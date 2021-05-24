РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12207 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗа рубежом Задержание Протасевича
16 182 73
Беларусь (7524) Аэрофлот (46) Ryanair (132) Протасевич Роман (309)

Пилот "Аэрофлота" Литвинов рассказал, как бы поступил на месте коллег из Ryanair: Садился бы в Вильнюсе, а в случае угрозы докладывал бы о нападении на самолет

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Пилот

Летчик первого класса, действующий пилот "Аэрофлота" Андрей Литвинов рассказал, как бы поступил в ситуации, сложившейся с лайнером Ryanair.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Литвинов заявил в Twitter.

"В свете последних событий мне задают вопрос, что бы сделал я на месте командира, которого "минируют", а потом перехватывает истребитель? Отвечаю:

1. Занимаюсь спасением самолета и пассажиров.
2. Принимаю решение на посадку на ближайшем аэродроме, а это Вильнюс.
3. Сообщаю о своем решении диспетчеру.
4. Если меня принуждают к иным действиям, включаю сигнал бедствия, докладываю на аварийной частоте о нападении на воздушное судно.
5. Настаиваю на посадке на том аэродроме, на который было принято решение исходя из воздушной обстановки, метеопрогноза, годности аэродрома, минимума и т.д.
6. Если возникает реальная угроза, то следую за истребителем, но на земле требую консула и СМИ.
7. Отказываюсь от дальнейшего выполнения задания в связи со стрессовой ситуацией и еду в гостиницу", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Авиакомпания AirBaltic начала облетать Беларусь после инцидента с самолетом Ryanair, не дожидаясь официальных запретов. КАРТА

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+62
Пилот аэрофлота сел бы там где ему скажут любые кацапские органы.Хоть на бутылкуПусть не заливает.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:18
+27
на словах он Лєв Толстой...
показать весь комментарий
24.05.2021 11:19
+15
Нифига.
1. Они были ближе к Вильнюсу, но даже не попытались уйти туда.
2. Они не сообщили о нападении на самолет.

По сути для спасения пассажиров Раянэйр не сделал ничего.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пилот аэрофлота сел бы там где ему скажут любые кацапские органы.Хоть на бутылкуПусть не заливает.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:18 Ответить
ты не кричи а послушай голос разума. То что чел такое заявляет уже что то говорит о нем. Авиаэксперт Лукашевич тоже с мордора, однако это не помешало ему противостоять мордору
показать весь комментарий
24.05.2021 11:55 Ответить
Не кричу. И это и есть голос разума+ жизненный опыт. В сказки не верю. Из ,,положительного,,-хорошим кацапам -хорошие гробы,плохим-плохие! Еще вопросы ьулут?
показать весь комментарий
24.05.2021 12:26 Ответить
не тупи...фамилия Немцов тебе говорит о чем то? А таких как Макаревич, Шевчук, Ахеджакова знаешь?
показать весь комментарий
24.05.2021 18:20 Ответить
Что то не припомню в газете ,,правда,, что бы печатали мнение летчиков люфтваффе в 43 году. Да и девиз раинэир,,с нами ты сядешь,, мне не нравится. Полный запрет авиалиниям Белорусии на полеты в Европу. Пока не станут Белорусью.
показать весь комментарий
24.05.2021 12:36 Ответить
Голос разума тут действительно есть, но это касается ЦИВИЛИЗОВАННЫХ стран! А с этими людоедами, он бы так не умничал, а молча сел на бутылку!
показать весь комментарий
24.05.2021 15:02 Ответить
він розповів як має себе поводити командир судна в таких умовах.
там все правильно.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:21 Ответить
і для цього треба було КАЦАПА приводити як приклад? Більше ніхто в світі не знає, як треба???
показать весь комментарий
24.05.2021 11:24 Ответить
Это получается что захват оппозиционера был согласован по меньшей мере с пилотом? Или если судить по заявлениям компании то и с ней.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:25 Ответить
Фактично, пілоти райана все так і зробили, за винятком виклику консула та пункта про готель.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:27 Ответить
Нифига.
1. Они были ближе к Вильнюсу, но даже не попытались уйти туда.
2. Они не сообщили о нападении на самолет.

