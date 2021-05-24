Польша запретит полеты над Беларусью и предложит это сделать всем странам Евросоюза

Правительство Польши запретит авиакомпании LOT полеты над Беларусью. Сегодня премьер-министр Матеуш Моравецкий предложит ввести такой запрет всем странам Евросоюза.

Об этом сообщает польское издание RMF24, информирует Цензор.НЕТ.

На сегодняшний день всего два маршрута LOT проходят через Беларусь - рейсы в Минск и Москву.

Польское правительство решило пойти на такой шаг, потому что опасается, что режим Александра Лукашенко может вскоре захватить еще один польский самолет с пассажирами.

Министерство иностранных дел Польши сегодня предостерегло тех, кто публично критикует Александра Лукашенко, не выезжать в Беларусь.

По информации издания, сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите лидеров ЕС в Брюсселе предложит ввести общий запрет на полеты самолетов ЕС через белорусское авиапространство.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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