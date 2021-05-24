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Лукашенко запретил журналистам вести прямые трансляции с несанкционированных акций

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко запретил журналистам вести прямые трансляции с несанкционированных акций

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко подписал закон, в соответствии с которым запрещается вести прямые трансляции с несанкционированных акций протеста.

Об этом сообщается в Telegram-канале Пул первого, который связывают в пресс-службой "президента" РБ.

В частности, касательно массовых мероприятий закон устанавливает:

-  Все массовые мероприятия должны проводиться исключительно на основании разрешения местных органов.
- Запрещён сбор, получение и использование денежных средств и иного имущества, выполнение работ, оказание услуг для возмещения расходов, обусловленных привлечением к ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.
- Вводится запрет освещения в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Данный запрет будет распространяться в том числе на журналистов средств массовой информации.
- Журналистам при исполнении своих обязанностей запрещается выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий.
- Местные органы и органы внутренних дел наделяются правом приостанавливать работу инфраструктуры (торговых объектов, объектов общепита, транспорта, ярмарок, организаций всех форм собственности) в местах проведения массовых мероприятий и по маршрутам следования их участников.
- Закрепляется ответственность политических партий и общественных объединений за публичные призывы своих руководителей и членов руководящих органов к организации и проведению массового мероприятия до получения разрешения на его проведение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко подписал закон, разрешающий силовикам стрелять по протестующим

Относительно СМИ: 

- Расширяется перечень информации, распространение которой в СМИ и на интернет-ресурсах запрещено. В частности, вводится запрет на размещение результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации.

- Не допускается размещение гиперссылок на сообщения и материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено.

- Генеральному прокурору, прокурорам областей, города Минска предоставляется право ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, через которые распространяются сведения, направленные на пропаганду экстремистской деятельности или содержащие призывы к такой деятельности, а также иная информация, распространение которой способно нанести вред национальным интересам.

- Случаи ограничения доступа к интернет-ресурсам и прекращения выпуска СМИ дополняются таким основанием, как принятие Межведомственной комиссией по безопасности в информационной сфере решения о наличии информационных сообщений, распространение которых способно нанести вред национальным интересам.

- Устанавливается, что наряду с решением суда выпуск СМИ может быть прекращен решением Мининформа (например, в случае вынесения юридическому лицу, на которое возложены функции редакции СМИ, либо учредителю СМИ, либо владельцу сетевого издания двух и более письменных предупреждений).

- Предусматриваются меры, направленные на минимизацию иностранного влияния на белорусский информационный рынок.
Так, независимо от времени создания СМИ, их учредителями не могут выступать иностранные юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица с иностранным участием.

- Вводится возможность лишения аккредитации журналиста СМИ, если им или юридическим лицом, на которое возложены функции редакции СМИ, нарушен установленный порядок аккредитации либо распространены сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию организации, аккредитовавшей журналиста, либо совершено умышленное противоправное деяние в процессе осуществления профессиональной деятельности.

- Закрепляется возможность ограничения доступа к копии интернет-ресурса, доступ к которому ранее был ограничен.