По сути для спасения пассажиров Раянэйр не сделал ничего.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:33 Ответить
1. Не правда, они даже не шли на снижение, велком смотреть траекторию движения.
2. Инфа о нападении передается по закрытому каналу, врядли она будет опубликована АСАП
показать весь комментарий
24.05.2021 11:45 Ответить
Если они не шли на снижение, то как в Минске сели? Пілот "Аерофлоту" Литвинов розповів, як вчинив би на місці колег із Ryanair: Сідав би у Вільнюсі, а в разі загрози доповідав би про напад на літак - Цензор.НЕТ 3004

До выхода из воздушного пространства Беларуси самолету оставалось всего ничего, но экипаж решил подчиниться и угробил несколько жизней.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:50 Ответить
Пока не будут прочитаньі записи переговоров пилотов, все остается гаданием на кофейной гуще. И трактуется, как кому нравится.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:54 Ответить
почитай Лукашевича и посмотри график движения самолета
показать весь комментарий
24.05.2021 11:57 Ответить
Пілот "Аерофлоту" Литвинов розповів, як вчинив би на місці колег із Ryanair: Сідав би у Вільнюсі, а в разі загрози доповідав би про напад на літак - Цензор.НЕТ 6610

При таком раскладе истребитель вынужден был бы сбивать борт уже вне пределов Беларуси.
показать весь комментарий
24.05.2021 12:00 Ответить
Да и не факт, что стал бы сбивать. Экипаж Раянэйр тупо взяли на понт.
показать весь комментарий
24.05.2021 12:01 Ответить
Шанс на збиття був. Згадайте збиття сересером південнокорейського пасажирського літака.
показать весь комментарий
24.05.2021 12:15 Ответить
Понт не понт, але після Донбасу та Ірану...
показать весь комментарий
24.05.2021 12:29 Ответить
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2068332906640064&set=a.120624478077593
показать весь комментарий
24.05.2021 16:14 Ответить
Пілот "Аерофлоту" Литвинов розповів, як вчинив би на місці колег із Ryanair: Сідав би у Вільнюсі, а в разі загрози доповідав би про напад на літак - Цензор.НЕТ 3201
показать весь комментарий
25.05.2021 00:38 Ответить
За дві хвилини літак мав увійти у повітряний простір Литви, але розвернувся на Мінськ. Командир екіпажу прийняв помилкове рішення, яке стало наслідком викрадення з літака пасажира.
показать весь комментарий
24.05.2021 13:54 Ответить
теоретически Пилот "Аэрофлота" Литвинов рассказал, как бы поступил на месте коллег из Ryanair: Садился бы в Вильнюсе, а в случае угрозы докладывал бы о нападении на самолет - Цензор.НЕТ 9455.а если бы он был под управлением кацапских органов УВД- делал бы точно так же как и Ryanair...бо после полета надо будет идти домой.и хотелось бы и дальше летать,а может возникнуть дилемма
показать весь комментарий
24.05.2021 11:32 Ответить
на словах он Лєв Толстой...
показать весь комментарий
24.05.2021 11:19 Ответить
Це ж тероризм.
Захоплення судна.
А якби якась випадковість призвела до катастрофи..
Лукаша треба судити, санкцій мало. Це вже міжнародний злочин, санкціонований фуйлом.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:20 Ответить
Был бы коллективный Запад решительным,то уже на следующий день,без всякого балабольства ни один бы самолет над Белорусью не летал ни туда ни обратно и транзитом.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:24 Ответить
Пилот аэрофлота ну ни хрена себе авторитет.......вы редакторы хоть бы подумали,что буровите!!!
показать весь комментарий
24.05.2021 11:20 Ответить
Кстати, правильно... Если бы пилот был мужиком... то долетел бы до Вильнюса, тем более, что до воздушного пространства Литвы ( то есть Евросоюза) оставалось каких то несколько минут лёта...
Лукашенко бы не осмелился бы сбить вот так внагляк на глазах у всего мира, транзитный пассажирский самолёт с зарубежными гражданами
показать весь комментарий
24.05.2021 11:21 Ответить
Вьі так увереньі во вменяемости бульбофюрера?
Тем более, за его спиной стоят кремляди, которьіе и стараются сделать Луку бОльшим изгоем, чем пуйло.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:23 Ответить
В своё время Каддафи отдал приказ своим спецслужбам взорвать пассажирский Боинг. И это было сделано в небе Шотландии над Локерби.
Тогда погибли сотни граждан стран Европы, США, Канады.
Чем закончил Каддафи?
Лукашенко хочет закончить свою жизнь с воткнутым в заднице черенком от лопаты, как это случилось с невменяемым Каддафи?
показать весь комментарий
24.05.2021 11:31 Ответить
"... за его спиной стоят кремляди, которьіе и стараются сделать Луку бОльшим изгоем, чем пуйло."

