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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
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Лавров (2205) МИД РФ (1629) Россия (91262) Донбасс (26945)

Лавров: "Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Лавров:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие возвращения оккупированных территорий Донбасса под контроль Украины. Для этого, по его словам, нужно соблюдать минские соглашения.

Об этом глава МИД РФ заявил в интервью изданию "Аргументы и факты", передает Цензор.НЕТ.

По словам Лаврова, Украина пытается изменить последовательность выполнения положений Комплекса мер, поставив на первое место получение под контроль всей российско-украинской границы с последующим проведением местных выборов на Донбассе.

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"Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса в состав украинского государства. Если да, то путь к этой цели один - четкое и последовательное претворение в жизнь Комплекса мер", - заявил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что напряженность на границе Украины с РФ может продолжаться до конца сентября текущего года из-за стягивания российских войск и военных учений армии РФ.

"
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Топ комментарии
+32
Да нормальный тупик, чего ты? Санкции какие никакие а есть, там в ордло каждый день жители черпают счастье рускаго мира ситечком.Все довольны
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24.05.2021 13:21
+24
Лошадь, то что ты должна, всем известно - жрать овёс и не лезть дальше своей обгаженой конюшни.
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24.05.2021 13:20
+24
и это Украине указывает оккупант. Территорию да, население с двумя паспортами нет.
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24.05.2021 13:22
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Лошадь, то что ты должна, всем известно - жрать овёс и не лезть дальше своей обгаженой конюшни.
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24.05.2021 13:20 Ответить
Власти в Киеве должны понять главное: пукин *****, а лавруха конь обосраный
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24.05.2021 13:47 Ответить
Путлер и Лукашенко террористы № 1 , а с террористами переговоры не ведут - нейтрализуют
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24.05.2021 13:53 Ответить
Да нормальный тупик, чего ты? Санкции какие никакие а есть, там в ордло каждый день жители черпают счастье рускаго мира ситечком.Все довольны
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24.05.2021 13:21 Ответить
Исаул, исаул, шош ты бросил каня,
Пристрелить не паднялась ррука!
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24.05.2021 13:21 Ответить
хотят человек-конь, и Крыма тоже!.....
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24.05.2021 13:21 Ответить
лавров приезжай во Львов, обсудим.....
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24.05.2021 13:23 Ответить
А ти тут смієш рота вшдкривати1! ГРЯЗЬ І ПАДЛО!
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24.05.2021 13:45 Ответить
и это Украине указывает оккупант. Территорию да, население с двумя паспортами нет.
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24.05.2021 13:22 Ответить
Лавров: "Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса" - Цензор.НЕТ 5996 Лавров: "Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса" - Цензор.НЕТ 5996 Лавров: "Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса" - Цензор.НЕТ 5996
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24.05.2021 13:22 Ответить
хотят ли они возвращения Донбасса? такого, который там теперь - нет! забирайте.

