РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12207 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Довыборы в Раду
4 501 32
Вирастюк (82) Зеленский (16534) Бутусов Юрий (3908) Ивано-Франковская область (838)

Бутусов о ситуации на 87-м округе: "Зеленский должен прекратить самодурство и согласиться на повторные выборы"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бутусов о ситуации на 87-м округе:

На 87-м округе в Ивано-Франковской области необходимо назначить перевыборы.

Об этом в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Ситуация на 87-м избирательном округе превратилась в полную клоунаду, с участием президента Украины, Центризбиркома и Верховного суда. Зеленский должен прекратить самодурство и согласиться на повторные выборы. Верховный суд 5 мая отказал в регистрации Центризбиркомом Слуге народа Вирастюку, поскольку он был избран в результате многочисленных нарушений. И надо было назначать перевыборы. Потому что какой бы одиозный ни был Шевченко, Вирастюк получил первое место с нарушениями, и суд это зафиксировал", - отметил журналист.

По словам Бутусова, президент Зеленский решил топнуть ногой, и на пресс-конференции заявил, что верит в то, что на округе победил Вирастюк.

"Потому что результат Шевченко организовали бандиты, местная братва. И вот Центризбирком вопреки решению Верховного суда, которое обжалованию не подлежит, снова принял решение о регистрации Вирастюка. Верховный суд на этот трюк не прогнулся. И сегодня принял второе точно такое же решение, тоже окончательное, что Вирастюка регистрировать нельзя. Правовая новелла - для всех решение Верховного суда окончательное сразу после оглашения, но для Зеленского суд повторяет со второй попытки", - добавил главред Цензор.НЕТ.

Журналист отметил, что "ручной Центризбирком по отмашке с Банковой и третий раз может подать на регистрацию".

"Но это же очень глупо выглядит, ну что это за демократические выборы, если Офис Президента заставляет Центризбирком принимать незаконные решения в интересах своего кандидата? Объявляйте перевыборы, приезжайте агитировать за Вирастюка, пусть приедет агитировать президент, присылайте своих депутатов, работайте с избирателями. Если за Шевченко работают бандиты, так используйте свою власть и пусть СБУ выдвигает подозрения и задерживает, в этом и есть задача СБУ. А не переписывать протоколы силами братвы в погонах", - подытожил Бутусов.

Также читайте: Выборы на 87 округе: Правового выхода из ситуации нет, - Айвазовская

Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа №87 в Ивано-Франковской области победу на довыборах в Раду 28 марта одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте - представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%), третьем - представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Кандидат в народные депутаты Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.

Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Позже ЦИК снова признал "слугу народа" Вирастюка победителем на довыборах в Раду на Прикарпатье. Однако Верховный Суд во второй раз отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка избранным нардепом.

Также читайте: Зеленский о Вирастюке: "Уверен, что он там на участке всех разбил"

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Самодур должен прекратить самодурство. Эро не реально!!
показать весь комментарий
24.05.2021 11:35
+14
Йурист всё учебное время провёл на сцене кривляясь . Откуда ему знать про законность ?
показать весь комментарий
24.05.2021 11:37
+9
"Зеленский должен прекратить самодурство". Бутусов

Тогда ему самое время уходить с незаслуженно занимаемого поста президента.

Но мы же все понимаем, что теперь ЗЕ с Банковой только вперед ногами можно вынести.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Самодур должен прекратить самодурство. Эро не реально!!
показать весь комментарий
24.05.2021 11:35 Ответить
САМОДУР В КАСАВАРОТКЕ звучіт гарманічна... суботнє інтерв"ю на Еспресо від того, хто вчив слуг , що вони НІХТО Смачною українською запевняв , як вова стає українським патріотом - ЦЕ ЖАХ!!! 2РОКИ ПРЕЗИДЕНТСТВА й воно почало вставати з колін рашистського рабства!!!
показать весь комментарий
24.05.2021 11:42 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/zelenskyy-i-sohodni-vsikh-peremozhe/31267406.html

Потураєв: Зеленський і сьогодні всіх переможе .
Любі друзі, послухайте це зізнання про того, кого вибрали вбивати Україну.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:59 Ответить
а чи не "проще" зЄлі розпустити Верховний Суд...- чого там....
показать весь комментарий
24.05.2021 11:35 Ответить
до цього все йде.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:37 Ответить
Не пiдказуйте , будь ласка Бутусов о ситуации на 87-м округе: "Зеленский должен прекратить самодурство и согласиться на повторные выборы" - Цензор.НЕТ 8698
показать весь комментарий
24.05.2021 11:38 Ответить
"Зеленский должен прекратить самодурство". Бутусов

Тогда ему самое время уходить с незаслуженно занимаемого поста президента.

