В столице Молдовы Кишиневе прививать от COVID-19 будут в автобусе и троллейбусе
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Два мобильных центра вакцинации против коронавируса (COVID-19) создадут в столице Молдовы Кишиневе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает point.md.
"В среду мы запустим два мобильных центра вакцинации, два пункта вакцинации на колесах, передвижных пункта. Выпустим троллейбус и автобус", - сказал мэр города Ион Чебан.
Мобильный центр, расположенный в троллейбусе, будет останавливаться на определенных остановках в столице, и желающие смогут пройти вакцинацию от COVID-19, а автобус будет курсировать в пригороде и также будет останавливаться на определённых остановках.
Два мобильных центра будут запущены в среду, 26 мая.
Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 24 мая зафиксировали 167,5 млн случаев заражения коронавирусом. При этом 148,5 млн человек выздоровели, 3,4 млн умерли.
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будут прививать в автобусах и троллейбусах на ходу
PS У нас в подъезде такую вакцинацию проводили еще задолго до КОВИДа, прекратили только после установки домофона.
Свита делает короля - количество мерзавцев-конформистов среди так называемого народа Украины огромно. Уже их внуки работают локтями у корыта. Вне коррупции вся эта шобла себя не видит. Поэтому и орут по Киеву "Нам нужен Порох!".
Все пикировки Зеленского и Порошенко в рамках одной и той же синагоги, которая все время у власти в Украине.
Але ...
При "боротьбі" з ковідом - то не важливо. Од всього іншого спокійно можна (і треба) дохнути.