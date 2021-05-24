Реакция Украины на захват самолета в Беларуси будет общей со странами Европы, - ОП
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Украина будет реагировать скоординировано со странами Европы на инцидент с посадкой авиалайнера Ryanair в Беларуси по приказу Александра Лукашенко из-за сообщения о минировании, реакция должна быть продуманной и общей.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Украина на эту ситуацию с актом терроризма – захватом самолета – будет реагировать скоординированно со странами Европы. Ключевое для нас, как и для любой цивилизованной страны – это освобождение Романа Протасевича и восстановление полной безопасности для гражданской авиации в регионе. Какие шаги это обеспечат – вопрос для всех европейских стран, реакция должна быть продуманной и общей", - рассказал Подоляк.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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а тут еще и новый контракт с рашкой - по поставке 200 тысяч тонн фосфатов намечается.. с поставкой через Беларусь. И под кураторством зеленского/ермака - не напрасно же они 3 месяца ходоков в ОП(Г) шута направляли, договаривались..
Так что, зеленский и лукашенко - братья не только по бизнесу, но и по идеологии.
в 2014 году часть из них доперла что с фуйлом будет намного хуже.. а в 2019 году они же успокоились и решили что "ничего делать не нужно, этот бесноватый вовка-шут даст всем много халявы, а если что не так - то его сметём"...
сметуны, б*ля..
"73% ватники, которые доперли что с путиным будет хуже" Это шедевр! Ты сделал мой день! Жги исчо. Даю вектор: рыбы гуляют в парке, т.к. доперли что в воде мокро.
а то ты, как тупое недоразумение - умное слово услышало, а теперь третью неделю бегаешь по Цензору и повторяешь его в каждом посте - понятие не имея что оно означает
"логика" у зебилов - феерическая))
Особенно если вспомнить что при Порохе - олигархат тихо сидел, скрежетал зубами и платил налоги, а при зеленском - стал БОГАЧЕ в 3-5 раз.. за ГОД..
Про це йдеться в матеріалі "100 найбагатших українців. Рейтинг 2020 року" видання "Фокус"
Зазначено, що у 2018 році Медведчук мав на своєму рахунку 55 мільйонів доларів, а під час влади Зеленського в 2020 році його статки склали 1,2 мільярда доларів.
Статки олігарха Ігоря Коломойського за 2020 рік зросли до $8 млрд, тоді як минулого літа журнал Forbes оцінював статки бізнесмена в $1 млрд.
В цілому практично всі українські мільярдери з ТОП-10 почали стрімко нарощувати свої активи після приходу до влади команди Володимира Зеленського, свідчить Оновлений рейтинг Forbes. Так, статки найбагатшої людини України Ріната Ахметова зросли з $2,8 млрд до $7,6 млрд.
"Состояние Виктора Пинчука выросло до $2,5 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд"
Ринат Ахметов - $2,8 млрд. Как отмечают в издании Форбс, его состояние сократилось с 2014 по 2019 гг в шесть раз по сравнению с пиковым 2013-м годом...
Во всем мире знают, что Порошенко - это барыга, просравший идеалы Майдана, надежды и доверие украинцев.
Ты можешь захлебнуться от злобы, пытаясь доказать обратное, но факты упрямая вещь. Есть мнение горстки упоротых сектантов секты "святого Пэти", а есть мнение большинства граждан Украины.
"ВІТРИННА ДИКТАТУРА".
Нагадаю, для тих, хто не читав "І знов я влізаю в танк", що лукашенківська диктатура - це продукт російських спецслужб, створений у рамках сценарію "відновлення СРСР" (Нового Союзного государства), згідно з яким у Білорусі й Україні мав відбуватися перед очима всього світу "ужас-ужас-ужас" (демонстративний, "з кров'ю", як біфштекс, державний тероризм), - а Росія на цьому тлі виглядала б "ще нічо так" і грала на міжнародній арені роль білого сахіба-миротворця, що єдиний здатен вгамувати всіх цих "маленьких східних дикунів" (три роки широкого медійного - підготовчого! - надування нам Януковича на "уууу-якого-страшного-диктатора", з-за чиєї спини потім російські снайпери показово розстріляють демонстрацію, як це зараз дозволено законом робити в Білорусі, - частина цього самого сценарію, тільки що ми всю дорогу пручались і пручаємось, а білоруси взагалі тільки оце тепер почали; див. у коменті лінк на мою статтю з "Танка", де все це викладено ширше).
Це я до того, що одностайна вибухова реакція західних ЗМІ на викрадення білоруською державою журналіста Протасевича буквально "з повітря" зовсім не повинна вводити нас в оману як, буцім, "пробудження Заходу". Ні, це цілком "планова" реакція на "вітринну диктатуру" - ту, що якраз і призначена (і вмисне створена!) для всезагального осуду, як світовий ізгой, - і для порятунку від статусу ізгоя іншої, куди небезпечнішої й токсичнішої, "материнської" диктатури. (Коли в Росії хапають дітей на протестах і дають людям шість років тюрми за старий пост у фейсбуку, західні ЗМІ про це не пишуть.) Якщо зараз знову засвітяться європейські "друзі Путіна" (трошки, було, примовклі з 2014-го) і стануть закликати до переговорів з ним як, мовляв, єдиним ефективним миротворцем і можливим рятівником Романа Протасевича, - значить, цей акт повітряного тероризму, найімовірніше, навіть і не в Мінську придумано...
Ось це, любі діти, і є той "новий СРСР", у який вас заманюють міфічним "вкусним пломбіром" - як педофіл свою жертву в темний льох.
Будьмо уважні (с).
P.S. А в Білорусь, їй-богу, краще українцям поки що не їздити - якщо ви, звісно, не екстремал. Це зараз і є їхній "ідеальний СРСР" - територія під цілковитим контролем ФСБ (що зайвий раз доводить ту саму її "єдиноутробність" з "народнимі рєспублікамі Донбаса", про яку я писала в 2016-му, див. лінк).
Влада Украiни повернеться туди, куди вiтер буде дути.
Самi бояться щось сказати.
Чекають, що ТАМ скажуть...
Єуропа вже забула новального.
А до цього вона забула померлих бритів від новачка.
А до цього вона забула дітей з боїнгу.