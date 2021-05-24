Бутусов о ситуации на 87-м округе: "Зеленский должен прекратить самодурство и согласиться на повторные выборы"

На 87-м округе в Ивано-Франковской области необходимо назначить перевыборы.

Об этом в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Ситуация на 87-м избирательном округе превратилась в полную клоунаду, с участием президента Украины, Центризбиркома и Верховного суда. Зеленский должен прекратить самодурство и согласиться на повторные выборы. Верховный суд 5 мая отказал в регистрации Центризбиркомом Слуге народа Вирастюку, поскольку он был избран в результате многочисленных нарушений. И надо было назначать перевыборы. Потому что какой бы одиозный ни был Шевченко, Вирастюк получил первое место с нарушениями, и суд это зафиксировал", - отметил журналист.

По словам Бутусова, президент Зеленский решил топнуть ногой, и на пресс-конференции заявил, что верит в то, что на округе победил Вирастюк.

"Потому что результат Шевченко организовали бандиты, местная братва. И вот Центризбирком вопреки решению Верховного суда, которое обжалованию не подлежит, снова принял решение о регистрации Вирастюка. Верховный суд на этот трюк не прогнулся. И сегодня принял второе точно такое же решение, тоже окончательное, что Вирастюка регистрировать нельзя. Правовая новелла - для всех решение Верховного суда окончательное сразу после оглашения, но для Зеленского суд повторяет со второй попытки", - добавил главред Цензор.НЕТ.

Журналист отметил, что "ручной Центризбирком по отмашке с Банковой и третий раз может подать на регистрацию".

"Но это же очень глупо выглядит, ну что это за демократические выборы, если Офис Президента заставляет Центризбирком принимать незаконные решения в интересах своего кандидата? Объявляйте перевыборы, приезжайте агитировать за Вирастюка, пусть приедет агитировать президент, присылайте своих депутатов, работайте с избирателями. Если за Шевченко работают бандиты, так используйте свою власть и пусть СБУ выдвигает подозрения и задерживает, в этом и есть задача СБУ. А не переписывать протоколы силами братвы в погонах", - подытожил Бутусов.

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Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа №87 в Ивано-Франковской области победу на довыборах в Раду 28 марта одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте - представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%), третьем - представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Кандидат в народные депутаты Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.

Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Позже ЦИК снова признал "слугу народа" Вирастюка победителем на довыборах в Раду на Прикарпатье. Однако Верховный Суд во второй раз отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка избранным нардепом.

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