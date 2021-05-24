Шкарлет о насилии и самоубийствах среди подростков в школах: Сотрудничаем с Аваковым и отрабатываем механизмы для профилактики
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Министерство образования и науки совместно с Министерством внутренних дел отрабатывает механизмы борьбы с насилием и суицидами в школах. Министерства намерены усилить профилактику подобных случаев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
По словам министра, для обеспечения безопасности за каждой школой закрепили полицейского. Кроме того, вместе с МВД и Национальной полицией готовят меморандум, который будет предусматривать работу ювенальной полиции.
Шкарлет подчеркнул, что полиция рассматривается как партнер, как защитник прав и свобод всех участников образовательного процесса от агрессивных проявлений и вспышек скрытой агрессии.
"Во-вторых, после нехороших историй с "Синим китом" (суицидальные группы в социальных сетях. - Ред.), таблетками, квестами и самоубийствами (это вопиющие случаи) мы с Арсеном Аваковым сегодня очень плотно сотрудничаем над тем, чтобы отработать механизмы, усиливающие профилактику", - отметил министр.
Он также добавил, что в Украине появятся образовательные курсы для детей и родителей по части социальных сетей, а также усилят коммуникацию по вопросу поведения детей в этих сетях.
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Проблема в том , что в Украине отсутствует институт школы и семьи как таковой.
Без этого ментами проблему не решить
Это пепец как вам в деградации и государству
Вы в Дании дельфинов убиваете. Дельфинов не жалко, а ?! Су#$и.
Собака в Дании имеет больше прав , чем люди в Украине
Страна больших возможностей.
Если серьезно, то в Дании ведь небыло голодоморов и трех войн, правда ?
Как будто вам предки не рассказывали, что голод делает с людьми.