РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3464 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
3 200 28
Шевченко Евгений Слуга народа (71) Подоляк Михаил (243)

Подоляк об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа": Противоречил позиции партии и государства

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Подоляк об исключении Шевченко из фракции

Личные инициативы исключенного из фракции партии "Слуга народа" народного депутата Украины Евгения Шевченко противоречили позиции политсилы и государства, поэтому решение депутатов об его исключении своевременно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Многие личные инициативы этого человека вызывали удивление и точно шли вразрез с позицией не просто партии, но и государства в целом. Официальная позиция по Беларуси, по белорусским выборам хорошо известна всем... Тем не менее, Шевченко выбрал для себя иную линию публичного поведения, умышленно и откровенно дискредитируя официальную позицию. Это его выбор, который переводит депутата в откровенно маргинальную нишу", - подчеркнул советник главы ОП.

По словам Подоляка, "решение депутатов фракции "Слуга народа" об исключении Шевченко абсолютно адекватно и своевременно".

"Оно активно обсуждалось в последнее время, и было вполне ожидаемым", - подытожил он

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-замминистра Золотухин о "слуге народа" Шевченко: "У нас дебил (или агент) до сих пор в правящей фракции - вот это государственность!"

Ранее депутатская фракция "Слуга народа" исключила из своего состава народного депутата Евгения Шевченко.

Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля провел в Минске встречу с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко. 23 апреля на заседании фракции "Слуга народа" было принято решение провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата Евгения Шевченко в составе фракции.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. В то же время "слуга народа" Евгений Шевченко порадовался задержанию белорусского оппозиционного блогера.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп Шевченко об исключении из фракции "Слуги народа": "Наконец-то! Пойдем своим путем"

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
это партия, которой он противоречил)))
Подоляк об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа": Противоречил позиции партии и государства - Цензор.НЕТ 3345
показать весь комментарий
24.05.2021 14:41
+7
это государство

Подоляк об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа": Противоречил позиции партии и государства - Цензор.НЕТ 913
показать весь комментарий
24.05.2021 14:42
+4
Такие счастливые на фотке, ведь у них все хорошо и знают чертяки, шо зебилы сделали себя вместе Подоляк об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа": Противоречил позиции партии и государства - Цензор.НЕТ 8018 и нас вместе с ними Подоляк об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа": Противоречил позиции партии и государства - Цензор.НЕТ 564
показать весь комментарий
24.05.2021 14:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так может быть надо ввести против него санкции?
показать весь комментарий
24.05.2021 14:38 Ответить
Лишить гражданства Украины !
показать весь комментарий
24.05.2021 14:42 Ответить
В нього видно є ще якесь громадянство, вот якби ягось органа позбавити було б дієвіше.
показать весь комментарий
24.05.2021 20:53 Ответить
а как они введут против него санкции, если этот шевченко - друг и подоляка, и зеленского?)
Более того, сам зеленский - большой поклонник лукашенко.. просто более тупой))
Но действует теми же методами - нарушая Конституцию и Законы Украины.
Вот как сейчас - бесноватый вовка-шут собрался (вероятно) идти на досрочные перевыборы, и ради этого начал свой пиар по мифическим "санкциям" снбо...

п.с. тем временем: шевченко, типичный представитель ВСЕХ слуг урода - Нардеп Шевченко о шагах после исключения из фракции "Слуга народа": "Буду собирать вокруг себя бывших беркутовцев и бороться с националистами".
показать весь комментарий
24.05.2021 14:52 Ответить
Пізно, всі затрачені на Медведчука.
показать весь комментарий
24.05.2021 20:51 Ответить
Если противоречит политике государства то это - Призыв к свержению конституционного строя Где СБУ ?
показать весь комментарий
24.05.2021 14:40 Ответить
это партия, которой он противоречил)))
Подоляк об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа": Противоречил позиции партии и государства - Цензор.НЕТ 3345
показать весь комментарий
24.05.2021 14:41 Ответить
это государство

