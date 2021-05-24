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Минимизация контактов с гражданами: Пенсионный фонд изменил принцип обработки заявлений на назначение пенсий. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал применять принцип экстерриториальности при проработке заявлений о назначении/перерасчете пенсий. Постановление ПФУ действует с 1 апреля 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается в сообщении, новая технология предусматривает обработку заявлений о назначении/перерасчете пенсий бэк-офисами территориальных органов Фонда в порядке очередности поступления таких заявлений, независимо от того, где было принято заявление и где проживает пенсионер.
Ожидаемый результат внедрения экстерриториальности:
- единый подход к применению пенсионного законодательства;
- централизованная прозрачная система контроля за действиями специалистов, процессов назначения и перерасчетов пенсий;
- минимизация личных контактов с гражданами, отвязка обращений и их проработки от территориального принципа;
- предупреждение возможных случаев проволочек в принятии решения.
- оптимизация нагрузки на работников.
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показать весь комментарий24.05.2021 11:48 Ответить Мне нравится 0
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