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24.05.2021 11:12 Ответить
Под запрет попадут старые советские фильмы 50-60 годов. Там герои курили как паровозы и в постели, и в жилых помещениях, и на партийных совещаниях. Постоянно крутят "Весна на Заречной улице", "Высота", "Карьера Димы Горина" и т.д. А военные советские фильмы? Пенсионеры-совки не переживут такого надругательства над памятью о Советском Союзе.
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24.05.2021 11:12 Ответить
Ничего, что до 2000-х в голливудских фильмах все курили?

Тот же Шварценеггер не выпускал сигару из зубов.
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24.05.2021 11:22 Ответить
выход есть - зарисовать сигареты и нарисовать розочки в зубах. А Шерлоку Холмсу сверху трубки пририсовать маленький заварочный чайничек. Никто и догадается
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24.05.2021 13:09 Ответить
А на лопаті не написали...
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24.05.2021 11:15 Ответить
Легко убрать совок из названий улиц и городов. Тяжело савок убрать из мышления людей.
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24.05.2021 11:19 Ответить
Т.е. надо запретить все фильмы, снятые до 2000-х годов.

Просто гении. Поправки до законопроєкту про заборону реклами сигарет пропонують заборонити показ кінофільмів, що містять сцени куріння - Цензор.НЕТ 9575
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24.05.2021 11:21 Ответить
Повна дурня, це доведется відмовитись від половини фільмів, а результат такий самий як від напису "куріня вбиває".
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24.05.2021 11:25 Ответить
А почем у не написали фамилии идиотов, которые этот бред подали?
Украина должна знать фриков, которые копируют законодательство рашки!
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24.05.2021 11:40 Ответить
Эпопея Н. Озерова "Освобождение"... Там все офицеры Красной Армии и солдаты в окопах, кто "Казбеком", а кто махоркою дымят... И даже Великий Сталин (кумир половины Украины даже сейчас!!!) с трубкой постоянно. И Черчиль (враг савецкага саюза!) сигару даже не вынимает изо рта! Треть фильма надо вырезать!)))
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24.05.2021 11:43 Ответить
Великим можно назвать Черчиля...да и то с большой натяжкой....но ни как ни скота сРалина...
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24.05.2021 11:59 Ответить
Есчо нада запретить пестни! "Давай закурим, товарисчь по одной." и Высоцкого "Он не вернулся из боя..." Там это, противоправное: "Друг! Оставь покурить. А в ответ- тишина..."
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24.05.2021 11:46 Ответить
Фильм "Остров сокровищ". Их два художественных, советских (первый лучше, с Андреевым) и мультфильм! Там моряки, доктор, эсквайр и пираты все время с трубками. Все вырезать, оставить титры в начале и "Конец фильма" в конце фильма!
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24.05.2021 11:50 Ответить
водка и дальше будет как национальная идея у нас
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24.05.2021 11:56 Ответить
этим вбросом просто отвлекают (засирают мозК) от какой-то реальной гадости, которую зе-гниды сейчас творят...
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24.05.2021 12:03 Ответить
Запрет на показ фильмов с курением и употреблением алкогольных и слабоалькогольных напитков - это верное решение.
Хорошо бы запретить еще сцены насилия.
А главное: что бы повысить рождаемость - обязать к показу процесс, приводящий к деторождению!
Поправки до законопроєкту про заборону реклами сигарет пропонують заборонити показ кінофільмів, що містять сцени куріння - Цензор.НЕТ 9243
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24.05.2021 12:05 Ответить
К деторождению приводит высокий доход родителей.
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24.05.2021 13:46 Ответить
Это точно.
Именно поэтому многодетные именно бедные семьи.
Или больше всего детей у олигархов? Поправки до законопроєкту про заборону реклами сигарет пропонують заборонити показ кінофільмів, що містять сцени куріння - Цензор.НЕТ 8792
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24.05.2021 14:28 Ответить
идиотизм. все по пути кацапии...
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24.05.2021 12:43 Ответить
Ну вот, понеслась пиzzда по кочкам:
запрет сцен курения, запрет сцен употребления наркотиков, поедания жирного, сладкого, запрет сцен незащищённого секса, запрет сцен семейных ссор, порки детей и т.д.
Фильм "Лицо со шрамом" будет состоять из одних титров.
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24.05.2021 13:09 Ответить
маразм крєпчал..
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24.05.2021 13:35 Ответить
 
 