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Федоров рассказал о схемах махинаций с соцвыплатами: Ущерб от них - миллиарды гривен в месяц

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Федоров рассказал о схемах махинаций с соцвыплатами: Ущерб от них - миллиарды гривен в месяц

Верификация государственных реестров Украины и их интеграция позволит пресечь схемы махинаций с социальными выплатами, ущерб от которых составляет миллиарды гривен в месяц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "ГОРДОН" сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, правительство, парламент и отдельные чиновники "максимально поддерживают цифровую трансформацию, но есть проблемы с заинтересованными сторонами, чтобы нам не удалось сделать определенные реформы".

"Например, единый социальный реестр – это возможность верифицировать социальные выплаты и сделать так, чтобы соцвыплаты получали только те люди, которые их должны получать. Сейчас, например, много ситуаций, когда на имя пенсионеров, которых уже нет в живых, продолжают получать пенсию. Или регистрируют ребенка во всех районах страны, чтобы он получал социальные выплаты по рождению", – рассказал Федоров.

По оценке министра, ущерб от подобных схем составляет миллиарды гривен в месяц.

"Это, мне кажется, одна из самых больших лазеек, через которые убегают деньги налогоплательщиков", – отметил он.

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Отвечая на вопрос, причастны ли чиновники к схемам, Федоров заявил: "Я не могу говорить о каком-то сговоре – есть проблема технологическая. Реестры на местах не взаимодействуют между собой. В Пенсионном фонде и Министерстве социальной политики эта реформа сейчас активно проводится. В этом году мы выйдем с большим количеством услуг, в которых реестры между собой синхронизированы: когда ты приходишь в определенный район получать соцвыплату, то в реестре видно, где ты ее уже получил. То есть невозможно соцвыплату получить дважды. Потому что у нас есть люди, которые ездят на Bentley, дважды в месяц пересекают границу, чтобы путешествовать, и при этом получают пособие по безработице".

Федоров подчеркнул, что Министерство цифровой трансформации работает над верификацией данных госреестров и планирует закончить этот процесс в 2023 году.

"У нас сейчас взаимодействуют 70 реестров. Когда мы создали министерство, таких реестров было два. Мы также улучшили качество данных во многих реестрах. Например, когда мы запустили приложение "Дія" и привязали к нему водительские удостоверения, из 9 млн удостоверений в реестре полный набор данных (ФИО, фотография и так далее) был только в 1,5 млн, остальные были не верифицированы. Мы планируем закончить все верификации реестров, чтобы была плотная взаимосвязь, до конца 2023 года", – сказал он.

Напомним, на форуме "Украина 30" 18 мая Федоров заявлял, что к концу 2023 года в Украине 100% государственных услуг должны предоставляться онлайн.

"У нас есть амбициозная цель – это достичь 100% государственных услуг онлайн за три последующих года. То есть до конца 2023 года мы хотим оцифровать все госуслуги. Эта цель является публичной, она консолидирует все министерства", – сказал он.

С августа текущего года Украина должна войти в режим paperless, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

"Никаких бумаг для государственных органов, никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или любые справки для предоставления государственных услуг. И мы сделаем все, чтобы "государство без бумаг" существовало действительно не на бумаге", – отмечал он.
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Топ комментарии
+7
вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины

Чим взагалі займається ця установа...?
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24.05.2021 13:46
+5
Розробляють