Лавров: "Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса" - Цензор.НЕТ 8379
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24.05.2021 13:22 Ответить
Лавров: "Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса" - Цензор.НЕТ 2380
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24.05.2021 13:34 Ответить
А Домбас, котрий з мізками, й залишився у складі своєї країни- України, рашисстов не пустили й живуть нормально. А два обласних міста Луганск та Донецьк не є Домбасом, хоча рашисстам дуже свербить видати їх за весь Домбас.
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24.05.2021 13:49 Ответить
Донбасса - да, ватников - нет.
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24.05.2021 13:23 Ответить
ВСЕХ С РУССКИМИ ПАСПОРТАМИ СЛЕДУЕТ ОТПРАВИТЬ В РАХУ. ОСТАВИТЬ ТАМ (НА ДОНБАССЕ) ТОЛЬКО УКРАИНЦЕВ ЖЕЛАЮЩИХ ЖИТЬ В УКРАИНЕ. ВЫГНАТЬ ВООРУЖЕННЫЙ СБРОД В РФ. ВЗЯТЬ ГРАНИЦУ ПОД ОХРАНУ. ПРОВЕСТИ ВЫБОРЫ. ЗАПРЕТИТЬ ОПЗЖОПНИКОВ. А ДАЛЕЕ-ТРУД.
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24.05.2021 13:23 Ответить
лошадка армянская іди жери своє вівсо з коксом!
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24.05.2021 13:24 Ответить
Чтобы найти выход из тупика, власти в Москведолжны ответить на вопрос - хотят лт русские войны?
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24.05.2021 13:24 Ответить
Напоминает гопника который отобрал мобильный телефон,и требует выкуп.
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24.05.2021 13:24 Ответить
лошадь,там первым пунктом всеобьемлющее прекращение огня...
а вторым- отвод тяжелых вооружений.
а потом только разговоры обо всем остальном
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24.05.2021 13:24 Ответить
В основном Крыма.
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24.05.2021 13:25 Ответить
А почему тупик? Это для вас он тупик. Вот поэтому вы и Северный поток -2 строите впопыхах, вот поэтому вы и стреляете без конца. Во сколько вам обходится этот тупик, ссчитали???(сс написано правильно!)....а дальше будет больше и дороже...!!!!
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24.05.2021 13:25 Ответить
Есть ещё один выход из тупика: демонтаж государственности одного из подписантов. И крайне желательно, чтобы речь шла не об Украине
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24.05.2021 13:26 Ответить
Зачем такая спешка? Лавров: "Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса" - Цензор.НЕТ 9506
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24.05.2021 13:27 Ответить
Донбасс ещё не восстановлен за счёт России - спешить некуда.
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24.05.2021 14:06 Ответить
Відновлюйте все що там розтрощили і вкрали, а потім поговоримо.
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24.05.2021 13:29 Ответить
Не вибачайся , все ок )
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24.05.2021 13:43 Ответить
При чем здесь возвращение территорий и попытка договариваться с рашинскими гражданами, которые там незаконно поселились?
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24.05.2021 13:33 Ответить
Я тепер і не знаю, хачу я того прокацапленого долбасса чи ні... Лавров: "Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса" - Цензор.НЕТ 6539
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24.05.2021 13:33 Ответить
Сначала надо решить что такое Донбасс: политическая единица, территория, что-то ещё.
Территорию Донбасса мы вернём в удобный момент.
А упоротое население московиты могут забрать себе.
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24.05.2021 13:33 Ответить
"Власти в Киеве"-это Кличко и компания. Упоротый мерин к ним обращается? Так это ж не по адресу. Определился бы уже.
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24.05.2021 13:36 Ответить
Получение Украиной контроля над всей российско-украинской границей, а потом проведение местных выборов в ЛуганДона, или наоборот: выборы, а потом контроль над границей, совершенно не меняет ситуации - любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции. Какие результаты выборов по избирательному округу Надворная? Кого недавно ДОизбрали в Донецкой области? Откуда у ВО оказались Медведчук и его ОПЗЖ? Кто играет в шахматы знает что такое Zugzwang / «принуждение к ходу» - позиция шахматах, при которой любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции. Какой выход? Заниматься экономикой, улучшать благосостояние и прочее... Что бы была разница, где жить в Украине или в ЛуганДоне. Тогда эта стена ЛуганДон падет... Как берлинская...
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24.05.2021 13:37 Ответить
Лавров: "Щоб знайти вихід з глухого кута, влада в Києві має визначитися, чи хоче вона повернення Донбасу" - Цензор.НЕТ 4390
