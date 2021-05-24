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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Задержание Протасевича
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Реакция Украины на захват самолета в Беларуси будет общей со странами Европы, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Реакция Украины на захват самолета в Беларуси будет общей со странами Европы, - ОП

Украина будет реагировать скоординировано со странами Европы на инцидент с посадкой авиалайнера Ryanair в Беларуси по приказу Александра Лукашенко из-за сообщения о минировании, реакция должна быть продуманной и общей.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина на эту ситуацию с актом терроризма – захватом самолета – будет реагировать скоординированно со странами Европы. Ключевое для нас, как и для любой цивилизованной страны – это освобождение Романа Протасевича и восстановление полной безопасности для гражданской авиации в регионе. Какие шаги это обеспечат – вопрос для всех европейских стран, реакция должна быть продуманной и общей", - рассказал Подоляк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Угон самолетов - это что-то новое даже в арсенале опытных диктаторов", - президенты стран Балтии призвали к введению санкций против режима Лукашенко

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Топ комментарии
+10
Ви ж саме цього і хотіли! Аби не Порох!
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24.05.2021 14:48
+10
что 73%, что 87% - суть есть одна - ВАТНИКИ, жаждущие хлеба и зрелищ..
в 2014 году часть из них доперла что с фуйлом будет намного хуже.. а в 2019 году они же успокоились и решили что "ничего делать не нужно, этот бесноватый вовка-шут даст всем много халявы, а если что не так - то его сметём"...
сметуны, б*ля..
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24.05.2021 15:14
+8
ЦIкаво.
Влада Украiни повернеться туди, куди вiтер буде дути.
Самi бояться щось сказати.
Чекають, що ТАМ скажуть...
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24.05.2021 14:48
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Правила форума Совет форумчан
Вот жеж прицепились к Бацке, а ведь он мог сбить литак, так что скажите ему спасибо Реакция Украины на захват самолета в Беларуси будет общей со странами Европы, - ОП - Цензор.НЕТ 9028
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24.05.2021 14:43 Ответить
да и отказываться от покупок через Беларусь - э/э из рашки, как и топлива-нефти - в ОП(Г) не собираются.. слишком уж хороший откат (тот самый рост с 0.9 до 1.68 грн за 1 кВт/ч) идет на оманские офшорные счета..
а тут еще и новый контракт с рашкой - по поставке 200 тысяч тонн фосфатов намечается.. с поставкой через Беларусь. И под кураторством зеленского/ермака - не напрасно же они 3 месяца ходоков в ОП(Г) шута направляли, договаривались..
Так что, зеленский и лукашенко - братья не только по бизнесу, но и по идеологии.
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24.05.2021 15:10 Ответить
Який бацька такий і син. Реакція України на захоплення літака в Білорусі буде спільною з країнами Європи, - ОП - Цензор.НЕТ 6942
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24.05.2021 17:52 Ответить
"Хоть камни с неба", "хоть амоном по голове" - мы живем в дерьме. © кацапстан
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24.05.2021 14:46 Ответить
Реакция Украины на захват самолета в Беларуси будет общей со странами Европы, - ОП - Цензор.НЕТ 6253
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24.05.2021 14:46 Ответить
через сколько ты москаль улетишь в спам . засекаем Реакция Украины на захват самолета в Беларуси будет общей со странами Европы, - ОП - Цензор.НЕТ 8835
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24.05.2021 14:46 Ответить
Вот уже и крестик...
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24.05.2021 14:59 Ответить
этот антисвин какой то мазохист . вылез . хрюкнул и ушел в небытие Реакция Украины на захват самолета в Беларуси будет общей со странами Европы, - ОП - Цензор.НЕТ 6763
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24.05.2021 15:02 Ответить
Вот поэтому Украина объект, а не субъект международной политики: А шо, мы как все ...
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24.05.2021 14:44 Ответить
Ви ж саме цього і хотіли! Аби не Порох!
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24.05.2021 14:48 Ответить
Ну да. Когда был Порох с Украиной считался весь мир. Нам правда оружие и боеприпасы для борьбы с путиным никто не хотел продавать, но то такое ... Порох вошел во все мировые учебники по реформированию страны. А нет, то Саакашвили вошел. А Порошенко кинул Михо со всеми обещаниями, лишил гражданства и выкинул из страны. И 73% граждан страны вдруг резко отупели и не увидели гениальность сивочелого. И главное, в 2104 г. все были умные, а за 5 лет гетьманства сивочелого, резко отупели. Не знаешь, почему?
