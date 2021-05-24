РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9961 посетитель онлайн
Новости Политика Украины Довыборы в Раду
8 394 100
Вирастюк (82) Верховный Суд (1063) ЦИК (3635) Ивано-Франковская область (837) ОПОРА (247)

Верховный Суд во второй раз отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка избранным нардепом, - "ОПОРА"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховный Суд во второй раз отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка избранным нардепом, -

Верховный Суд отменил протокол ЦИК от 19 мая 2021 об установлении результатов промежуточных выборов народных депутатов Украины в округе 87 и признание Василия Вирастюка избранным депутатом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу гражданской сети "Опора".

"Кроме того, указанным постановлением суд отменил пункты 1 и 2 постановления ЦИК от 19 мая, которым признано недействительным голосование на 6 проблемных участках, где при пересчете бюллетеней обнаружено меньше голосов за Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий", - говорится в сообщении.

Суд обязал Центральную избирательную комиссию совершить действия по установлению результатов выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №87 с учетом выводов, предоставленных судом в решении, принятом по результатам рассмотрения этого дела.

Указанное постановление Верховный Суд принял в качестве суда первой инстанции. В случае подачи апелляции Центральной избирательной комиссией или командой кандидата Василия Вирастюка, дело будет пересматривать Большая Палата Верховного Суда как суд апелляционной инстанции. Решение Большой Палаты является окончательным.

Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа №87 в Ивано-Франковской области победу на довыборах в Раду 28 марта одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте - представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%), третьем - представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Также читайте: Возникла экстраординарная ситуация, при которой однозначного юридического выхода нет, - ЦИК о выборах на 87 округе

Кандидат в народные депутаты Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.

Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Позже ЦИК снова признал "слугу народа" Вирастюка победителем на довыборах в Раду на Прикарпатье.

Читайте: Зеленский о Вирастюке: "Уверен, что он там на участке всех разбил"

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
По большому счету, должно быть еще уголовное дело на членов ЦИК за невыполнение решения суда и назначение Вирастюка победителем - как минимум это подтасовка выборов, а в случае давления на ЦИК со стороны СН и Зеленского - узурпация власти
показать весь комментарий
24.05.2021 10:25
+18
Был бы порядочный, пошёл бы к зе?
показать весь комментарий
24.05.2021 10:21
+15
Верховный Суд во второй раз отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка избранным нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 2628
показать весь комментарий
24.05.2021 10:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Короче, будут перевыборы...
показать весь комментарий
24.05.2021 10:13 Ответить
...а кока что счет матча:
Коломойша - Янелох = 2:1
Верховный Суд во второй раз отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка избранным нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 6779
показать весь комментарий
24.05.2021 10:19 Ответить
Насправді там нічия. Бо конкуренція між Зєлєнскім і Коломойським - фікція. Це якби змія сама себе за хвіст кусала. Потрібно розуміти, що це - обкптка майбутніх виборів Зєлжнского на другий термін. А при обкчтці використвубться два кандидати одного організму. Це як два яєчка одного органу. 😊 Ні, ну справді, які вони конкуренти? 😁
показать весь комментарий
24.05.2021 10:51 Ответить
насчет фиктивной конкуренции согласен...
но счет договорнякового матча - я указал правильный...)
показать весь комментарий
24.05.2021 10:58 Ответить
ой ли а вдруг так и будут качели приняли омтенили приняли омтенили приняли -расстреляли ЦИК...
показать весь комментарий
24.05.2021 11:16 Ответить
клована мордякою по столу тягають Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 1655
показать весь комментарий
24.05.2021 11:57 Ответить
За даними екзит-полу переміг свободівець Кошулинський.
показать весь комментарий
24.05.2021 15:18 Ответить
Я у цьому впевнений. Як і в тому, що саме Кошулинський і є потерпілою (кинутою) стороною. А Шевченко з Вірастюк ом - то одна сторона, яка "виграла" завдяки махінаціям. А одна сторона не може виграти сама у себе. Тому між Шевченком і Вірастюком - нічия.
показать весь комментарий
24.05.2021 17:55 Ответить
что-то Верховный СУД начинает мне нравиться!))В душе давно забытые симпатии к государственному органу) ) Неужели что-то сдвинулось в нашей реальности в позитивном направлении????
показать весь комментарий
24.05.2021 14:31 Ответить
может денег не дали,а если и дали то мало?
показать весь комментарий
24.05.2021 17:09 Ответить
По большому счету, должно быть еще уголовное дело на членов ЦИК за невыполнение решения суда и назначение Вирастюка победителем - как минимум это подтасовка выборов, а в случае давления на ЦИК со стороны СН и Зеленского - узурпация власти
показать весь комментарий
24.05.2021 10:25 Ответить
не пиши чепуху - для уголовного дела нет оснований...
суд отменил протокол ЦИК по формальным признакам...
ЦИК устранил замечания суда и издал новый протокол,
и так может быть до 10 раз - пока Коломойше не надоест платить...)))
показать весь комментарий
24.05.2021 10:51 Ответить
Кому чех ,платить? Нелоху43?
показать весь комментарий
24.05.2021 12:06 Ответить
Вы это прекращайте, столько водки было мною выпитоВерховный Суд во второй раз отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка избранным нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 3696
то победа .то поражение.
показать весь комментарий
24.05.2021 10:14 Ответить
Чесних виборів в Україні вже не буде.
показать весь комментарий
24.05.2021 10:14 Ответить
А они были? Ну, как пример - третий тур - не?
показать весь комментарий
24.05.2021 10:23 Ответить
ну если "второго" не было - то только так и можно было что то определить
показать весь комментарий
24.05.2021 10:27 Ответить
Были!
Как пример: думаете Порошенко, проиграл Зеленскому нечестно? Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 1083
показать весь комментарий
24.05.2021 10:27 Ответить
за зелю проголосовало такое количество людей, что подтасовать результаты выборов у пороха не было возможности
показать весь комментарий
24.05.2021 15:06 Ответить
Нельзя жульничать наполовину! Ты либо жульничаешь либо нет!
показать весь комментарий
24.05.2021 17:07 Ответить
Третий тур, не предусмотрен законодательством и как следствие, его результат, не может называться законным. По закону - только перевыборы
показать весь комментарий
24.05.2021 10:28 Ответить
То в народі його назвали третім туром, а де юре це було переголосування 2 туру...

