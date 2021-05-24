Федоров рассказал о схемах махинаций с соцвыплатами: Ущерб от них - миллиарды гривен в месяц

Верификация государственных реестров Украины и их интеграция позволит пресечь схемы махинаций с социальными выплатами, ущерб от которых составляет миллиарды гривен в месяц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "ГОРДОН" сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, правительство, парламент и отдельные чиновники "максимально поддерживают цифровую трансформацию, но есть проблемы с заинтересованными сторонами, чтобы нам не удалось сделать определенные реформы".

"Например, единый социальный реестр – это возможность верифицировать социальные выплаты и сделать так, чтобы соцвыплаты получали только те люди, которые их должны получать. Сейчас, например, много ситуаций, когда на имя пенсионеров, которых уже нет в живых, продолжают получать пенсию. Или регистрируют ребенка во всех районах страны, чтобы он получал социальные выплаты по рождению", – рассказал Федоров.

По оценке министра, ущерб от подобных схем составляет миллиарды гривен в месяц.

"Это, мне кажется, одна из самых больших лазеек, через которые убегают деньги налогоплательщиков", – отметил он.

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Отвечая на вопрос, причастны ли чиновники к схемам, Федоров заявил: "Я не могу говорить о каком-то сговоре – есть проблема технологическая. Реестры на местах не взаимодействуют между собой. В Пенсионном фонде и Министерстве социальной политики эта реформа сейчас активно проводится. В этом году мы выйдем с большим количеством услуг, в которых реестры между собой синхронизированы: когда ты приходишь в определенный район получать соцвыплату, то в реестре видно, где ты ее уже получил. То есть невозможно соцвыплату получить дважды. Потому что у нас есть люди, которые ездят на Bentley, дважды в месяц пересекают границу, чтобы путешествовать, и при этом получают пособие по безработице".

Федоров подчеркнул, что Министерство цифровой трансформации работает над верификацией данных госреестров и планирует закончить этот процесс в 2023 году.

"У нас сейчас взаимодействуют 70 реестров. Когда мы создали министерство, таких реестров было два. Мы также улучшили качество данных во многих реестрах. Например, когда мы запустили приложение "Дія" и привязали к нему водительские удостоверения, из 9 млн удостоверений в реестре полный набор данных (ФИО, фотография и так далее) был только в 1,5 млн, остальные были не верифицированы. Мы планируем закончить все верификации реестров, чтобы была плотная взаимосвязь, до конца 2023 года", – сказал он.

Напомним, на форуме "Украина 30" 18 мая Федоров заявлял, что к концу 2023 года в Украине 100% государственных услуг должны предоставляться онлайн.

"У нас есть амбициозная цель – это достичь 100% государственных услуг онлайн за три последующих года. То есть до конца 2023 года мы хотим оцифровать все госуслуги. Эта цель является публичной, она консолидирует все министерства", – сказал он.

С августа текущего года Украина должна войти в режим paperless, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

"Никаких бумаг для государственных органов, никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или любые справки для предоставления государственных услуг. И мы сделаем все, чтобы "государство без бумаг" существовало действительно не на бумаге", – отмечал он.