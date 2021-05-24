На выплаты карантинных 8 тыс. грн предпринимателям направлено уже более 1,4 млрд грн, - Минэкономразвития

По состоянию на 24 мая уже 1,4 млрд грн были направлены на выплату государственной помощи 175 тысячам наемных работников и предпринимателей, деятельность которых была приостановлена ​​из-за усиления карантина в "красных" зонах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

В частности, выплаты уже получили 100 208 наемных работников и 74 792 ФОПа. В региональном разрезе наибольшее количество выплат уже получили предприниматели и наемные работники в Киеве (почти 270 млн грн), Львовской (почти 146 млн грн) и Харьковской (135 млн грн) областях.

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В министерстве напомнили, что программа государственной поддержки предпринимателей и наемных работников будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в "красной" зоны.