І так, для мене чесні вибори - ті, які визнали чесними міжнародні спостерігачі. От 2 тур в 2004 вони визнали нечесним, а "третій" (переголосування другого) - чесним!

Чесними визнані парламентські вибори 2006, 2007, 2014 і 2019, президентські 2014 і 2019...
показать весь комментарий
24.05.2021 12:03 Ответить
Третій тур - то є неправильна назва. ******* назва : перший дур, другий дур, третій дур.
показать весь комментарий
24.05.2021 14:38 Ответить
Смотря для каких слоёв населения , а так понятно что украинскому народу в арендуемом государстве ничего не принадлежит, даже обычные СМИ Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 7326
показать весь комментарий
24.05.2021 11:45 Ответить
вибори ще будуть в районному центрі Брянської губерніі місті Києві.
показать весь комментарий
24.05.2021 14:35 Ответить
из штанов твари выпрыгивают что бы добравшись до корыта осчастливить украинцев...
показать весь комментарий
24.05.2021 10:15 Ответить
Верховный Суд во второй раз отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка избранным нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 2628
показать весь комментарий
24.05.2021 10:15 Ответить
Респект Верховному Суду. Который реформировал, кстати, Порох.
показать весь комментарий
24.05.2021 10:16 Ответить
за что респект?
за то что берет бабло у Коломойши?
показать весь комментарий
24.05.2021 10:22 Ответить
кто берёт? Порох?
показать весь комментарий
24.05.2021 10:24 Ответить
Он лично из-за поребрика фонариком светил
показать весь комментарий
24.05.2021 10:26 Ответить
за данное решение - берут судьи,
а за их назначении в этот суд
- брал кто то из окружения Пороха...
поверь там по другому не бывает...
показать весь комментарий
24.05.2021 10:34 Ответить
Доказы есть, ЗЕбиляка? Нет? Закрой свой брехливый рот
показать весь комментарий
24.05.2021 10:53 Ответить
А чому ви вирішили, що скасувати перемогу Вірастюка можна лише за бабло? Він що ідеально виграв з перевагою у 10-20%??? Ну там реально чимало питань до підрахунку голосів, причому по відношенню не лише до Вірастюка!
Найкращий варіант - переголосування, адже справжні результати встановити НЕМОЖЛИВО!
показать весь комментарий
24.05.2021 12:05 Ответить
докази є? Нема? То завали хлебало, ЗЕбіл
показать весь комментарий
24.05.2021 10:25 Ответить
сам завали хлебало, кошерный любитель Коломойши...
...срач в суде идет между кандидатом от Коломойши Шевченко
и кандидатом от Янелоха Витрасюком...
и пока что бабло твоего Коломойши
- побеждает в судах админресурс Янелоха...
показать весь комментарий
24.05.2021 10:32 Ответить
Каломойша в данном случае прав потому что зыбилы устроили цирк с клоунами вместо выборов - и это факт который вся страна наблюдала.
А вот факт заноса Бени в суд - пока только твое предположение.
показать весь комментарий
24.05.2021 10:37 Ответить
по твоей логике они оба должны быть правы...
Коломойша купил выборы
- а Янелох поломал их через админресурс...
но если ты думаешь что украинский суд
вынесет по выборам два бесплатных решения
в пользу кандидата от олигарха...
...то мне искренне жаль тебя)))
показать весь комментарий
24.05.2021 10:48 Ответить
Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 8884 Доказы есть, ЗЕбыл? Снова нет? То завали хлебало, БРЕХЛО
показать весь комментарий
24.05.2021 10:51 Ответить
сам ты ЗЕбил кошерный...
иди лучше похмелись...)))
показать весь комментарий
24.05.2021 10:56 Ответить
если ты такой примитивный что веришь в то
что суд бесплатно вынесет два раза одинаковые
решения в пользу кандидата от олигарха...
тогда тебе надо проверится в дурке...
...а я верю в то что эта "конкуренция" между
Янелохом и Коломойшей фиктивная, чтобы показать таким
ЗЕбилам как ты, что ЗЕпрезидент борется с олигархами,
и что бы вы и итоге избрали Янелоха не второй срок...)
показать весь комментарий
24.05.2021 11:03 Ответить
ЗЕбил, с какого бодуна ты решило, что я любитель Каломойши??? Лечи свою бошку, алкаш Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 5218
показать весь комментарий
24.05.2021 10:41 Ответить
сам ты ЗЕбил - хотя из-за своего скудного умишки даже не понимаешь этого... там оба ихних кандидата - за кого бы ты не рвал свою дупу..)))
показать весь комментарий
24.05.2021 10:45 Ответить
Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 2765 ЗЕбил, а то я не понимаю, что там они оба - уроды??? Твоих скудных "мозгов" не хватает понять простой факт - Верховный суд действует согласно Закона. Ибо явная фальсификация в пользу Вирастюка ыидна всем, кроме ЗЕбилов типа тебя Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 987
показать весь комментарий
24.05.2021 10:47 Ответить
слышь ЗЕбил латентный поясни мне - чем отличается:
- кандидат Коломойши Шевченко,
от кандидата Коломойши Янелоха,
который выставил в этот междусобойчик
своего кандидата Витрасюка?
Так что за кого бы ты тут не рвал дупу
- победит все равно Коломойша... вот такие дела гой)))
показать весь комментарий
24.05.2021 10:54 Ответить
в дурдоме урок машинописи:
уряяяя мы доказали - Коломойша честный!
уряяяя мы доказали - украинский суд самый честный суд!

уряяяя мы доказали - в Украине все суды честные
потому что никто не видел как они берут взятки!...чё ты лепишь?, какие доказательства?, есть хоть один суд
который берет свидетелей и протоколирует как он берет взятки?
показать весь комментарий
24.05.2021 11:13 Ответить
Ты серьезно убогое?
А где доказы взяток того же суда
Коломойского vs ПриватБанк об отмене национализации?

значит тогда суды тоже честно отменяли национализацию?
тогда Контитуционный суд совершенно честно отменил антикоррупционную реформу? Никто же не видел как они брали взятку? Но благодаря этому "честному "решению - были закрыты стони дел против коррупционеров...
А где "доказы" что десятки судов разных инстанций отпускают, сотни пойманных с поличным коррупционеров и восстанавливают их на работе? Эти суды тоже судят честно? Никто же не видел как они брали взятки?
...вам действительно можно ссать в глаза)))
показать весь комментарий
24.05.2021 11:33 Ответить
доказы есть, дбл? Нет? Закрой пасть Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 1432
показать весь комментарий
24.05.2021 13:13 Ответить
Верховний суд визнав переможцем кнура Шевченко?
показать весь комментарий
24.05.2021 10:35 Ответить
Порошенко його реформував? А це тоді що таке коїться?:
"У березні 2021 року Верховний суд визнав протиправним та скасував рішення Вищої ради юстиції, а також скасував указ Президента України від 29 вересня 2016 року № 425/2016 в частині звільнення Царевич з посади судді Печерського районного суду Києва у зв'язку з порушенням присяги судді. 29 квітня Оксана Царевич повернулась на роботу в Печерський районний суд столиці після того, як її виправдав Верховний суд."
https://suspilne.media/131476-sud-ostatocno-vipravdav-suddu-carevic/

"Верховний Суд повністю виправдав скандального суддю Сергія Вовка".

