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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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В ОП назвали инцидент с самолетом Ryanair международным терроризмом и сравнили со спецоперацией по "вагнеровцам"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ОП назвали инцидент с самолетом Ryanair международным терроризмом и сравнили со спецоперацией по

В офисе Президента Украины расценивают инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Беларуси как проявление международного терроризма.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса главы государства Михаил Подоляк в комментарии, переданном Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Воздушный инцидент в Беларуси с рейсом Афины-Вильнюс - это, несомненно, прямое проявление международного терроризма. И трактоваться данный инцидент должен однозначно", - сказал Подоляк.

По его словам, принуждение пассажирского самолета к посадке в Минске по сфальсифицированному предлогу "о минировании" и под конвоем военной авиации - это безусловный и демонстративный вызов современному миру.

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Очевидно также, подчеркнул Подоляк, что "этот фантастический по цинизму и изощренности акт" нынешнего белорусского государства требует обязательной жесткой юридической оценки.

"Минимально это может быть "запрет на небо", изоляция страны от прямых коммуникаций с цивилизованным миром. Оптимально - прямые персональные санкции по отношению к авторам данного иезуитского сценария. Ключевое ведь здесь то, что подобные действия явно разрушают общепринятые правила поведения и создают смертоносные прецеденты", - отметил советник руководителя ОП.

При этом он констатировал, что средств воздействия на официальный Минск не так много.

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По мнению Подоляка, в результате данной операции сам Олександр Лукашенко, Беларусь в целом окончательно перешли в разряд "максимальной токсичности и нерукопожатности".

"Никакого компромиссного выхода из затянувшегося политического кризиса при участии европейских посредников больше невозможно", - считает он.

Советник руководителя Офиса главы государства резюмировал, что "единственный путь у Лукашенко - окончательно растворить свою страну в РФ".

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"Исходя из итоговой цены произошедшего, несомненно, что главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки является РФ. Более того, сейчас уже абсолютно очевидно, что именно РФ в свое время готовила нечто подобное для Украины. В виде несуществующей "спецоперации" с точно таким же принудительным сценарием и последующей максимальной дискредитации нашей страны, о чем до сих пор искренне сожалеют отдельные наши "полезные", скажем так, медийные субъекты", - сказал он.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Топ комментарии
+19
"сейчас уже абсолютно очевидно, что именно РФ в своё время готовила нечто подобное для Украины. В виде несуществующей "спецоперации" с точно таким же принудительным сценарием и последующей максимальной дискредитации нашей страны"
Мой мозг сломался, - если операции не было, то как россия могла дискредетироватьнашу страну? Подоляк, ты сам себя понял, идиот малохольный?! Что ты несешь?
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24.05.2021 12:39
+14
Разбудите бубочку. Пусть он отреагирует. Или клерк подоляк вместо него?
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24.05.2021 12:28
+14
почему-то при Порохе, Украина смогла отказаться и от импорта электричества, и от импорта газа из Кацапии. И при этом, Энергоатом из убыточного, стал прибыльным, и никто не сидел без света и электроэнергии. А твои тьупые клоуны во главе с ЗЕлёным ублюдком - превратили Энергоатом в убыточную компанию.
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24.05.2021 13:10
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Разбудите бубочку. Пусть он отреагирует. Или клерк подоляк вместо него?
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24.05.2021 12:28 Ответить
Бубачка обнюхався і зараз в нірвані..
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24.05.2021 12:33 Ответить
В ОП отреагировали на инцидент с самолетом Ryanair: "Это, несомненно, прямое проявление международного терроризма" - Цензор.НЕТ 5991
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24.05.2021 12:28 Ответить
И шо дальше? ЗЕлёный ублюдок прекратит покупать электричество в БССР?
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24.05.2021 12:30 Ответить
Ви хворий?
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24.05.2021 12:46 Ответить
Ні, він кацапний
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24.05.2021 13:32 Ответить
То нехай клоун запустить блоки на АЕС, які він зупинив протягом 20 -21 рр щоб купувати електроенергію в Білорусі, і ти не будеш сидіти в темряві.
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24.05.2021 12:58 Ответить
лечи свою бошку
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24.05.2021 13:08 Ответить
почему-то при Порохе, Украина смогла отказаться и от импорта электричества, и от импорта газа из Кацапии. И при этом, Энергоатом из убыточного, стал прибыльным, и никто не сидел без света и электроэнергии. А твои тьупые клоуны во главе с ЗЕлёным ублюдком - превратили Энергоатом в убыточную компанию.
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24.05.2021 13:10 Ответить
Скоро окажется, что запускать заново реакторы это слишком дорого и энергоатом взял ******* в кредит для безопасного демонтажа АЭС.
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24.05.2021 13:24 Ответить
Когда Бубочка видосик запилит?
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24.05.2021 12:32 Ответить
.....................................................................
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24.05.2021 12:34 Ответить
В этом странном "офисе" даже назвать правильно не могут....Не "международный" !?? ,а ГОСУДАРСТВЕННЫЙ терроризм! Узурпатор превратил изнасилованную страну в ТЕРРОРИСТА.
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24.05.2021 12:33 Ответить
Кггг хм. Я вибачаюсь, а як же ж Гетманцев який ось пару годин на Прямому розливався мислєю що ми мусимо бути прагматичними бо великий Лука дає нам бітум!?
Що ж тепер дєлать то?
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24.05.2021 12:38 Ответить
Шо делать, то и делать - Гитлер построил цеха Фольксваген, значит продолжать покупать и то и это.
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24.05.2021 12:40 Ответить
В ОП отреагировали на инцидент с самолетом Ryanair: "Это, несомненно, прямое проявление международного терроризма" - Цензор.НЕТ 5923
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24.05.2021 12:38 Ответить
"сейчас уже абсолютно очевидно, что именно РФ в своё время готовила нечто подобное для Украины. В виде несуществующей "спецоперации" с точно таким же принудительным сценарием и последующей максимальной дискредитации нашей страны"
Мой мозг сломался, - если операции не было, то как россия могла дискредетироватьнашу страну? Подоляк, ты сам себя понял, идиот малохольный?! Что ты несешь?
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24.05.2021 12:39 Ответить
Вопрос интересный
1. Если Украина бы посадила самолёт с вагнеровцами ?

