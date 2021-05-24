Верховный Суд во второй раз отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка избранным нардепом, - "ОПОРА"

Верховный Суд отменил протокол ЦИК от 19 мая 2021 об установлении результатов промежуточных выборов народных депутатов Украины в округе 87 и признание Василия Вирастюка избранным депутатом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу гражданской сети "Опора".

"Кроме того, указанным постановлением суд отменил пункты 1 и 2 постановления ЦИК от 19 мая, которым признано недействительным голосование на 6 проблемных участках, где при пересчете бюллетеней обнаружено меньше голосов за Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий", - говорится в сообщении.

Суд обязал Центральную избирательную комиссию совершить действия по установлению результатов выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №87 с учетом выводов, предоставленных судом в решении, принятом по результатам рассмотрения этого дела.

Указанное постановление Верховный Суд принял в качестве суда первой инстанции. В случае подачи апелляции Центральной избирательной комиссией или командой кандидата Василия Вирастюка, дело будет пересматривать Большая Палата Верховного Суда как суд апелляционной инстанции. Решение Большой Палаты является окончательным.

Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа №87 в Ивано-Франковской области победу на довыборах в Раду 28 марта одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте - представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%), третьем - представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

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Кандидат в народные депутаты Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.

Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Позже ЦИК снова признал "слугу народа" Вирастюка победителем на довыборах в Раду на Прикарпатье.

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