Федоров рассказал о схемах махинаций с соцвыплатами: Ущерб от них - миллиарды гривен в месяц - Цензор.НЕТ 8039
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24.05.2021 13:48
+4
не беня, не ахметов, а бабки, дедки, детки - самые большие прохиндеи, которые грабят государство))
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24.05.2021 14:09
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"Например, единый социальный реестр - это возможность верифицировать социальные выплаты и сделать так, чтобы соцвыплаты получали только те люди, которые их должны получать. Сейчас, например, много ситуаций, когда на имя пенсионеров, которых уже нет в живых, продолжают получать пенсию."
_Фьодарав помогает антинародной власти олигархов грабить народ! Он мразь, это понятно.
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24.05.2021 13:44 Ответить
Миллиард это тысяча миллионов. Несколько миллиардов это несколько тысяч миллионов. Миллион пенсионеров если получит 1000 гривен то получится миллиард. Получается что у нас сотня тысяч или более умерших пенсионеров получают пенсии и сотня тисяч младенцев регистрируется в нескольких районах каждый месяц. Похоже что у министра цифровой трансформации плохо с арифметикой. А если это правда, то весь состав социальных служб и фондов пора отправлять в кутузку.
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24.05.2021 14:25 Ответить
_У оно нормально с арифметикой! А у тебя плохо с наивностью: избыток. А оно просто ссыт в очи тем, кого они грабят.
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24.05.2021 14:31 Ответить
Я это и имел ввиду: он решил , что никто не знает что такое тысяча, миллион, миллиард и никто не умеет считать. Поэтому он доверительно начал вешать лапшу на уши про умерших пенсионеров и новорождённых младенцах, прикрывая реальные схемы воровства.
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24.05.2021 15:02 Ответить
Извините.
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24.05.2021 15:05 Ответить
Давно пора прикрити цей краник.
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24.05.2021 13:45 Ответить
вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины

Чим взагалі займається ця установа...?
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24.05.2021 13:46 Ответить
Знищенням пенсів та інвалідів...))
Вже 30 років..
😁
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24.05.2021 13:48 Ответить
Розробляють

Федоров рассказал о схемах махинаций с соцвыплатами: Ущерб от них - миллиарды гривен в месяц - Цензор.НЕТ 8039
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24.05.2021 13:48 Ответить
О! Дерев"яний компутер ето весчь.
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24.05.2021 13:52 Ответить
До речі дозвіл працювати надається виключно особам в косоворотках Федоров рассказал о схемах махинаций с соцвыплатами: Ущерб от них - миллиарды гривен в месяц - Цензор.НЕТ 8207
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24.05.2021 13:58 Ответить
Трансформируют идиотские идеи в бессмысленные решения за бюджетный счет.
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24.05.2021 13:58 Ответить
Амєріку відкрив..мля..
Колумбус...
Та спочатку ,яйценюхівськошвкаладного, так і було!!
Пацталом!!
🤑
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24.05.2021 13:46 Ответить
когось розстріляли ...- ні....- тоді про що мова....
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24.05.2021 13:47 Ответить
Шапіто в Верховній Раді: на арені **********!
*********** ********** звинувачують у зраді:
Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.
Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.

Ось, одягнута в Версаче, ********** чергова плаче,
Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.
А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!
І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!

Ось вже інша ********** вилізає виступать:
"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.
Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?
Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".

А тим часом - черга в стаді для нової **********:
"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,
Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!
НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді *****!".

Все, дискусії скінчились - ********** притомились,
Ось і вирок: "********** холостими розстрілять!".
Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,
І уся ця ********** в ресторан пішла гулять...

Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,
Поки в нас в Верховній Раді ********** на **********.
Якщо будем вибирать в Раду різну **********,
Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.
🤑
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24.05.2021 13:51 Ответить
Ущерб от них - миллиарды гривен в месяц

------------------------------------------------------------------------
А посажено - НОЛЬ.
Это такой стиль борьбы с воровством и коррупцией у Зеленского
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24.05.2021 13:51 Ответить
не беня, не ахметов, а бабки, дедки, детки - самые большие прохиндеи, которые грабят государство))
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24.05.2021 14:09 Ответить
В корень зриш! Фьодарав и ко - враги народа.
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24.05.2021 14:32 Ответить
Це ще вони з регресами цифрову трансформацію не зробили....от там буде справжнє кіно!!!
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24.05.2021 14:11 Ответить
на фиг тогда наши инн, если можно несколько раз получить пособие по рождению?
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24.05.2021 14:12 Ответить
шоб чинуша по своей базе мог вычислить аферюгу и "долю малую" запросить, а так как дел мало то все "на мази"
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24.05.2021 15:31 Ответить
шось рєпа в "цифрового трансформатора"... як у мусора-їфрейтора
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24.05.2021 15:14 Ответить
Это все хорошо, но вы прежде всего дайте интерес людям работать в этой стране легально, и отбейте всякий интерес у отморозков нарушать законы. Если вы отморозков награждаете, ставите на высокие должности и не садите их в тюрьмы, то толку от всех реформ не будет.
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24.05.2021 16:32 Ответить
 
 