Самолёт белорусский ?

2. Говорили , что операцию готовили с американцами
КОРОЧЕ , вопрос присутствует . Потому комиссию ВР надо запустить в работу , чтобы выловить разных агентов
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24.05.2021 12:43 Ответить
У нас в офісі також відреагували...
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24.05.2021 12:41 Ответить
З занесенням в грудну клітку😜
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24.05.2021 13:16 Ответить
Бацька решил: "Помирать - так с музыкой!"
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24.05.2021 12:46 Ответить
а сами выполняют запросы от ихней гебни
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24.05.2021 12:49 Ответить
"Более того, сейчас уже абсолютно очевидно, что именно РФ в своё время готовила нечто подобное для Украины" - из свежих методичек для СН
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24.05.2021 12:49 Ответить
Вот Ермак и Ко обрадовались! Теперь тем, кто их будет преследовать за "вагнеровцев" они будут говорить: "Вы что, хотели, чтобы мы занимались государсвенным терроризмом?!"
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24.05.2021 13:06 Ответить
Подоляк решил, что его "тонкая" отмазка жОПы по спецоперации с вагнерами - прокатит. В ОП відреагували на інцидент з літаком Ryanair: "Це, безсумнівно, прямий прояв міжнародного тероризму" - Цензор.НЕТ 8233
Вместо этого он перешел в стадо тех, кого ждёт тюремный срок после выхода из властных кабинетов, как соучастника.
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24.05.2021 13:15 Ответить
Не "виходу", а "виводу" під білі рученята.
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24.05.2021 13:30 Ответить
Вангую, що вони почнуть тікати тільки но відчують, що "********** - фсьо"...
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24.05.2021 20:13 Ответить
Пєтров! Де твій Баширов? Шпіль стигне! В ОП відреагували на інцидент з літаком Ryanair: "Це, безсумнівно, прямий прояв міжнародного тероризму" - Цензор.НЕТ 8912
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24.05.2021 13:28 Ответить
Степан бросив свою Марічку і пішов до Тетяни, бо сусід Петро б'є свою Іванку. Хтось логіку знаходить? Я у Зєлі теж не знаходжу.
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові. Ось тут логіка є.
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24.05.2021 13:27 Ответить
Кацапи двох зайців одним махом убили:
- віддали Луці противника його режиму,
- дали можливість ОП відмазатись від "вагнерівців".
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24.05.2021 13:34 Ответить
Как бы не хотела оп замять дело вагнеровцев,как бы ручные пуесосы типа арестовича не пытались всех убедить,что это никому не интересно,но уверен,что фильм выйдет в самый нужный момент,максимально неудобный для зеленой плесени.
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24.05.2021 13:40 Ответить
Обома руками "За" за такий сценарій!
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24.05.2021 14:35 Ответить
На международное право уже даже председатель колхоза срёт. И ничего ему за это не будет.
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24.05.2021 13:54 Ответить
Вас, слуганародных, не поймёшь. Ваш Шевченко, который еще вчера был слугой, с восторгом писал, что посадка самолёта под конвоем, это проявление государственности, а сегодня по слуганародной версии, это уже терроризм.
Прямо как в анекдоте, вас, Ивановых, не поймёшь, жена говорит, что это хорошо, что я сплю с ней,а муж говорит, что это плохо.
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24.05.2021 13:55 Ответить
Прошу Суд України розпочати справу проти Путіна В.В. за анексію Криму.
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24.05.2021 14:01 Ответить
Круто Подоляк сову на глобус натягнув! Мразота!
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24.05.2021 14:06 Ответить
Изощренная ложь подляка - высший пилотаж. Два слова правды и, как бонус, тысяча слов лжи. Его многолетний и многоразовый опыт ПЛАТНОГО ОТМЫВАНИЯ от дерьма разных вонючих уродов (от гивнюковича, иванющенко и левочкина до зели и ермака) говорит о том, что лично для него, чем больше дерьма - тем лучше. Ведь размер НЕМАЛОЙ ОПЛАТЫ прямо пропорционален КОЛ-ВУ ДЕРЬМА НА ОБСЛУЖИВАЕМОМ КЛИЕНТЕ. Точно, как у адвокатов или у ПРОФ.АССЕНИЗАТОРОВ... Работа с запашком... Но подоляку нравится... Для него деньги не пахнут...