По указке пуйла сбили бьі. Там полно его агентов во всех структурах.
А Лука потом мог бьі хоть на голове стоять, доказьівая, что он не отдавал такой приказ.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:36 Ответить
....почитай:
В Белоруссии сбит воздушный шар Воздухоплавателей расстреляли со 100 метров

...так это ещё в далёком 1995...
показать весь комментарий
24.05.2021 11:42 Ответить
ждём от райанэйр оглашения записей с чёрных ящиков(переговоров внутри самолёта, в кабине) ......
показать весь комментарий
24.05.2021 11:21 Ответить
он забыл что ссср уже давно нет и разрешение на пересечение границы нужно. Пилот "Аэрофлота" Литвинов рассказал, как бы поступил на месте коллег из Ryanair: Садился бы в Вильнюсе, а в случае угрозы докладывал бы о нападении на самолет - Цензор.НЕТ 1158
показать весь комментарий
24.05.2021 11:21 Ответить
На перетин якого кордону не було дозволу?
показать весь комментарий
24.05.2021 11:29 Ответить
ну раз белорусы истребителем посадили самолёт, логично предположить, что они запретили пролёт границы.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:33 Ответить
Если запретили пролет границы то как он оказался в Беларуси?
показать весь комментарий
24.05.2021 12:15 Ответить
Каждый мнит себя героем, видя бой со стороны. Хотя до Вильнюса оставалось 10 мин полета, можно было доложить об отказе радиосвязи и садиться. В салоне правда было еще 6 спецов, 2 из КГБ белараши и 4 ФСБшника, трудно сказать как ситуация развивалась на самом деле.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:22 Ответить
если так то проще было бы наверное действительно запилить "минирование" самолета, наверное не пошли на это потому что слишком близко до границы - могли тупо сесть не там, это же капитан решает.
показать весь комментарий
24.05.2021 12:02 Ответить
Пилот "Аэрофлота" Литвинов рассказал, как бы поступил на месте коллег из Ryanair: Садился бы в Вильнюсе, а в случае угрозы докладывал бы о нападении на самолет - Цензор.НЕТ 1198
показать весь комментарий
24.05.2021 11:23 Ответить
ну а пока украину все облетают тыц
показать весь комментарий
24.05.2021 11:28 Ответить
да и хватит уже эту новость обсасывать. блогер дурак, а лукашь всех сделал.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:24 Ответить
не надо приписывать луке то,что с тобой сделало ***** Пілот "Аерофлоту" Литвинов розповів, як вчинив би на місці колег із Ryanair: Сідав би у Вільнюсі, а в разі загрози доповідав би про напад на літак - Цензор.НЕТ 6413.лука -это всего навсего афтершок,вторичные толчки
показать весь комментарий
24.05.2021 11:36 Ответить
хватить обсасувать луку
показать весь комментарий
24.05.2021 11:39 Ответить
Хто зна - пілоти цього борта були ірландцями ?
показать весь комментарий
24.05.2021 11:25 Ответить
официалы Ryanair ведут себя двусмысленно. их заявление уже из Вильнюса ни о чем.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:26 Ответить
Ryanair были в сговоре с лукашеску. тут без вариантов. в противном случае самолет действительно сел бы в ближайшем аэропорту, а не в минском, до которого в 3 раза дальше. и никакой истребитель не посмел бы атаковать гражданский борт, ну может быть если бы его пилотировал сам е*анутый лукашеску, тогда да, тогда можно было бы и поостеречься.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:30 Ответить
расскажи это экипажу и пассажирам MH17
показать весь комментарий
24.05.2021 11:46 Ответить