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24.05.2021 15:07 Ответить
что 73%, что 87% - суть есть одна - ВАТНИКИ, жаждущие хлеба и зрелищ..
в 2014 году часть из них доперла что с фуйлом будет намного хуже.. а в 2019 году они же успокоились и решили что "ничего делать не нужно, этот бесноватый вовка-шут даст всем много халявы, а если что не так - то его сметём"...
сметуны, б*ля..
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24.05.2021 15:14 Ответить
Следствием когнитиивный диссонанса является словесный понос.
"73% ватники, которые доперли что с путиным будет хуже" Это шедевр! Ты сделал мой день! Жги исчо. Даю вектор: рыбы гуляют в парке, т.к. доперли что в воде мокро.
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24.05.2021 15:26 Ответить
дурко, ты сначала прочти для себя что означает понятие "когнитивный диссонанс", а потом истери Реакція України на захоплення літака в Білорусі буде спільною з країнами Європи, - ОП - Цензор.НЕТ 6919
а то ты, как тупое недоразумение - умное слово услышало, а теперь третью неделю бегаешь по Цензору и повторяешь его в каждом посте - понятие не имея что оно означает Реакція України на захоплення літака в Білорусі буде спільною з країнами Європи, - ОП - Цензор.НЕТ 9739
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24.05.2021 15:29 Ответить
Ну з рибами ти зебілів вдало порівняв...
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24.05.2021 15:33 Ответить
Потому што в 2010-м они голосовали за зека! Не знаешь почему?
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24.05.2021 15:14 Ответить
он знает...он прикормился к жирному олигарху...и со стола перепадало..а тут бац!..73% против говоруна и брехуна...
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24.05.2021 15:18 Ответить
и именно поэтому олигархат Украины (коломойша, ахметка, пинчук и т.д.) привели к власти (путем обещалок для тупых ватников - через зомбоящик) - бесноватого вовку-шута? Реакція України на захоплення літака в Білорусі буде спільною з країнами Європи, - ОП - Цензор.НЕТ 9450
"логика" у зебилов - феерическая))

Особенно если вспомнить что при Порохе - олигархат тихо сидел, скрежетал зубами и платил налоги, а при зеленском - стал БОГАЧЕ в 3-5 раз.. за ГОД..
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24.05.2021 15:23 Ответить
только факты, о которых зебилы стараются "не вспоминать":Під час президентства Володимира Зеленського статки народного депутата партії ОПЗЖ Віктора Медведчука виросли у 21 раз та сягнули понад 1,2 мільярда доларів.
Про це йдеться в матеріалі "100 найбагатших українців. Рейтинг 2020 року" видання "Фокус"
Зазначено, що у 2018 році Медведчук мав на своєму рахунку 55 мільйонів доларів, а під час влади Зеленського в 2020 році його статки склали 1,2 мільярда доларів.
Статки олігарха Ігоря Коломойського за 2020 рік зросли до $8 млрд, тоді як минулого літа журнал Forbes оцінював статки бізнесмена в $1 млрд.
В цілому практично всі українські мільярдери з ТОП-10 почали стрімко нарощувати свої активи після приходу до влади команди Володимира Зеленського, свідчить Оновлений рейтинг Forbes. Так, статки найбагатшої людини України Ріната Ахметова зросли з $2,8 млрд до $7,6 млрд.
"Состояние Виктора Пинчука выросло до $2,5 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд"
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24.05.2021 15:25 Ответить
и вспомним что было у Ахметова - "при Порошенко":
Ринат Ахметов - $2,8 млрд. Как отмечают в издании Форбс, его состояние сократилось с 2014 по 2019 гг в шесть раз по сравнению с пиковым 2013-м годом...
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24.05.2021 15:28 Ответить
"Саакашвили вошел"- куда-куда он вошел? зеДятел, ты вообще с головой дружишь, или у тебя просто куринные мозги - уже и тупой за 2 года понял, что означает 73%, а ты всё "долбишь" и "долбишь" одну мантру?!
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24.05.2021 18:56 Ответить
Во всем мире знают и признают, что Саакашвили - это успешный президент-реформатор, который из отсталой и коррумпированной страны, сделал витрину.
