РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3464 посетителя онлайн
Новости Экономика
1 075 7
НДС (414) продукты (1508)

Снижение НДС на всю продукцию АПК замедлило бы подорожание продуктов питания на 6%, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Снижение НДС на всю продукцию АПК замедлило бы подорожание продуктов питания на 6%, - СМИ

Снижение НДС с 20% до 14% на всю сельскохозяйственную продукцию позволит удешевить продукты питания для украинцев и замедлить дальнейший рост цен.

 Об этом говорится в материале "Газеты по-украински".

Напомним, с 1 марта в Украине вступила в силу сниженная ставка НДС на агросырье. Она позволила сократить расходы фермеров, снизила суммы налоговых "скруток" и увеличила поступления в бюджет без фактического роста экономики. На фоне позитивного эффекта министр АПК Роман Лещенко поддержал введение 14% НДС на всю агропродукцию.

"Идея МинАПК со сниженным НДС для всей отрасли помогла бы уберечь бюджет от разворовывания, вывести производство из тени, а также поддержать обедневших из-за коронакризиса фермеров и потребителей их продукции", - говорится в материале.

По оценкам экспертов, это позволило бы ощутимо удешевить социально значимые для населения продукты и замедлить последующий рост цен на 6%, поскольку НДС закладывается в конечную стоимость товаров. Например, в Польше на хлеб, мясо и молочные продукты действует 5% НДС. В Украине же ставка равна 20%. "Если вычесть из стоимости хлеба в Украине 15%, чтобы получить ставку, как в Польше, цена становится почти такой же. То же касается и других групп товаров", - говорит экономист Иван Никитченко.

По оценке генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, если бы в Украине действовала польская ставка, продукты подешевели бы на 14%.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Епоха бідності закінчилась. Можемо собі дозволити.
показать весь комментарий
24.05.2021 14:36 Ответить
А где ж тогда слуги будут харчеваться? Нада успеть прибарахлиться шоб онучам хватило, так шо налоги нужно только повышать!!!
показать весь комментарий
24.05.2021 14:37 Ответить
Снижение НДС на всю продукцию АПК ускорило бы экспорт продуктов питания на 6% Снижение НДС на всю продукцию АПК замедлило бы подорожание продуктов питания на 6%, - СМИ - Цензор.НЕТ 5040
показать весь комментарий
24.05.2021 14:40 Ответить
Подорожание уже ничего не замедлит. Кило клубники - 120-100 гривен, масло подсолнечное сахар хлеб мясо...подрожало на 50-100%. Докерувались у Бубочки. Упорно шли все два года. Но виноват барыга Порошенко
показать весь комментарий
24.05.2021 14:57 Ответить
Молодець, навіть ти второпав.

Зниження ПДВ на всю продукцію АПК сповільнило б подорожчання продуктів харчування на 6%, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3785
показать весь комментарий
24.05.2021 15:14 Ответить
Как снижение?
Бензин - как в Европе.
Электричество - обещают как в Европе.
И продукты должны стоить, как в Германии или Франции. Хлеб - 3-4 евро ...
показать весь комментарий
24.05.2021 16:03 Ответить
так скоро(лет через 200) и до европейских зарплат дойдем.
показать весь комментарий
24.05.2021 16:22 Ответить
 
 