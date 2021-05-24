РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3579 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье
1 852 9
школа (2886) еда (319) Госпродпотребслужба (246)

Госпродпотребслужба изъяла более 2 тонн опасных продуктов, предназначенных для питания детей в школьных столовых

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Госпродпотребслужба изъяла более 2 тонн опасных продуктов, предназначенных для питания детей в школьных столовых

Госпродпотребслужба изъяла две тонны опасных продуктов, предназначенных для блюд в школьных столовых.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявила Владислава Магалецкая, председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на презентации нового школьного меню.

В этом году Госпродпотребслужба провела 414 внеплановых и 8 плановых проверок по безопасности пищевых продуктов. Проверили 3966 поставщиков и 466 операторов рынка, которые поставляют еду в 14531 школу.

Оказалось, что каждое четвертое школьное меню (23%) нарушает нормы питания. 

По словам Магалецкой, результаты проверки следующие:

- к ответственности в виде штрафа привлечены четыре юрлица
- 11 операторов рынка вообще не были зарегистрированы
- 35 операторов работали без необходимых документов.
- относительно 189 операторов составили предписания по устранению нарушений требований законодательства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нарушения норм питания выявлены почти в каждом четвертом школьном меню, - Госпродпотребслужба

Также изъяли из оборота более 2 тонн опасных продуктов, предназначенных для питания детей:

- молока и молокопродуктов - 228 кг
- мяса и мясопродуктов - 2084 кг
- рыбы и рыбных продуктов - 76 кг
- пищи растительного происхождения - 85 кг.

"Это тысяч порций, которые подали детям, которые их съели", - отметила Магалецкая.

Также она заявила о вопиющих случаях - в Кропивницком, например, дали детям опасные яйца и произошла вспышка заболевания, а в Черкасскую область поставили куриное мясо с сальмонеллой.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Голодомор замінили хіміческою кастрацією...
🤑
показать весь комментарий
24.05.2021 13:29 Ответить
Не стоит нам навязывать совковый штамп, что без вашего кубла упырей все отравятся
показать весь комментарий
24.05.2021 13:31 Ответить
А продукты военных вы проверяете?
показать весь комментарий
24.05.2021 13:31 Ответить
Та ФігВам...
А наФіга??
🤑
показать весь комментарий
24.05.2021 13:42 Ответить
зе-гопники еще и не такое сделают
показать весь комментарий
24.05.2021 13:42 Ответить
Ага а раньше мародерили меньше? Держпродспоживслужба вилучила понад 2 тонни небезпечних продуктів, призначених для харчування дітей у шкільних їдальнях - Цензор.НЕТ 1016
показать весь комментарий
24.05.2021 13:49 Ответить
Школьные завтраки и ремонт школ это золотая жила для чиновников.
показать весь комментарий
24.05.2021 13:48 Ответить
jdem v marketah
показать весь комментарий
24.05.2021 14:10 Ответить
 
 