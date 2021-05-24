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Крымские татары, караимы и крымчаки - это коренные народы Украины, - законопроект Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Крымские татары, караимы и крымчаки - это коренные народы Украины, - законопроект Зеленского

Президентский законопроект о коренных народах законодательно закрепляет, что коренными народам в Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в законопроекте о коренных народах Украины.

Инициатором данного проекта закона является президент Владимир Зеленский.

"В проекте акта дается определение понятию "коренной народ Украины", согласно которому - это автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. Согласно этому определению проектом акта предлагается установить, что коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки", - говорится в пояснительной записке.

Среди основополагающих прав коренных народов Украины проектом акта гарантируются культурные, образовательные, языковые и информационные права коренных народов Украины, права коренных народов Украины на устойчивое развитие.

Также проектом акта коренным народам Украины определены гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на: лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, лишение культурных ценностей; выселение или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме; принудительную ассимиляцию или принудительную интеграцию в любой форме; поощрение или разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+18
Сегодня мега праздник - 450 лет назад, в 1571 году 24 мая, войско крымского хана сожгло Москву ! Крымские татары, караимы и крымчаки - это коренные народы Украины, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 1560 Крымские татары, караимы и крымчаки - это коренные народы Украины, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 821 Крымские татары, караимы и крымчаки - это коренные народы Украины, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 821
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24.05.2021 12:14
+8
Ми ні. Це ж для хайпу а не для здорового глузду. В 1993 році загалом в Україні проживало 837 караїмів. У кацапів щось близко 400 було. Зараз думаю якщо душ 500 загалом набереться - буде чудо і це при тому що душ 400 в Криму. Законопроект Зеленського - інформаційний вітер з його дупи.
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24.05.2021 12:32
+7
У греків є своя держава за межами України. Статтю прочитай повністю.
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24.05.2021 12:31
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А ми? Крымские татары, караимы и крымчаки - это коренные народы Украины, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 7047
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24.05.2021 12:11 Ответить
Ми ні. Це ж для хайпу а не для здорового глузду. В 1993 році загалом в Україні проживало 837 караїмів. У кацапів щось близко 400 було. Зараз думаю якщо душ 500 загалом набереться - буде чудо і це при тому що душ 400 в Криму. Законопроект Зеленського - інформаційний вітер з його дупи.
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24.05.2021 12:32 Ответить
Цього "вітру" кримські татари чекали досить довго. Вони іще до 2014 вимагали це, вони вимагали не теріторіальну автономію Криму, а національну (кримсько-татарську).
Для чого це робить Зеленський? Звісно - для рейтингу серед кримських татар
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24.05.2021 12:55 Ответить
А караіми не чекали? Але караіми то іудеї. Як будемо будувати "національну" автономію?
Рейтинг серед кримських татар? Весело. Вован-клювоносий буде в Криму вибори проводити? Чі ви маєте на увазі рейтинг у двох татар, це: Джамілев та Чийгоз? Так вони й так ласково ссцуть циьку українського бюджету)) Всі хто ******* нашарка цицьку полискати автоматично віддадуть свої голоси за того хто дає можливість дотягнутися до тієї державної цицьки)
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24.05.2021 13:04 Ответить
Киримли також були іудеями хазарського типу. І якби турки не заставили Менглі-Гірея перейти з іудаїзму в іслам, то можливо зараз і в московії державною релігією був би іудаїзм (гугли митрополит Зосима та єресь жидовствующих)
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24.05.2021 13:46 Ответить
Чесно кажучі я не знав того що Менглі-Гірєй був іудєєм. Північний Крим весь був під Ордою. В Орді після Узбека з 13 віку повальна мусульманізація. Так Південний Крим був переважно християнським і був таким до того часу поки османи не викинули залишки генуезців з Судака та Феодосії це кінець 15 сторіччя. Треба почитати про Менглі-Гірея, я щось невпевнений в тому що він був іудеєм. Те що караїмам дозволили мешкати в Чуфут-Калє - є фактом, там їх кладовищ двоє, але я не думаю що вони мали релігіозний вплив.