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24.05.2021 13:37 Ответить
Хотят, но не на ваших условиях
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24.05.2021 13:39 Ответить
Лахта активизировалась, проповедуют Минск, прекращение огня и то, что с Россией можно поэтапно договорится... Правда, быть может, вы просто дэбилы ,бл...
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24.05.2021 13:40 Ответить
с тамошним населением с разрухой, честно, тот донбас нах не нужен. У ребят задача сейчас чтоб эта срань дальше в Украину не прошла!
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24.05.2021 13:40 Ответить
Лавров: "Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса на расийских условиях!"
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24.05.2021 13:41 Ответить
Смотря какой ценой, Лавруха.
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24.05.2021 13:42 Ответить
И Крым и Донбасс .
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24.05.2021 13:42 Ответить
Большинство украинцев хотят скорейшей кончины путлеровской рашки, а там и все вопросы автоматом решаться.
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24.05.2021 13:44 Ответить
гнойный ублюдок
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24.05.2021 13:44 Ответить
Дєбіл бл#дь (С) два міста обласних Луганск та Донецк то не Донбас. Захопили два міста й вищать про Домбас.... Донбас, котрий був з мізками, не пустили рашисстов й живуть нормально, без "подввлів", без комендантської години й бухих чи обдовбаних неадекватних "асвабадітєлєй".
P. S. Шизофренія на рф досягла критичної точки неповернення.
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24.05.2021 13:46 Ответить
"Шановна" **** лошадь - пан Лавров... визі своїм ХЛОМ чи тупі чи дебільні люди вам лохам чітко дали зрозуміти ідіть ви на Х зі своїми Мінськими угодами...Чому МИ вас посилаєм та тому що ви не виконуєтет міжнародне право...тому ваші Мінськи угоди засуньте собі в сраку.Україна виконала свою частину... і ту частину яка не відповідає Українським інтересам ми виконувати не будемо...Все крапка. Або ви ідете на х.. або треба передивитись деякі пункти і їх послідовність. Я не розумію ви що тупі чи мізків не вистачає це зрозуміти...
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24.05.2021 13:49 Ответить
В первую очередь нужно выполнить будапештский меморандум, потом все уляжется без каких бы то ни было минсков.
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24.05.2021 13:51 Ответить
на условиях России нахер Украине не нужно это все ибо то не возвращение Донбасса, а присоединение Украины к Донбассу и федерализация с особым статусом и еще и будут ватники выбирать в Украине власть ватную. Украине нужен Донбасс на условиях Украины и для этого Украине нужно сильную экономику иметь и Сильную Армию и нужны благоприятные обстоятельства для возврата своего и для этого нужно в РФ иметь или революцию или смена режима или подобные факторы, которые отвлекут РФ и ей будет не до войны на Донбассе. Пока Украине Донбасс не надо и пусть он грузом лежит на РФ и нужно при помощи Донбасса усиливать санкции против РФ. Подгонять время дестабилизации РФ. Украина никуда не спешит. И оно на РФ будет влиять в ухудшении России.
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24.05.2021 13:52 Ответить
Рашиссти захопили два міста обласних Луганск та Донецьк й вищать про Домбас.... Домбас у складі України тільки двв міста треба зачищити від рашисстов й сепарів.
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24.05.2021 13:55 Ответить
вата получившая паспорта рф - в рф будет выдворенная. Так будет норм! останутся адекватные Украинцы! А те получившие паспорта, они не Украинцы, а их завезли с РФ при Сталине. А Украинцев они выселяли в Сибирь. Нужно выгнать заселенных ватников и было бы норм из Сибири по тестам ДНК и по доказательствам вернуть Украинцев этнических и дома их освободятся, когда выселим вату. И еще замутить программу такую, чтобы с Западной Украины на Донбасс заселить людей. И будет Донбасс, как стена из игры престолов и Украинцы будут защищать от нечести русской.
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24.05.2021 14:29 Ответить
Донбас й так Український, тільки двв обласних міста Луганск та Донецьк треба звільнити від рашиссто-кацапов.
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24.05.2021 13:53 Ответить
А что такое случилось? Почему подгорает? Неужели санкции действуют? Тогда мы не будем спешить. Лавров: "Щоб знайти вихід з глухого кута, влада в Києві має визначитися, чи хоче вона повернення Донбасу" - Цензор.НЕТ 9255
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24.05.2021 13:54 Ответить
...о, крадене вже кишеню напекло
шо, коксу нєт подвозу?
