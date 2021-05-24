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Новости За рубежом
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РФ обеспокоена призывами Тихановской к мобилизации протестов, но мы не оставим братскую Беларусь в беде, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

РФ обеспокоена призывами Тихановской к мобилизации протестов, но мы не оставим братскую Беларусь в беде, - Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия всегда готова "прийти на помощь своему соседу и стратегическому союзнику" Беларуси

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью российскому изданию "Аргументы и Факты".

"Попытка вооруженного переворота в Беларуси с участием гражданина США вполне укладывается в линию Запада на вмешательство во внутренние дела постсоветских стран с задействованием всего арсенала методик "цветных революций". Трудно представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб. Напрашивается аналогия с госпереворотом в Украине в феврале 2014 г.", - сказал Лавров.

Российский министр отметил, что в связи с угрозой своей жизни А. Лукашенко был вынужден пойти на экстраординарный шаг. 9 мая он подписал президентский декрет о том, что в экстренной ситуации власть в республике переходит к Совету Безопасности.

Вместе с тем он добавил, что сейчас обстановка в Беларуси в целом стабилизировалась: "Эмигрантской оппозиции, несмотря на беспрецедентную поддержку извне, не удается раскачать ситуацию. Большинство граждан устали от уличных беспорядков, осознают их контрпродуктивность... Несмотря на это, страны Запада усиливают давление на официальный Минск, но параллельно обещают щедрую экономическую помощь в обмен на "переход к демократии". Западники опустились до того, что запугивают белорусских госслужащих и сотрудников правоохранительных органов международным судебным преследованием. Одновременно продолжается масштабная медийная, политическая и финансовая поддержка белорусской эмигрантской оппозиции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко запретил журналистам вести прямые трансляции с несанкционированных акций

Лавров предполагает, что "доброжелатели" Беларуси на этом не остановятся: "Обеспокоены очередными призывами С. Тихановской к мобилизации протестов в августе-сентябре этого года. Надеемся, что белорусский народ проявит свойственную ему мудрость и не пойдет на поводу у тех, кто пытается использовать ситуацию в своих корыстных интересах".

Отвечая на вопрос журналиста, какую именно помощь союзнику в этом плане готова оказать Москва, Лавров подчеркнул, что РФ не оставит Беларусь в беде.

