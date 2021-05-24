РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12080 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Задержание Протасевича
2 570 26
Беларусь (7524) МИД (6653) Лубкивский Даниил (50) Протасевич Роман (309)

Настоящая реакция Украины на арест Протасевича должна быть другой - четкой и жесткой. Она должна прозвучать на самом высоком уровне, - Лубкивский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Настоящая реакция Украины на арест Протасевича должна быть другой - четкой и жесткой. Она должна прозвучать на самом высоком уровне, - Лубкивский

Уже сегодня ситуация в Беларуси и политика в отношении режима Лукашенко должна стать предметом рассмотрения нашего Совета национальной безопасности. Украина должна стать в числе первых, кто поставит вопрос о ситуации в Беларуси в повестку дня ключевых международных организаций.

Об этом заявил дипломат Даниил Лубкивский, передает Цензор.НЕТ.

"Кроме короткой реплики представителя МИД о почему-то "очередной атаке на свободу слова", я пока не увидел ни одной серьезной реакции официального Киева на арест Романа Протасевича и захвата гражданского самолета в Беларуси. Настоящая реакция должна быть другой - четкой и жесткой. Она должна прозвучать на самом высоком государственном уровне", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Россия причастна к захвату самолета Ryanair - должны быть санкции: это акт воздушного пиратства, - Хармс