После сбитого Боинга 777 лучше не шутить с Расеей, многие понимают что Беларусь это колония была и есть для Московии, в данной ситуации нужно было в приграничной зоне полётов между Расеей и Беларусью поднять в воздух НАТО вские истребители.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:30 Ответить
Пілот Аерофлоту - літай лише самольотамі аерофлота та виконуй накази своїх кагебешніків. Закрий рота, довше проживеш.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:31 Ответить
так отож Пілот "Аерофлоту" Литвинов розповів, як вчинив би на місці колег із Ryanair: Сідав би у Вільнюсі, а в разі загрози доповідав би про напад на літак - Цензор.НЕТ 7954
показать весь комментарий
24.05.2021 11:37 Ответить
На самом деле нужно было лететь дальше. Предупридительного огня истребитель не открывал. Вот если бы открыл, тогда уже стоило разворачивать.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:37 Ответить
Брехня....!
показать весь комментарий
24.05.2021 11:40 Ответить
правильно говорит,надо было садится в Вильнюсе, никто бы не сбивал борт с такой кучей народа, лукашенко сыграл на страхе пилотов,и те обосравшись посадили борт в Минске
показать весь комментарий
24.05.2021 11:41 Ответить
Никто бы не стал сбивать украинский самолет над Тегераном?
показать весь комментарий
24.05.2021 11:51 Ответить
в данном случае открыто угрожали сбить с помощью истребителя,и если бы сделали это то это был бы конец для Белоруссии,полная изоляция и тотальные санкции,в Тегеране никто до сих пор не понимает кто,как,чем и когда это сделал
показать весь комментарий
24.05.2021 12:32 Ответить
Кстати, был такой фильм "Шизофрения" с Абдуловым.
Там герой пытался сбежать на самолёте, его псло ГБ, но он всё же проскочил на самолёт. ГБ-шник его там узнал и с борта доложил. Самолёту приказали разворачиваться, но на борут оказались зарубежные журналисты, которым всё рассказали.
Самолёт в итоге возобновил курс за границу, но вскоре... взорвался. Вместе с журналистами и своими ГБшниками.
Правительственная комиссия во главе с тем, кто приказал взорвать самолёт, обязалась провести всестороннее расследование.
Это к слову о том, что "они не посмеют сбить" или "не будут же они своих взрывать".
показать весь комментарий
24.05.2021 11:47 Ответить
в общем - тоже сел бы.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:54 Ответить
а то такое впечатление что он начал бы стрелять из табельного пистолета по мимопролетающему истребителю (почему бы и нет?)
показать весь комментарий
24.05.2021 11:56 Ответить
На земле все умные и храбрые.
показать весь комментарий
24.05.2021 12:13 Ответить
Після збитого москалями Боїнга над Донбасом і збитого Іраном українського літака, не кожен пілот ризикне.
показать весь комментарий
24.05.2021 12:28 Ответить
Усрался бы как и все.
показать весь комментарий
24.05.2021 12:32 Ответить
Наверное, единственным верным решением был бы подъем в воздух звена истребителей НАТО, и уход в Литву под их защитой.
показать весь комментарий
24.05.2021 12:36 Ответить
та то ясно что задним числом все бы в Вильнюсе садились. Я вот тоже не раз у мамы спрашивал, почему родила меня здесь, а не в Сан-Франциско---как хотелось мне изначально!
показать весь комментарий
24.05.2021 12:57 Ответить
тю, ти ж пілот аєрофлота, ти ж із цієї культури, ти знаєш її, а для пілотів із райнейр русские дикі люди. мало лі шо відчубучать.
показать весь комментарий
24.05.2021 13:16 Ответить
Чисто русский подход.) - Спасем Васю друзья! Держитесь!
показать весь комментарий
24.05.2021 13:54 Ответить
А в українських пілотів запитати не можна було ? Треба цитувати москаля ?
показать весь комментарий
25.05.2021 01:57 Ответить
 
 