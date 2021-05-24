В столице Молдовы Кишиневе прививать от COVID-19 будут в автобусе и троллейбусе

Два мобильных центра вакцинации против коронавируса (COVID-19) создадут в столице Молдовы Кишиневе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает point.md.

"В среду мы запустим два мобильных центра вакцинации, два пункта вакцинации на колесах, передвижных пункта. Выпустим троллейбус и автобус", - сказал мэр города Ион Чебан.

Мобильный центр, расположенный в троллейбусе, будет останавливаться на определенных остановках в столице, и желающие смогут пройти вакцинацию от COVID-19, а автобус будет курсировать в пригороде и также будет останавливаться на определённых остановках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от коронавируса в Украине вакцинировали 1 325 человек, всего - 1 054 139, - Минздрав

Два мобильных центра будут запущены в среду, 26 мая.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 24 мая зафиксировали 167,5 млн случаев заражения коронавирусом. При этом 148,5 млн человек выздоровели, 3,4 млн умерли.