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24.05.2021 14:12 Ответить
Бутусов по делу на ложь ответил:
"
Тут некоторые охранители Офиса пишут, мол, смотрите, какое осуждение всего мира в связи с посадкой самолета, вот и нас бы так осуждали, если бы мы посадили самолет. Это все крайне примитивные манипуляции, от непонимания или игнорирования фактов. На самом деле, Украину бы не осуждали, а наоборот - начали уважать и мы бы получили одобрение во всех цивилизованных странах по следующим причинам:
1. Посадка самолета по делу "вагнеровцев" должна была быть осуществлена по согласованию со страной-владельцем самолета, с Национальной разведкой Турции, там был подготовленный экипаж, и драка на борту была не принуждением экипажа, а предлогом, который снимал с Турции и с экипажа ответственность, и снимал бы с турков любые претензии со стороны РФ.
2. Мы сажали самолет не с журналистом, а с террористами, которые сами детально задокументировали свое участие в террористических операциях, с фото, видео и документами, и задержание террористов является абсолютно законным и признанным. Это не пиратство, а борьба с преступностью, совершенно разные цели и последствия.
3. Украина планировала посадку "вагнеровцев" в рамках совместной спецоперации со спецслужбами США, часть террористов была нужна нашим союзникам поскольку участвовала в боевых действиях в Сирии, часть - потому что они причастны к уничтожению малайзийского Боинга МН-17. Поэтому нас бы поддержали страны НАТО, то есть большая часть Европы и Америки. Истребители США, например, перехватывали пассажирский самолет, чтобы поймать опасных террористов и бросить их в тюрьму в 1985 году.
4. На борту самолета было предусмотрено пребывание достаточного количества сотрудников спецслужб двух стран, в том числе с оружием, и любые угрожающие действия "вагнеровцев" были бы нейтрализованы в самом самолете.
5. Если бы Украина получила в качестве обменного фонда 28 террористов, то у нас была переговорная позиция для обмена более чем 200 украинских граждан, которых РФ содержит в тюрьмах и на подвалах. А сейчас Путин все переговоры срывает и рычагов воздействия нет, обменного фонда практически нет, осталось буквально несколько российских агентов, которые могли бы представлять интерес для Кремля.
6. Беларусь является союзником России, и выстраивать близкие доверительные отношения с Лукашенко - это совершенно безумная ошибка Офиса президента, которая требует самого жесткого осуждения и разрыва. Захват Протасевича был осуществлен с участием четырех граждан России, которые находились на борту самолета и сошли в Минске вместе с похищенным журналистом. Очевидно, российские спецслужбы работали совместно с КГБ Беларуси, это показывает, насколько глубокие контакты между Путиным и Лукашенко. Источник: https://censor.net/ru/b3267014"
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24.05.2021 16:17 Ответить
Вот Вам и конечный бенефициар по выгоде относительно ситуации с самолетом в Беларуси, только одно дело если наши союзники по НАТО были своевременно проинформированы и другое дело когда обманывают о заминировании, что бы выкрасть человека, возможно даже гражданина другой страны.
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24.05.2021 14:35 Ответить
В 2016 году самолёт «Белавиа» на подлёте к границе Украина-Беларусь был развёрнут истребителями ВВС Украины и посажен в Жулянах, сняли с рейса одного пассажира и после дополнительного досмотра его багажа, отправили другим рейсом в Минск. Через некоторое время парашенко официально извинился перед Лукашенко и на этом инцидент был закончен. Так же действовали и США (неоднократно), и Англия и др. Это что, все террористы?
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24.05.2021 14:50 Ответить
Ми вчора пророкували цей темник про терористичність спец операції від ОПоофісних - не путайте з пальцем те чим грає Членограй ...
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24.05.2021 16:05 Ответить
Меле шо попало... В ОП відреагували на інцидент з літаком Ryanair: "Це, безсумнівно, прямий прояв міжнародного тероризму" - Цензор.НЕТ 9096
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24.05.2021 16:12 Ответить
ты глянь... наконец проснулись.....
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24.05.2021 18:17 Ответить
всё абсолютно верно сказано.
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25.05.2021 07:11 Ответить
 
 