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24.05.2021 14:06 Ответить
про тотальну ісламізацію орди то перебільшення - московські хани були от православними Всім окраїнним князькам орди було важливо якось підкреслити свою "незалежність"
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24.05.2021 16:51 Ответить
Під час правління Узбека в Орді все було дуже толерантно в плані релігії перші 8-10 років. Але потім почалось дуже стрімке нав'язування мусульманства. Це не стосувалось того кому Орда давала ярлик але у Узбека був найближчий послідовник емір Кримського улуса Тулак-Тимур. Він був р'яний мусульманин, його доречі вбили невірні. І ось саме в цей час Узбек-хан сказав щось накшталт: чі в державі іслам, чі війна. Але повторююсь це стосувалось лише тих хто входив в орду як державне утворення а Кримський улус і був частиною Орди. Тому я й засумнівався що через 100 років Менглі-Гірей міг бути іудеєм. Хоча на той час Орда входила в занепад. Цікаво було б це з'ясувати для себе.)
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24.05.2021 17:58 Ответить
Караїми (самоназва - Караї; карї. qaraylar) - тюркський народ, який живе у Криму.-----------------назву було дано караїмам як представникам особливого різновиду юдаїзму, які, на відміну від євреїв-талмудистів, що, крім писаного закону (біблії), визнають ще й усний закон (талмуд), не визнали талмуд за свою священну книгу.----------- Довгий час караїмів ототожнювали з євреями і тільки наприкінці XVIII ст. стали вважати окремою народністю. ===========Щоб уникнути переслідування, які торкнулися євреїв, один із караїмських мислителів - Абрахам Фиркович - запропонував тезу, що оскільки в Єрусалимі в першому столітті нашої ери не було караїмів, то вони не можуть нести з іншими євреями відповідальність за розп'яття Христа
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24.05.2021 14:48 Ответить
Ну Фіркович мабуть правий. Караїми це вторинний етнос який склався з іудеїв що компактно проживали в Хазарському кагані і з'явились ті іудеї на тих землях мабуть ще з греками. Просто як караїми вони стали відомими в середині 15 сторіччя. Тоді греки повинні також стати корінним народом Криму. це так.... репліка для авторів несенітниці від ОП.
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24.05.2021 15:55 Ответить
кримських татар не існує - є киримли або кримськотатари (одним словом) які до татар не мають ніякого відношення. Генетично криськотатари це симбіоз ост-готів, половців, печенігів і хазарів.
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24.05.2021 13:45 Ответить
Ну, поки в укр. мові є. Хоча я не проти, якщо того хочуть киримли.
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24.05.2021 15:57 Ответить
Молодець! Правильно! У РФ знищують малі народи, а ми захищаємо!
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26.05.2021 03:25 Ответить
Коли звільниш Крим, клоуняра?
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24.05.2021 12:13 Ответить
В отличие от них, Зеленский - лицо неопределенной религиозной принадлежности и сомнительной национальности
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24.05.2021 12:13 Ответить
Сегодня мега праздник - 450 лет назад, в 1571 году 24 мая, войско крымского хана сожгло Москву ! Крымские татары, караимы и крымчаки - это коренные народы Украины, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 1560 Крымские татары, караимы и крымчаки - это коренные народы Украины, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 821 Крымские татары, караимы и крымчаки - это коренные народы Украины, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 821
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24.05.2021 12:14 Ответить
Зе лохи коріне населення Крымские татары, караимы и крымчаки - это коренные народы Украины, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 8205 а киримли , кримчаки(яких в живих практично не лишилось, бо знищені нацистами), караїми( яких хоч і тисячі, але вони давно асимільовані як в україні, так і в прибалтиці) автохтонне населення криму. ще сюди варто додати греків тих часів. але Зе і сторія речі несумісні
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24.05.2021 12:15 Ответить
У греків є своя держава за межами України. Статтю прочитай повністю.
