Федоров рассказал о схемах махинаций с соцвыплатами: Ущерб от них - миллиарды гривен в месяц
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Верификация государственных реестров Украины и их интеграция позволит пресечь схемы махинаций с социальными выплатами, ущерб от которых составляет миллиарды гривен в месяц.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "ГОРДОН" сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
По его словам, правительство, парламент и отдельные чиновники "максимально поддерживают цифровую трансформацию, но есть проблемы с заинтересованными сторонами, чтобы нам не удалось сделать определенные реформы".
"Например, единый социальный реестр – это возможность верифицировать социальные выплаты и сделать так, чтобы соцвыплаты получали только те люди, которые их должны получать. Сейчас, например, много ситуаций, когда на имя пенсионеров, которых уже нет в живых, продолжают получать пенсию. Или регистрируют ребенка во всех районах страны, чтобы он получал социальные выплаты по рождению", – рассказал Федоров.
По оценке министра, ущерб от подобных схем составляет миллиарды гривен в месяц.
"Это, мне кажется, одна из самых больших лазеек, через которые убегают деньги налогоплательщиков", – отметил он.
Отвечая на вопрос, причастны ли чиновники к схемам, Федоров заявил: "Я не могу говорить о каком-то сговоре – есть проблема технологическая. Реестры на местах не взаимодействуют между собой. В Пенсионном фонде и Министерстве социальной политики эта реформа сейчас активно проводится. В этом году мы выйдем с большим количеством услуг, в которых реестры между собой синхронизированы: когда ты приходишь в определенный район получать соцвыплату, то в реестре видно, где ты ее уже получил. То есть невозможно соцвыплату получить дважды. Потому что у нас есть люди, которые ездят на Bentley, дважды в месяц пересекают границу, чтобы путешествовать, и при этом получают пособие по безработице".
Федоров подчеркнул, что Министерство цифровой трансформации работает над верификацией данных госреестров и планирует закончить этот процесс в 2023 году.
"У нас сейчас взаимодействуют 70 реестров. Когда мы создали министерство, таких реестров было два. Мы также улучшили качество данных во многих реестрах. Например, когда мы запустили приложение "Дія" и привязали к нему водительские удостоверения, из 9 млн удостоверений в реестре полный набор данных (ФИО, фотография и так далее) был только в 1,5 млн, остальные были не верифицированы. Мы планируем закончить все верификации реестров, чтобы была плотная взаимосвязь, до конца 2023 года", – сказал он.
Напомним, на форуме "Украина 30" 18 мая Федоров заявлял, что к концу 2023 года в Украине 100% государственных услуг должны предоставляться онлайн.
"У нас есть амбициозная цель – это достичь 100% государственных услуг онлайн за три последующих года. То есть до конца 2023 года мы хотим оцифровать все госуслуги. Эта цель является публичной, она консолидирует все министерства", – сказал он.
С августа текущего года Украина должна войти в режим paperless, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.
"Никаких бумаг для государственных органов, никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или любые справки для предоставления государственных услуг. И мы сделаем все, чтобы "государство без бумаг" существовало действительно не на бумаге", – отмечал он.
Пожалуйста, подождите...
_Фьодарав помогает антинародной власти олигархов грабить народ! Он мразь, это понятно.
Чим взагалі займається ця установа...?
Вже 30 років..
😁
Колумбус...
Та спочатку ,яйценюхівськошвкаладного, так і було!!
Пацталом!!
🤑
*********** ********** звинувачують у зраді:
Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.
Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.
Ось, одягнута в Версаче, ********** чергова плаче,
Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.
А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!
І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!
Ось вже інша ********** вилізає виступать:
"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.
Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?
Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".
А тим часом - черга в стаді для нової **********:
"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,
Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!
НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді *****!".
Все, дискусії скінчились - ********** притомились,
Ось і вирок: "********** холостими розстрілять!".
Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,
І уся ця ********** в ресторан пішла гулять...
Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,
Поки в нас в Верховній Раді ********** на **********.
Якщо будем вибирать в Раду різну **********,
Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.
🤑
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А посажено - НОЛЬ.
Это такой стиль борьбы с воровством и коррупцией у Зеленского