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Минимизация контактов с гражданами: Пенсионный фонд изменил принцип обработки заявлений на назначение пенсий. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Минимизация контактов с гражданами: Пенсионный фонд изменил принцип обработки заявлений на назначение пенсий. ИНФОГРАФИКА

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал применять принцип экстерриториальности при проработке заявлений о назначении/перерасчете пенсий. Постановление ПФУ действует с 1 апреля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в сообщении, новая технология предусматривает обработку заявлений о назначении/перерасчете пенсий бэк-офисами территориальных органов Фонда в порядке очередности поступления таких заявлений, независимо от того, где было принято заявление и где проживает пенсионер.

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Ожидаемый результат внедрения экстерриториальности:

  • единый подход к применению пенсионного законодательства;
  • централизованная прозрачная система контроля за действиями специалистов, процессов назначения и перерасчетов пенсий;
  • минимизация личных контактов с гражданами, отвязка обращений и их проработки от территориального принципа;
  • предупреждение возможных случаев проволочек в принятии решения.
  • оптимизация нагрузки на работников.

Минимизация контактов с гражданами: Пенсионный фонд изменил принцип обработки заявлений на назначение пенсий 01
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24.05.2021 11:48 Ответить
чіслізм
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24.05.2021 15:40 Ответить
Нет денег на пенсии. Совсем нет. Технический дефолт.
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24.05.2021 11:51 Ответить
Налог на лишние метры: кому будут выписаны штрафыЗа каждый лишний квадратный метр придется заплатить 70,8 грнУкраинцам до 1 июля 2021-го придут налоги на квартиры и дома. Заплатить нужно до 70,8 грн за каждый «лишний» квадрат (больше 60 квадратов для квартир и 120 квадратов для домов). Тем, кто не заплатит в течение двух месяцев, грозят штрафы.«Согласно ст. 266 Налогового кодекса, налоговое обязательство может быть начислено за отчетные годы в пределах 1095 дней. То есть трех лет», - пояснили в ГНС. Если задержать платеж до 30 дней - штраф 10%, от 30 дней - штраф 20%. Если же украинец игнорирует извещение и отказывается платить, имущество, на которое начисляют налог, могут арестовать.«Если почтовая служба не может вручить налоговое извещение из-за того, что плательщика нет по месту регистрации или он отказался принять сообщение, налоговое извещение считается врученным со дня, который почтовая служба указала в сообщении о вручении», - поясняют в ГНС.Важно заметить, что местная власть имеет право смягчить норму, например, брать налог с квартир площадью от 70 квадратов. Однако большинство властей на такой шаг не решаются. Максимальная ставка налога - 1,5% от минималки за прошлый год за каждый квадратный метр жилья, который превышает норму. В этом году - 70,8 грн.
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24.05.2021 12:37 Ответить
Когда хотят поиздеваться, всегда выбирают слабого. А это наши пенсионеры. Так что дорогие родина заботится что бы вы поскорей сдохли и не портили воздух своим присуствием.
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24.05.2021 16:06 Ответить
 
 