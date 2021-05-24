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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7524) Протасевич Роман (309)

МИД Беларуси о задержании Протасевича: "Поражены откровенными воинственными заявлениями со стороны ряда стран и европейских структур"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

МИД Беларуси о задержании Протасевича:

В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали задержание экс-главреда оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Так, пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз заявил, что действия "компетентных властей полностью соответствовали установленным международным правилам".

"Конечно, поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях", - отметил он.

"Мы все же призываем тех, кто поддался этой порочной практике, помнить о правилах и безопасности пассажиров, все спокойно проанализировать, дождаться заключений компетентных экспертов. Ведь только на этом основании можно делать хотя бы какие-то заслуживающие внимания выводы", - добавили в МИД Беларуси.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+23
А наш буба молчит... Даже в твиттере ничего не написал
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24.05.2021 13:51
+18
МИД Беларуси о задержании Протасевича: "Поражены откровенными воинственными заявлениями со стороны ряда стран и европейских структур" - Цензор.НЕТ 2656
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24.05.2021 13:59
+13
МИД Беларуси о задержании Протасевича: "Поражены откровенными воинственными заявлениями со стороны ряда стран и европейских структур" - Цензор.НЕТ 2672
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24.05.2021 13:53
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А наш буба молчит... Даже в твиттере ничего не написал
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24.05.2021 13:51 Ответить
Щас би Мендель з двома твітами ....
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24.05.2021 13:57 Ответить
МЗС Білорусі про затримання Протасевича: "Вражені відвертими войовничими заявами з боку низки країн і європейських структур" - Цензор.НЕТ 7645
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24.05.2021 14:24 Ответить
Таки Мендель - би? МЗС Білорусі про затримання Протасевича: "Вражені відвертими войовничими заявами з боку низки країн і європейських структур" - Цензор.НЕТ 8459
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24.05.2021 14:59 Ответить
Молчание - знак согласия.
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24.05.2021 14:00 Ответить
Сценарий ему еще не подогнали.
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24.05.2021 14:38 Ответить
белоруссия выгребная яма кацапии
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24.05.2021 13:52 Ответить
Выгребная яма кацапии это 73% предателей в Украине.....у нас триколорами власовскими не размахивают как в Крыму и лугандонии....просто ФАКТ(
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24.05.2021 14:36 Ответить
у вас никто и ничем вообще не размахивает. все под шконками сидят, молча терпят. просто факт.
а хозяин ваш по тихому воздушным пиратством занялся.
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24.05.2021 14:50 Ответить
Под шпонками в ЗЕборделе ты у зельца с рабиновичами и шуфричами сидишь.... ВОКАК
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24.05.2021 16:56 Ответить
я свободно по улице хожу. хочу в БЧБ, хочу в желто-голубом. а ты можешь только срать на форуме, да и то в чужой стране. в своей можешь только скулить во славу великого и могучего лукашеску. как-то так.
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24.05.2021 20:00 Ответить
Не оправдывайся....вам до Беларуси как до неба....мы против диктатора выходили и выходим......а такие как ты против зели клоуна и прочих лаптеногих прелателей в Украине даже рот боитесь открыть 2 года как......триколоры власовские в Славянске под аплодисменты заносят ....не ври себе хоть.....вы просрали все выбрав предателя.... на колени перед куйло в глаза посмотреть это не наш таракан говорил...и жена под танки ВСУ ложиться.....позорище(((
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24.05.2021 20:29 Ответить
я оправдываюсь? не смеши. максимум, куда вы сейчас можете выйти - сайт чужой страны. это все. а до белаРаши нам как до неба, тут ты прав. уродов и у нас всяких хватает, но до вашего рабского загончика нам далеко. вот ты живое тому подтверждение. сидя в стойле, не смея вякнуть что-то у себя дома, лезешь со смешными у убогими претензиями и поучениями в свободную страну.
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24.05.2021 20:38 Ответить
)) См выше.....на коленях перед куйло в глаза смотреть выбрать и это называть СВОБОДА??? Ты в своём уме? Не позорь Украину,зебила кусок...куйло сказало кроме Пороха любой....и предатели ответили ЕСТЬ.....фу позорище ((
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24.05.2021 21:00 Ответить
бред идиота
поговорим, когда ты у себя в стране сможешь выйти из дома в БЧБ майке, если когда-то такое время придет. а пока вы именно стоите все на коленях перед двумя хозяевами: лукашеску и ******. вас загнали в стойло, вы смирились, ваш хозяин дошел до открытого захвата иностранного самолета для ареста журналиста! не террориста, не убийцы какого-нибудь, не вора, журналиста...о чем тут еще говорить? ваше стадо все молча схавало, стыдливо отводя глаза, а то и вовсе оправдывая лукашеску. теперь ты тут брызжешь ядом во все стороны
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25.05.2021 08:59 Ответить
Снова оправдываешься,порноактриса ты из Зеборделя?!) Сравнил нашего диктатора и своего шмарклю.Думаешь в мире все зебилы как ты и не видят что 73% выбрали себе предателя....ну как куйло им приказал.....с любым кроме Порошенко....зебилы=предатели Украины......одиннарод как куйло и сказал...это ФАКТ......чисти ботинки Рабиновичам с шуфричами и терпи,скрепа ты ржавая..))
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25.05.2021 10:13 Ответить
оправдываться перед идиотом? это не я к тебе пришел, это ты вылезло из рабского загончика подышать воздухом и попортить его здесь у нас
