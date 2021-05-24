В ОП назвали инцидент с самолетом Ryanair международным терроризмом и сравнили со спецоперацией по "вагнеровцам"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В офисе Президента Украины расценивают инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Беларуси как проявление международного терроризма.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса главы государства Михаил Подоляк в комментарии, переданном Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Воздушный инцидент в Беларуси с рейсом Афины-Вильнюс - это, несомненно, прямое проявление международного терроризма. И трактоваться данный инцидент должен однозначно", - сказал Подоляк.
По его словам, принуждение пассажирского самолета к посадке в Минске по сфальсифицированному предлогу "о минировании" и под конвоем военной авиации - это безусловный и демонстративный вызов современному миру.
Очевидно также, подчеркнул Подоляк, что "этот фантастический по цинизму и изощренности акт" нынешнего белорусского государства требует обязательной жесткой юридической оценки.
"Минимально это может быть "запрет на небо", изоляция страны от прямых коммуникаций с цивилизованным миром. Оптимально - прямые персональные санкции по отношению к авторам данного иезуитского сценария. Ключевое ведь здесь то, что подобные действия явно разрушают общепринятые правила поведения и создают смертоносные прецеденты", - отметил советник руководителя ОП.
При этом он констатировал, что средств воздействия на официальный Минск не так много.
По мнению Подоляка, в результате данной операции сам Олександр Лукашенко, Беларусь в целом окончательно перешли в разряд "максимальной токсичности и нерукопожатности".
"Никакого компромиссного выхода из затянувшегося политического кризиса при участии европейских посредников больше невозможно", - считает он.
Советник руководителя Офиса главы государства резюмировал, что "единственный путь у Лукашенко - окончательно растворить свою страну в РФ".
"Исходя из итоговой цены произошедшего, несомненно, что главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки является РФ. Более того, сейчас уже абсолютно очевидно, что именно РФ в свое время готовила нечто подобное для Украины. В виде несуществующей "спецоперации" с точно таким же принудительным сценарием и последующей максимальной дискредитации нашей страны, о чем до сих пор искренне сожалеют отдельные наши "полезные", скажем так, медийные субъекты", - сказал он.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Що ж тепер дєлать то?
Мой мозг сломался, - если операции не было, то как россия могла дискредетироватьнашу страну? Подоляк, ты сам себя понял, идиот малохольный?! Что ты несешь?
1. Если Украина бы посадила самолёт с вагнеровцами ?
Самолёт белорусский ?
2. Говорили , что операцию готовили с американцами
КОРОЧЕ , вопрос присутствует . Потому комиссию ВР надо запустить в работу , чтобы выловить разных агентов
Вместо этого он перешел в стадо тех, кого ждёт тюремный срок после выхода из властных кабинетов, как соучастника.
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові. Ось тут логіка є.
- віддали Луці противника його режиму,
- дали можливість ОП відмазатись від "вагнерівців".
Прямо как в анекдоте, вас, Ивановых, не поймёшь, жена говорит, что это хорошо, что я сплю с ней,а муж говорит, что это плохо.
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Тут некоторые охранители Офиса пишут, мол, смотрите, какое осуждение всего мира в связи с посадкой самолета, вот и нас бы так осуждали, если бы мы посадили самолет. Это все крайне примитивные манипуляции, от непонимания или игнорирования фактов. На самом деле, Украину бы не осуждали, а наоборот - начали уважать и мы бы получили одобрение во всех цивилизованных странах по следующим причинам:
1. Посадка самолета по делу "вагнеровцев" должна была быть осуществлена по согласованию со страной-владельцем самолета, с Национальной разведкой Турции, там был подготовленный экипаж, и драка на борту была не принуждением экипажа, а предлогом, который снимал с Турции и с экипажа ответственность, и снимал бы с турков любые претензии со стороны РФ.
2. Мы сажали самолет не с журналистом, а с террористами, которые сами детально задокументировали свое участие в террористических операциях, с фото, видео и документами, и задержание террористов является абсолютно законным и признанным. Это не пиратство, а борьба с преступностью, совершенно разные цели и последствия.
3. Украина планировала посадку "вагнеровцев" в рамках совместной спецоперации со спецслужбами США, часть террористов была нужна нашим союзникам поскольку участвовала в боевых действиях в Сирии, часть - потому что они причастны к уничтожению малайзийского Боинга МН-17. Поэтому нас бы поддержали страны НАТО, то есть большая часть Европы и Америки. Истребители США, например, перехватывали пассажирский самолет, чтобы поймать опасных террористов и бросить их в тюрьму в 1985 году.
4. На борту самолета было предусмотрено пребывание достаточного количества сотрудников спецслужб двух стран, в том числе с оружием, и любые угрожающие действия "вагнеровцев" были бы нейтрализованы в самом самолете.
5. Если бы Украина получила в качестве обменного фонда 28 террористов, то у нас была переговорная позиция для обмена более чем 200 украинских граждан, которых РФ содержит в тюрьмах и на подвалах. А сейчас Путин все переговоры срывает и рычагов воздействия нет, обменного фонда практически нет, осталось буквально несколько российских агентов, которые могли бы представлять интерес для Кремля.
6. Беларусь является союзником России, и выстраивать близкие доверительные отношения с Лукашенко - это совершенно безумная ошибка Офиса президента, которая требует самого жесткого осуждения и разрыва. Захват Протасевича был осуществлен с участием четырех граждан России, которые находились на борту самолета и сошли в Минске вместе с похищенным журналистом. Очевидно, российские спецслужбы работали совместно с КГБ Беларуси, это показывает, насколько глубокие контакты между Путиным и Лукашенко. Источник: https://censor.net/ru/b3267014"