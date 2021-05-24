"Угон самолетов - это что-то новое даже в арсенале опытных диктаторов", - президенты стран Балтии призвали к введению санкций против режима Лукашенко

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела в понедельник по интернету переговоры с главой латвийского государства Эгилсом Левитсом (Egils Levits) и президентом Литвы Гитанасом Науседой (Gitanas Nauseda), в связи с инцидентом с самолетом Ryanair.

Главы государств обсудили совместные шаги по оказанию давления на Беларусь после вчерашнего угона самолета в рамках как Европейского Союза, так и Организации Объединенных Наций. Они также призвали освободить похищенных, закрыть воздушное пространство Беларуси и ввести эффективные санкции.

Об этом сообщила в понедельник, 24 мая, пресс-служба президента Эстонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Откровенный акт государственного терроризма, угон самолетов - это что-то новое даже в арсенале опытных диктаторов. Остальной мир должен прекратить обращаться с белорусским режимом в шелковых перчатках, и мы должны использовать все мирные средства, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы оказать давление на этот режим. Вчерашний инцидент, который поставил под угрозу жизнь 171 пассажира и привел к похищению как минимум двух человек, не должен остаться безнаказанным", - сказала Кальюлайд после переговоров с балтийскими коллегами.

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Она выразила сожаление, что "ни один гражданин Евросоюза не может считать Беларусь безопасным местом на суше или в воздухе. Поэтому я также считаю, что имеет смысл прекратить весь транзит через Беларусь. Как и в случае с санкциями, это неизбежно сказывается на государствах-членах Европейского Союза, нашем бизнесе и наших людях, но мы не должны рисковать жизнями людей. Вчерашний день показал, что эта угроза реальна".

Эстония как непостоянный член Совета Безопасности ООН также планирует как можно скорее инициировать обсуждение в Совете инцидента в аэропорту Минска.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.