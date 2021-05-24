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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7524) Латвия (1153) Литва (2123) Лукашенко (3502) Балтия (283) Эстония (1164) Протасевич Роман (309)

"Угон самолетов - это что-то новое даже в арсенале опытных диктаторов", - президенты стран Балтии призвали к введению санкций против режима Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела в понедельник по интернету переговоры с главой латвийского государства Эгилсом Левитсом (Egils Levits) и президентом Литвы Гитанасом Науседой (Gitanas Nauseda), в связи с инцидентом с самолетом Ryanair.

Главы государств обсудили совместные шаги по оказанию давления на Беларусь после вчерашнего угона самолета в рамках как Европейского Союза, так и Организации Объединенных Наций. Они также призвали освободить похищенных, закрыть воздушное пространство Беларуси и ввести эффективные санкции.

Об этом сообщила в понедельник, 24 мая, пресс-служба президента Эстонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Откровенный акт государственного терроризма, угон самолетов - это что-то новое даже в арсенале опытных диктаторов. Остальной мир должен прекратить обращаться с белорусским режимом в шелковых перчатках, и мы должны использовать все мирные средства, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы оказать давление на этот режим. Вчерашний инцидент, который поставил под угрозу жизнь 171 пассажира и привел к похищению как минимум двух человек, не должен остаться безнаказанным", - сказала Кальюлайд после переговоров с балтийскими коллегами.

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Она выразила сожаление, что "ни один гражданин Евросоюза не может считать Беларусь безопасным местом на суше или в воздухе. Поэтому я также считаю, что имеет смысл прекратить весь транзит через Беларусь. Как и в случае с санкциями, это неизбежно сказывается на государствах-членах Европейского Союза, нашем бизнесе и наших людях, но мы не должны рисковать жизнями людей. Вчерашний день показал, что эта угроза реальна".

Эстония как непостоянный член Совета Безопасности ООН также планирует как можно скорее инициировать обсуждение в Совете инцидента в аэропорту Минска.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Топ комментарии
+5
Нужно усатого таракана,как Бен Ладена , в угол загонять.
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24.05.2021 14:25
+5
Запретить полеты самолетов над Беларусью всем миром.
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24.05.2021 15:03
+3
Litve uze dumajet zamorozit vse torgovyje sviazi s Belorus.I drugije podkliuctsia
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24.05.2021 14:57
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Вот как бы так сделать, чтобы и глубокую озабоченность выразить и денежки свои в торговле с восточными фюрерами не потерять? Немцы с французами ,правда ведь? "Угон самолетов - это что-то новое даже в арсенале опытных диктаторов", - президенты стран Балтии призвали к введению санкций против режима Лукашенко - Цензор.НЕТ 198
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24.05.2021 14:23 Ответить
Правда.
Вот только как хорошо упрекать Европу в продажности, не замечая, что в самой Украине половина населения мечтает о таком президенте как лука, а четверть мечтает стать малороссийским федеральным округом? Правда ведь?
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24.05.2021 14:38 Ответить
Не вижу взаимосвязи, между желанием части украинцев жить в гавне и реагированием чиновников, принимающих ключевые решения в Европе на акты государственного терроризма и одновременной торговли с пациентом "Викрадення літаків - це щось нове навіть в арсеналі досвідчених диктаторів", - президенти країн Балтії закликали до запровадження санкцій проти режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 4443
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24.05.2021 15:13 Ответить
мы сами давно его изолировали?
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24.05.2021 14:39 Ответить
Нужно усатого таракана,как Бен Ладена , в угол загонять.
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24.05.2021 14:25 Ответить
"Угон самолетов - это что-то новое даже в арсенале опытных диктаторов", - президенты стран Балтии призвали к введению санкций против режима Лукашенко - Цензор.НЕТ 6569
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24.05.2021 14:28 Ответить
"Угон самолетов - это что-то новое даже в арсенале опытных диктаторов", обычно они весь борт отправляют в небеса.
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24.05.2021 14:50 Ответить
Litve uze dumajet zamorozit vse torgovyje sviazi s Belorus.I drugije podkliuctsia
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24.05.2021 14:57 Ответить
Запретить полеты самолетов над Беларусью всем миром.
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24.05.2021 15:03 Ответить
Заборона польотів над Білорусією , заборона використання аеропортів Білорусі для Европейських авіакомпаній це не санкції а засоби безпеки. А от санкції за міжнародний тероризм повинні бути жорстокими та індивідуальними.....Лукашеску у Гагу., усе рухоме і нерухоме майно його сім"ї підлягає конфіскації., те саме стосується і виконавців злочину та їх близького оточення.Країни які будуть ігнорувати санкції повинні заплатити штраф за кожний конкретний випадок .незалежно від форми власносі компанії що порушила санкційний закон..
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24.05.2021 16:09 Ответить
 
 