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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Польша запретит полеты над Беларусью и предложит это сделать всем странам Евросоюза

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Польша запретит полеты над Беларусью и предложит это сделать всем странам Евросоюза

Правительство Польши запретит авиакомпании LOT полеты над Беларусью. Сегодня премьер-министр Матеуш Моравецкий предложит ввести такой запрет всем странам Евросоюза.

Об этом сообщает польское издание RMF24, информирует Цензор.НЕТ.

На сегодняшний день всего два маршрута LOT проходят через Беларусь - рейсы в Минск и Москву.

Польское правительство решило пойти на такой шаг, потому что опасается, что режим Александра Лукашенко может вскоре захватить еще один польский самолет с пассажирами.

Министерство иностранных дел Польши сегодня предостерегло тех, кто публично критикует Александра Лукашенко, не выезжать в Беларусь.

По информации издания, сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите лидеров ЕС в Брюсселе предложит ввести общий запрет на полеты самолетов ЕС через белорусское авиапространство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава Ryanair О'Лири о захвате Протасевича: Это государственный угон самолета

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Также читайте: Пилот "Аэрофлота" Литвинов рассказал, как бы поступил на месте коллег из Ryanair: Садился бы в Вильнюсе, а в случае угрозы докладывал бы о нападении на самолет

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Переліт через Білорусь потенційний ризик для пасажирів.
Придурок Лука може і літак збити випадково.
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24.05.2021 12:27
+4
Не летать над этой клоакой - этого мало.
Надо заморозить важные активы - поощрять пиратство и терроризм нельзя.
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24.05.2021 12:47
+2
Україна самостійно нездогадається заборонити сполучення над недружнею теріторією. Постійно тре підгоняти її копняками. Малороссці косоворотні при владі.
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24.05.2021 12:50
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Правила форума Совет форумчан
які грізні гейропейці...
Точно як в 1938-му Гітлера втихомирювали, так тепер Пуйла і його вусатого пса.
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24.05.2021 12:27 Ответить
Переліт через Білорусь потенційний ризик для пасажирів.
Придурок Лука може і літак збити випадково.
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24.05.2021 12:27 Ответить
А так же и над Макшанией. Макаки все организовали для захвата самолета.
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24.05.2021 12:31 Ответить
рейс в москву нужно было запрещать еще в 2010
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24.05.2021 12:36 Ответить
Vse ES strani dolzni podkliucitsia eto uze terorizm.Vozbuzdino ugolovnoje delo takze po zaxvatu samoliota,vot po nemu uze i Interpol zajmiotsia, daze v raske on uze nemozet sebia custvovat spokojno
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24.05.2021 12:39 Ответить
Не летать над этой клоакой - этого мало.
Надо заморозить важные активы - поощрять пиратство и терроризм нельзя.
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24.05.2021 12:47 Ответить
Україна самостійно нездогадається заборонити сполучення над недружнею теріторією. Постійно тре підгоняти її копняками. Малороссці косоворотні при владі.
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24.05.2021 12:50 Ответить
Классно путен сделал провокацию - и от себя внимаие отвлёк, и организовал всех загонять Беларусь в его хлев...
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24.05.2021 13:05 Ответить
да и всем хорошо - путена объявлять террористом ссыкотно - а вот бацьку ща все кинутся объявлять террористом No1 и кичиться - кто сильнее и жёстче реагирует на Беларусский международный терроризм... Польща заборонить польоти над Білоруссю і запропонує це зробити всім країнам Євросоюзу - Цензор.НЕТ 2371
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24.05.2021 13:08 Ответить
СЛАВА ПОЛЬЩІ !!! Нормальна , цивілізована держава . МОЛОДЦІ .
Ну і як таку країну можна було не прийняти в ЄС і в НАТО . Нормальні люди .
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24.05.2021 13:33 Ответить
один Сикорский молодец-чётко указал,что трусость администрации авиакомпании "Райнэйр" сыграла на руку белорусско-российскому терроризму.Боязнь назвать случившееся авиапиратством должна быть оценено потенциальными клиентами "Райнэйр"...Если компания есть поддакнувшая международным террористам,то пользоваться услугами компании равносильно ставить себя заведомо заложником чьих-то политических игрищ с возможным фатальным финалом...Хочется надеяться,что международные ассоциации авиаперевозчиков и тех,кто выдаёт лицензии на них,правильно дадут оценку руководству и самой компании "Райнэйр"
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24.05.2021 13:55 Ответить
Друг путин возместит Лукашенко ущерб от запрета перелётов над Белорусью,
А запретить надо, в следующий раз просто и сбить самолёт могут как над Донбассом.
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24.05.2021 14:17 Ответить
ПАРАЛЕЛЬНО , ПОТРІБНО ЗАБОРОНИТИ БІЛОРУСЬКИМ ЛІТАКАМ ПОЛЬОТИ НАД ЦЕВІЛІЗОВАНИМИ КРАЇНАМИ . БАЦЬКО МОЖЕ З ЦИХ ЛІТАКІВ БОМБИТИ ЇХ ТЕРИТОРІЮ , ВІД НЬОГО МОЖНА ВСЬОГО ОЧІКУВАТИ .
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24.05.2021 14:51 Ответить
 
 