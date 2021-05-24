Польша запретит полеты над Беларусью и предложит это сделать всем странам Евросоюза
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Правительство Польши запретит авиакомпании LOT полеты над Беларусью. Сегодня премьер-министр Матеуш Моравецкий предложит ввести такой запрет всем странам Евросоюза.
Об этом сообщает польское издание RMF24, информирует Цензор.НЕТ.
На сегодняшний день всего два маршрута LOT проходят через Беларусь - рейсы в Минск и Москву.
Польское правительство решило пойти на такой шаг, потому что опасается, что режим Александра Лукашенко может вскоре захватить еще один польский самолет с пассажирами.
Министерство иностранных дел Польши сегодня предостерегло тех, кто публично критикует Александра Лукашенко, не выезжать в Беларусь.
По информации издания, сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите лидеров ЕС в Брюсселе предложит ввести общий запрет на полеты самолетов ЕС через белорусское авиапространство.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Точно як в 1938-му Гітлера втихомирювали, так тепер Пуйла і його вусатого пса.
Придурок Лука може і літак збити випадково.
Надо заморозить важные активы - поощрять пиратство и терроризм нельзя.
Ну і як таку країну можна було не прийняти в ЄС і в НАТО . Нормальні люди .
А запретить надо, в следующий раз просто и сбить самолёт могут как над Донбассом.