https://news.sm.ua/post1013092

P.S. "Новоутворений Верховний Суд в більшості складається зі старих суддів, з яких 44 судді - недоброчесні. До того ж, кваліфікаційне оцінювання переатестацію решти суддів провалено. Такі проблеми в більшості спричинені небажанням політичних еліт, в першу чергу, Адміністрації п'ятого Президента Петра Порошенка, зменшувати свій контроль над судовою владою."
https://dejure.foundation/library/sudova-reforma-v-ukraini-scho-zminylos-za-try-roky
показать весь комментарий
24.05.2021 11:54 Ответить
ну что он будет делать в раде? как кива, хрен чухать
показать весь комментарий
24.05.2021 10:17 Ответить
На военный завод пусть идёт работать ,чтобы на конвейере танки двигать
показать весь комментарий
24.05.2021 10:19 Ответить
вся эта движуха с избранием Вирастюка обрастает такой грязью что ему ( если он действительно порядочный человек ) лучше бы послать всех нах и выйти из этого цирка
показать весь комментарий
24.05.2021 10:18 Ответить
Был бы порядочный, пошёл бы к зе?
показать весь комментарий
24.05.2021 10:21 Ответить
согласен . но сейчас у него еще есть шанс одуматься
показать весь комментарий
24.05.2021 10:23 Ответить
Порядочные в СН не идут.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:19 Ответить
А трясця його матері свині у вишиванці!!! Його у двері випхали, а воно у вікно лізе.
показать весь комментарий
24.05.2021 10:19 Ответить
тю, так цвк може ен раз то робити, а можна ще втихаря до присяги привести
показать весь комментарий
24.05.2021 10:22 Ответить
Нагадаю: Верховний Суд - єдиний, який встиг реформувати Порошенко.
При Зеленському, судова реформа застопорилась повністю.

