Крымские татары, караимы и крымчаки - это коренные народы Украины, - законопроект Зеленского
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Президентский законопроект о коренных народах законодательно закрепляет, что коренными народам в Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в законопроекте о коренных народах Украины.
Инициатором данного проекта закона является президент Владимир Зеленский.
"В проекте акта дается определение понятию "коренной народ Украины", согласно которому - это автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. Согласно этому определению проектом акта предлагается установить, что коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки", - говорится в пояснительной записке.
Среди основополагающих прав коренных народов Украины проектом акта гарантируются культурные, образовательные, языковые и информационные права коренных народов Украины, права коренных народов Украины на устойчивое развитие.
Также проектом акта коренным народам Украины определены гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на: лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, лишение культурных ценностей; выселение или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме; принудительную ассимиляцию или принудительную интеграцию в любой форме; поощрение или разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них.
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Для чого це робить Зеленський? Звісно - для рейтингу серед кримських татар
Рейтинг серед кримських татар? Весело. Вован-клювоносий буде в Криму вибори проводити? Чі ви маєте на увазі рейтинг у двох татар, це: Джамілев та Чийгоз? Так вони й так ласково ссцуть циьку українського бюджету)) Всі хто ******* нашарка цицьку полискати автоматично віддадуть свої голоси за того хто дає можливість дотягнутися до тієї державної цицьки)
Грекі не можуть бути у Криму корінним народом, бо вони є корінним народом у Греції.
Каким боком туркоманы - Крымские татары к коренным народам?
Кримські татари, як нація, чи народ були сформовані у Криму, на відміну від греків. У кримських татар не має іншої батьківщини окрім Криму.
Але все ж таки ти правий - таки ні.
Але по іншій причині. По нерадянській історії гагаузи в Бесарабії появилися тільки в 19 сторіччі і прийшли вони з ******** Болгарії. По радянській - вони нащадки половців і огузів , які осіли там з бог знає яких часів. Зараз вона занадто хитка, майже спростована.
Росийская империя по такому же принципу заселяла территорию Украины.
Почему историю пишут? Историю нужно записывать! (с)
В последнее время энтузиасты начали интересоваться "стыковками" истории.
Что записывали о данной теме турецкие и болгарские летописцы? Мне некоторое время пришлось пообщаться с турецким историком-археологом. По некоторым аспектам наших отношений у меня был шок.
Немного для размышления: "За что Джемилев получил высшую награду турецкого народа"? Не какой нибудь "дружбы народов" которым награждают иностранцев, а героя турецкого народа.
Але на самому ділі кримські татари прийшли у Крим разом чи одразу за монголами і були частиною монгольської імперії, від якої люлів отримали предки турків. І тільки тоді, коли османи перелізли через протоки, а Золота орда почала розсипатися на ряд меньших орд , турки опинились у Криму і почали отуречувати осілу частину кримських татар.
Ну, на національну автономію кримських татар у Криму я ніколи не був проти. Але тепер вони можуть захотіти таку автономію на півдні України, на неокупованій території.
Хм а де та національна автономія в Україні зустрічається щоб я знав?... ну тоді давайте переходити на нацональний поділ територій України, розірвемо на клаптики і закінчиться це тим що знову будемо бити жидів?
Але етнографи (доречі, любі) визнавали кримських таттар корінним народом. Це зараз, після окупації, росіяни із своїх ресурсів це твердження потихеньку прибирають.
Читай, москалику https://lia.lvivcenter.org/uk/themes/reherit/ethnic-violence/
Тем более что караимы это и есть иудеи!
Только не говорите Вове! Крым - иудейский! Блин, только как его поделить с мусульманским?
Вопрос однако) А почему греков обошли?
Арабы, евреи, мальтийцы, ливанцы - они все семитской группы, и только у евреев до недавна своей территории и государства не было.
С не меньшим успехом "коренным народом" мира можно назвать и армян. Их в самой Армении проживать меньше, чем во всём мире.
Какой-то левый закон.
Нужно ужесточать санкции против Московии за оккупацию Крыма. В первую, а если придется в единственную, очередь это должна делать Украина.
И ненужно заниматься напрасным бумагомаранием. Беда с клоунами, которые живут в интернет-реальности.
В Крыму оккупанты дают реальные тюремные сроки украинцам за лояльность к Украине, и в то же время идут поставки полезных ископаемых с Украины на заводы Фирташа в Крым, чтобы этот корыстолюбивый упырь, не раз приложивший руку к разрушению украинской экономики и Украины, продолжал зарабатывать деньги у оккупантов за счет Украины, и с помощью ныне действующей украинской власти.
В цьому законопроекті необхідно дописати: " а раковою пухлиною - москалі." І тоді все стане на свої місця.