какое твое собачье дело, что происходит у нас, кого у нас выбрали, кого не выбрали когда у тебя дома полный пи**ец? вам уже и воздух перекрыли, благодаря вашему хозяину. остался только один путь - на паРашу пешком. а ты тут что-то воняешь о зебилах и порошенках. терпила со стажем учит кого-то терпеть, что-то блеет о рабиновичах и шуфричах, боясь при этом дома нос на улицу показать. да что там на улицу? на форуме вякни что-то против хозяина - с самолета снимут КГБшники и пинками загонят в концлагерь. жалкое зрелище.
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25.05.2021 10:21 Ответить
Вижу тебе правда глаз колет,актриса ты из порнофильма.Для любого здравого выбравший колени перед куйло в глаза смотреть......это точно не УКРАИНЕЦ.....а проститутка лаптеногая и терпила как ТЫ....ЗЕБИЛ=ПРЕДАТЕЛЬ .....ату тебя..
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25.05.2021 10:37 Ответить
у тебя приступ начался, дурачок. прими лекарство и не ходи лучше к нам. сиди в своем рабском загончике и думай, как нам бедным тут "на коленях" плохо, но при этом боясь нос высунуть на улицу у себя дома
зы и да, когда заканчиваются аргументы - начинается грубость.
зыы и так, напоследок: я не являюсь избирателем ЗЕбени
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25.05.2021 10:43 Ответить
Понятно....ты из ждунов бздунов под юлькиной юбкой спрятался .....вместо землю украинскую Крым и лугандонию у козломордых вернуть на базу......ждешь что беларусы с Байденами и Меркелями это делать будут....а ты в засаде посидишь,трусливое отродье.....не позорь Украину,сметун диванный...
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25.05.2021 11:50 Ответить
не размахивают, у вас государственный флаг - совковый, чем лучше триколора?! МЗС Білорусі про затримання Протасевича: "Вражені відвертими войовничими заявами з боку низки країн і європейських структур" - Цензор.НЕТ 7848 тот самый, под которым ты сюда залезло МЗС Білорусі про затримання Протасевича: "Вражені відвертими войовничими заявами з боку низки країн і європейських структур" - Цензор.НЕТ 3186
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24.05.2021 14:51 Ответить
для тебя власовский триколор родной есть... никакой разницы....а нам разное
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24.05.2021 17:00 Ответить
кретин, что тебе разное? ты под совковым флагом существуешь и рассуждаешь про триколоры)) МЗС Білорусі про затримання Протасевича: "Вражені відвертими войовничими заявами з боку низки країн і європейських структур" - Цензор.НЕТ 4465 чортяка тупа, навідміну від тебе, в мене прапор жовто-блакитний з Тризубом, де твоя "Погоня"? МЗС Білорусі про затримання Протасевича: "Вражені відвертими войовничими заявами з боку низки країн і європейських структур" - Цензор.НЕТ 8563
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25.05.2021 00:03 Ответить
Ти дебiл ?
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24.05.2021 16:02 Ответить
Молчи дрыщ....в Украине война а ты в Германию сбежал,трусливая зелёная овечка(
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24.05.2021 17:04 Ответить
Знак питання там був зайвий )
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24.05.2021 19:22 Ответить
МИД Беларуси о задержании Протасевича: "Поражены откровенными воинственными заявлениями со стороны ряда стран и европейских структур" - Цензор.НЕТ 2672
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24.05.2021 13:53 Ответить
Орки будут поднимать градус, у них другого нет пути. Интересно наблюдать реакцию мирового сообщества, осталась еще сила, или фсее...
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24.05.2021 13:54 Ответить
Недолго осталось этому клоуну . Думаю , что там не без путла .
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24.05.2021 13:56 Ответить
лукашенко фашист и усатая мразь!
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24.05.2021 13:57 Ответить
Протасевичу надо было во время полета заявить, что подорвет бомбу в самолете, если его перенаправят в Минск. Лучше отсидеть в Литве, нежели умереть в Беларуси.
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24.05.2021 13:58 Ответить
"Иного нет у них пути в руках у них винтовка"!😀
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24.05.2021 13:58 Ответить
Дебилы раскудахтались, мида Беларуси больше не существует. дипломатия ффсё....Есть только хотелки дебила и оправдашки ещё больших дебилов.
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24.05.2021 13:59 Ответить
Это эмоции, а суть вопроса не меняется. Они хотели отравить - отравили, хотели самолет посадить - посадили, газопровод тоже протянут, и дело не в том, что это путь саморазрушения. Деструктивные сценарии разворачиваются с новой и новой силой, а что в ответ? Невнятное блеяние коллективного Запада? И надвигающийся мягкой силой Восток?
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24.05.2021 14:06 Ответить
МИД Беларуси о задержании Протасевича: "Поражены откровенными воинственными заявлениями со стороны ряда стран и европейских структур" - Цензор.НЕТ 2656
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24.05.2021 13:59 Ответить
Захватить мир - пол дела. Главное как им править втихаря от санитаров..
🤣
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24.05.2021 14:01 Ответить
експерти, звісно, будуть від луки... тобто, діждемося чергових плівок диркача
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24.05.2021 14:02 Ответить
"Поражены откровенными воинственными заявлениями со стороны ряда стран и европейских структур" на наше гостеприимство и радушие!
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24.05.2021 14:04 Ответить
У колхозного агрофюрера даже подчинённые с явными психическими отклонениями ..
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24.05.2021 14:05 Ответить
Я фигею. Напоминает мычание мидрф о нарушении их суверенного права на оккупацию соседних государств.
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24.05.2021 14:05 Ответить
Невже вусатий таракан, диктатор, вбивця, а тепер ще й повітряний терорист думав, що Європа його похвалить.
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24.05.2021 14:09 Ответить
Так, пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз Источник: https://censor.net/ru/n3267099\\\\\\\\

