МИД Беларуси о задержании Протасевича: "Поражены откровенными воинственными заявлениями со стороны ряда стран и европейских структур"

В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали задержание экс-главреда оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Так, пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз заявил, что действия "компетентных властей полностью соответствовали установленным международным правилам".

"Конечно, поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях", - отметил он.

"Мы все же призываем тех, кто поддался этой порочной практике, помнить о правилах и безопасности пассажиров, все спокойно проанализировать, дождаться заключений компетентных экспертов. Ведь только на этом основании можно делать хотя бы какие-то заслуживающие внимания выводы", - добавили в МИД Беларуси.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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