Настоящая реакция Украины на арест Протасевича должна быть другой - четкой и жесткой. Она должна прозвучать на самом высоком уровне, - Лубкивский

Уже сегодня ситуация в Беларуси и политика в отношении режима Лукашенко должна стать предметом рассмотрения нашего Совета национальной безопасности. Украина должна стать в числе первых, кто поставит вопрос о ситуации в Беларуси в повестку дня ключевых международных организаций.

Об этом заявил дипломат Даниил Лубкивский, передает Цензор.НЕТ.

"Кроме короткой реплики представителя МИД о почему-то "очередной атаке на свободу слова", я пока не увидел ни одной серьезной реакции официального Киева на арест Романа Протасевича и захвата гражданского самолета в Беларуси. Настоящая реакция должна быть другой - четкой и жесткой. Она должна прозвучать на самом высоком государственном уровне", - рассказал он.

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"Уже сегодня ситуация в Беларуси и политика в отношении режима Лукашенко должна стать предметом рассмотрения нашего Совета национальной безопасности. Именно этот орган должен действовать в ситуациях, когда рядом с нашими границами происходят акты государственного терроризма. Надо расширить и усилить режим санкций. Эту политику следует рассчитывать на длительное время. В лице Лукашенко мы имеем дело с Путиным. Иначе уже никогда не будет. Надо мобилизовать все необходимые средства для предупреждения провокаций против самой Украины. Украина должна стать в числе первых, кто поставит вопрос о ситуации в Беларуси в повестку дня ключевых международных организаций. Борьба за освобождение Романа Протасевича и освобождение других белорусских оппозиционеров должна стать частью нашей внешней политики. Если Украина не будет бороться за свободу Беларуси, завтра никто не будет бороться за нашу свободу", - резюмировал Лубкивский.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.