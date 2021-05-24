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На ВДНХ в Киеве создадут современный урбан-парк: Проект объединит сообщество уличных культур из разных городов Украины

Новости Цензор.НЕТ Общество

На ВДНХ в Киеве создадут современный урбан-парк: Проект объединит сообщество уличных культур из разных городов Украины

На территории экспоцентра ВДНХ обустроят современный урбан-парк. Он станет местом, предназначенным для занятия многочисленными видами спорта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает администрация ВДНХ

Отмечается, что в урбан-парке можно будет заниматься традиционным бегом, йогой, теннисом, футболом и баскетболом, паркуром, клаймбингом и скейтбордингом. 

Все локации будут бесплатными для посетителей. Кроме спорта, здесь планируют проводить батлы и джемы уличных культур, которые помогут создать в спортивном кластере ВДНХ уникальную живую атмосферу. Кроме того, на территории организуют Street Culture Hub, который объединит сообщество уличных культур из разных городов Украины вместе с известными атлетами, артистами и различными командами.

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По словам директора ВДНХ Евгения Мушкина, Украина до сих пор не имеет развитой культуры массового спорта, поэтому данный проект должен стать драйвером для целой отрасли.

"Мы чувствуем свою ответственность за то, чтобы наши посетители могли качественно восстанавливаться и вдохновляться, одновременно укрепляя свое здоровье - именно поэтому начинаем формирование масштабного спортивного кластера. Круто, что государство, в частности президент, поддерживает такие важные проекты", - отметил он.

Проект реализуют в рамках президентской программы "Большая стройка".

Урбан-парк станет частью спортивного кластера ВДНХ, к разработке которого привлекли литовского урбаниста Тадаса Йонаускиса и украинскую команду Urban Reform, реализовавшую три проекта урбан-парков и много архитектурных концепций уличных культур в Харькове. Финальный план представят в июне, а подготовительные работы стартуют уже в конце мая.

Как заявлял ранее координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в этом году по инфраструктурной программе Владимира Зеленского откроют 80 стадионов и 29 бассейнов в разных регионах страны.

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На ВДНХ в Киеве создадут современный урбан-парк: Проект объединит сообщество уличных культур из разных городов Украины 01
На ВДНХ в Киеве создадут современный урбан-парк: Проект объединит сообщество уличных культур из разных городов Украины 02

Автор: Богдан Гуньковський
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НА УКРАИНЕ ?
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24.05.2021 13:15 Ответить
построят улицу и перенесут стрит-футбол с улицы города
выроют реку, наведут мост и на него поставят фопов с торговыми палатками(как писал классик)
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24.05.2021 13:31 Ответить
Судя по рендерингу, который сваял похоже третьеклассник, украдут очень много.....
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24.05.2021 13:18 Ответить
У.бан-парк від великого крадівництва? На столичном ВДНХ создадут современный урбан-парк: Проект объединит сообщество уличных культур из разных городов Украины - Цензор.НЕТ 9316
Цікаво скільки скомуніздять?
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24.05.2021 13:16 Ответить
Нью -Васюки ....Похоже что борьба с олигархами перешла в новую стадию. В частности уже неолигарх Пинчук через своего верного пёсика Женю Мушкина, получил на розграбление ВДНХ. Поздравим неолигарха Пинчука бурными аплодисментами! На ВДНХ в Киеве создадут современный урбан-парк: Проект объединит сообщество уличных культур из разных городов Украины - Цензор.НЕТ 4531
На ВДНХ в Киеве создадут современный урбан-парк: Проект объединит сообщество уличных культур из разных городов Украины - Цензор.НЕТ 3251
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24.05.2021 13:26 Ответить
Для начала вырубят нахрен весь лес и понастроят высосток и торговых центоров.
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24.05.2021 13:57 Ответить
Термин "урбан" как бы намекает, что территорию немножко застроят?
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24.05.2021 14:15 Ответить
На столичній ВДНГ створять сучасний урбан-парк: Проєкт об'єднає спільноту вуличних культур з різних міст України - Цензор.НЕТ 6319
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24.05.2021 15:28 Ответить
хорошо.
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25.05.2021 08:01 Ответить
 
 