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24.05.2021 13:57 Ответить
не знаю як кому, але я, чогось, не дуже поспішаю брататися з утримувачами паспортів з двоголовими курками на донбасі.. я ще можу почекати, коли вони почнуть з голодухи тих мутантів смажити..
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24.05.2021 14:00 Ответить
Схоже рашка загравшись у мінський процес вже не помічає як "третя сторона" висуває власні вимоги у начебто внутрішньоукраїнському конфлікті. Лавров: "Щоб знайти вихід з глухого кута, влада в Києві має визначитися, чи хоче вона повернення Донбасу" - Цензор.НЕТ 4323
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24.05.2021 14:09 Ответить
Совсем старик плох стал, наверное пристрелят загнанную лошадь с явными признаками маразма.
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24.05.2021 14:20 Ответить
Украина должна признать Донбасс оккупированной территорией Россией и нужно прекратить выплачивать пенсии Донбассу. Недавно с штрихом говорил и он с Луганска с оккупированного и у него там бабушка вроде живет и получает 2 пенсии. И у меня сейчас вопрос возник, почему Украина помогает оккупанту содержать и удерживать России Донбасс??? Украина должна перестать платить пенсии и нужно отключить и свет и газ и воду и т.д. Пусть вся ответственность ложиться на оккупанта! Там труба в Мариуполь проходит с водой в сквозь оккупированные территории и уже надо было построить водопровод в обход - это стратегически важно сделать. И потом вырубить воду оккупантам! Украина такая слабая и глупая или предатели, что врагу помогают в оккупации. Это сделать и там ляжет такой груз на РФ, та там бунт поднимется на Донбассе, если отрубить им все и можно диверсии устроить и спалить все трансформаторы. Анархия начнется за 2 дня.
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24.05.2021 14:20 Ответить
В Украине хотят,чтобы ********* исчезла с лица Земли,и чтобы на ее месте остались много маленьких Тартарий!
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24.05.2021 14:52 Ответить
Не будет адна маленькая ё бань (моськов улус) у приделах мехесрань мудяни. Лавров: "Щоб знайти вихід з глухого кута, влада в Києві має визначитися, чи хоче вона повернення Донбасу" - Цензор.НЕТ 2655 Лавров: "Щоб знайти вихід з глухого кута, влада в Києві має визначитися, чи хоче вона повернення Донбасу" - Цензор.НЕТ 6126 Лавров: "Щоб знайти вихід з глухого кута, влада в Києві має визначитися, чи хоче вона повернення Донбасу" - Цензор.НЕТ 6126
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24.05.2021 14:57 Ответить
Лавров: "Щоб знайти вихід з глухого кута, влада в Києві має визначитися, чи хоче вона повернення Донбасу" - Цензор.НЕТ 6715.
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24.05.2021 14:53 Ответить
Без мардвы. А мардвань аська мастосрань, а хто не аськнет на ермо пайдеть. Лавров: "Щоб знайти вихід з глухого кута, влада в Києві має визначитися, чи хоче вона повернення Донбасу" - Цензор.НЕТ 7646 Лавров: "Щоб знайти вихід з глухого кута, влада в Києві має визначитися, чи хоче вона повернення Донбасу" - Цензор.НЕТ 7646 Лавров: "Щоб знайти вихід з глухого кута, влада в Києві має визначитися, чи хоче вона повернення Донбасу" - Цензор.НЕТ 7646
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24.05.2021 14:55 Ответить
Снова лошадь завыла Лавров: "Щоб знайти вихід з глухого кута, влада в Києві має визначитися, чи хоче вона повернення Донбасу" - Цензор.НЕТ 5658 Что-то пошло не так на мордоре,надо подождать
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24.05.2021 15:18 Ответить
Не потрібен Україні цей прокацапскій Донбас, не було там УКРАЇНЦІВ останні роки і вже не буде, там виростає покоління виховане на ненависті до всього українського ..Хочете головняк ? - спробуйте зробити їх УКРАЇНЦЯМИ коли Донбас знову стане українським (якщо раптом так трапиться ). Крім усього іншого це тонни бабла які потрібно буде вливати в інфраструктуру Донбасу яка кацапами зруйнована, а де їх брати? Плана Маршалла не буде . А цi всi лозунги - нам потрiбна территорiя а не населення Донбассу це все до дупи , населення залишиться , нiкуди воно не дiнеться
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24.05.2021 15:30 Ответить
Лавров: "Щоб знайти вихід з глухого кута, влада в Києві має визначитися, чи хоче вона повернення Донбасу" - Цензор.НЕТ 9375
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24.05.2021 17:04 Ответить
Щ е раз для дебілів і кацапопродажнствів....вам лохам чітко дали зрозуміти Або ви ідете за вітром я запах гівна .........або...забудьте про Україну як восальщину кремля...Результат один...або ви в минулому як держава і вас зітруть в пил або все мирно і вс в розквіті
Вибирайте кацапські дурні...
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24.05.2021 22:52 Ответить
 
 