Подоляк об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа": Противоречил позиции партии и государства - Цензор.НЕТ 913
показать весь комментарий
24.05.2021 14:42 Ответить
Такие счастливые на фотке, ведь у них все хорошо и знают чертяки, шо зебилы сделали себя вместе Подоляк об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа": Противоречил позиции партии и государства - Цензор.НЕТ 8018 и нас вместе с ними Подоляк об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа": Противоречил позиции партии и государства - Цензор.НЕТ 564
показать весь комментарий
24.05.2021 14:45 Ответить
А вообще после увольнения Мендель Ленка прямо ожила, видать действительно зеля использовал Юлю по прямому ее назначению
показать весь комментарий
24.05.2021 14:46 Ответить
Подоляк про виключення Шевченка із фракції "Слуга народу": Суперечив позиції партії та держави - Цензор.НЕТ 4586
ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ ! МНОГО В НЕЙ...₽
А УКРАИНА? ТАК ОНА ПО МНЕ ШЛЮХА ! А УКРАИНЦЫ ОНИ - ТЕРМОСА !
показать весь комментарий
24.05.2021 16:08 Ответить
2 роки протіворєчіл. Подоляк об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа": Противоречил позиции партии и государства - Цензор.НЕТ 387
показать весь комментарий
24.05.2021 14:41 Ответить
Не знаходиться на боці держави,а займає позицію ворога,і лише геть з партії. Не дивно шо Україна постійно програє.
показать весь комментарий
24.05.2021 14:43 Ответить
а к совкодрочеру Бужанскому у зеленых претензий нет ? Подоляк об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа": Противоречил позиции партии и государства - Цензор.НЕТ 8940
показать весь комментарий
24.05.2021 14:43 Ответить
а до Гетьманцева? А до Качури? А до Семінського? До Брагара? - та це все апологети "рускагаміра"!
показать весь комментарий
24.05.2021 14:52 Ответить
Фраза "вразрез с позицией не просто партии, но и государства в целом" - повертає в 1980-тий рік...
Як нещодавно це ще було... Чи давно? Чи повертаємось?
показать весь комментарий
24.05.2021 14:45 Ответить
Это потролили его. Он же хвалил бульбаша за то, что запиратил самолет - "Мол, вот это государственность!"
показать весь комментарий
24.05.2021 15:07 Ответить
Тебе мало хто зрозумів - маладиє ісчо.
показать весь комментарий
24.05.2021 16:01 Ответить
Существование такой мерзости, как ЗЕ и СН противоречит и государству, и здравому смыслу!
спасибо 73 умным государственникам.
Існування мерзоти ЗЕ та СН суперечить і існуванню країни, і здоровому глузду!
дякую, дуже дякую 73 розумним державникам.
показать весь комментарий
24.05.2021 14:47 Ответить
Хочу звернутись як до керівництва "Слуг народу", так і до їх виборців: "Чи не здається вам, що ви в своїй партії змішали все : огірки, цибуля, мід і гівно?".
показать весь комментарий
24.05.2021 14:51 Ответить
А, коли Подляк сидів в дупі Януковіча і харчувавсь з неї, це не протиречило його принципам?
показать весь комментарий
24.05.2021 14:55 Ответить
И чем же он противоречил?
показать весь комментарий
24.05.2021 14:59 Ответить
Поделом выскочке: пошел вразрез с политикой партии и правительства..
показать весь комментарий
24.05.2021 15:23 Ответить
А включение этого типа в проект слуг было тоже адекватным и своевременным?
показать весь комментарий
24.05.2021 15:25 Ответить
тАвАріщі,Партія,правітєльстА і вєсь савєцкій народ с чувством глубочайшєгА удовлєтворєнія васпрінялі єту рАдАстную новАсть.
ПодолякА-йди ти в сраку,разом зі своїм Зеленим Йолопом.
показать весь комментарий
24.05.2021 15:27 Ответить
Так вони всі там совки, і голосували за них совки.
показать весь комментарий
24.05.2021 16:03 Ответить
ТАМ ТАКИХ БІЛЬШЕ 30% бояться виключати,бо монобільшість і так кульгає.Ганьба СН і їх наполеону
показать весь комментарий
24.05.2021 15:46 Ответить
-Коли кацапську нечисть москалів - личкарів раніше в 16 - 18 століттях в Московії орді всіх підряд маскували під нібито слов'ян росіян. Тоді їм не слов'янам а угро-фінам личкарям і наполовину татарам сатанинські попи всім підряд давали - старовинні-болгарскі (слов'янські) прізвища типу: "Ванька Іванов, Петька - Петров, Стьопка - Степанов ..." Також пізніше застосовувалися і слов'янські українські прізвища. І особливо популярна тоді притому завжди була фамілія Шевченко. І тепер безліч жахливих козломордих кацапів, які або з квадратною рябою пикою типового москаля або з косоокою пикою мутованого тюрками москаля. Вони розлючено доводять що вони нібито слов'яни і навіть русичі - вялікороси, а це їх жахлива маячня. І ось диво вийшло що з такої личакової кацапської зграї москалів з виличним українським прізвищем Шевченко, додуматися тільки, що їх козломордих кацапів істотно більше в паРаші ніж всіх - всіх Українців слов'ян з великим Українським прізвищем Шевченко в самій Русі -Україні і в всьому світі. І ще чимало проклятих нами відвертих ворогів москалів кацапів з Українським прізвищем Шевченко кремлівські комуно-фашисти окупанти переселили в поневолену Україну - УНР під час своїх кривавих репресій, голодоморів і геноциду, проти Українського народу.
показать весь комментарий
24.05.2021 16:04 Ответить
 
 