"Всегда готовы прийти на помощь своему соседу и стратегическому союзнику. Ведь в основе наших отношений — братские, а зачастую и семейные узы, общая история и духовные ценности", - резюмировал глава МИД РФ.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Топ комментарии
+16
Против лома нет приема. Разумеется кроме другого лома. В эру ядерного оружия отсутствуют средства борьбы с фашистскими режимами в виде прямой военной конфронтации. Необходимо плюнуть на все и действовать их же методами. Яд, пули, кастеты, тюрьмы под любым предлогом для глав этих режимов, их детей, близких и друзей, для всех апологетов, их идеологов и их пропагандистов должны проводится спецслужбами антифашистской коалиции демократических стран несмотря ни на что. Кто-то скажет, что они будут иметь повод начать атомную третью мировую войну. Может быть. Но, если бесконечно прогибаться, то рано или поздно они ее начнут всеравно или шаг за шагом поработят все человечество. Только шансов на это при вовремя принятых жестких гибридных мерах будет меньше, чем при попытке ублажения безумных диктаторов "беспокойствами" и "Северными потоками".
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24.05.2021 14:21
+16
ублюдки вы а не братья....
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24.05.2021 14:24
+15
Коли кацап називає тебе братом, чекай біди.
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24.05.2021 14:33
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Против лома нет приема. Разумеется кроме другого лома. В эру ядерного оружия отсутствуют средства борьбы с фашистскими режимами в виде прямой военной конфронтации. Необходимо плюнуть на все и действовать их же методами. Яд, пули, кастеты, тюрьмы под любым предлогом для глав этих режимов, их детей, близких и друзей, для всех апологетов, их идеологов и их пропагандистов должны проводится спецслужбами антифашистской коалиции демократических стран несмотря ни на что. Кто-то скажет, что они будут иметь повод начать атомную третью мировую войну. Может быть. Но, если бесконечно прогибаться, то рано или поздно они ее начнут всеравно или шаг за шагом поработят все человечество. Только шансов на это при вовремя принятых жестких гибридных мерах будет меньше, чем при попытке ублажения безумных диктаторов "беспокойствами" и "Северными потоками".
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24.05.2021 14:21 Ответить
правильно. детки всех этих чертей живут в других странах. брать за жабры садить в тюрьмы и всех делов...
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24.05.2021 14:25 Ответить
Детки всех этих "чертей", практически не живут за границей. Если ты о дочери Лаврова, то она 15 лет как живет в МСК. О жизни в США, вспоминает с ужасом, из за постоянной слежки спецслужб, что не удивительно, дочь посла.
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24.05.2021 17:01 Ответить
Поработить человечество они не смогут, так как сами уже будут уничтожены.
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24.05.2021 14:32 Ответить
Правильно! Государственным отморозкам, не оставляющим людям выбора, не должно быть пощады. Никто не имеет права в 21 веке лишать людей выбора!
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24.05.2021 16:07 Ответить
ублюдки вы а не братья....
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24.05.2021 14:24 Ответить
Это понятно Лавров!! Никто не сомневается!!
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24.05.2021 14:24 Ответить
РФ обеспокоена призывами Тихановской к мобилизации протестов, но мы не оставим братскую Беларусь в беде, - Лавров - Цензор.НЕТ 7067Ви вже не залишили брацкій Домбас в біді.
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24.05.2021 14:25 Ответить
Они уже в биде
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24.05.2021 14:25 Ответить
любитель мочить в сортирах мордор опустил оккупированную часть Донбасса в бидЭ
«Русские выживают где угодно»: британские СМИ поразились видам заледеневшего и загаженного поселка в России». Фотографии оттуда с «апокалиптичными» интерьерами квартир и лестничных клеток, покрытыми навозно -снежно-ледовой коркой, публикует The Daily Mail.Ранее сообщалось, что в городе Вуктыл в той же российской республике подъезды жилых домов обледенели до состояния «пещер со сталактитами», а в квартирах можно лепить снеговиков
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24.05.2021 19:00 Ответить
вот и лошадиные уши вылезли на свет...
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24.05.2021 14:25 Ответить
Это последний момент истины для Запада 🤔
Если режим Лукашенко не будет немедленно признан террористической организацией, никакого Запада или Свободного мира просто не существует!!
Наступил не фукуямовский, а настоящий Конец Истории )
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24.05.2021 14:27 Ответить
вылезла старая кляча .. пора подковы сдирать и на шкуродерню
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24.05.2021 14:28 Ответить
два миравых спасателя - дружка
убийца пу и террарист лука
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24.05.2021 14:28 Ответить
Говорящая лошадь вконец обкурилась никотином (а может и не только им).

Это ни на какую голову не налазит:
не оставим в беде страну с оппозиционными протестами

