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Новости Общество
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Аваков (3444) дети (6021) подростки (380) самоубийство (859) школа (2886) Шкарлет (296)

Шкарлет о насилии и самоубийствах среди подростков в школах: Сотрудничаем с Аваковым и отрабатываем механизмы для профилактики

Новости Цензор.НЕТ Общество

Министерство образования и науки совместно с Министерством внутренних дел отрабатывает механизмы борьбы с насилием и суицидами в школах. Министерства намерены усилить профилактику подобных случаев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По словам министра, для обеспечения безопасности за каждой школой закрепили полицейского. Кроме того, вместе с МВД и Национальной полицией готовят меморандум, который будет предусматривать работу ювенальной полиции.

Шкарлет подчеркнул, что полиция рассматривается как партнер, как защитник прав и свобод всех участников образовательного процесса от агрессивных проявлений и вспышек скрытой агрессии.

"Во-вторых, после нехороших историй с "Синим китом" (суицидальные группы в социальных сетях. - Ред.), таблетками, квестами и самоубийствами (это вопиющие случаи) мы с Арсеном Аваковым сегодня очень плотно сотрудничаем над тем, чтобы отработать механизмы, усиливающие профилактику", - отметил министр.

Он также добавил, что в Украине появятся образовательные курсы для детей и родителей по части социальных сетей, а также усилят коммуникацию по вопросу поведения детей в этих сетях.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Але найбільша біда - не алкашка і сігі, а наркоманія. А коли наркоманія у владі - це взагалі катастрофа.
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24.05.2021 14:51
+3
Коксоворотка горе стране Шкарлет о насилии и самоубийствах среди подростков в школах: Сотрудничаем с Аваковым и отрабатываем механизмы для профилактики - Цензор.НЕТ 7736
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24.05.2021 14:54
+1
а шо, рюкзаков вміє не тільки красти?
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24.05.2021 14:57
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Правила форума Совет форумчан
по телевизору надо не сигареты с водкой рекламировать....
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24.05.2021 14:46 Ответить
Мне еще реклама социальная доставляет одна, где оказывается 80% украинцев за антитабачные инициативы, а как идешь по улице так каждый второй с сигой стоит Шкарлет о насилии и самоубийствах среди подростков в школах: Сотрудничаем с Аваковым и отрабатываем механизмы для профилактики - Цензор.НЕТ 9847 Кстати по телеку табак не рекламируют и это факт. А вот с водярой, пивом, вином, вермутом, вискарем, слабоалкоголками и далее по списку да... беда...
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24.05.2021 14:50 Ответить
Але найбільша біда - не алкашка і сігі, а наркоманія. А коли наркоманія у владі - це взагалі катастрофа.
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24.05.2021 14:51 Ответить
Коксоворотка горе стране Шкарлет о насилии и самоубийствах среди подростков в школах: Сотрудничаем с Аваковым и отрабатываем механизмы для профилактики - Цензор.НЕТ 7736
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24.05.2021 14:54 Ответить
а шо, рюкзаков вміє не тільки красти?
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24.05.2021 14:57 Ответить
Сотрудничаем с Аваковым и отрабатываем механизмы для профилактики -- это просто пипец , как в лучших традициях ссср . Детей ментами запугать .
Проблема в том , что в Украине отсутствует институт школы и семьи как таковой.
Без этого ментами проблему не решить
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24.05.2021 14:59 Ответить
Меня поражает , что вы украинцы выбрали себе во власть таких дэбилов ,что даже в таких случаях они не могу посмотреть как и что делают в цивилизационных странах .
Это пепец как вам в деградации и государству
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24.05.2021 15:02 Ответить
Авакова никто не выбирал, его назначили. Это была большая ошибка.

Вы в Дании дельфинов убиваете. Дельфинов не жалко, а ?! Су#$и.
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24.05.2021 15:07 Ответить
Вы в Украине хуже к людям относитесь , чем датчане к животным .
Собака в Дании имеет больше прав , чем люди в Украине
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24.05.2021 15:25 Ответить
У моего друга собака укусила за хвост другую собаку , ему дали за это 530 евро штрафа и на 6 лет отстрочили получение датского гражданства , а депутат верховной рады , академик академичный наук , профессор кафедры всех университетов Кива десть тебе в морду и ему ничего за это не будет . 😂😂😂
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24.05.2021 15:32 Ответить
Зато в Украине собака имеет диплом профессора !

Страна больших возможностей.

Если серьезно, то в Дании ведь небыло голодоморов и трех войн, правда ?
Как будто вам предки не рассказывали, что голод делает с людьми.
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24.05.2021 16:49 Ответить
Жоден аваков не допоможе, поки шкарлети в міністрах! Моїй онуці у школі вчителька російської мови, сказала-, що, ви должни говорить по руски, бо ви думаете по руски .Це вона так вирішила, і так вважае, напевно більша половина педсостава, не хочу називати їх вчителями! Дитина в школу ходе як на Голгофу, бо сказала вчительці, що любить Україну та думае українською. І тепер, хто б, щоб не зробив у класі, винна завжди наша Аліса!Маріуполь.Вітання агітбригаді 95-го кварталу, разом з їхнім ватожком- пианистом - бодрым задирой!
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24.05.2021 15:32 Ответить
 
 