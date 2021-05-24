МИД Беларуси о задержании Протасевича: "Поражены откровенными воинственными заявлениями со стороны ряда стран и европейских структур"
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В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали задержание экс-главреда оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Так, пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз заявил, что действия "компетентных властей полностью соответствовали установленным международным правилам".
"Конечно, поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях", - отметил он.
"Мы все же призываем тех, кто поддался этой порочной практике, помнить о правилах и безопасности пассажиров, все спокойно проанализировать, дождаться заключений компетентных экспертов. Ведь только на этом основании можно делать хотя бы какие-то заслуживающие внимания выводы", - добавили в МИД Беларуси.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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а хозяин ваш по тихому воздушным пиратством занялся.
поговорим, когда ты у себя в стране сможешь выйти из дома в БЧБ майке, если когда-то такое время придет. а пока вы именно стоите все на коленях перед двумя хозяевами: лукашеску и ******. вас загнали в стойло, вы смирились, ваш хозяин дошел до открытого захвата иностранного самолета для ареста журналиста! не террориста, не убийцы какого-нибудь, не вора, журналиста...о чем тут еще говорить? ваше стадо все молча схавало, стыдливо отводя глаза, а то и вовсе оправдывая лукашеску. теперь ты тут брызжешь ядом во все стороны
какое твое собачье дело, что происходит у нас, кого у нас выбрали, кого не выбрали когда у тебя дома полный пи**ец? вам уже и воздух перекрыли, благодаря вашему хозяину. остался только один путь - на паРашу пешком. а ты тут что-то воняешь о зебилах и порошенках. терпила со стажем учит кого-то терпеть, что-то блеет о рабиновичах и шуфричах, боясь при этом дома нос на улицу показать. да что там на улицу? на форуме вякни что-то против хозяина - с самолета снимут КГБшники и пинками загонят в концлагерь. жалкое зрелище.
зы и да, когда заканчиваются аргументы - начинается грубость.
зыы и так, напоследок: я не являюсь избирателем ЗЕбени
🤣
Судя по симптомам этому глазу в глаз заглянули Захарова и Новичок))
оно хотя бы понимает шо выгораживает террористов? причем, речи то все совковые - натвори что угодно, а потом высри: мызамир и поражены враждебностью Запада, подумаешь взорвали/захватили/отравили/захватили - че эти падлы нас так не любят то?
Хоча... Таргана краще акуратно витягти за хій і підвести до шибениці.