В Украине девятую неделю подряд улучшаются эпидемические показатели по коронавирусу, - Шмыгаль

В Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусом - девятую неделю подряд все эпидемические показатели улучшаются.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на совещании с президентом Владимиром Зеленским.

По словам премьер-министра Денис Шмыгаля, сегодня занято 19,4 тыс. коек, что почти вдвое меньше, чем во время пика заболеваемости. Планомерно уменьшается количество активных больных - пока болеют 176 тыс. человек.

"Вся Украина находится в "желтой" зоне. В Донецкой области есть незначительное превышение процента эпидпорога, но все другие показатели остаются в норме", - отметил глава правительства.

Президенту доложили, что в стране проведено уже 1 054 139 прививок от COVID-19. Более 978 тыс. человек получили первую дозу, и почти 76 тыс. - закончили вакцинацию второй дозой.

Премьер-министр также проинформировал президента о выплате 8 тыс. грн помощи ФОПам и работникам малых предприятий, деятельность которых пострадала от введения карантина в апреле этого года. Уже выплачено 1,4 млрд грн, выплатами охвачены 175 тыс. человек.

ПрезидентЗеленский дал поручение определить четкие сроки выплаты финансовой помощи в связи с карантином, а также выплаты больничных и помощи в связи с беременностью и родами.

Глава государства поинтересовался процессом подготовки "паспортов вакцинации". Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что предварительно запланировано запустить их с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в Европейском Союзе.

Кроме того, президенту доложили о ситуации с направлением гуманитарной помощи Индии для борьбы с тяжелыми последствиями пандемии COVID-19. Благодаря совместным усилиям Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел на этой неделе в Индию будет направлен гуманитарный груз с кислородными концентраторами и аппаратами ИВЛ.

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