Sharp`s
показать весь комментарий
24.05.2021 10:24 Ответить
Бенєботам - це важко зрозуміти , так як для них Порох , - це ворог номер один в світі , як і для потерпілого Янелоха 😀
бо для них путлер , боХ !
показать весь комментарий
24.05.2021 10:43 Ответить
Ну і який сенс у такому "реформуванні" від Порошенка, якщо "реформований Порошенко Верховний суд" поновив на посадах тих же одіозних Царевич О. і Вовка С.?
показать весь комментарий
24.05.2021 12:20 Ответить
Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 295.
показать весь комментарий
24.05.2021 10:28 Ответить
Де ж тепер Вася харчуватися буде? Мілованова он в набраду ввели, що відмазує владу...
показать весь комментарий
24.05.2021 10:31 Ответить
Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 8233 Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 4276вирас тюк!
показать весь комментарий
24.05.2021 10:34 Ответить
Как же тяжело гундосому . Подсчитывают его блюди, а откатывают назначалку судом - Бенины блюди. Циклический алгоритм в реале .
показать весь комментарий
24.05.2021 10:34 Ответить
кловун с гирями завис в полете
показать весь комментарий
24.05.2021 10:35 Ответить
Вирастюку судьба дала шанс сохранить честь и достоинство, отменив протокол избирательной комиссии. Теперь у него последняя возможность не вляпаться в ЗЕдерьмо.
показать весь комментарий
24.05.2021 10:37 Ответить
он уже там. По пузо.
показать весь комментарий
24.05.2021 10:45 Ответить
Конституційний Суд бубочка нині практично вже розігнав.
Напевне, тепер він думає (чи за нього думають), як розігнати Верховний Суд.
показать весь комментарий
24.05.2021 10:38 Ответить
ВСУ - , це той, "реформований", що поновив у посадах Царевич і Вовка?
показать весь комментарий
24.05.2021 12:28 Ответить
Насправді перемогу отримав Кошулинський !
показать весь комментарий
24.05.2021 10:39 Ответить
Жаль Василия. Повелся на обещания Зе. Понятно, что живя в своем мире уважения и славы многого не знаешь и не замечаешь.Теперь будет посмешищем, как и многие спортсмены и артисты. Эх Вася, Вася.
Шевченко и КО - мафия. Их выборами не победишь. все равно пролезут через время. Можно решением СНБО, как сейчас модно в стане ЗЕ. Но для такой ОПГ вынести решение тем же СНБО тоже яйца нужны.
показать весь комментарий
24.05.2021 10:46 Ответить
Верастюк - великолепный спортсмен, всегда с удовольствием смотрел его выступления. А вот какой с него депутат, не хочу и думать на эту тему. Хорошо хоть, что Украина - не дикая северная орда. Это только на кацапии могут додуматься до такого, что бывшего боксера Валуева с его горилоподобной мордой лица поставили вести по ТВ передачу "Спокойной ночи малыши" От одного его вида бедные детишки обкакивались с перепугу. Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 7724
показать весь комментарий
24.05.2021 11:11 Ответить
Шевченко звісно гнида яка добряче засіяла округ грошима, та балачками що він дороги поробив(таке враження наче за свій кошт, а не громад).
Та факт, за нього голосували люди, голоси яких просто відкинули. Це підтасовка, фальсифікація виборів.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:50 Ответить
Вирастюх-большой катях в ополонке.А когда то был уважаемым спортсменом и считался патриотом.
показать весь комментарий
24.05.2021 10:48 Ответить
Це вже стає смішно.
показать весь комментарий
24.05.2021 10:52 Ответить