Во всем мире знают, что Порошенко - это барыга, просравший идеалы Майдана, надежды и доверие украинцев.
Ты можешь захлебнуться от злобы, пытаясь доказать обратное, но факты упрямая вещь. Есть мнение горстки упоротых сектантов секты "святого Пэти", а есть мнение большинства граждан Украины.
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25.05.2021 09:57 Ответить
А що ти знаєш про "ідеали Майдана",зебонатік? Краще мовчи любитель пісюністів-на-роялю бо тівй кумір точно ніякого вдіношення до Майдана не має, на відміну від Порошенка, який там точно був! Доречі, а що сьогодні твій рехворматор Саакашвілі зробив для України вже при ЛІдоріСручасноті?
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25.05.2021 12:48 Ответить
С барыгой закончили? Обтекаешь? Шоб ты окончательно забился под шконку, послушай расследование BIHUS info мо Медведчуковской прослушке. Там уже 2-я часть вышла. Интересно ваша секта "святого Пэти" просто поредеет или самосожжетесь, как истинные сектанты?
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25.05.2021 13:32 Ответить
Бігус? Ясно - ти лох Реакція України на захоплення літака в Білорусі буде спільною з країнами Європи, - ОП - Цензор.НЕТ 9492
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25.05.2021 18:52 Ответить
Знакомая мантра всех упоротых: Ваши доказательства - не есть доказательства. Русским духом запахло ....
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26.05.2021 10:20 Ответить
Тобі кацапу видніше...Не забудь отримтаи 5-ть срублєй у касі!
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26.05.2021 23:03 Ответить
Реакція України на захоплення літака в Білорусі буде спільною з країнами Європи, - ОП - Цензор.НЕТ 2709 Зрадник і терорист звинувачує Україну? ПТН-ПНХ курва
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24.05.2021 17:50 Ответить
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) 3 ч. ·
"ВІТРИННА ДИКТАТУРА".
Нагадаю, для тих, хто не читав "І знов я влізаю в танк", що лукашенківська диктатура - це продукт російських спецслужб, створений у рамках сценарію "відновлення СРСР" (Нового Союзного государства), згідно з яким у Білорусі й Україні мав відбуватися перед очима всього світу "ужас-ужас-ужас" (демонстративний, "з кров'ю", як біфштекс, державний тероризм), - а Росія на цьому тлі виглядала б "ще нічо так" і грала на міжнародній арені роль білого сахіба-миротворця, що єдиний здатен вгамувати всіх цих "маленьких східних дикунів" (три роки широкого медійного - підготовчого! - надування нам Януковича на "уууу-якого-страшного-диктатора", з-за чиєї спини потім російські снайпери показово розстріляють демонстрацію, як це зараз дозволено законом робити в Білорусі, - частина цього самого сценарію, тільки що ми всю дорогу пручались і пручаємось, а білоруси взагалі тільки оце тепер почали; див. у коменті лінк на мою статтю з "Танка", де все це викладено ширше).

Це я до того, що одностайна вибухова реакція західних ЗМІ на викрадення білоруською державою журналіста Протасевича буквально "з повітря" зовсім не повинна вводити нас в оману як, буцім, "пробудження Заходу". Ні, це цілком "планова" реакція на "вітринну диктатуру" - ту, що якраз і призначена (і вмисне створена!) для всезагального осуду, як світовий ізгой, - і для порятунку від статусу ізгоя іншої, куди небезпечнішої й токсичнішої, "материнської" диктатури. (Коли в Росії хапають дітей на протестах і дають людям шість років тюрми за старий пост у фейсбуку, західні ЗМІ про це не пишуть.) Якщо зараз знову засвітяться європейські "друзі Путіна" (трошки, було, примовклі з 2014-го) і стануть закликати до переговорів з ним як, мовляв, єдиним ефективним миротворцем і можливим рятівником Романа Протасевича, - значить, цей акт повітряного тероризму, найімовірніше, навіть і не в Мінську придумано...
Ось це, любі діти, і є той "новий СРСР", у який вас заманюють міфічним "вкусним пломбіром" - як педофіл свою жертву в темний льох.
Будьмо уважні (с).
P.S. А в Білорусь, їй-богу, краще українцям поки що не їздити - якщо ви, звісно, не екстремал. Це зараз і є їхній "ідеальний СРСР" - територія під цілковитим контролем ФСБ (що зайвий раз доводить ту саму її "єдиноутробність" з "народнимі рєспублікамі Донбаса", про яку я писала в 2016-му, див. лінк).
