Верховный Суд во второй раз отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка избранным нардепом, - "ОПОРА"
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Верховный Суд отменил протокол ЦИК от 19 мая 2021 об установлении результатов промежуточных выборов народных депутатов Украины в округе 87 и признание Василия Вирастюка избранным депутатом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу гражданской сети "Опора".
"Кроме того, указанным постановлением суд отменил пункты 1 и 2 постановления ЦИК от 19 мая, которым признано недействительным голосование на 6 проблемных участках, где при пересчете бюллетеней обнаружено меньше голосов за Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий", - говорится в сообщении.
Суд обязал Центральную избирательную комиссию совершить действия по установлению результатов выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №87 с учетом выводов, предоставленных судом в решении, принятом по результатам рассмотрения этого дела.
Указанное постановление Верховный Суд принял в качестве суда первой инстанции. В случае подачи апелляции Центральной избирательной комиссией или командой кандидата Василия Вирастюка, дело будет пересматривать Большая Палата Верховного Суда как суд апелляционной инстанции. Решение Большой Палаты является окончательным.
Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа №87 в Ивано-Франковской области победу на довыборах в Раду 28 марта одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте - представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%), третьем - представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).
Кандидат в народные депутаты Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.
22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.
Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.
Позже ЦИК снова признал "слугу народа" Вирастюка победителем на довыборах в Раду на Прикарпатье.
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Коломойша - Янелох = 2:1
но счет договорнякового матча - я указал правильный...)
суд отменил протокол ЦИК по формальным признакам...
ЦИК устранил замечания суда и издал новый протокол,
и так может быть до 10 раз - пока Коломойше не надоест платить...)))
то победа .то поражение.
Как пример: думаете Порошенко, проиграл Зеленскому нечестно?
І так, для мене чесні вибори - ті, які визнали чесними міжнародні спостерігачі. От 2 тур в 2004 вони визнали нечесним, а "третій" (переголосування другого) - чесним!
Чесними визнані парламентські вибори 2006, 2007, 2014 і 2019, президентські 2014 і 2019...
за то что берет бабло у Коломойши?
а за их назначении в этот суд
- брал кто то из окружения Пороха...
поверь там по другому не бывает...
Найкращий варіант - переголосування, адже справжні результати встановити НЕМОЖЛИВО!
...срач в суде идет между кандидатом от Коломойши Шевченко
и кандидатом от Янелоха Витрасюком...
и пока что бабло твоего Коломойши
- побеждает в судах админресурс Янелоха...
А вот факт заноса Бени в суд - пока только твое предположение.
Коломойша купил выборы
- а Янелох поломал их через админресурс...
но если ты думаешь что украинский суд
вынесет по выборам два бесплатных решения
в пользу кандидата от олигарха...
...то мне искренне жаль тебя)))
иди лучше похмелись...)))
что суд бесплатно вынесет два раза одинаковые
решения в пользу кандидата от олигарха...
тогда тебе надо проверится в дурке...
...а я верю в то что эта "конкуренция" между
Янелохом и Коломойшей фиктивная, чтобы показать таким
ЗЕбилам как ты, что ЗЕпрезидент борется с олигархами,
и что бы вы и итоге избрали Янелоха не второй срок...)
- кандидат Коломойши Шевченко,
от кандидата Коломойши Янелоха,
который выставил в этот междусобойчик
своего кандидата Витрасюка?
Так что за кого бы ты тут не рвал дупу
- победит все равно Коломойша... вот такие дела гой)))
уряяяя мы доказали - Коломойша честный!
уряяяя мы доказали - украинский суд самый честный суд!
уряяяя мы доказали - в Украине все суды честные
потому что никто не видел как они берут взятки!...чё ты лепишь?, какие доказательства?, есть хоть один суд
который берет свидетелей и протоколирует как он берет взятки?
А где доказы взяток того же суда
Коломойского vs ПриватБанк об отмене национализации?
значит тогда суды тоже честно отменяли национализацию?
тогда Контитуционный суд совершенно честно отменил антикоррупционную реформу? Никто же не видел как они брали взятку? Но благодаря этому "честному "решению - были закрыты стони дел против коррупционеров...
А где "доказы" что десятки судов разных инстанций отпускают, сотни пойманных с поличным коррупционеров и восстанавливают их на работе? Эти суды тоже судят честно? Никто же не видел как они брали взятки?
...вам действительно можно ссать в глаза)))
"У березні 2021 року Верховний суд визнав протиправним та скасував рішення Вищої ради юстиції, а також скасував указ Президента України від 29 вересня 2016 року № 425/2016 в частині звільнення Царевич з посади судді Печерського районного суду Києва у зв'язку з порушенням присяги судді. 29 квітня Оксана Царевич повернулась на роботу в Печерський районний суд столиці після того, як її виправдав Верховний суд."
https://suspilne.media/131476-sud-ostatocno-vipravdav-suddu-carevic/
"Верховний Суд повністю виправдав скандального суддю Сергія Вовка".
https://news.sm.ua/post1013092
P.S. "Новоутворений Верховний Суд в більшості складається зі старих суддів, з яких 44 судді - недоброчесні. До того ж, кваліфікаційне оцінювання переатестацію решти суддів провалено. Такі проблеми в більшості спричинені небажанням політичних еліт, в першу чергу, Адміністрації п'ятого Президента Петра Порошенка, зменшувати свій контроль над судовою владою."
https://dejure.foundation/library/sudova-reforma-v-ukraini-scho-zminylos-za-try-roky
При Зеленському, судова реформа застопорилась повністю.
Sharp`s
бо для них путлер , боХ !
Напевне, тепер він думає (чи за нього думають), як розігнати Верховний Суд.
Шевченко и КО - мафия. Их выборами не победишь. все равно пролезут через время. Можно решением СНБО, как сейчас модно в стане ЗЕ. Но для такой ОПГ вынести решение тем же СНБО тоже яйца нужны.
Та факт, за нього голосували люди, голоси яких просто відкинули. Це підтасовка, фальсифікація виборів.
Була б у Вірастюка честь і совість - уже б сам знявся з виборів та припинив цю циркову виставу.
Нагадаю: Верховний Суд - єдиний, який встиг реформувати Порошенко.
При Зеленському, судова реформа застопорилась повністю.
Sharp`s