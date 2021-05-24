Пилот "Аэрофлота" Литвинов рассказал, как бы поступил на месте коллег из Ryanair: Садился бы в Вильнюсе, а в случае угрозы докладывал бы о нападении на самолет
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Летчик первого класса, действующий пилот "Аэрофлота" Андрей Литвинов рассказал, как бы поступил в ситуации, сложившейся с лайнером Ryanair.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Литвинов заявил в Twitter.
"В свете последних событий мне задают вопрос, что бы сделал я на месте командира, которого "минируют", а потом перехватывает истребитель? Отвечаю:
1. Занимаюсь спасением самолета и пассажиров.
2. Принимаю решение на посадку на ближайшем аэродроме, а это Вильнюс.
3. Сообщаю о своем решении диспетчеру.
4. Если меня принуждают к иным действиям, включаю сигнал бедствия, докладываю на аварийной частоте о нападении на воздушное судно.
5. Настаиваю на посадке на том аэродроме, на который было принято решение исходя из воздушной обстановки, метеопрогноза, годности аэродрома, минимума и т.д.
6. Если возникает реальная угроза, то следую за истребителем, но на земле требую консула и СМИ.
7. Отказываюсь от дальнейшего выполнения задания в связи со стрессовой ситуацией и еду в гостиницу", - говорится в сообщении.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
Пожалуйста, подождите...
там все правильно.
1. Они были ближе к Вильнюсу, но даже не попытались уйти туда.
2. Они не сообщили о нападении на самолет.
По сути для спасения пассажиров Раянэйр не сделал ничего.
2. Инфа о нападении передается по закрытому каналу, врядли она будет опубликована АСАП
До выхода из воздушного пространства Беларуси самолету оставалось всего ничего, но экипаж решил подчиниться и угробил несколько жизней.
При таком раскладе истребитель вынужден был бы сбивать борт уже вне пределов Беларуси.
Захоплення судна.
А якби якась випадковість призвела до катастрофи..
Лукаша треба судити, санкцій мало. Це вже міжнародний злочин, санкціонований фуйлом.
Лукашенко бы не осмелился бы сбить вот так внагляк на глазах у всего мира, транзитный пассажирский самолёт с зарубежными гражданами
Тем более, за его спиной стоят кремляди, которьіе и стараются сделать Луку бОльшим изгоем, чем пуйло.
Тогда погибли сотни граждан стран Европы, США, Канады.
Чем закончил Каддафи?
Лукашенко хочет закончить свою жизнь с воткнутым в заднице черенком от лопаты, как это случилось с невменяемым Каддафи?
По указке пуйла сбили бьі. Там полно его агентов во всех структурах.
А Лука потом мог бьі хоть на голове стоять, доказьівая, что он не отдавал такой приказ.
В Белоруссии сбит воздушный шар Воздухоплавателей расстреляли со 100 метров
...так это ещё в далёком 1995...
Там герой пытался сбежать на самолёте, его псло ГБ, но он всё же проскочил на самолёт. ГБ-шник его там узнал и с борта доложил. Самолёту приказали разворачиваться, но на борут оказались зарубежные журналисты, которым всё рассказали.
Самолёт в итоге возобновил курс за границу, но вскоре... взорвался. Вместе с журналистами и своими ГБшниками.
Правительственная комиссия во главе с тем, кто приказал взорвать самолёт, обязалась провести всестороннее расследование.
Это к слову о том, что "они не посмеют сбить" или "не будут же они своих взрывать".