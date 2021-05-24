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В Украине девятую неделю подряд улучшаются эпидемические показатели по коронавирусу, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине девятую неделю подряд улучшаются эпидемические показатели по коронавирусу, - Шмыгаль

В Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусом - девятую неделю подряд все эпидемические показатели улучшаются.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на совещании с президентом Владимиром Зеленским.

По словам премьер-министра Денис Шмыгаля, сегодня занято 19,4 тыс. коек, что почти вдвое меньше, чем во время пика заболеваемости. Планомерно уменьшается количество активных больных - пока болеют 176 тыс. человек.

"Вся Украина находится в "желтой" зоне. В Донецкой области есть незначительное превышение процента эпидпорога, но все другие показатели остаются в норме", - отметил глава правительства.

Президенту доложили, что в стране проведено уже 1 054 139 прививок от COVID-19. Более 978 тыс. человек получили первую дозу, и почти 76 тыс. - закончили вакцинацию второй дозой.

Премьер-министр также проинформировал президента о выплате 8 тыс. грн помощи ФОПам и работникам малых предприятий, деятельность которых пострадала от введения карантина в апреле этого года. Уже выплачено 1,4 млрд грн, выплатами охвачены 175 тыс. человек.

ПрезидентЗеленский дал поручение определить четкие сроки выплаты финансовой помощи в связи с карантином, а также выплаты больничных и помощи в связи с беременностью и родами.

Глава государства поинтересовался процессом подготовки "паспортов вакцинации". Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что предварительно запланировано запустить их с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в Европейском Союзе.

Кроме того, президенту доложили о ситуации с направлением гуманитарной помощи Индии для борьбы с тяжелыми последствиями пандемии COVID-19. Благодаря совместным усилиям Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел на этой неделе в Индию будет направлен гуманитарный груз с кислородными концентраторами и аппаратами ИВЛ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ВОЗ подсчитали, что из-за COVID-19 погибли не менее 115 тыс. врачей и медработников

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Oтбой барановирусу от Хозяев пришёл, вместе с приказом убрать Степанова.
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24.05.2021 14:58
+5
ну вот...а вы степашку кышнули )))))
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24.05.2021 15:01
+5
Канешна, лето уже через неделю.
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24.05.2021 15:01
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Oтбой барановирусу от Хозяев пришёл, вместе с приказом убрать Степанова.
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24.05.2021 14:58 Ответить
Вам вже казали- Не рвіть попу!!
Не оцінять!!
🤗
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24.05.2021 15:09 Ответить
Та я бесплатно. От широты душевной.
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24.05.2021 15:11 Ответить
Ну еще бы все таки имеем дело с чемпионами мира по борьбе с корона вирусом В Украине девятую неделю подряд улучшаются эпидемические показатели по коронавирусу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2388
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24.05.2021 14:59 Ответить
а если честно ? В Украине девятую неделю подряд улучшаются эпидемические показатели по коронавирусу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9294
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24.05.2021 14:59 Ответить
ну вот...а вы степашку кышнули )))))
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24.05.2021 15:01 Ответить
В Украине девятую неделю подряд улучшаются эпидемические показатели по коронавирусу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6257
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24.05.2021 15:06 Ответить
яких вам ще вакцінацій не вистачає?!
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24.05.2021 15:01 Ответить
А все благодаря Бубочке. Мастеру спорта.
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24.05.2021 15:01 Ответить
Канешна, лето уже через неделю.
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24.05.2021 15:01 Ответить
*****, да отмените нафиг ту статистику вообще - и "эпидемиологические показатели" будут лучше всех в мире В Украине девятую неделю подряд улучшаются эпидемические показатели по коронавирусу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8522
По факту-то - Украина на ПЕРВОМ месте в Европе (а то и в мире) по количеству заболевших на 1000 чел населения, и на ПОСЛЕДНЕМ месте в Европе (а то и в мире) - по вакцинациям на 1000 чел населения.

п.с. и слуги урода - заткнулись и тупо ЛЫБЯТСЯ на факты:
https://www.youtube.com/watch?v=wYr2slMOs3o&
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24.05.2021 15:04 Ответить
Шмыргалю Ордэн!!
З закруткою на спинi
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24.05.2021 15:05 Ответить
Когда все переболеют, можно будет говорить о победе над ковидом.
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24.05.2021 15:07 Ответить
Опять гуманитаркой решили заняться. Ненавистный ими Порох и волонтеры кислородные концентраторы в больницы привозят, а они их в Индию отправляют.
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24.05.2021 15:10 Ответить
Шмыгаля на трон В Украине девятую неделю подряд улучшаются эпидемические показатели по коронавирусу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4168 Правда он забыл доложить обществу,что ковид пошёл на спад во всём мире,ну то такэ В Украине девятую неделю подряд улучшаются эпидемические показатели по коронавирусу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6525
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24.05.2021 15:11 Ответить
Вот что волшебная палочка делает Бац, и нет никакого коронавируса!
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24.05.2021 15:12 Ответить
судя по их курточкам, авто и расходам - это зп не за месяц, а за 1 час работы.. или 1 минуту))
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24.05.2021 15:19 Ответить
этож официоз, а остальное в конвертах )))
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24.05.2021 15:22 Ответить
Подстилка позорная короновирусная
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24.05.2021 15:38 Ответить
Медики на Днепропетровщине организовали схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19
В Украине девятую неделю подряд улучшаются эпидемические показатели по коронавирусу, - Шмыгаль
...одно вытекает из другого, надо полагать...
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24.05.2021 16:35 Ответить
 
 