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24.05.2021 17:57 Ответить
..а как хочется поддержать Лукашенку... как хочется..аж кушать не могут....)))
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24.05.2021 15:57 Ответить
Может не надо покупать у них горючку и электричество ?
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24.05.2021 14:45 Ответить
дайте угадаю . глубокая озабоченность ? Реакция Украины на захват самолета в Беларуси будет общей со странами Европы, - ОП - Цензор.НЕТ 8137
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24.05.2021 14:47 Ответить
ЦIкаво.
Влада Украiни повернеться туди, куди вiтер буде дути.
Самi бояться щось сказати.
Чекають, що ТАМ скажуть...
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24.05.2021 14:48 Ответить
Сказали, что государственный терроризм, было. А то что нужно выступать единым фронтом - это да. Весь глубинный смысл этой бесноватой пляски, пу и лукаша, что бы Мир проснулся, встрепенулся, и начал адекватно действовать в нынешней, непростой ситуации.
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24.05.2021 14:52 Ответить
.. Все, кто хотят быть обманутыми, будут обманутыми. Это неизбежно. Каждый, увлекшийся симпатиями и сочувствием, получит свою болезненную прививку от наивности...
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24.05.2021 14:56 Ответить
Не реакция Украины, а реакция опы зеледента. Не стоит выставлять Украину в виде шакала из Маугли.
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24.05.2021 14:52 Ответить
В самолете летели также агенты беларусских спецслужб,они контролировали Протасевича в самолете и ,естественно ,остались в Минске,после принудительной посадки.Дело вагнеровцев -тухлая мышеловка для Украины была.Слава Богу! Украина избежала ненужных жертв.
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24.05.2021 14:57 Ответить
В огороде бузина, а в Киеве тетка.
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24.05.2021 15:05 Ответить
самостійно квартальний лох думку не може висловити.
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24.05.2021 15:00 Ответить
бздєлєнь, а припинити авіасполучення з бульбенфюрером слабо?
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24.05.2021 15:01 Ответить
Общая со странами ЕС? Т.е. глубокая обеспокоенность?
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24.05.2021 15:14 Ответить
А електрку як купували,так і купувати будемо? Бо своєї ж в нас нема. Так як і нафти та газу... Це жарт такий,якщо що...
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24.05.2021 15:14 Ответить
щодо міхо. До цього часу Міхо мовчить про справжні причини позбавлення громадянства, а з ним в унісон мовчить. І чого так швиденько Міхо втаборився при гнусавому поці. раз в тиждень щось патякне,і все. А косокварталівці, як завжди, спостерігають за куліс - і вибіжать з криком -ми казали що саме так буде. Он подоляка випустили як спіченосця. Як говорив Станіславский неверю. А те що косокварталівці знову не у фарватері подій - це діагноз.
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24.05.2021 15:20 Ответить
Имеют ввиду ЕС. НУ хватит уже спекулировать на ЕС и примазываться. Нам никак не равняться к странам ЕС. У нас самая плохая в Европе власть и политики вообще. Она состоит из бывших комуняк и примкнувшего к ним криминала. У нас через аферный закон о дерибане земли ведут Украину к уничтожению. Вот это терроризм. Преступления Лукашенко по масштабам мизерны и несопоставимы с этим.
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24.05.2021 15:34 Ответить
Проявим солидарную озабоченность?
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24.05.2021 15:36 Ответить
Homer@ItechVK 13 ч

Єуропа вже забула новального.
А до цього вона забула померлих бритів від новачка.
А до цього вона забула дітей з боїнгу.
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24.05.2021 15:52 Ответить
Сцыкливое: "Я как пацаны!".
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24.05.2021 16:11 Ответить
Лучше бы Украина заботилась о своем народе так, как делает Европа. Берут пример во всем, с ЕС, но только не по уровню жизни.
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24.05.2021 16:43 Ответить
Ипать колотить! На выбирали недоумки - любители какой разницы. У этих не до правителей даже своего мнения нет. Оно у них только общее с кем ни будь. Правильно, чтобы иметь своё мнение, должны между ног яйца быть, а там их видимо нет отродясь.
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24.05.2021 21:17 Ответить
правильно.
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25.05.2021 07:54 Ответить
 
 