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24.05.2021 12:31 Ответить
Почитай визначення поняття "корінні народи" і не виставляй себе дурнем.
Грекі не можуть бути у Криму корінним народом, бо вони є корінним народом у Греції.
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24.05.2021 14:38 Ответить
так а мордву, чувашей, бурятов и коряков - и пр. "некоренные" будут раздельно вносить, или напишут "руцкие"? а малоросская зелень в какую категорию входит? - много вопросов остается. не лез бы он в такие деликатные вопросы..
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24.05.2021 12:19 Ответить
Ти статтю читав, чи лише заголовок?
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24.05.2021 12:32 Ответить
Про українців це одоробло забуло згадати... Мабуть в середовищі слуг неукраїнського народу ще йдуть дискусії про те українці це, чи євреї.
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24.05.2021 12:19 Ответить
а українці це що за народ - корінний, чи такий, який можуть визнати коріннім?
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24.05.2021 12:21 Ответить
Українці - це державоутворюючий народ - статус вищий за корінний.
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24.05.2021 14:39 Ответить
Українці-це і корінний і державоутворюючий народ одночасно
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08.06.2021 15:46 Ответить
Караимы и крымчаки - это понятно. Крым еще осваивали греки.
Каким боком туркоманы - Крымские татары к коренным народам?
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24.05.2021 12:21 Ответить
Тут Зеленський правий. Він нічого не вигадав. Цей закон просто повторює ази етнології.
Кримські татари, як нація, чи народ були сформовані у Криму, на відміну від греків. У кримських татар не має іншої батьківщини окрім Криму.
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24.05.2021 12:26 Ответить
Він забув про гагаузів. Гагаузи також підпадають під всі ознаки
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24.05.2021 14:40 Ответить
Ні. Хоча б тому, що у них уже є автономія в Молдові.
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24.05.2021 15:20 Ответить
Якраз це не має значення.
Але все ж таки ти правий - таки ні.
Але по іншій причині. По нерадянській історії гагаузи в Бесарабії появилися тільки в 19 сторіччі і прийшли вони з ******** Болгарії. По радянській - вони нащадки половців і огузів , які осіли там з бог знає яких часів. Зараз вона занадто хитка, майже спростована.
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25.05.2021 00:14 Ответить
Как народ они сформировались на территории нынешнего Узбекистана. Через Турцию начали заселять Крым, в рамках экспансии территорий Османской империей.
Росийская империя по такому же принципу заселяла территорию Украины.
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24.05.2021 15:55 Ответить
Я більше вірю науці, а саме етнографам. Киримли сформовані як народ на території Криму.
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24.05.2021 16:07 Ответить
Ученым можно верить. Одному - нельзя.
Почему историю пишут? Историю нужно записывать! (с)
В последнее время энтузиасты начали интересоваться "стыковками" истории.
Что записывали о данной теме турецкие и болгарские летописцы? Мне некоторое время пришлось пообщаться с турецким историком-археологом. По некоторым аспектам наших отношений у меня был шок.
Немного для размышления: "За что Джемилев получил высшую награду турецкого народа"? Не какой нибудь "дружбы народов" которым награждают иностранцев, а героя турецкого народа.
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24.05.2021 17:12 Ответить
А дуже просто. Турки також зараз почали писати історичну муру (пантуранізм, Великий Туран тощо). Вот Джамілев у них свій, туранієць, так би мовити Кримські татари, караїми і кримчаки - це корінні народи України, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 4403.
Але на самому ділі кримські татари прийшли у Крим разом чи одразу за монголами і були частиною монгольської імперії, від якої люлів отримали предки турків. І тільки тоді, коли османи перелізли через протоки, а Золота орда почала розсипатися на ряд меньших орд , турки опинились у Криму і почали отуречувати осілу частину кримських татар.
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25.05.2021 00:25 Ответить
Вікіпедія - "В Україні, корінними народами є українці, кримські татари, караїми та кримчаки, котрі походять з території Криму і також Греки Приазов'я." Черговим етапом буде позбавлення українців статусу народу, як такого?