какое счастье, что Майданом мы вышвырнули москалей с Украины !!!!
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24.05.2021 14:29 Ответить
Ещё не всех. Опзж и сн.
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24.05.2021 14:32 Ответить
На протестах бєларуси ходили з квітами і кричали Це не майдан, ми не майдонуті! ОК, не майдонуті і що тепер? Носочкі-лавочкі, брацкій народ? Доречі, де тут коментатори з Бєларусі, які казали, що я кровопивця, коли закликав до справжнього опору? ЗІ Я не злорадствую, мені дуже шкода за ваші граблі.
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24.05.2021 14:34 Ответить
Если назвать путина ****** завтра погибнет 100 человек (с) Владимир Зеленских
из той же оперы
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24.05.2021 14:38 Ответить
Влучно.
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24.05.2021 14:39 Ответить
Але вціліє Держава... 🤔
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24.05.2021 15:23 Ответить
Хренасе, переворот намагалась очолити донька Лаврова?
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24.05.2021 14:32 Ответить
Коли кацап називає тебе братом, чекай біди.
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24.05.2021 14:33 Ответить
Свята правда.
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24.05.2021 14:36 Ответить
Про таку братську любов ще у Біблії написано - Країна до Авеля 🤔
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24.05.2021 15:25 Ответить
Доказано *помощью" братской Сирии...
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24.05.2021 19:28 Ответить
Бюрократический класс установивший тоталирастию поголовно должен истребляться, шобы подобные мысли у подобных индивидуев вызывали у них стойкую диарею и полную недееспособность. РФ обеспокоена призывами Тихановской к мобилизации протестов, но мы не оставим братскую Беларусь в беде, - Лавров - Цензор.НЕТ 2972 РФ обеспокоена призывами Тихановской к мобилизации протестов, но мы не оставим братскую Беларусь в беде, - Лавров - Цензор.НЕТ 2972 РФ обеспокоена призывами Тихановской к мобилизации протестов, но мы не оставим братскую Беларусь в беде, - Лавров - Цензор.НЕТ 2972
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24.05.2021 14:35 Ответить
вот русские уши и полезли....
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24.05.2021 14:36 Ответить
что-то лошадь сегодня разговорилась не на шутку - колес наелась, что ли?
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24.05.2021 14:38 Ответить
Підгорає після їхнього спільного із Мудищевим фортеля
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24.05.2021 15:27 Ответить
А я што пісаў у предыдушей артыкуле? Сябры, братэрскі маскавіцку народ вас не пакіне. Калыму вам падасць. Атрымлівайце асалоду ад.
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24.05.2021 14:50 Ответить
Правильно. Тоните оба "оказывая другу помощь". Территории победившего атавизма.
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24.05.2021 14:53 Ответить
Беларусь уже оккупирована
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24.05.2021 14:55 Ответить
Да. Братская помощь белорусскому народу от макшаней. По братски будут расстреливать. Но бульбаши этого не понимают. Дуют шарики и дальше.
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24.05.2021 14:59 Ответить
Если Лавров комментирует Тихановскую, то значит они признают ее президентом. К приме ру, в России Навального официальная власть даже по фамилии не называет. От как.
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24.05.2021 15:09 Ответить
Эта конторская бабёнка Тихановская (кстати, не очень умная и малопривлекательная) изначально была легендирована как преемник Лукашенко и "канализатор" протестов. С последним она успешно справилась.
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24.05.2021 21:46 Ответить
Беда это рашка. Чем дальше от неё , тем безопасностей.
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24.05.2021 15:14 Ответить
Как представитель компании, он считает невозможным выдать ссуду в
пятьдесят тысяч pesos. Но он на свою ответственность осмелился бы предложить двадцать
пять.
- Двадцать пять тысяч pesos? - переспросил дон сеньор Эспирисион.
- Нет. Просто двадцать пять pesos. И не золотом, а серебром.
- Своим предложением вы оскорбляете мое правительство! - воскликнул сеньор
Эспирисион, с негодованием вставая с места.
- Тогда, - сказал мистер Франзони угрожающим тоном, - мы переменим его.
Предложение не подверглось никаким переменам. Неужели мистер Франзони говорил
о перемене правительства?
Таково было положение вещей вв. . .
О. Генри "короли и капуста"
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24.05.2021 15:20 Ответить
Теперь они обоймут и задавят в объятиях дьявола. Страна безпредельщик должна быть разрушена до основанья.
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24.05.2021 15:27 Ответить
Зато дочь Лаврова живет в Америке. Лицемер Лавров будешь бомбит свою дочь?
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24.05.2021 15:50 Ответить
РФ не стурбована узурпацією влади директором комлоспу?
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24.05.2021 16:09 Ответить
Вельминешановний коню педальний Лавров! Ви завжди бєділі, бєдітє та будете бєдіть.
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24.05.2021 17:28 Ответить
чтоб вы сдохли руские свиньи со своей братцкой поддержкой .
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24.05.2021 19:52 Ответить
Никто и не сомневается,что "братская" рассея "поможет" белорусам,так же "помогает" украинцам..
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24.05.2021 20:25 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руSSкому міру повірити....себе обманути!
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24.05.2021 22:54 Ответить
 
 