Судя по симптомам этому глазу в глаз заглянули Захарова и Новичок))
оно хотя бы понимает шо выгораживает террористов? причем, речи то все совковые - натвори что угодно, а потом высри: мызамир и поражены враждебностью Запада, подумаешь взорвали/захватили/отравили/захватили - че эти падлы нас так не любят то? МИД Беларуси о задержании Протасевича: "Поражены откровенными воинственными заявлениями со стороны ряда стран и европейских структур" - Цензор.НЕТ 3934
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24.05.2021 14:10 Ответить
Буде справедливим, щоб вони усі разом із Тарганом були вражені не "войовничими заявами", а бетонобійними бімбами у своїх бункерах.
Хоча... Таргана краще акуратно витягти за хій і підвести до шибениці.
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24.05.2021 14:13 Ответить
МЗС Білорусі про затримання Протасевича: "Вражені відвертими войовничими заявами з боку низки країн і європейських структур" - Цензор.НЕТ 9477
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24.05.2021 14:24 Ответить
Типерь самалет с лукабздей можжа приземлить, где угодно на предмет допроса и выяснения апстаятельств инцендента и выяснения о наличии бомпы на иго барте и задержать чувака до выяснения усех апстаятельств узурпации власти. МЗС Білорусі про затримання Протасевича: "Вражені відвертими войовничими заявами з боку низки країн і європейських структур" - Цензор.НЕТ 4195 МЗС Білорусі про затримання Протасевича: "Вражені відвертими войовничими заявами з боку низки країн і європейських структур" - Цензор.НЕТ 4195 МЗС Білорусі про затримання Протасевича: "Вражені відвертими войовничими заявами з боку низки країн і європейських структур" - Цензор.НЕТ 4195
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24.05.2021 14:27 Ответить
и куда лукашеску летает? только на паРашу, все. а там онижебратья.
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24.05.2021 14:53 Ответить
Парня отпустите!!!! Лукашенко - ты никто!!! Парня отпусти!!!! Уверен мир вам не позволит!!!! Вас успокоят!!
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24.05.2021 14:28 Ответить
МЗС Білорусі про затримання Протасевича: "Вражені відвертими войовничими заявами з боку низки країн і європейських структур" - Цензор.НЕТ 402.
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24.05.2021 14:51 Ответить
Неужели белорусское руководство не понимает, что у них впереди, кроме как в тюрьму, а то и похуже других путей нет? Каждый их день незаконного нахождения у власти отягощает их вину, а значит и увеличивает жесткость последующего наказания. Никакой другой перспективы у них нет и не будет.
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24.05.2021 16:21 Ответить
Запад слаб! Они так же сдадут Украину. Единственный выход - вооружаться и вооружать население! Никто не будет слушать слабаков и нытиков! Украине нужно силой оружия отвоевать Донбасс и дать Раше по зубам! Так поступил Азербайджан, так поступает Израиль, так должны поступить МЫ! Слабаков и нытиков никто не уважает! Сила духа + сила оружия и тогда с нами будут считаться! А пока зеленое пятно будет вилять задом, с нас будут смеяться и выражать озабоченность.
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24.05.2021 17:52 Ответить
психопаты.
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25.05.2021 07:59 Ответить
 
 