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24.05.2021 12:29 Ответить
Те, що українці автохтонний, корінний народ в України в принципі можна було би десь зазначити, але то є принизливим для титульного етноса. Це, на мій погляд, не потребує законодавчого закріплення.
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24.05.2021 12:37 Ответить
Десь, це мабуть у Конституції, я так розумію - на самому її початку.
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24.05.2021 13:07 Ответить
Закон вірний, але тут певні загрози існують. До сих пір писали, що кримські татари, караїми ... це корінні народи Криму, тепер України.
Ну, на національну автономію кримських татар у Криму я ніколи не був проти. Але тепер вони можуть захотіти таку автономію на півдні України, на неокупованій території.
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24.05.2021 12:32 Ответить
Так а потім приєднатися до Туреччини. З автономіями гратись недоречно. Крим вже був автономією і ми йому помахали. Хочуть ще погратися дубоголові? Протринькають всю державу.
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24.05.2021 12:33 Ответить
Корінні народи мають право на самовизначення. Крим - кримсько-татарський, за великим рахунком. І ніколи у совдепі він таким не був. Кримська автономія була територіальна, а не національна.
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24.05.2021 12:41 Ответить
Тобто Крим не український? Кримські татари, караїми і кримчаки - це корінні народи України, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 4894
Хм а де та національна автономія в Україні зустрічається щоб я знав?... ну тоді давайте переходити на нацональний поділ територій України, розірвемо на клаптики і закінчиться це тим що знову будемо бити жидів?
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24.05.2021 12:52 Ответить
нельзя такое писать. бить жидов. Нужно писать - реформировать винницких мыролюбных реформаторов.
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24.05.2021 12:56 Ответить
Згоден, тут є суперечнісь. Але такий "клаптик" у нас один - Крим, і той окупований. Так що, втрати тут - гіпотетичні. Іще суперечнісь з Конституцією, де вказано, що "Україна є унітарною державою". Напевно, тому і "попередники" не хотіли чіпати це питання.
Але етнографи (доречі, любі) визнавали кримських таттар корінним народом. Це зараз, після окупації, росіяни із своїх ресурсів це твердження потихеньку прибирають.
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24.05.2021 13:04 Ответить
У нас таких клаптиків повно, як і в усьому світі. Тому загравати з одними і ігнорувати інших в угоду хайпу політичному це дії тупоголові. Тому я й назвав це вітром з дупи. Просто смердить а погоду не робить.
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24.05.2021 13:08 Ответить
Маячну пишите. Корінних народів в Україні більше не має
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24.05.2021 15:31 Ответить
"знову будемо бити жидів?"...а коли в останній раз били?
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24.05.2021 13:23 Ответить
Першого липня 1941 року, Львів.
Кримські татари, караїми і кримчаки - це корінні народи України, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 9634
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24.05.2021 13:30 Ответить
За що?
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24.05.2021 13:56 Ответить
За що завжди можно вигадати. Треба спитати у Ярослава Стецька, який це спровокував. Мабуть хотіли сподобатись нацистам і тому гамселили тих з ким жили віками, бо ті не подобались нацистам.
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24.05.2021 14:14 Ответить
І все ж...є версія, чому ВОНИ не подобалися нацистам?
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24.05.2021 14:51 Ответить
Займайтесь саморозвитком Віктор Федорович) Кримські татари, караїми і кримчаки - це корінні народи України, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 8564
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24.05.2021 15:09 Ответить
Не перебільшуйте. У багатьох були претензії до НКВС, де значна кількість слідчих була, секретарів трійок була євреями. Доречі, у справі мого діда і оперуповноважений Левін, і секретар трійки Гольфштейн
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24.05.2021 15:39 Ответить
Росо-маячня. Навіть відповідати не буду
Читай, москалику https://lia.lvivcenter.org/uk/themes/reherit/ethnic-violence/
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24.05.2021 16:46 Ответить
Що ти мені можешь відповісти? Да нічого. Бо те що я написав і є правдою а ти се тільки підтвердив, телепень.