А политик -это профессия ! Надо иметь серьезный жизненный опыт ,иметь хорошее образование и харизму,уметь быстро учиться и иметь обоснованную позицию по самым разным вопросам.Какие "политики" выйдут из юных домохозяек,парикмахеров ,спортсменов или ,не дай Бог, артистов.... Бессовестные политиканы для пиара тащат во фракцию известных людей ,а они и рады ....а не хватало чего?
показать весь комментарий
24.05.2021 10:57 Ответить
Вася,не позорься. Иди нах,пока не поздно.
показать весь комментарий
24.05.2021 10:57 Ответить
Такого позорища ещё не было! Как же он жалок...
показать весь комментарий
24.05.2021 10:58 Ответить
Ну, и зачем тебе, Василий, было пхатыся в прислужники?!
показать весь комментарий
24.05.2021 11:12 Ответить
а самому Вірастюку, здоровому такому дядьку, не соромно бути розмінною монетою у політичних игрищах? Чи не пора сказати щось публіці?
показать весь комментарий
24.05.2021 11:16 Ответить
Багато було різного лайна на одномандатних виборах, але щоб кандидат від провладної партії так ганьбився - це, здається, вперше.
Була б у Вірастюка честь і совість - уже б сам знявся з виборів та припинив цю циркову виставу.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:49 Ответить
"Порада" від одного покидька іншому Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 2203
Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 2440
показать весь комментарий
24.05.2021 12:20 Ответить
Прямо "Роттердам+" какой-то получается. Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 5074
показать весь комментарий
24.05.2021 12:35 Ответить
ВІРАСТЮк!! блдь! ТОБІ НЕ СОРОМНО? Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 4086
показать весь комментарий
24.05.2021 12:38 Ответить
Зовнішня схожість Василя зі сферою, дала надію зеленожопим, що вони зможуть легко натягнути Василя на глобус..... Ну майже вдалося, але Вася щось пагано тримається, бо дуже слизько намастили. Головне, що Вася мовчить і продовжує брати участь в цій ганьбі. З того треба зробити висновок, що Вася або телепень або не має поваги до себе самого. І в першому і в другому випадку Васю не шкода. Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 1165
показать весь комментарий
24.05.2021 12:38 Ответить
Слуги з наглістю і слоноподібністю Стефанчука пруть до поставленої мети - пропхати Вірастюка у Раду. Якщо він порядна людина, то повинен плюнути на це все і піти. Якщо ні - то жалко його.Спортсменом він був знатним.Як людина - ???.
показать весь комментарий
24.05.2021 12:40 Ответить
Верховний Суд знову скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка переможцем виборів.

Нагадаю: Верховний Суд - єдиний, який встиг реформувати Порошенко.
При Зеленському, судова реформа застопорилась повністю.
Sharp`s
показать весь комментарий
24.05.2021 13:09 Ответить
Вася! Лучше с умным потерять, чем с дураком найти! Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 4037
показать весь комментарий
24.05.2021 13:12 Ответить
Ну не пролазит Вирастюк в дверной проем! Меняйте двери и не забудьте это в инновации зеледента записать.
показать весь комментарий
24.05.2021 13:50 Ответить
боком буде в самий раз. А вибори "зробили" іван і коля. Один послав людей а другий вкрав бюлетені. А тепер ЦВК і ВС розбираються чи крав коля котлета бюлетені. Таки да! крав. А оскільки, за А.Богданом, коля моральнний авторитет для зеленського, то і всі його дії моральні з точки зору гнусавого.
показать весь комментарий
24.05.2021 15:06 Ответить
Ну і "бодяга" з тими виборами!
показать весь комментарий
24.05.2021 14:50 Ответить
А Гарант Конституції нам пояснить, якого х.ра, ЦВК кладе болт на Верховний суд і як він гарантує право вибору в Україні???
показать весь комментарий
24.05.2021 17:18 Ответить
 
 