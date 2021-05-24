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В столице Молдовы Кишиневе прививать от COVID-19 будут в автобусе и троллейбусе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В столице Молдовы Кишиневе прививать от COVID-19 будут в автобусе и троллейбусе

Два мобильных центра вакцинации против коронавируса (COVID-19) создадут в столице Молдовы Кишиневе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает point.md.

"В среду мы запустим два мобильных центра вакцинации, два пункта вакцинации на колесах, передвижных пункта. Выпустим троллейбус и автобус", - сказал мэр города Ион Чебан.

Мобильный центр, расположенный в троллейбусе, будет останавливаться на определенных остановках в столице, и желающие смогут пройти вакцинацию от COVID-19, а автобус будет курсировать в пригороде и также будет останавливаться на определённых остановках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от коронавируса в Украине вакцинировали 1 325 человек, всего - 1 054 139, - Минздрав

Два мобильных центра будут запущены в среду, 26 мая.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 24 мая зафиксировали 167,5 млн случаев заражения коронавирусом. При этом 148,5 млн человек выздоровели, 3,4 млн умерли.
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Топ комментарии
+9
у меня в подъезде ребята самостоятельно вакцинируются
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24.05.2021 11:49
+3
Надо срочно ехать в молдову всей украине
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24.05.2021 11:51
+3
не ведаю чем, но регулярно. Сосед реализует вакцину
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24.05.2021 11:53
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а на базарах і в генделиках?
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24.05.2021 11:48 Ответить
в молдове другая культура пития...
будут прививать в автобусах и троллейбусах на ходу
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24.05.2021 11:56 Ответить
В общем туалете
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24.05.2021 12:25 Ответить
сняли с поезда - сделали прививку - забрали в нацгвардию
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24.05.2021 13:24 Ответить
у меня в подъезде ребята самостоятельно вакцинируются
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24.05.2021 11:49 Ответить
Герычем ?
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24.05.2021 11:50 Ответить
не ведаю чем, но регулярно. Сосед реализует вакцину
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24.05.2021 11:53 Ответить
Наверное через капельницу В столице Молдовы Кишиневе прививать от COVID-19 будут в автобусе и троллейбусе - Цензор.НЕТ 5443
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24.05.2021 11:56 Ответить
Шприцы (естественно, одноразовые) хоть утилизируют, или оставляют на месте вакцинации?
PS У нас в подъезде такую вакцинацию проводили еще задолго до КОВИДа, прекратили только после установки домофона.
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24.05.2021 12:46 Ответить
домофон не надолго
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24.05.2021 12:49 Ответить
Уже нескоько лет.
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24.05.2021 13:25 Ответить
Плохо дело: Хозяева спустили план, а выполнение задерживается.
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24.05.2021 11:50 Ответить
Зеленский выдаёт Чеченских боевиков , которые воевали за Украину , кремлёвской банде ФСБ , записав их в фиктивный список "воров в законе" по сговору с ФСБ
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24.05.2021 11:51 Ответить
Не оставайтесь равнодушными , власть с двойным дном
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24.05.2021 11:55 Ответить
Режимы в Киеве и Кремле - сиамские близнецы. И тот , и другой - паразиты, пьющие кровь из народа. Зачем им воевать друг с другом? - У них общий враг - свободолюбивый народ Украины. Это было при Порошенко, Януковиче - это и сейчас при марионеточном Зеленском.

Свита делает короля - количество мерзавцев-конформистов среди так называемого народа Украины огромно. Уже их внуки работают локтями у корыта. Вне коррупции вся эта шобла себя не видит. Поэтому и орут по Киеву "Нам нужен Порох!".

Все пикировки Зеленского и Порошенко в рамках одной и той же синагоги, которая все время у власти в Украине.
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24.05.2021 15:05 Ответить
Надо срочно ехать в молдову всей украине
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24.05.2021 11:51 Ответить
В столице Молдовы Кишиневе прививать от COVID-19 будут в автобусе и троллейбусе - Цензор.НЕТ 184 В Мордовии пошли дальше ,там всех прививают в общественных туалетах, а в соседних домах в подъездах заметно стало вонять мочой.
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24.05.2021 11:55 Ответить
А як же стерильність? Чи то таке..
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24.05.2021 11:56 Ответить
Після чарівної вакцинки ніби ж рекомендували хоча б 15 хв зачекати на випадок алергічної реакції (які зовсім не поодинокі).
Але ...
При "боротьбі" з ковідом - то не важливо. Од всього іншого спокійно можна (і треба) дохнути.
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24.05.2021 22:02 Ответить
а еленский и его кодляк клали болт на лохов, они царюют НА УКРАИНЕ
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24.05.2021 11:58 Ответить
лучше б 100 грамм наливали)
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24.05.2021 12:00 Ответить
ну а кого в сортире поймают и там помочут !
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24.05.2021 12:01 Ответить
масочку не забуваємо надягати, не дай Боже вакцинованих інфікувати
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24.05.2021 12:24 Ответить
А проезд прививающимся будет бесплатный?
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24.05.2021 12:42 Ответить
Это не рейсовый транспорт,а типа передвижной пункт вакцинации.
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24.05.2021 13:07 Ответить
А я уж подумал, что при вход вакцинируют, или возле компостера.
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24.05.2021 13:23 Ответить
Я уже забыл когда в последний раз видел компостер в транспорте))))
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24.05.2021 13:29 Ответить
Прочитав заголовок, і уявив собі - отак їдеш собі в тролейбусі, нікого не чіпаєш, і тут БАЦ - і ти вже привитий! У столиці Молдови Кишиневі вакцинуватимуть проти COVID-19 в автобусі і тролейбусі - Цензор.НЕТ 4228
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24.05.2021 13:33 Ответить
 
 