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24.05.2021 17:16 Ответить
А фото звідки? З рос. кіно?
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24.05.2021 15:29 Ответить
Стопудово Беня!
Тем более что караимы это и есть иудеи!
Только не говорите Вове! Крым - иудейский! Блин, только как его поделить с мусульманским?
Вопрос однако) А почему греков обошли?
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24.05.2021 12:55 Ответить
Ні, вони мають свою Землю Обітовану Кримські татари, караїми і кримчаки - це корінні народи України, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 3271
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24.05.2021 13:06 Ответить
Кримські татари, караїми і кримчаки - це корінні народи України, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 992 Кримські татари, караїми і кримчаки - це корінні народи України, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 8070
Арабы, евреи, мальтийцы, ливанцы - они все семитской группы, и только у евреев до недавна своей территории и государства не было.
С не меньшим успехом "коренным народом" мира можно назвать и армян. Их в самой Армении проживать меньше, чем во всём мире. Кримські татари, караїми і кримчаки - це корінні народи України, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 1049
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24.05.2021 13:09 Ответить
Крымские татары это этнос, который сформировался как самостоятельный народ и оформил свою государственность в Крыму в 15 веке, единственный народ в Украине, который не имеет материнской территории вне пределов очага, где он сформировался.
Какой-то левый закон.
Нужно ужесточать санкции против Московии за оккупацию Крыма. В первую, а если придется в единственную, очередь это должна делать Украина.
И ненужно заниматься напрасным бумагомаранием. Беда с клоунами, которые живут в интернет-реальности.
В Крыму оккупанты дают реальные тюремные сроки украинцам за лояльность к Украине, и в то же время идут поставки полезных ископаемых с Украины на заводы Фирташа в Крым, чтобы этот корыстолюбивый упырь, не раз приложивший руку к разрушению украинской экономики и Украины, продолжал зарабатывать деньги у оккупантов за счет Украины, и с помощью ныне действующей украинской власти.
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24.05.2021 12:51 Ответить
Президентский законопроект о коренных народах законодательно закрепляет, что коренными народам в Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки..."

В цьому законопроекті необхідно дописати: " а раковою пухлиною - москалі." І тоді все стане на свої місця.
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24.05.2021 13:23 Ответить
"Корінні народи України" не можуть бути громадянами Росії, як є зараз відносно татар з ліченими виключеннями. Та й зїявились ці "корінні народи" у тому ж Криму все ж таки трохи пізніше навіть русів, і виключно як агресори і завойовники. А в Україну вони завжди лише як завойовники і потрапляли. Це він, мабуть, натякає, що усі, хто історично приклав руку до знищення українців на їх власній землі, мають бути "корінними народами", і, звичайно, думав він у цей момент не про татар.
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24.05.2021 13:50 Ответить
а украинцы не коренной народ?? что то не вижу НА РЯДУ с татарами украинцев. Чтоб не получилось что мы чужие в собственной стране окажемся.
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24.05.2021 14:47 Ответить
Читай, млять, прежде чем писать, млять: " составляет этническое меньшинство в составе ее населения"
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24.05.2021 16:02 Ответить
читать я как раз умею. Где тут написано что ОСТАЛЬНОЕ население может именоваться коренным? А если оно не коренное, получается не совсем понятно что оно делает на данной территории. Причем это касается не только украинцев, но и росиян, евреев, греков, грузин проживающих на этой территории. Закон писал дегенерат, я об этом говорю. И трактовать этот закон можно именно так как я написал. Типа все кроме татар - на выход.
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24.05.2021 17:18 Ответить
Не говори ерунды. Вся эта история завязана на постанову то ли ООН, то ли ЕС, про защиту малых народов, которую Расия подтягивает для образования на русском..
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24.05.2021 17:31 Ответить
Главное шобы армян не сделали коренными украинцами, а татары нихай будут.
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24.05.2021 15:21 Ответить
хорошо. зрады нет.
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25.05.2021 07:09 Ответить
 
 