Но мы же все понимаем, что теперь ЗЕ с Банковой только вперед ногами можно вынести.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:36 Ответить
Потому что результат Шевченко организовали бандиты, местная братва.
Источник: https://censor.net/ru/n3267056

Потому что результат Вирастюку организовали бандиты, киевско-криворожская братва президента.
Источник: Я )
показать весь комментарий
24.05.2021 11:36 Ответить
За даними екзит-полу переміг свободівець Кошулинський.
показать весь комментарий
24.05.2021 14:44 Ответить
і за цього Шевченка, і за іншого (якого з фракції вигнали) і за Вірастюка "работали" бандити.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:37 Ответить
Йурист всё учебное время провёл на сцене кривляясь . Откуда ему знать про законность ?
показать весь комментарий
24.05.2021 11:37 Ответить
После фразы "Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта..." я уже ничему не удивляюсь... Бутусов про ситуацію на 87-му окрузі: "Зеленський має припинити самодурство і погодитися на повторні вибори" - Цензор.НЕТ 1798
показать весь комментарий
24.05.2021 11:49 Ответить
Там у всех рыло в пуху, что у Вирастюка, что у Шевченко. За Кошулинского не знаю.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:38 Ответить
Війна жаби з гадюкою. Адже фальсифікація на користь Шевченка не робить Вірастюка автоматично переможцем.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:46 Ответить
Так "самодурство" и есть суть деятельности "власти волосипедистов". Если это прекратить-чем они вааще заниматься будут?
показать весь комментарий
24.05.2021 11:46 Ответить
может правильно сказать "должен прекратить нарушать закон" или Бутусов уже тоже перешел в пул-позитивных блогеров?
показать весь комментарий
24.05.2021 11:46 Ответить
"Зеленский должен прекратить самодурство и согласиться на повторные выборы". Зеленский... Но, и население, оболваненное СМИ и дезинтегрированное подкупом и враньем, деградировало... ниже некуда. А ведь "В 1997 на довыборах по избирательному округу Надворная Ярослава Стецько стала депутатом ВР Украины, набрала 86,6 % голосов. И вот у2021 г. население опустилось до Вирастюка - "большой интеллектуал": выпускник техникума физической культуры и школы ДОСААФ ... Разве, что штурмовать трубуну, или вышибалой... "Неначе люди подуріли...
показать весь комментарий
24.05.2021 11:51 Ответить
Рябошапка на Радіо свобода- ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОВИНЕН ПІТИ!
показать весь комментарий
24.05.2021 11:55 Ответить
юрик, все что тебе должен зеленский, он уже давно простил))), как впрочем и все предыдущие президенты.
показать весь комментарий
24.05.2021 12:00 Ответить
Дилема: то ли пустоголовый спортсмен, которым будет рулить Ермак со товарищи, то ли барыга - подстилка Коломойского.

Судя по % явки избирателей, у жителей Прикарпатья нашлись более важные дела.
"Украiна - понад усе" говорите ... Ню, ню ...
показать весь комментарий
24.05.2021 12:05 Ответить
Геть на пляшку, рюзьгє!
показать весь комментарий
24.05.2021 12:27 Ответить
Не напрягайся. Мы тут в Украине без ФСБшных тролей как-нибудь разберемся.
показать весь комментарий
24.05.2021 12:32 Ответить
Коксовороточніку не подобається , коли йому культурно рекомендують виправити совї помилки , тому що він вважає себе
не якимось лоХом , а ************ 😁
показать весь комментарий
24.05.2021 12:12 Ответить
Правильно. Біленька має перемогти
показать весь комментарий
24.05.2021 12:17 Ответить
Чому вони із якоюсь маніакальною наполегливістю лізуть в депутати!? В нормальних країнах, бути депутатом такого рівня це реальний головняк і ніякого бабла ти не заробиш!
показать весь комментарий
24.05.2021 12:26 Ответить
Самодурство - это его образ жизни...это все равно, что прекратить дышать.
показать весь комментарий
24.05.2021 12:32 Ответить
це все так.... але Вова не може.... ви ж мабуть читали "раз, два... Байден ідьот..."
його ж поб'ють... кілограм 120/на рило...хрясь і пополам... страшно ж... тепер...
показать весь комментарий
24.05.2021 16:04 Ответить
Васька , подавай позов одразу до ЄСПЛ про геноцид спіртсменів - ще й грошенят відсудиш . Можливо .
показать весь комментарий
24.05.2021 16:39 Ответить
 
 