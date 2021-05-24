На ВДНХ в Киеве создадут современный урбан-парк: Проект объединит сообщество уличных культур из разных городов Украины

На территории экспоцентра ВДНХ обустроят современный урбан-парк. Он станет местом, предназначенным для занятия многочисленными видами спорта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает администрация ВДНХ.

Отмечается, что в урбан-парке можно будет заниматься традиционным бегом, йогой, теннисом, футболом и баскетболом, паркуром, клаймбингом и скейтбордингом.

Все локации будут бесплатными для посетителей. Кроме спорта, здесь планируют проводить батлы и джемы уличных культур, которые помогут создать в спортивном кластере ВДНХ уникальную живую атмосферу. Кроме того, на территории организуют Street Culture Hub, который объединит сообщество уличных культур из разных городов Украины вместе с известными атлетами, артистами и различными командами.

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По словам директора ВДНХ Евгения Мушкина, Украина до сих пор не имеет развитой культуры массового спорта, поэтому данный проект должен стать драйвером для целой отрасли.

"Мы чувствуем свою ответственность за то, чтобы наши посетители могли качественно восстанавливаться и вдохновляться, одновременно укрепляя свое здоровье - именно поэтому начинаем формирование масштабного спортивного кластера. Круто, что государство, в частности президент, поддерживает такие важные проекты", - отметил он.

Проект реализуют в рамках президентской программы "Большая стройка".

Урбан-парк станет частью спортивного кластера ВДНХ, к разработке которого привлекли литовского урбаниста Тадаса Йонаускиса и украинскую команду Urban Reform, реализовавшую три проекта урбан-парков и много архитектурных концепций уличных культур в Харькове. Финальный план представят в июне, а подготовительные работы стартуют уже в конце мая.

Как заявлял ранее координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в этом году по инфраструктурной программе Владимира Зеленского откроют 80 стадионов и 29 бассейнов в разных регионах страны.

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