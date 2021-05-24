РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3579 посетителей онлайн
Новости За рубежом Задержание Протасевича
1 457 14
Amnesty International (201) Беларусь (7524) задержание (6588) правозащитники (671) Протасевич Роман (309)

Amnesty International требует немедленно освободить белорусского журналиста Протасевича

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Amnesty International требует немедленно освободить белорусского журналиста Протасевича

Международная неправительственная правозащитная организация Amnesty International призывает безотлагательно освободить белорусского журналиста, бывшего редактора признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, а международную общественность должными образом отреагировать на эту ситуацию.

Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном в понедельник, 24 мая, передает Цензор.НЕТ.

"Нет сомнений в том, что белорусская власть использовала фальшивую угрозу взрыва и истребитель МиГ, чтобы заставить приземлиться самолет, летевший из одной страны Европейского Союза в другую. Причем это было сделано с единственной целью - задержать и заставить замолчать критически настроенного к белорусской власти журналиста, который выехал из страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В сети опубликовали фрагмент разговора пилота Ryanair и диспетчера аэропорта Минска. АУДИО

Хотя это звучит как сценарий к голливудскому фильму, на самом деле это реальность очевидного акта воздушного пиратства, который откровенно пугает. Европейский союз и остальной мир должны отреагировать на эту ситуацию и призвать к немедленному освобождению Романа Протасевича. Ему должны позволить покинуть Беларусь и отправиться в страну, которую сам выберет", - отметила директор Amnesty International в регионе Восточной Европы и Центральной Азии Мари Стразерс.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
"Amnesty International требует немедленно освободить белорусского журналиста Протасевича"
_А-ааа... Да? Ну это... пишите прямо в Спортлото, пустозвоны.
показать весь комментарий
24.05.2021 13:40
+3
Вимоги, стурбованості...
Тут не санкції потрібні, а військова інтервенція, як свого часу в Іраку - повалити режим, Біларусь тимчасово під юрисдикцію окупаційної адміністрації країн НАТО, поки не буде встановлено адекватний державний будуй ( Amnesty International требует немедленно освободить белорусского журналиста Протасевича - Цензор.НЕТ 5770 ), а Таргана на зустріч із Саддамом за допомогою шибениці.
показать весь комментарий
24.05.2021 13:47
+3
В поліцейських державах на такі заяви та вимоги кладуть великий болт. Білорусь - це саме така держава.
показать весь комментарий
24.05.2021 13:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Amnesty International требует немедленно освободить белорусского журналиста Протасевича - Цензор.НЕТ 6669
показать весь комментарий
24.05.2021 13:37 Ответить
"Amnesty International требует немедленно освободить белорусского журналиста Протасевича"
_А-ааа... Да? Ну это... пишите прямо в Спортлото, пустозвоны.
показать весь комментарий
24.05.2021 13:40 Ответить
Без номера, знаков различия,
Страшась личных данных огласки,
Бандиты (читайте фашисты)
Идут забивать несогласных.

Не глядя на пол и на годы,
Без веры во что-то святое,
Бандиты (читайте уроды)
Готовы убить всё живое

Продажные рыла под маской,
За 30 рублей на купюре,
Бандиты (читай пид*расы)
Продали страну диктатуре.

Трясётся тирана мошонка,
Поэтому в страхе извечном
Бандиты (читайте, подонки)
Любого убьют, искалечат.

Стоит на распутье Планета- Народ или Банда у власти;
И либо восстание в Гетто
А либо без шансов на счастье.....
показать весь комментарий
24.05.2021 13:43 Ответить
прям требует, прям аж немедленно? а иначе что? озабоченность выразит?
показать весь комментарий
24.05.2021 13:44 Ответить
хуже! топнут ножкой! Amnesty International вимагає негайно звільнити білоруського журналіста Протасевича - Цензор.НЕТ 3878
показать весь комментарий
24.05.2021 14:30 Ответить
Вимоги, стурбованості...
Тут не санкції потрібні, а військова інтервенція, як свого часу в Іраку - повалити режим, Біларусь тимчасово під юрисдикцію окупаційної адміністрації країн НАТО, поки не буде встановлено адекватний державний будуй ( Amnesty International требует немедленно освободить белорусского журналиста Протасевича - Цензор.НЕТ 5770 ), а Таргана на зустріч із Саддамом за допомогою шибениці.
показать весь комментарий
24.05.2021 13:47 Ответить
Ты прав конечно, но вот х...о на это просто так смотреть тоже не будет и своего братца не сдаст
показать весь комментарий
24.05.2021 14:32 Ответить
Ну а що робити... Як то кажуть - кулявлоб так кулявлоб.
показать весь комментарий
24.05.2021 15:01 Ответить
В поліцейських державах на такі заяви та вимоги кладуть великий болт. Білорусь - це саме така держава.
показать весь комментарий
24.05.2021 13:51 Ответить
 
 