"Уже сегодня ситуация в Беларуси и политика в отношении режима Лукашенко должна стать предметом рассмотрения нашего Совета национальной безопасности. Именно этот орган должен действовать в ситуациях, когда рядом с нашими границами происходят акты государственного терроризма. Надо расширить и усилить режим санкций. Эту политику следует рассчитывать на длительное время. В лице Лукашенко мы имеем дело с Путиным. Иначе уже никогда не будет. Надо мобилизовать все необходимые средства для предупреждения провокаций против самой Украины. Украина должна стать в числе первых, кто поставит вопрос о ситуации в Беларуси в повестку дня ключевых международных организаций. Борьба за освобождение Романа Протасевича и освобождение других белорусских оппозиционеров должна стать частью нашей внешней политики. Если Украина не будет бороться за свободу Беларуси, завтра никто не будет бороться за нашу свободу", - резюмировал Лубкивский.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Настоящая реакция Украины на арест Протасевича должна быть другой - четкой и жесткой. Она должна прозвучать на самом высоком уровне, - Лубкивский 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Наш уссатый уже побежал осуждать усатого. Настоящая реакция Украины на арест Протасевича должна быть другой - четкой и жесткой. Она должна прозвучать на самом высоком уровне, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 5296
показать весь комментарий
24.05.2021 10:52
+7
ну да целое СНБО решило указом чеченцев выдать фысыбы .а вы на что то надеетесь ???? ..я вообще ставлю под сомнение легитимность украинской власти .которая говорит нам про ЕС и НАТО в то время дрочат на путлера и питают к нему илюзиями или просто у них бизнес в рыфы ..будет вообще не подозрительно когда начнут что то нам еще запрещать и увиличивать штаты МВД
показать весь комментарий
24.05.2021 10:57
+5
Косоволодька промолчит ?
Он собрался на чай у *****, , так что ….
показать весь комментарий
24.05.2021 10:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Очевидно - нужно реагировать. Но - как реагировать?! Над этим сейчас ламают голову в ОП.
💸Лукашенко уже пригрозил своими санкциями в ответ на санкции извне. Для Украины это означает блокирование импорта белорусской электроэнергии. А это в свою очередь означает, что украинские олигархи будут вынуждены закупать електоэнергию по внутренним ценам, что сразу же раздует расходную часть их заводов времен Хрущева и Брежнева. Конфликт с олигархами в таком случае - неизбежен.
⚡А значит - придется гробить рынок электроэнергетики и возвращаться к... "Роттердам+".
"Печерский холм"
показать весь комментарий
24.05.2021 10:49 Ответить
Косоволодька промолчит ?
Он собрался на чай у *****, , так что ….
показать весь комментарий
24.05.2021 10:50 Ответить
у Косовороткина бизнес интересы в кацапии,
к слову дрянь Вакарчук тоже в минске зарабатывает
показать весь комментарий
24.05.2021 11:06 Ответить
Наш уссатый уже побежал осуждать усатого. Настоящая реакция Украины на арест Протасевича должна быть другой - четкой и жесткой. Она должна прозвучать на самом высоком уровне, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 5296
показать весь комментарий
24.05.2021 10:52 Ответить
Схера вона взагалі має бути??? Цей Протасевич більше за всіх інших кричав що їх "протести" не мають нічого спільного з майданом та не направлені проти росєї... Хай расєя яку він так любить тепер і реагує...
показать весь комментарий
24.05.2021 10:53 Ответить
клоун ср#тся. После завершения процедуры, может что и прогундосит. Не очень внятно, ну чтобы не обоср@ться. А то ведь из этого замкнутого круга не выбраться.
показать весь комментарий
24.05.2021 10:54 Ответить
Греция обвинила Беларусь в воздушном пиратстве
показать весь комментарий
24.05.2021 10:54 Ответить
Оце кацавароточник потрапив на шпагат. Настоящая реакция Украины на арест Протасевича должна быть другой - четкой и жесткой. Она должна прозвучать на самом высоком уровне, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 734
показать весь комментарий
24.05.2021 10:55 Ответить
ну да целое СНБО решило указом чеченцев выдать фысыбы .а вы на что то надеетесь ???? ..я вообще ставлю под сомнение легитимность украинской власти .которая говорит нам про ЕС и НАТО в то время дрочат на путлера и питают к нему илюзиями или просто у них бизнес в рыфы ..будет вообще не подозрительно когда начнут что то нам еще запрещать и увиличивать штаты МВД
показать весь комментарий
24.05.2021 10:57 Ответить
молчать - вот все, шо остаётся - иначе это может стоить 100 укр. жизней! Настоящая реакция Украины на арест Протасевича должна быть другой - четкой и жесткой. Она должна прозвучать на самом высоком уровне, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 5595
показать весь комментарий
24.05.2021 10:57 Ответить
лох ще не одержав мєтодічьку з крємля.
показать весь комментарий
24.05.2021 10:58 Ответить
Оно «ж не лох « давно выбрало сторону ***** , факт на лицо !
показать весь комментарий
24.05.2021 10:58 Ответить
"ВАГНЕРОВЦЫ", БЕЛАРУСЬ И ПРИМИТИВНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ
показать весь комментарий
24.05.2021 11:07 Ответить
Из всего написанного я понял только одно. Каждый отбеливает свои интересы.
Это как шпионы и разведчики, герои и террористы.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:15 Ответить
Вы последнее высказывание Верещук слышали? Наш удел сидеть ровно и бояться, вот и Хомчак того же мнения и сам ЗЕе...
показать весь комментарий
24.05.2021 11:09 Ответить
Дійсно ??? Та невже ???? Що ця нікчема здатна прохрипіти ? Всім вже зрозуміло що це була спецоперація ФСБ.Вусатий таракан просто виконавець. І що, наш препіздент нісмілиться щось вякнути проти путлєра, якщо він боїться навіть його тіні ? Ви про це серйозно ???
показать весь комментарий
24.05.2021 11:14 Ответить
После комедии с "винигретом" это очень актуально...
показать весь комментарий
24.05.2021 11:25 Ответить
По яких кутках навколішки треба шукати той ВИСОКІЙ РІВЕНЬ в Україні? на отому самому рівні , на якому криворогульський мальчік-клован з КВН колись молив Владіміра Владіміровича забрати до себе ...Воно з років СТАНОВЛЄНІЯ заучувало тексти приниження раба рашиситській імперії...
показать весь комментарий
24.05.2021 11:36 Ответить
Всё правильно Лукашенко делает - задерживает соросят, чтобы у них не было такого бардака, как у нас
показать весь комментарий
24.05.2021 12:07 Ответить
Хочется в Беларусь? Так скатертью дорога, никто не держит, зачем себя мучить?
показать весь комментарий
24.05.2021 12:18 Ответить
А какая оценка, она должна быть однозначный " Государственный терроризм, совершенный по прямой указке, узурпировавшего в Беларуси власть, международного террориста Лукашенко". Коротко и ясно, без всяких политесов. ( в отличии от "вагнеровцев", это был антиправительственный блогер, а не террористы - наемники воевавшие на территории Украины против правительственных войск с оружием в руках, так что увязки и сравнения тут не к месту, тем более что украинское руководство все таки под предлогом " слива" на это не пошло)
показать весь комментарий
24.05.2021 12:31 Ответить
Когда уже позиция украинской власти станет четко нетерпимой к феодальному кланово-олигархическому режиму в Украине. Гавкать на соседа, пиарясь на этом, проще чем демократизировать систему у себя в стране.
показать весь комментарий
24.05.2021 23:00 Ответить
 
 