Отмечается, что основные положения Закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.
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Топ комментарии
+11
Лукашенко запретил журналистам вести прямые трансляции с несанкционированных акций - Цензор.НЕТ 5753
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24.05.2021 13:11
+10
Лукашенко подписал закон о запрете журналистам вести прямые трансляции с несанкционированных акций - Цензор.НЕТ 293
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24.05.2021 13:06
+7
Лукашенко запретил журналистам вести прямые трансляции с несанкционированных акций - Цензор.НЕТ 3481
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24.05.2021 13:18
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Да ты ведьма!
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24.05.2021 13:06 Ответить
Попуасія..
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24.05.2021 13:06 Ответить
Лукашенко подписал закон о запрете журналистам вести прямые трансляции с несанкционированных акций - Цензор.НЕТ 293
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24.05.2021 13:06 Ответить
Мойша, у сувязі з гэтым зноў прыміце мае віншаванні. Правільнай дарогай ідзяце сябры. Растрельные каманды ўжо ёсць. Растрельные пакоя ў КДБ з часоў СССР у нас захаваліся. Вось толькі Калыму ў вас няма. Але браты маскоўцы вам у гэтым абавязкова дапамогуць.
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24.05.2021 13:09 Ответить
.....ты пожалуйста не путай народ и психопата под "крышей" кремля, а попытайся поменять мировозрение своих 73% соотечественников жаждущих завести Украину в туже пророссийскую жо.у .....
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24.05.2021 13:20 Ответить
Ды добра вам. Ці ня гэты народ добраахвотна і з любоўю вырошчваў 26 гадоў гэтага псіхапата? Ці гэта з планеты Мельмак яго сабе ў прэзідэнты чвэрць стагоддзя абіралі а не вы? І ў нас хоць 20% нармальнага насельніцтва ёсць, у адрозненні ад вас.
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24.05.2021 14:47 Ответить
......яго ніхто не вырошчыываў, тым больш 26 гадоў.....так, першы раз выбралі Ў 1994 годзе і ўсё на гэтым... ......далей ён сам мяняў канстытуцыю і сам сябе выбіраў з падтрымкі рассеі і КГБ-ФСБ...
....цяпер хто за яго тады галасаваў - яго клянуць, і гэта каля 70-80 адсодкаў дарослага насельніцтва на колькі я ведаю.....іншыя - зомба-вата ....але многія з тых, хто супраць рэжыму пад страхам.....гэта як у турме - сядзі і чакай.....можа дасць бог здохне сатана.....
.....чытай , гэта цяпер актуальна у Беларусі.....і крэмаль падтрымае.....
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24.05.2021 15:36 Ответить
.....прабач.....гэта ТУТ....
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24.05.2021 15:39 Ответить
Ні нехта ня вырошчваў? Ну, я ж кажу, што 26 гадоў яго вам у прэзідэнты жыхары планеты Мельмак выбіралі. І хто ж прамаўчаў калі яно пад сябе Канстытуцыю ***********? Зноў напэўна юпитерианцы, а не сябры. Кушай зараз тое, што вырасцілі. Прыемнага апетыту.
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24.05.2021 15:52 Ответить
Лукашенко запретил журналистам вести прямые трансляции с несанкционированных акций - Цензор.НЕТ 3481
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24.05.2021 13:18 Ответить
Лукаш- тебя не спасет эта хрень!!! Отвали тварь!!Дай пожить людям- соберитесь кучей с путиным и его головорезами- и свалите нахер!!!
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24.05.2021 13:10 Ответить
Он доживет до глубокой старости. И подохнет на посту.
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24.05.2021 13:13 Ответить
.....освещение СМИ расправ над людьми в РБ сейчас вне закона......очередное дно лукашизма.....
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24.05.2021 13:10 Ответить
Лукашенко запретил журналистам вести прямые трансляции с несанкционированных акций - Цензор.НЕТ 5753
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24.05.2021 13:11 Ответить
Блин не подсказывайте Вовану.... ждём решение СНБО им 95 квартала с аналогичным решением! Лукашенко запретил журналистам вести прямые трансляции с несанкционированных акций - Цензор.НЕТ 4483
Лукашенко запретил журналистам вести прямые трансляции с несанкционированных акций - Цензор.НЕТ 5740
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24.05.2021 13:13 Ответить
интересно, когда лукашеску начнет обносить Беларусь колючей проволокой, чтобы рабы не разбежались, все так и продолжат сидеть по норам?
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24.05.2021 13:13 Ответить
Чичас дрочер и даун на букву Ш. напишут панегирики, как это по гусударственному. И как они повторят такое, когда придут к власти.
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24.05.2021 13:14 Ответить
"Только та революция чего-то стоит, которая может себя защитить" (В.И. Ленин)
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24.05.2021 13:16 Ответить
все эти "протесты" млявые, мышиная возня, ненасильственные позы раком перед палачами вскрывают истинное лицо нации.И оно к сожалению, рабское.
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24.05.2021 13:18 Ответить
а що в РБ/читай КНДР/ - е санкціоновані опозиційні..... Лукашенко підписав закон про заборону журналістам вести прямі трансляції з несанкціонованих акцій - Цензор.НЕТ 8641 - як Ви там "брати" Бульбаші....- барабулю вже посадили....
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24.05.2021 13:43 Ответить
Скоро налоги на воздух и на дождь!!!
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24.05.2021 15:28 Ответить
Таку ж саму цензуру на цензорі ввів іже і Бутусов. Тут вже майже нічого написати не можливо. Просто тупо викидає з сайту.
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24.05.2021 15:39 Ответить
 
 