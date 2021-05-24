Подоляк об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа": Противоречил позиции партии и государства

Личные инициативы исключенного из фракции партии "Слуга народа" народного депутата Украины Евгения Шевченко противоречили позиции политсилы и государства, поэтому решение депутатов об его исключении своевременно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Многие личные инициативы этого человека вызывали удивление и точно шли вразрез с позицией не просто партии, но и государства в целом. Официальная позиция по Беларуси, по белорусским выборам хорошо известна всем... Тем не менее, Шевченко выбрал для себя иную линию публичного поведения, умышленно и откровенно дискредитируя официальную позицию. Это его выбор, который переводит депутата в откровенно маргинальную нишу", - подчеркнул советник главы ОП.

По словам Подоляка, "решение депутатов фракции "Слуга народа" об исключении Шевченко абсолютно адекватно и своевременно".

"Оно активно обсуждалось в последнее время, и было вполне ожидаемым", - подытожил он

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Ранее депутатская фракция "Слуга народа" исключила из своего состава народного депутата Евгения Шевченко.

Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля провел в Минске встречу с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко. 23 апреля на заседании фракции "Слуга народа" было принято решение провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата Евгения Шевченко в составе фракции.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. В то же время "слуга народа" Евгений Шевченко порадовался задержанию белорусского оппозиционного блогера.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

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